Тур: 29. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе. Главный судья: Штегеманн Саша
Ход матча
36'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
500 Количество передач 440
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Кемпе
Тобиас
19
Карич
Эмир
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Дармштадт
Фрайбург
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
0.67
Среднее время на гол
30
135
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
180
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарке Тим
|8
|0.28
|Мелем Марвин
|3
|0.1
|Кемпе Тобиас
|3 (3)
|0.1
|Вильхельмссон Оскар
|3
|0.1
|Юстван Юлиан
|2
|0.07
|Пфайффер Лука
|1
|0.03
|Бадер Маттиас
|1
|0.03
|Кларер Кристоф
|1
|0.03
|Хонзак Матиас
|1
|0.03
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.03
|Сейдель Аарон
|1
|0.03
|Маглица Матей
|1
|0.03
|Холланд Фабиан
|0
|0
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|8 (6)
|0.28
|Хёлер Лукас
|7 (1)
|0.24
|Грегорич Михаэль
|6
|0.21
|Доан Рицу
|5
|0.17
|Шаллаи Роланд
|3
|0.1
|Рохль Мерлин
|2
|0.07
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.03
|Хёфлер Николас
|1
|0.03
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.03
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|Гульде Мануэль
|1
|0.03
|Кюблер Лукас
|1
|0.03
|Филипп Максимилиан
|1
|0.03
|Линхарт Филипп
|1
|0.03
|Кайтель Янник
|1
|0.03
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маглица Матей
|6
|2
|Кларер Кристоф
|8
|0
|Гьясула Клаус
|5
|1
|Скарке Тим
|6
|0
|Холланд Фабиан
|4
|1
|Франич Бартол
|5
|0
|Торстен Либеркнехт
|5
|0
|Циммерман Кристоф
|4
|0
|Мюллер Янник
|4
|0
|Мелем Марвин
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Шуэн Марсель
|2
|0
|Брунст Александер
|2
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|0
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Хонзак Матиас
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Ишервуд Томас
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Ману Брайдон
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Стожилкович Филип
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|8
|1
|Гульде Мануэль
|4
|1
|Хёлер Лукас
|5
|0
|Эггештайн Максимилиан
|5
|0
|Шаллаи Роланд
|5
|0
|Рохль Мерлин
|3
|1
|Кюблер Лукас
|4
|0
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Гюнтер Кристиан
|1
|0
|Доан Рицу
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Фрайбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
8
Дармштадт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Фрайбург
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
28
14
Упущенные победы
10
19
Дармштадт
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Фрайбург
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
30
17
Упущенные победы
21
27
Голы по времени матча
Забито
15
17
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
3
20%
2
12%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
20%
1
6%
76-90
Пропущено
37
25
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
5
14%
4
16%
1-15
6
16%
4
16%
16-30
7
19%
3
12%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
7
19%
4
16%
61-75
7
19%
7
28%
76-90
Забито
13
25
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
2
15%
4
16%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
1
8%
7
28%
31-45
3
23%
3
12%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
2
15%
7
28%
76-90
Пропущено
35
26
11 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
3%
6
23%
1-15
5
14%
5
19%
16-30
5
14%
5
19%
31-45
8
23%
4
15%
46-60
9
26%
3
12%
61-75
7
20%
3
12%
76-90
Забито
28
42
15 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 13
13 Не забивали 5
5
18%
6
14%
1-15
6
21%
4
10%
16-30
4
14%
11
26%
31-45
4
14%
7
17%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
5
18%
8
19%
76-90
Пропущено
72
51
29 В 1-м тайме 27
43 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 20
6
8%
10
20%
1-15
11
15%
9
18%
16-30
12
17%
8
16%
31-45
13
18%
7
14%
46-60
16
22%
7
14%
61-75
14
19%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 поражений
Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0
Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2
Фрайбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3
Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0
Результаты матчей
Дармштадт
Фрайбург
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Фрайбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
131
411
95
213
311
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
114
410
411
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1613
Больше Меньше
245
821
1316
326
425
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|29
|24
|5
|0
|69 - 19
|77
|2.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|82 - 36
|63
|3.
|Заявка
|29
|20
|3
|6
|67 - 34
|63
|4.
|Заявка
|29
|17
|5
|7
|67 - 33
|56
|5.
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|57 - 34
|56
|6.
|Заявка
|29
|10
|12
|7
|43 - 39
|42
|7.
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|41 - 52
|39
|8.
|Заявка
|29
|10
|9
|10
|47 - 46
|39
|9.
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|49 - 57
|36
|10.
|Заявка
|29
|8
|10
|11
|42 - 50
|34
|11.
|0:0 Заявка
|29
|8
|8
|13
|36 - 44
|32
|12.
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|50 - 56
|31
|13.
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|25 - 45
|29
|14.
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|34 - 50
|28
|15.
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|34 - 59
|27
|16.
|Заявка
|29
|5
|11
|13
|30 - 47
|26
|17.
|Заявка
|29
|4
|10
|15
|23 - 51
|22
|18.
|Заявка
|29
|2
|8
|19
|28 - 72
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|15
|12
|3
|0
|38 - 8
|39
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|49 - 11
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 10
|33
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|23 - 22
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|14.
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|32 - 23
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 32
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|15 - 22
|14
|11.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|24 - 31
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|15.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 35
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 37
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|22 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|16 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дармштадт 0:1 Фрайбург
Исход игры
Дармштадт
5.9% (7)
Ничья
19.3% (23)
Фрайбург
74.8% (89)
Тотал 2.5
Больше
62.39% (73)
Меньше
37.61% (44)
Обе команды забьют
Да
79.49% (93)
Нет
20.51% (24)
Популярный счёт
1:2 Фрайбург
50.4% (60)
1:1 Ничья
17.6% (21)
0:1 Фрайбург
11.8% (14)
0:2 Фрайбург
5.9% (7)
2:1 Дармштадт
3.4% (4)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:3 Фрайбург
1.7% (2)
1:3 Фрайбург
1.7% (2)
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