Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

91' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

90' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Макенго Жорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' СК Дармштадт пытается что-то создать.

88' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

87' Хонзак Матиас не смог попасть в створ ударом издали

87' СК Дармштадт пытается что-то создать.

86' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

85' СК Дармштадт пытается что-то создать.

85' Кристоф Кларер ослабляет давление, выбив мяч.

84' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

84' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Макенго Жорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' СК Дармштадт пытается что-то создать.

83' Кристоф Кларер ослабляет давление, выбив мяч.

83' Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' Матч возобновится спорным мячом

79' Холланд Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

78' Макенго Жорди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Муслия Флоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Маглица Матей из команды СК Дармштадт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

77' Ридель Клеменс из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Холланд Фабиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' СК Дармштадт пытается что-то создать.

75' СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

72' СК Дармштадт пытается что-то создать.

72' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

70' Шаллаи Роланд из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Шаллаи Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

67' СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

66' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

65' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' СК Дармштадт контролирует мяч.

63' Кристоф Кларер задерживает мяч рукой

62' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

62' СК Дармштадт пытается что-то создать.

61' Удар от ворот произведет Фрайбург

61' СК Дармштадт пытается что-то создать.

61' СК Дармштадт пытается что-то создать.

60' Матч возобновится спорным мячом

60' Доан Рицу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' СК Дармштадт пытается что-то создать.

58' СК Дармштадт пытается что-то создать.

57' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

56' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Фрайбург

56' Сейдель Аарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' СК Дармштадт пытается что-то создать.

54' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

54' Рохль Мерлин не смог попасть в створ ударом издали

53' Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе

51' Сейдель Аарон пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем

50' СК Дармштадт пытается что-то создать.

49' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Кристоф Кларер ослабляет давление, выбив мяч.

49' Удар от ворот произведет СК Дармштадт

48' Матч возобновлен

47' Матч приостановлен из-за петард на поле

46' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника