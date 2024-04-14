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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Дармштадт
0:1
Конец матча
Фрайбург
0'
4' Желтая карточка
Шаллаи Роланд
0:1
36' Гол
Доан Рицу
90'+7

Ход матча

4'
 
Шаллаи Роланд
36'
0:1
Доан Рицу
(Грегорич Михаэль)
46'
 
Рохль Мерлин
Грифо Винченцо
68'
Хонзак Матиас
Вильхельмссон Оскар
 
68'
Пфайффер Лука
Кемпе Тобиас
 
72'
 
Муслия Флоран
Шаллаи Роланд
72'
 
Макенго Жорди
Гюнтер Кристиан
73'
Хольтманн Геррит
Бадер Маттиас
 
81'
Шнелльхардт Фабиан
Холланд Фабиан
 
81'
Торсиэлло Фабио
Карич Эмир
 
89'
 
Бройниг Максимилиан
Грегорич Михаэль
90'
 
Сильдиллия Килианн
Доан Рицу

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 500 Количество передач 440
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Дармштадт 5.9% (7)
X 19.3% (23)
Фрайбург 74.8% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шуэн
Марсель
26
Бадер
Маттиас
14
Кларер
Кристоф
5
Маглица
Матей
32
Холланд
Фабиан
38
Ридель
Клеменс
23
Гьясула
Клаус
11
Кемпе
Тобиас
19
Карич
Эмир
29
Вильхельмссон
Оскар
22
Сейдель
Аарон
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
14
Кайтель
Янник
5
Гульде
Мануэль
42
Доан
Рицу
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
22
Шаллаи
Роланд
32
Грифо
Винченцо
38
Грегорич
Михаэль
Дармштадт
4-4-2
Фрайбург
3-4-2-1

История личных встреч

Дармштадт
Фрайбург

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
1:1
Б
3:0
Б
1:0
ТМК
3:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
0.67

Среднее время на гол

30
135

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
180

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарке Тим 8 0.28
Мелем Марвин 3 0.1
Кемпе Тобиас 3 (3) 0.1
Вильхельмссон Оскар 3 0.1
Юстван Юлиан 2 0.07
Пфайффер Лука 1 0.03
Бадер Маттиас 1 0.03
Кларер Кристоф 1 0.03
Хонзак Матиас 1 0.03
Нюрнбергер Фабиан 1 0.03
Сейдель Аарон 1 0.03
Маглица Матей 1 0.03
Холланд Фабиан 0 0
Полтер Себастьян 0 0
Франич Бартол 0 0
Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 8 (6) 0.28
Хёлер Лукас 7 (1) 0.24
Грегорич Михаэль 6 0.21
Доан Рицу 5 0.17
Шаллаи Роланд 3 0.1
Рохль Мерлин 2 0.07
Вайсхаупт Ноа 1 0.03
Хёфлер Николас 1 0.03
Гюнтер Кристиан 1 0.03
Эггештайн Максимилиан 1 0.03
Гульде Мануэль 1 0.03
Кюблер Лукас 1 0.03
Филипп Максимилиан 1 0.03
Линхарт Филипп 1 0.03
Кайтель Янник 1 0.03
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маглица Матей 6 2
Кларер Кристоф 8 0
Гьясула Клаус 5 1
Скарке Тим 6 0
Холланд Фабиан 4 1
Франич Бартол 5 0
Торстен Либеркнехт 5 0
Циммерман Кристоф 4 0
Мюллер Янник 4 0
Мелем Марвин 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Шуэн Марсель 2 0
Брунст Александер 2 0
Нюрнбергер Фабиан 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Шнелльхардт Фабиан 1 0
Бадер Маттиас 1 0
Хонзак Матиас 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Ишервуд Томас 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Ману Брайдон 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Стожилкович Филип 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 8 1
Гульде Мануэль 4 1
Хёлер Лукас 5 0
Эггештайн Максимилиан 5 0
Шаллаи Роланд 5 0
Рохль Мерлин 3 1
Кюблер Лукас 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Грифо Винченцо 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Гюнтер Кристиан 1 0
Доан Рицу 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
27% (4)
67% (10)
Фрайбург
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
8
Дармштадт
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Фрайбург
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

28
14

Упущенные победы

10
19
Дармштадт
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (9)
38% (11)
31% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
31% (9)
45% (13)
Фрайбург
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
41% (12)
41% (12)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

30
17

Упущенные победы

21
27

Голы по времени матча

Забито

15
17
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
21 Не забивали 18
3
20%
2
12%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
2
13%
4
24%
61-75
3
20%
1
6%
76-90

Пропущено

37
25
18 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
5
14%
4
16%
1-15
6
16%
4
16%
16-30
7
19%
3
12%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
7
19%
4
16%
61-75
7
19%
7
28%
76-90

Забито

13
25
6 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
21 Не забивали 16
2
15%
4
16%
1-15
3
23%
2
8%
16-30
1
8%
7
28%
31-45
3
23%
3
12%
46-60
2
15%
2
8%
61-75
2
15%
7
28%
76-90

Пропущено

35
26
11 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
1
3%
6
23%
1-15
5
14%
5
19%
16-30
5
14%
5
19%
31-45
8
23%
4
15%
46-60
9
26%
3
12%
61-75
7
20%
3
12%
76-90

Забито

28
42
15 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 13
13 Не забивали 5
5
18%
6
14%
1-15
6
21%
4
10%
16-30
4
14%
11
26%
31-45
4
14%
7
17%
46-60
4
14%
6
14%
61-75
5
18%
8
19%
76-90

Пропущено

72
51
29 В 1-м тайме 27
43 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 20
6
8%
10
20%
1-15
11
15%
9
18%
16-30
12
17%
8
16%
31-45
13
18%
7
14%
46-60
16
22%
7
14%
61-75
14
19%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
35%
65%
0 побед 7 ничьих 13 поражений
Майнц - Дармштадт 4:0 Бохум - Дармштадт 2:2 Дармштадт - Бавария 2:5 РБ Лейпциг - Дармштадт 2:0
Дармштадт - Аугсбург 0:6 Вердер - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Штутгарт 1:2 Боруссия М - Дармштадт 0:0 Дармштадт - Байер Л 0:2 Унион Берлин - Дармштадт 1:0 Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Дармштадт - Хольштайн Киль 1:2 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Вольфсбург 0:1 Хайденхайм - Дармштадт 3:2 Дармштадт - Кёльн 0:1 Фрайбург - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Майнц 0:0 Дармштадт - Бохум 1:2
Фрайбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Фрайбург 0:3 Фрайбург - Санкт-Галлен 4:1 Фрайбург - Байер Л 2:3
Вест Хэм - Фрайбург 5:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Аугсбург - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Ланс 3:2 Фрайбург - Айнтрахт Фр 3:3 Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0

Результаты матчей

Дармштадт
Фрайбург

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
8:0
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
8:0
1 раз 3%
0:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 45%
1
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
11 раз 38%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Фрайбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
1
4
11
1.5
9
5
2
13
2.5
3
11
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
4
4
10
1.5
4
11
1
13
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
13
0.5
Больше Меньше
24
5
8
21
1.5
13
16
3
26
2.5
4
25
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 29 24 5 0 69 - 19 77
2.
Бавария
 Заявка 29 20 3 6 82 - 36 63
3.
Штутгарт
 Заявка 29 20 3 6 67 - 34 63
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 29 17 5 7 67 - 33 56
5.
Боруссия Д
 Заявка 29 16 8 5 57 - 34 56
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 29 10 12 7 43 - 39 42
7.
Фрайбург
 Заявка 29 11 6 12 41 - 52 39
8.
Аугсбург
 Заявка 29 10 9 10 47 - 46 39
9.
Хоффенхайм
 Заявка 29 10 6 13 49 - 57 36
10.
Хайденхайм
 Заявка 29 8 10 11 42 - 50 34
11.
Вердер
 0:0 Заявка 29 8 8 13 36 - 44 32
12.
Боруссия М
 Заявка 29 7 10 12 50 - 56 31
13.
Унион Берлин
 Заявка 29 8 5 16 25 - 45 29
14.
Вольфсбург
 Заявка 29 7 7 15 34 - 50 28
15.
Бохум
 Заявка 29 5 12 12 34 - 59 27
16.
Майнц
 Заявка 29 5 11 13 30 - 47 26
17.
Кёльн
 Заявка 29 4 10 15 23 - 51 22
18.
Дармштадт
 Заявка 29 2 8 19 28 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 15 12 3 0 38 - 8 39
2.
Бавария
 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
12.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
13.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
14.
Вердер
 0:0 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
15.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
4.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 3 7 21 - 24 15
10.
Вердер
 0:0 Заявка 15 3 5 7 15 - 22 14
11.
Боруссия М
 Заявка 14 2 6 6 24 - 31 12
12.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 22 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 16 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Хоффенхайм Кабак Озан 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: СК Дармштадт: 53%, Фрайбург: 47%.
  • 98'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • 97'
    Судья сигнализирует, что Муслия Флоран из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Ридель Клеменс
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 97'
    Муслия Флоран на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 97'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Хольтманн Геррит. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    СК Дармштадт пытается что-то создать.
  • 96'
    Удар от ворот произведет СК Дармштадт
  • 95'
    Муслия Флоран оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Фрайбург пытается что-то создать.
  • 95'
    СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Кюблер Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 53%, Фрайбург: 47%.
    • 95'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 94'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 94'
      Ридель Клеменс пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем
    • 93'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Фрайбург
    • 92'
      Тактическая замена. Доан Рицу уходит с поля и его заменяет Сильдиллия Килианн
    • 92'
      Гьясула Клаус не смог попасть в створ ударом издали
    • 92'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 92'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Сейдель Аарон выиграл воздушное противоборство у Кайтель Янник.
    • 90'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 52%, Фрайбург: 48%.
    • 90'
      Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Тактическая замена. Грегорич Михаэль уходит с поля и его заменяет Бройниг Максимилиан
    • 89'
      Шнелльхардт Фабиан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Фрайбург начинает контратаку
    • 88'
      Макенго Жорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 88'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 87'
      Хонзак Матиас не смог попасть в створ ударом издали
    • 87'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 86'
      Сейдель Аарон выиграл воздушное противоборство у Хёфлер Николас.
    • 86'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Хёфлер Николас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 86'
      Хёфлер Николас успешно блокирует удар.
    • 85'
      Хольтманн Геррит нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 85'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 85'
      Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Хонзак Матиас
    • 85'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 52%, Фрайбург: 48%.
    • 85'
      Кристоф Кларер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Грегорич Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 84'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 84'
      Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      Макенго Жорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 83'
      Кристоф Кларер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Пфайффер Лука из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 83'
      Судья сигнализирует, что Хонзак Матиас из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Грегорич Михаэль
    • 82'
      Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Торсиэлло Фабио
    • 81'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 81'
      Тактическая замена. Карич Эмир уходит с поля и его заменяет Торсиэлло Фабио
    • 81'
      Холланд Фабиан получил травму и заменен. Шнелльхардт Фабиан выходит на поле.
    • 79'
      Холланд Фабиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 79'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 79'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 79'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 78'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 78'
      Макенго Жорди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 78'
      Муслия Флоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 78'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 78'
      Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 77'
      Хёфлер Николас успешно блокирует удар.
    • 77'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 77'
      Ридель Клеменс из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 77'
      Кюблер Лукас из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Холланд Фабиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      Кюблер Лукас из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 76'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 76'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 52%, Фрайбург: 48%.
    • 75'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 75'
      Хольтманн Геррит нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 75'
      Гульде Мануэль из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 75'
      Кюблер Лукас из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 74'
      Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Холланд Фабиан
    • 74'
      Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Пфайффер Лука
    • 73'
      Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 73'
      Тактическая замена. Бадер Маттиас уходит с поля и его заменяет Хольтманн Геррит
    • 72'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 72'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Тактическая замена. Гюнтер Кристиан уходит с поля и его заменяет Макенго Жорди
    • 72'
      Тактическая замена. Шаллаи Роланд уходит с поля и его заменяет Муслия Флоран
    • 71'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 71'
      Шанс! Кайтель Янник из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
    • 70'
      Шаллаи Роланд из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 70'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 52%, Фрайбург: 48%.
    • 70'
      Сейдель Аарон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 70'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 70'
      Маглица Матей успешно блокирует удар.
    • 70'
      Шаллаи Роланд навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 70'
      Хонзак Матиас успешно блокирует удар.
    • 70'
      Хёфлер Николас из команды Фрайбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 69'
      Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
    • 69'
      Бадер Маттиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Тактическая замена. Кемпе Тобиас уходит с поля и его заменяет Пфайффер Лука
    • 68'
      Тактическая замена. Вильхельмссон Оскар уходит с поля и его заменяет Хонзак Матиас
    • 67'
      Сейдель Аарон выиграл воздушное противоборство у Гульде Мануэль.
    • 67'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 67'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 66'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 65'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 52%, Фрайбург: 48%.
    • 65'
      Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 64'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 64'
      Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 64'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 63'
      Кристоф Кларер задерживает мяч рукой
    • 62'
      Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 62'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Фрайбург
    • 61'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 61'
      Кюблер Лукас успешно блокирует удар.
    • 61'
      Кемпе Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 61'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 51%, Фрайбург: 49%.
    • 60'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 60'
      Доан Рицу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 60'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 59'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 59'
      Хёфлер Николас успешно блокирует удар.
    • 59'
      Кемпе Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 57'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт толкнул локтем оппонента. Это Эггештайн Максимилиан заработал фол
    • 57'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 56'
      Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Удар от ворот произведет Фрайбург
    • 56'
      Сейдель Аарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 56'
      Кайтель Янник успешно блокирует удар.
    • 56'
      Кемпе Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Хёфлер Николас успешно блокирует удар.
    • 55'
      Вильхельмссон Оскар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 55'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 49%, Фрайбург: 51%.
    • 55'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 54'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 54'
      Рохль Мерлин не смог попасть в створ ударом издали
    • 54'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 53'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 52'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 51'
      Сейдель Аарон пробует нанести удар издали, но Ноа Атуболу держит все под контролем
    • 50'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 50%, Фрайбург: 50%.
    • 50'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 49'
      Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Кристоф Кларер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 46'
      Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Тактическая замена. Грифо Винченцо уходит с поля и его заменяет Рохль Мерлин
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 52%, Фрайбург: 48%.
    • 49'
      Маглица Матей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 48'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Гульде Мануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе
    • 47'
      Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Эггештайн Максимилиан из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Холланд Фабиан
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Гульде Мануэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 45'
      Кюблер Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 44'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 44'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 44'
      Хорошую попытку сделал Холланд Фабиан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 44'
      Эггештайн Максимилиан ошибается в защите.
    • 43'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 42'
      Грифо Винченцо пробует нанести удар издали, но Марсель Шуэн держит все под контролем
    • 42'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 41'
      Кайтель Янник из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 50%, Фрайбург: 50%.
    • 40'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Доан Рицу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 39'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 38'
      Хорошую попытку сделал Грегорич Михаэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Фрайбург
    • 37'
      Команда Фрайбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 36'
      Грегорич Михаэль сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Доан Рицу забивает с левой ноги!
    • 36'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 36'
      Гюнтер Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 36'
      Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Сейдель Аарон
    • 36'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Холланд Фабиан из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Доан Рицу
    • 35'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 51%, Фрайбург: 49%.
    • 35'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Удар от ворот произведет СК Дармштадт
    • 33'
      Оооо... вот это был удар! Грегорич Михаэль должен был забить с этой позиции.
    • 33'
      Грегорич Михаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Доан Рицу из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 33'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 33'
      Удар от ворот произведет Фрайбург
    • 33'
      Вильхельмссон Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 33'
      Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт подал угловой слева.
    • 32'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 31'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 50%, Фрайбург: 50%.
    • 30'
      Кюблер Лукас возвращается на поле.
    • 30'
      Назначен штрафной. Пострадал Эггештайн Максимилиан, его свалил Сейдель Аарон.
    • 30'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Удар от ворот произведет Фрайбург
    • 29'
      Матч возобновлен
    • 29'
      Ох, нехорошо это выглядит. Кюблер Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 28'
      Кюблер Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 28'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 28'
      О, нет. Из многообещающей позиции Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 27'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 27'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 25'
      Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 53%, Фрайбург: 47%.
    • 24'
      Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 23'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для СК Дармштадт.
    • 22'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Фрайбург
    • 21'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 20'
      Шаллаи Роланд из команды Фрайбург толкнул локтем оппонента. Это Ридель Клеменс заработал фол
    • 20'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 52%, Фрайбург: 48%.
    • 20'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 18'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Маглица Матей из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 15'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 52%, Фрайбург: 48%.
    • 14'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Фрайбург
    • 13'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 13'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 11'
      Судья сигнализирует, что Кюблер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Ридель Клеменс
    • 11'
      СК Дармштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Сейдель Аарон из команды СК Дармштадт поставил подножку. Пострадал Кюблер Лукас
    • 10'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 56%, Фрайбург: 44%.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Доан Рицу из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Холланд Фабиан
    • 9'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 9'
      Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 8'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 7'
      Кристоф Кларер из команды СК Дармштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 6'
      Удар от ворот произведет Фрайбург
    • 5'
      Шуэн Марсель взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Контроль мяча: СК Дармштадт: 83%, Фрайбург: 17%.
    • 5'
      Фрайбург пытается что-то создать.
    • 5'
      Кайтель Янник ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 4'
      Шаллаи Роланд получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Шаллаи Роланд из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Кристоф Кларер пострадал.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Фрайбург
    • 3'
      Сейдель Аарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 3'
      Карич Эмир из команды СК Дармштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 2'
      СК Дармштадт контролирует мяч.
    • 1'
      Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Гульде Мануэль из команды Фрайбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      СК Дармштадт пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      СК Дармштадт начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merck-Stadion am Boellenfalltor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Дармштадт 5.9% (7)
    X 19.3% (23)
    Фрайбург 74.8% (89)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дармштадт 0:1 Фрайбург

    Исход игры
    Дармштадт
    5.9% (7)
    Ничья
    19.3% (23)
    Фрайбург
    74.8% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.39% (73)
    Меньше
    37.61% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (93)
    Нет
    20.51% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Фрайбург
    50.4% (60)
    1:1 Ничья
    17.6% (21)
    0:1 Фрайбург
    11.8% (14)
    0:2 Фрайбург
    5.9% (7)
    2:1 Дармштадт
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    2:3 Фрайбург
    1.7% (2)
    1:3 Фрайбург
    1.7% (2)
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