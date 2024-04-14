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  3. РОССИЯ
  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 8.
Ротор
0:0
Первый тайм: 10'
Чайка
0'
Прогнозы 128
Ротор 78.9% (101)
X 19.5% (25)
Чайка 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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История личных встреч

Ротор
Чайка

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:1
ВЛА
0:1
ВЛА
0:0
ВЛГ1
2:1
ВЛГ1
0:0
ВЛГ1
0:0
ПЛ
2:1
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
0:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.6

Среднее время на гол

360
150

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.78
0.78

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

115
115

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 6 (3) 0.24
Арсентьев Даниил 5 0.2
Сафронов Илья 4 0.16
Зуйков Сергей 3 0.12
Магомедов Рашид 3 (1) 0.12
Никитин Алексей 2 0.08
Болов Руслан 1 0.04
Дворецков Филипп 1 0.04
Агеев Михаил 1 0.04
Лаврищев Дмитрий 1 0.04
Усанов Алексей 1 0.04
Шмаков Иван 1 0.04
Прищепа Дмитрий 1 0.04
Камлашев Даниил 1 0.04
Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Павел 9 0.36
Хохлачёв Александр 4 0.16
Николаев Олег 3 0.12
Терехов Антон 2 0.08
Кожедуб Святослав 2 0.08
Зарыпбеков Эльдияр 2 0.08
Квеквескири Даур 2 (1) 0.08
Садов Дмитрий 1 0.04
Колдунов Никита 1 0.04
Пивоваров Дмитрий 1 0.04
Детенышев Илья 1 0.04
Папикян Давид 1 0.04
Козаченко Олег 1 0.04
Каверин Никита 1 0.04

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахтиев Халид 0 1
Ивашин Андрей 0 1

Результаты матчей

Ротор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Чайка
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
5
Ротор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Чайка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

8
15
Ротор
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
67% (16)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Чайка
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

20
13
4 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
2
10%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
7
35%
4
31%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Забито

11
19
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
3
27%
7
37%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
3
27%
5
26%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Забито

31
32
6 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
3
10%
4
13%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
3
10%
4
13%
31-45
7
23%
10
31%
46-60
8
26%
2
6%
61-75
10
32%
9
28%
76-90

Пропущено

22
24
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
1
5%
2
8%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
6
27%
4
17%
61-75
3
14%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1
Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1
Чайка
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Чайка - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Чайка - Челябинск 1:1 Чайка - Велес Москва 1:0
Уфа - Чайка 2:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Чайка - Динамо Брянск 1:1 Чайка - Нефтехимик 0:2 КАМАЗ - Чайка 3:2 Ротор - Чайка 1:1 Чайка - Волгарь 1:1 Уфа - Чайка 2:1 Чайка - Ротор 0:1 Муром - Чайка 1:2 Велес Москва - Чайка 2:0 Чайка - Спартак Кострома 1:2 Динамо Брянск - Чайка 1:4 Чайка - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар-2 - Чайка 2:0

Результаты матчей

Ротор
Чайка

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ротор
Чайка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
3
10
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
17
7
8
16
1.5
7
17
3
21
2.5
3
21
1
23
3.5
3
21

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 0:0 7 4 3 0 8 - 2 15
2.
Ротор
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 6 11
3.
Уфа
 Заявка 7 3 2 2 7 - 4 11
4.
Чайка
 0:0 Заявка 7 2 5 0 8 - 4 11
5.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 6 2 3 1 6 - 7 9
6.
Челябинск
 6 2 2 2 5 - 7 8
7.
Родина-2 Москва
 7 2 2 3 10 - 9 8
8.
Металлург Липецк
 7 1 3 3 2 - 6 6
9.
Муром
 Заявка 7 1 3 3 5 - 10 6
10.
Велес Москва
 Заявка 7 1 1 5 2 - 8 4

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Машук-КМВ
 7 3 2 2 7 - 6 11
3.
Авангард Курск
 7 3 1 3 7 - 9 10
4.
Химик Дзержинск
 7 2 4 1 6 - 5 10
5.
Волга Ульяновск
 Заявка 7 2 3 2 11 - 9 9
6.
Текстильщик
 7 1 6 0 6 - 5 9
7.
Торпедо Миасс
 7 2 2 3 9 - 10 8
8.
Калуга
 6 1 4 1 7 - 7 7
9.
Иртыш Омск
 Заявка 7 1 3 3 5 - 7 6
10.
Динамо Брянск
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 0:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Чайка
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Ротор
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 2 8
5.
Уфа
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Челябинск
 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Родина-2 Москва
 3 2 0 1 8 - 4 6
8.
Металлург Липецк
 4 1 3 0 2 - 1 6
9.
Муром
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Велес Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химик Дзержинск
 6 2 3 1 6 - 5 9
2.
Спартак Кострома
 Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
3.
Машук-КМВ
 5 1 2 2 5 - 6 5
4.
Авангард Курск
 3 1 1 1 2 - 3 4
5.
Иртыш Омск
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
6.
Торпедо Миасс
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Текстильщик
 4 0 4 0 3 - 3 4
8.
Волга Ульяновск
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Калуга
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Динамо Брянск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Уфа
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
3.
Ротор
 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Чайка
 0:0 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
5.
Родина-2 Москва
 4 0 2 2 2 - 5 2
6.
Муром
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
7.
Краснодар-2
 0:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
8.
Челябинск
 3 0 1 2 2 - 6 1
9.
Велес Москва
 Заявка 5 0 1 4 0 - 6 1
10.
Металлург Липецк
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 2 2 2 9 - 7 8
3.
Машук-КМВ
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Авангард Курск
 4 2 0 2 5 - 6 6
5.
Калуга
 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Текстильщик
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Торпедо Миасс
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Иртыш Омск
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
9.
Динамо Брянск
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
10.
Химик Дзержинск
 1 0 1 0 0 - 0 1

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 11
Чайка Долгов Павел 9
Текстильщик Скворцов Алексей 9
Текстильщик Евсеев Алексей 8
Форте Лаврищев Дмитрий 8
Весь список

Топ нарушителей
Челябинск Першин Никита 2
Авангард Курск Куприянов Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Уфа Троянов Константин 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Садов на фланге в подкате смог чисто выбить мяч у Гаджимурадова.
  • 11'
    Остановлена игра. Гаджимурадов и Пивоваров едва не довели выяснение отношений дракой, но Захаров вовремя вмешался и страсти смог погасить.
  • 10'
    Пару выпадов вперёд организовали волгоградцы. До ударов по воротам дело не дошло.
  • 9'
    Дворецков слева отправил вперёд Сафронова, которого соперник выдавил с мячом за пределы поля.
  • 8'
    Гаджимурадов справа со штрафного закрутил мяч к дальней штанге, где все игроки пролетели вверху мимо сферы. Москвичёв продолжит встречу ударом от ворот.
  • Фол, нарушение
    7'
    Ибрагимов на фланге толкнул в спину Лаврищева.
  • 6'
    "Ротору" в первые минуты встречи не удаётся подбираться к чужой штрафной площади. Гостям опасные моменты создавать не удаётся, но территориальное преимущество на их стороне.
  • 5'
    Садов исполнил подачу слева со штрафного к воротам. Хозяева мяч из штрафной площади выбили.
  • Фол, нарушение
    4'
    Пелих на фланге подтолкнул в спину Пивоварова.
  • 3'
    "Чайка" попробовала начать атаки  на разных флангах - ни справа, ни слева гостям продвинуться вперёд не удалось.
  • 2'
    "Ротор" играет в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Чайка" - в чёрной форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Волгоград Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча восьмого тура Российской Второй лиги А, в котором сыграют «Ротор» и «Чайка». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 128
Ротор 78.9% (101)
X 19.5% (25)
Чайка 1.6% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Чайка
2.00
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3.42
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3.60
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ротор 0:0 Чайка

Исход игры
Ротор
78.9% (101)
Ничья
19.5% (25)
Чайка
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.05% (39)
Меньше
66.95% (79)
Обе команды забьют
Да
50% (59)
Нет
50% (59)
Популярный счёт
2:1 Ротор
27.3% (35)
1:0 Ротор
26.6% (34)
2:0 Ротор
18% (23)
1:1 Ничья
15.6% (20)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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