Тур: 8.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Пяткин ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
63 Агеев МихаилНападающий
- Нападающий
-
88 Болов РусланНападающий
-
Главный тренер: Попков Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семшов Игорь
История личных встреч
Ротор
Чайка
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.25
0.6
Среднее время на гол
360
150
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
0.78
0.78
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
115
115
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаджимурадов Рамазан
|6 (3)
|0.24
|Арсентьев Даниил
|5
|0.2
|Сафронов Илья
|4
|0.16
|Зуйков Сергей
|3
|0.12
|Магомедов Рашид
|3 (1)
|0.12
|Никитин Алексей
|2
|0.08
|Болов Руслан
|1
|0.04
|Дворецков Филипп
|1
|0.04
|Агеев Михаил
|1
|0.04
|Лаврищев Дмитрий
|1
|0.04
|Усанов Алексей
|1
|0.04
|Шмаков Иван
|1
|0.04
|Прищепа Дмитрий
|1
|0.04
|Камлашев Даниил
|1
|0.04
Чайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Долгов Павел
|9
|0.36
|Хохлачёв Александр
|4
|0.16
|Николаев Олег
|3
|0.12
|Терехов Антон
|2
|0.08
|Кожедуб Святослав
|2
|0.08
|Зарыпбеков Эльдияр
|2
|0.08
|Квеквескири Даур
|2 (1)
|0.08
|Садов Дмитрий
|1
|0.04
|Колдунов Никита
|1
|0.04
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0.04
|Детенышев Илья
|1
|0.04
|Папикян Давид
|1
|0.04
|Козаченко Олег
|1
|0.04
|Каверин Никита
|1
|0.04
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Чайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шахтиев Халид
|0
|1
|Ивашин Андрей
|0
|1
Результаты матчей
Ротор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Чайка
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
5
Ротор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Чайка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
8
15
Ротор
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
67% (16)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Чайка
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
13
20
Голы по времени матча
Забито
20
13
4 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
2
10%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
7
35%
4
31%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Забито
11
19
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
3
27%
7
37%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
3
27%
5
26%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
2
15%
2
18%
76-90
Забито
31
32
6 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
3
10%
4
13%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
3
10%
4
13%
31-45
7
23%
10
31%
46-60
8
26%
2
6%
61-75
10
32%
9
28%
76-90
Пропущено
22
24
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
1
5%
2
8%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
6
27%
4
17%
61-75
3
14%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1
Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1
Чайка
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Чайка - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка 0:0 Чайка - Челябинск 1:1 Чайка - Велес Москва 1:0
Уфа - Чайка 2:2 Чайка - Новосибирск 0:0 Чайка - Нефтехимик 2:2 Чайка - Динамо Брянск 1:1 Чайка - Нефтехимик 0:2 КАМАЗ - Чайка 3:2 Ротор - Чайка 1:1 Чайка - Волгарь 1:1 Уфа - Чайка 2:1 Чайка - Ротор 0:1 Муром - Чайка 1:2 Велес Москва - Чайка 2:0 Чайка - Спартак Кострома 1:2 Динамо Брянск - Чайка 1:4 Чайка - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар-2 - Чайка 2:0
Результаты матчей
Ротор
Чайка
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ротор
Чайка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
58
310
310
211
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
38
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
195
Больше Меньше
177
816
717
321
321
123
321
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|4
|3
|0
|8 - 2
|15
|2.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|4.
|0:0 Заявка
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|5.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 7
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|8.
|7
|1
|3
|3
|2 - 6
|6
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|10.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|2 - 8
|4
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|2.
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|3.
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|4.
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|11 - 9
|9
|6.
|7
|1
|6
|0
|6 - 5
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|8.
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|4.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 2
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|3.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|4.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|5.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа золото
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|3.
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|0:0 Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|5.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|6.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|7.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|8.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|9.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 6
|1
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа серебро
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|3.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|5.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|9.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|Муром
|Азявин Илья
|11
|Чайка
|Долгов Павел
|9
|Текстильщик
|Скворцов Алексей
|9
|Текстильщик
|Евсеев Алексей
|8
|Форте
|Лаврищев Дмитрий
|8
|Челябинск
|Першин Никита
|2
|Авангард Курск
|Куприянов Никита
|2
|Велес Москва
|Макеев Евгений
|1
|Новосибирск
|Ларенц Вячеслав
|1
|Уфа
|Троянов Константин
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ротор 0:0 Чайка
Исход игры
Ротор
78.9% (101)
Ничья
19.5% (25)
Чайка
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
33.05% (39)
Меньше
66.95% (79)
Обе команды забьют
Да
50% (59)
Нет
50% (59)
Популярный счёт
2:1 Ротор
27.3% (35)
1:0 Ротор
26.6% (34)
2:0 Ротор
18% (23)
1:1 Ничья
15.6% (20)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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