Первый тайм

12' Садов на фланге в подкате смог чисто выбить мяч у Гаджимурадова.

11' Остановлена игра. Гаджимурадов и Пивоваров едва не довели выяснение отношений дракой, но Захаров вовремя вмешался и страсти смог погасить.

10' Пару выпадов вперёд организовали волгоградцы. До ударов по воротам дело не дошло.

9' Дворецков слева отправил вперёд Сафронова, которого соперник выдавил с мячом за пределы поля.

8' Гаджимурадов справа со штрафного закрутил мяч к дальней штанге, где все игроки пролетели вверху мимо сферы. Москвичёв продолжит встречу ударом от ворот.

7' Ибрагимов на фланге толкнул в спину Лаврищева.