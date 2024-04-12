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  4. Вторая лига А 2023-2024
Тур: 8.
Ротор
 
Позже
Чайка Песчанокопское
Прогнозы 47
Ротор 83% (39)
X 17% (8)
Чайка Песчанокопское 0% (0)
Все прогнозы

История личных встреч

Ротор
Чайка Песчанокопское

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
1:1
ВЛА
0:1
ВЛА
0:0
ВЛГ1
2:1
ВЛГ1
0:0
ВЛГ1
0:0
ПЛ
2:1
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
0:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.6

Среднее время на гол

360
150

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

0.78
0.78

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

115
115

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаджимурадов Рамазан 6 (3) 0.25
Арсентьев Даниил 5 0.21
Сафронов Илья 4 0.17
Зуйков Сергей 3 0.13
Магомедов Рашид 3 (1) 0.13
Никитин Алексей 2 0.08
Болов Руслан 1 0.04
Дворецков Филипп 1 0.04
Агеев Михаил 1 0.04
Лаврищев Дмитрий 1 0.04
Усанов Алексей 1 0.04
Шмаков Иван 1 0.04
Прищепа Дмитрий 1 0.04
Камлашев Даниил 1 0.04
Чайка Песчанокопское
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Павел 9 0.38
Хохлачёв Александр 4 0.17
Николаев Олег 3 0.13
Терехов Антон 2 0.08
Кожедуб Святослав 2 0.08
Зарыпбеков Эльдияр 2 0.08
Квеквескири Даур 2 (1) 0.08
Садов Дмитрий 1 0.04
Колдунов Никита 1 0.04
Пивоваров Дмитрий 1 0.04
Детенышев Илья 1 0.04
Папикян Давид 1 0.04
Козаченко Олег 1 0.04
Каверин Никита 1 0.04

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чайка Песчанокопское
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шахтиев Халид 0 1
Ивашин Андрей 0 1

Результаты матчей

Ротор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Чайка Песчанокопское
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
5
Ротор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Чайка Песчанокопское
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

8
15
Ротор
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
67% (16)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
42% (10)
21% (5)
Чайка Песчанокопское
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

20
13
4 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
2
10%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
5
25%
1
8%
61-75
7
35%
4
31%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 9
1
11%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Забито

11
19
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
9%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
9%
2
11%
31-45
3
27%
7
37%
46-60
3
27%
1
5%
61-75
3
27%
5
26%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
31%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
2
15%
2
18%
76-90

Забито

31
32
6 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 11
5 Не забивали 7
3
10%
4
13%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
3
10%
4
13%
31-45
7
23%
10
31%
46-60
8
26%
2
6%
61-75
10
32%
9
28%
76-90

Пропущено

22
24
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 17
1
5%
2
8%
1-15
4
18%
3
13%
16-30
4
18%
5
21%
31-45
4
18%
4
17%
46-60
6
27%
4
17%
61-75
3
14%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0 Ротор - Муром 1:1
Велес Москва - Ротор 1:2 Ротор - Уфа 0:1 Балтика - Ротор 1:2 Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1
Чайка Песчанокопское
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Чайка Песчанокопское - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка Песчанокопское 0:0 Чайка Песчанокопское - Челябинск 1:1 Чайка Песчанокопское - Велес Москва 1:0
Уфа - Чайка Песчанокопское 2:2 Чайка Песчанокопское - Новосибирск 0:0 Чайка Песчанокопское - Нефтехимик 2:2 Чайка Песчанокопское - Динамо Брянск 1:1 Чайка Песчанокопское - Нефтехимик 0:2 КАМАЗ - Чайка Песчанокопское 3:2 Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1 Чайка Песчанокопское - Волгарь 1:1 Уфа - Чайка Песчанокопское 2:1 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Муром - Чайка Песчанокопское 1:2 Велес Москва - Чайка Песчанокопское 2:0 Чайка Песчанокопское - Спартак Кострома 1:2 Динамо Брянск - Чайка Песчанокопское 1:4 Чайка Песчанокопское - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар-2 - Чайка Песчанокопское 2:0

Результаты матчей

Ротор
Чайка Песчанокопское

Точный счет

1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
4 раза 17%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
0
5 раз 21%
2
5 раз 21%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 42%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ротор
Чайка Песчанокопское

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
3
10
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
5
0.5
Больше Меньше
17
7
8
16
1.5
7
17
3
21
2.5
3
21
1
23
3.5
3
21

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 6 4 2 0 8 - 2 14
2.
Уфа
 Заявка 6 3 2 1 7 - 3 11
3.
Ротор
 Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
4.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 6 2 4 0 8 - 4 10
5.
Краснодар-2
 Заявка 5 2 2 1 6 - 7 8
6.
Челябинск
 5 2 1 2 5 - 7 7
7.
Муром
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
8.
Родина-2 Москва
 6 1 2 3 5 - 7 5
9.
Велес Москва
 Заявка 6 1 0 5 2 - 8 3
10.
Металлург Липецк
 6 0 3 3 1 - 6 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 6 5 0 1 9 - 2 15
2.
Авангард Курск
 6 3 1 2 6 - 7 10
3.
Волга Ульяновск
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
4.
Химик Дзержинск
 6 2 3 1 5 - 4 9
5.
Машук-КМВ
 6 2 2 2 5 - 5 8
6.
Текстильщик
 6 1 5 0 5 - 4 8
7.
Калуга
 6 1 4 1 7 - 7 7
8.
Иртыш Омск
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
9.
Торпедо Миасс
 6 1 2 3 7 - 9 5
10.
Динамо Брянск
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Уфа
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Краснодар-2
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Ротор
 Заявка 4 2 1 1 6 - 2 7
6.
Челябинск
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Муром
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Родина-2 Москва
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Велес Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Металлург Липецк
 3 0 3 0 1 - 1 3

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химик Дзержинск
 5 2 2 1 5 - 4 8
2.
Спартак Кострома
 Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
3.
Авангард Курск
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Иртыш Омск
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
5.
Текстильщик
 3 0 3 0 2 - 2 3
6.
Машук-КМВ
 4 0 2 2 3 - 5 2
7.
Волга Ульяновск
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Калуга
 2 0 1 1 3 - 4 1
9.
Торпедо Миасс
 3 0 1 2 3 - 5 1
10.
Динамо Брянск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа золото

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новосибирск
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Уфа
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
3.
Ротор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Чайка Песчанокопское
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5.
Родина-2 Москва
 4 0 2 2 2 - 5 2
6.
Муром
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
7.
Краснодар-2
 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
8.
Челябинск
 3 0 1 2 2 - 6 1
9.
Металлург Липецк
 3 0 0 3 0 - 5 0
10.
Велес Москва
 Заявка 4 0 0 4 0 - 6 0

Группа серебро

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Кострома
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Волга Ульяновск
 Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
3.
Машук-КМВ
 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Авангард Курск
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Калуга
 4 1 3 0 4 - 3 6
6.
Текстильщик
 3 1 2 0 3 - 2 5
7.
Торпедо Миасс
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Динамо Брянск
 Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
9.
Химик Дзержинск
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Иртыш Омск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1

Топ бомбардиров
Муром Азявин Илья 10
Чайка Песчанокопское Долгов Павел 9
Текстильщик Скворцов Алексей 9
Форте Лаврищев Дмитрий 8
Текстильщик Евсеев Алексей 7
Весь список

Топ нарушителей
Челябинск Першин Никита 2
Авангард Курск Куприянов Никита 2
Велес Москва Макеев Евгений 1
Новосибирск Ларенц Вячеслав 1
Уфа Троянов Константин 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Чайка Песчанокопское от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 апреля 2024, осталось 2 дня 8 часов 52 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.9% пользователей.
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    • Прогнозы 47
    Ротор 83% (39)
    X 17% (8)
    Чайка Песчанокопское 0% (0)
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    Прогнозы на матч Ротор - Чайка Песчанокопское

    Исход игры
    Ротор
    83% (39)
    Ничья
    17% (8)
    Чайка Песчанокопское
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.96% (17)
    Меньше
    63.04% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    52.17% (24)
    Нет
    47.83% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Ротор
    31.9% (15)
    2:0 Ротор
    27.7% (13)
    1:0 Ротор
    19.1% (9)
    1:1 Ничья
    14.9% (7)
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    Ротор
    Чайка Песчанокопское
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