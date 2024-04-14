Тур: 26. Стадион: Альянц.
1:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолЯнссон Исак
26' Желтая карточкаЗаттльбергер Николас
1:1
54' ГолБезушков Макс
68' Желтая карточкаChristopher Cvetko
78' Желтая карточкаFlorian Jaritz
90' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
90'+4
Ход матча
5'
1:0
54'
1:1
78'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
22
Янссон
Исак
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
57 Ismail Seydi
-
-
17 Фалли Маюлу
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Andy Irving
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
17 матчей
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.42
1.67
Среднее время на гол
63
54
Всего голов
27
27
Голов в среднем за матч
1.59
1.59
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|12 (6)
|0.46
|Бургшталлер Гвидо
|6
|0.23
|Зайдль Маттиас
|5
|0.19
|Фалли Маюлу
|4 (1)
|0.15
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.12
|Кюн Николас
|2
|0.08
|Гргич Лукас
|2
|0.08
|Байич Анте
|1
|0.04
|Янссон Исак
|1
|0.04
|Ауэр Йонас
|1
|0.04
|Морманн Мартин
|1
|0.04
|Гэйл Тььерри
|1
|0.04
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|10
|0.38
|Andy Irving
|4 (1)
|0.15
|Florian Jaritz
|3
|0.12
|Aaron Schwarz
|3
|0.12
|Верницниг Кристофер
|2
|0.08
|Kosmas Gezos
|2
|0.08
|Christopher Cvetko
|2
|0.08
|Nicolas Binder
|1
|0.04
|Nicolas Wimmer
|1
|0.04
|Бенателли Рико
|1
|0.04
|Безушков Макс
|1
|0.04
|Бонна Соломон
|1
|0.04
|Арвайлер Йонас
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Заттльбергер Николас
|6
|1
|Конголо Теренс
|1
|3
|Касанвирджо Нерайшо
|5
|0
|Кверфельд Леопольд
|5
|0
|Хофманн Максимилиан
|4
|0
|Кершбаум Роман
|4
|0
|Гргич Лукас
|4
|0
|Ауэр Йонас
|4
|0
|Зайдль Маттиас
|4
|0
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Янссон Исак
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Фалли Маюлу
|2
|0
|Robert Klauss
|2
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Хедль Никлас
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thorsten Mahrer
|5
|0
|Christopher Cvetko
|5
|0
|Kosmas Gezos
|4
|0
|Andy Irving
|4
|0
|Sinan Karweina
|4
|0
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Nikola Djoric
|4
|0
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Менцель Филлип
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Florian Jaritz
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Бонна Соломон
|2
|0
|Aaron Schwarz
|2
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Peter Pacult
|1
|0
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|Безушков Макс
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Nicolas Binder
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
11
6
Рапид Вена
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Аустрия Клагенфурт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
23
15
Рапид Вена
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Аустрия Клагенфурт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
3
13
Упущенные победы
34
21
Голы по времени матча
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
3
16%
2
12%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
1
5%
6
35%
61-75
5
26%
3
18%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
3
23%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
6
38%
2
15%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Забито
23
16
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
5
22%
5
31%
61-75
6
26%
3
19%
76-90
Пропущено
8
21
4 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
38%
3
14%
1-15
0
0%
6
29%
16-30
1
13%
6
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
4
19%
61-75
2
25%
2
10%
76-90
Забито
42
33
21 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
8
19%
2
6%
1-15
7
17%
2
6%
16-30
6
14%
7
21%
31-45
4
10%
5
15%
46-60
6
14%
11
33%
61-75
11
26%
6
18%
76-90
Пропущено
24
34
9 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
4
17%
6
18%
1-15
4
17%
7
21%
16-30
1
4%
8
24%
31-45
2
8%
1
3%
46-60
8
33%
6
18%
61-75
5
21%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0
Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1 Аустрия Клагенфурт - Браво 1:1 Клагенфурт 1909 - Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт - АСК Клагенфурт 5:4
Результаты матчей
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:5
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
8 раз 31%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:5
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
58
58
49
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
67
58
310
310
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
197
1115
1016
719
323
323
224
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|11 (2)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|10 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|10 (2)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 8
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8
|Альтах
|Йегер Лукас
|9
|Вольфсбергер
|Алтунашвили Сандро
|9