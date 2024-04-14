  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Рапид Вена
1:1
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
1:0
5' Гол
Янссон Исак
26' Желтая карточка
Заттльбергер Николас
1:1
54' Гол
Безушков Макс
68' Желтая карточка
Christopher Cvetko
78' Желтая карточка
Florian Jaritz
90' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
90'+4
45
Хедль
Никлас
28
Освальд
Мориц
20
Хофманн
Максимилиан
15
Конголо
Теренс
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
8
Гргич
Лукас
10
Ланг
Кристоф
18
Зайдль
Маттиас
22
Янссон
Исак
9
Бургшталлер
Гвидо
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
34
Jannik
Robatsch
23
Безушков
Макс
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
10
Sinan
Karweina
9
Nicolas
Binder
33
Шумахер
Тилль
Рапид Вена
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.5%
17.6%
58.9%
4 победы 3 ничьи 10 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
Б
3:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
3:0
Б
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.42
1.67

Среднее время на гол

63
54

Всего голов

27
27

Голов в среднем за матч

1.59
1.59

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 12 (6) 0.46
Бургшталлер Гвидо 6 0.23
Зайдль Маттиас 5 0.19
Фалли Маюлу 4 (1) 0.15
Кверфельд Леопольд 3 0.12
Кюн Николас 2 0.08
Гргич Лукас 2 0.08
Байич Анте 1 0.04
Янссон Исак 1 0.04
Ауэр Йонас 1 0.04
Морманн Мартин 1 0.04
Гэйл Тььерри 1 0.04
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Заттльбергер Николас 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 10 0.38
Andy Irving 4 (1) 0.15
Florian Jaritz 3 0.12
Aaron Schwarz 3 0.12
Верницниг Кристофер 2 0.08
Kosmas Gezos 2 0.08
Christopher Cvetko 2 0.08
Nicolas Binder 1 0.04
Nicolas Wimmer 1 0.04
Бенателли Рико 1 0.04
Безушков Макс 1 0.04
Бонна Соломон 1 0.04
Арвайлер Йонас 0 0
Шумахер Тилль 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Заттльбергер Николас 6 1
Конголо Теренс 1 3
Касанвирджо Нерайшо 5 0
Кверфельд Леопольд 5 0
Хофманн Максимилиан 4 0
Кершбаум Роман 4 0
Гргич Лукас 4 0
Ауэр Йонас 4 0
Зайдль Маттиас 4 0
Бургшталлер Гвидо 2 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Янссон Исак 2 0
Грюлль Марко 2 0
Морманн Мартин 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Фалли Маюлу 2 0
Robert Klauss 2 0
Кюн Николас 1 0
Хедль Никлас 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thorsten Mahrer 5 0
Christopher Cvetko 5 0
Kosmas Gezos 4 0
Andy Irving 4 0
Sinan Karweina 4 0
Turgay Gemicibasi 4 0
Nikola Djoric 4 0
Верницниг Кристофер 3 0
Бенателли Рико 3 0
Менцель Филлип 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Florian Jaritz 2 0
Штрауди Симон 2 0
Бонна Соломон 2 0
Aaron Schwarz 2 0
Маглица Антун 1 0
Peter Pacult 1 0
Арвайлер Йонас 1 0
Безушков Макс 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Nicolas Binder 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
6
Рапид Вена
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Аустрия Клагенфурт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

23
15
Рапид Вена
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Аустрия Клагенфурт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

3
13

Упущенные победы

34
21

Голы по времени матча

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 4
17 Не забивали 17
3
16%
2
12%
1-15
4
21%
1
6%
16-30
3
16%
3
18%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
1
5%
6
35%
61-75
5
26%
3
18%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
3
23%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
6
38%
2
15%
61-75
3
19%
4
31%
76-90

Забито

23
16
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
1
4%
3
19%
46-60
5
22%
5
31%
61-75
6
26%
3
19%
76-90

Пропущено

8
21
4 В 1-м тайме 15
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
3
38%
3
14%
1-15
0
0%
6
29%
16-30
1
13%
6
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
4
19%
61-75
2
25%
2
10%
76-90

Забито

42
33
21 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 10
7 Не забивали 7
8
19%
2
6%
1-15
7
17%
2
6%
16-30
6
14%
7
21%
31-45
4
10%
5
15%
46-60
6
14%
11
33%
61-75
11
26%
6
18%
76-90

Пропущено

24
34
9 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 18
4
17%
6
18%
1-15
4
17%
7
21%
16-30
1
4%
8
24%
31-45
2
8%
1
3%
46-60
8
33%
6
18%
61-75
5
21%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Леобен - Рапид Вена 0:3 Хартберг - Рапид Вена 0:3 Рапид Вена - Фёрст Вена 3:0
Рапид Вена - ЛАСК 0:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Лустенау 1:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1 Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 1:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:4
Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 1:0 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2:5 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 2:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аннабихлер 7:0 Зриньски - Аустрия Клагенфурт 3:0 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 0:1 АСК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 4:2 Шибеник - Аустрия Клагенфурт 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм-2 3:1 Аустрия Клагенфурт - Браво 1:1 Клагенфурт 1909 - Аустрия Клагенфурт 3:3 Аустрия Клагенфурт - АСК Клагенфурт 5:4

Результаты матчей

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
0:5
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
8 раз 31%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:5
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
6 раз 23%
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
0
7 раз 27%
2
7 раз 27%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
5
8
4
9
2.5
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
5
8
3
10
2.5
3
10
2
11
3.5
2
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
19
7
11
15
1.5
10
16
7
19
2.5
3
23
3
23
3.5
2
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 11 (2)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Аустрия Вена Грубер Андреас 10 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 8
Альтах Mike-Steven Baehre 10
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Альтах Йегер Лукас 9
Вольфсбергер Алтунашвили Сандро 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Рапид Вена 1:1 Аустрия Клагенфурт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный