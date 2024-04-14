Тур: 28. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Марциняк Шимон
1:0
Второй тайм: 85'
Ход матча
38'
40'
1:0
81'
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
55
Чиж
Шимон
21
Кравчик
Пётр
33
Маценко
Егор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Гурник Забже
Шленск Вроцлав
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
30 матчей
33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.7%
23.3%
40%
11 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
52
34
Голов в среднем за матч
1.73
1.13
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
51
79
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.25
|Капралик Адриан
|6
|0.21
|Эннали Лоуренс
|4 (1)
|0.14
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.11
|Подольски Лукас
|3
|0.11
|Чиж Шимон
|3
|0.11
|Расак Дамиан
|2
|0.07
|Яницки Рафал
|2
|0.07
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.04
|Кравчик Пётр
|1
|0.04
|Ольковски Павел
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|1
|0.04
|Щесняк Криспин
|1
|0.04
|Kamil Lukoszek
|1
|0.04
|Янжа Эрик
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|16 (6)
|0.57
|Науэль Матиас
|7 (1)
|0.25
|Самец-Талар Пётр
|5
|0.18
|Шварц Петр
|3
|0.11
|Индже Бурак
|2
|0.07
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Палюшек Александр
|1
|0.04
|Жуховски Михал
|1
|0.04
|Patryk Szwedzik
|1
|0.04
|Бейгер Лукаш
|1
|0.04
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|6
|1
|Щесняк Криспин
|5
|1
|Секулич Борис
|5
|0
|Янжа Эрик
|3
|1
|Пачеко Даниэль
|4
|0
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Эннали Лоуренс
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|8
|1
|Ольсен Патрик
|6
|0
|Маценко Егор
|4
|1
|Шварц Петр
|5
|0
|Науэль Матиас
|3
|1
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Шленск Вроцлав
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
7
Гурник Забже
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Шленск Вроцлав
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
16
19
Гурник Забже
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
37% (10)
37% (10)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
30% (8)
37% (10)
Шленск Вроцлав
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
18
26
Голы по времени матча
Забито
14
19
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
2
14%
2
11%
1-15
4
29%
3
16%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
2
14%
4
21%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
6
32%
76-90
Пропущено
12
13
3 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
3
25%
4
31%
76-90
Забито
21
20
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 17
3
14%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
29%
3
15%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
4
19%
4
20%
61-75
5
24%
6
30%
76-90
Пропущено
21
10
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
5
24%
1
10%
31-45
2
10%
3
30%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
5
24%
3
30%
76-90
Забито
35
39
17 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 17
5 Не забивали 5
5
14%
3
8%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
7
20%
4
10%
31-45
4
11%
8
21%
46-60
6
17%
7
18%
61-75
8
23%
12
31%
76-90
Пропущено
33
23
14 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 16
3
9%
1
4%
1-15
3
9%
4
17%
16-30
8
24%
3
13%
31-45
3
9%
6
26%
46-60
8
24%
2
9%
61-75
8
24%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2
Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1
Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1
Результаты матчей
Гурник Забже
Шленск Вроцлав
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 52%
0
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
9 раз 33%
0
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
49
68
211
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
121
410
67
212
112
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
225
819
1215
423
324
126
126
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|15
|7
|6
|64 - 38
|52
|2.
|0:1
|28
|14
|8
|6
|38 - 25
|50
|3.
|28
|13
|9
|6
|40 - 32
|48
|4.
|28
|14
|5
|9
|54 - 32
|47
|5.
|28
|12
|10
|6
|50 - 31
|46
|6.
|28
|12
|10
|6
|43 - 33
|46
|7.
|1:0
|28
|13
|6
|9
|37 - 32
|45
|8.
|28
|11
|6
|11
|36 - 36
|39
|9.
|28
|10
|8
|10
|33 - 34
|38
|10.
|27
|9
|8
|10
|30 - 39
|35
|11.
|28
|9
|8
|11
|34 - 43
|35
|12.
|28
|6
|14
|8
|38 - 39
|32
|13.
|28
|7
|10
|11
|26 - 33
|31
|14.
|27
|5
|14
|8
|26 - 32
|29
|15.
|28
|6
|11
|11
|34 - 46
|29
|16.
|28
|5
|12
|11
|30 - 38
|27
|17.
|28
|5
|6
|17
|26 - 58
|21
|18.
|28
|2
|14
|12
|29 - 47
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|38 - 14
|32
|2.
|14
|9
|5
|0
|30 - 7
|32
|3.
|14
|9
|3
|2
|27 - 12
|30
|4.
|14
|9
|0
|5
|19 - 16
|27
|5.
|1:0
|14
|8
|3
|3
|16 - 11
|27
|6.
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|7.
|14
|7
|5
|2
|21 - 12
|26
|8.
|0:1
|14
|7
|4
|3
|19 - 11
|25
|9.
|14
|7
|2
|5
|33 - 23
|23
|10.
|14
|5
|7
|2
|20 - 19
|22
|11.
|14
|5
|5
|4
|14 - 15
|20
|12.
|14
|4
|7
|3
|21 - 19
|19
|13.
|13
|4
|6
|3
|16 - 14
|18
|14.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|17 - 26
|17
|16.
|14
|3
|7
|4
|25 - 24
|16
|17.
|14
|3
|5
|6
|10 - 14
|14
|18.
|14
|2
|7
|5
|15 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|7
|4
|3
|19 - 14
|25
|2.
|14
|7
|3
|4
|21 - 9
|24
|3.
|14
|5
|5
|4
|26 - 24
|20
|4.
|14
|5
|5
|4
|19 - 20
|20
|5.
|1:0
|14
|5
|3
|6
|21 - 21
|18
|6.
|14
|5
|3
|6
|18 - 24
|18
|7.
|14
|4
|6
|4
|13 - 20
|18
|8.
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|9.
|14
|3
|7
|4
|13 - 15
|16
|10.
|13
|4
|3
|6
|16 - 24
|15
|11.
|14
|3
|5
|6
|20 - 24
|14
|12.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|13.
|14
|2
|6
|6
|17 - 20
|12
|14.
|14
|1
|8
|5
|10 - 18
|11
|15.
|14
|1
|5
|8
|9 - 19
|8
|16.
|14
|1
|4
|9
|14 - 27
|7
|17.
|14
|0
|7
|7
|14 - 29
|7
|18.
|14
|1
|1
|12
|9 - 32
|4
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Пяст
|Дзичек Патрик
|10