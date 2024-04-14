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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Гурник Забже
2:0
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
38' Желтая карточка
Яницки Рафал
1:0
40' Гол
Kamil Lukoszek
81' Желтая карточка
Покорны Петер
2:0
85' Гол
Kamil Lukoszek
90' Желтая карточка
Науэль Матиас
90'+7
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
5
Щесняк
Криспин
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
55
Чиж
Шимон
6
Расак
Дамиан
7
Капралик
Адриан
17
Kamil
Lukoszek
11
Эннали
Лоуренс
21
Кравчик
Пётр
12
Лещыньски
Рафал
4
Бейгер
Лукаш
87
Петров
Симеон
5
Петков
Алекс
78
Герчио
Томмазо
33
Маценко
Егор
20
Мустафич
Ален
16
Покорны
Петер
8
Ольсен
Патрик
10
Науэль
Матиас
11
Климала
Патрик
Гурник Забже
4-2-3-1
Шленск Вроцлав
3-4-1-2

История личных встреч

Гурник Забже
Шленск Вроцлав

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

30 матчей

33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.7%
23.3%
40%
11 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:0
Э
4:1
Э
3:4
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
0:0
ЭГБ
1:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
ЭГБ
2:1
Э
0:0
Э
2:0
ЭГА
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
3:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
3:1
Э
4:0
OE
1:1
OE
1:2

Голы

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

52
34

Голов в среднем за матч

1.73
1.13

Тотал матчей

2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

51
79

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йокота Дайсуке 7 (3) 0.25
Капралик Адриан 6 0.21
Эннали Лоуренс 4 (1) 0.14
Мусёлик Себастьян 3 0.11
Подольски Лукас 3 0.11
Чиж Шимон 3 0.11
Расак Дамиан 2 0.07
Яницки Рафал 2 0.07
Kamil Lukoszek 2 0.07
Кодзуки Соитиро 1 0.04
Кравчик Пётр 1 0.04
Ольковски Павел 1 0.04
Сиплак Михал 1 0.04
Щесняк Криспин 1 0.04
Янжа Эрик 0 0
Нашименту Филипе 0 0
Пачеко Даниэль 0 0
Секулич Борис 0 0
Дадок Роберт 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 16 (6) 0.57
Науэль Матиас 7 (1) 0.25
Самец-Талар Пётр 5 0.18
Шварц Петр 3 0.11
Индже Бурак 2 0.07
Кончковски Мартин 1 0.04
Палюшек Александр 1 0.04
Жуховски Михал 1 0.04
Patryk Szwedzik 1 0.04
Бейгер Лукаш 1 0.04
Ольсен Патрик 0 0
Бортвик-Джексон Кэмерон 0 0
Янасик Патрик 0 0
Ястржембски Деннис 0 0
Покорны Петер 0 0
Петков Алекс 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 6 1
Щесняк Криспин 5 1
Секулич Борис 5 0
Янжа Эрик 3 1
Пачеко Даниэль 4 0
Йокота Дайсуке 4 0
Сиплак Михал 3 0
Мусёлик Себастьян 3 0
Дадок Роберт 3 0
Триантафиллопулос Константинос 3 0
Капралик Адриан 3 0
Kamil Lukoszek 1 1
Norbert Barczak 1 1
Подольски Лукас 2 0
Эннали Лоуренс 2 0
Ольковски Павел 1 0
Нашименту Филипе 1 0
Йенсен Ричард 1 0
Расак Дамиан 1 0
Белица Даниэль 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 9 1
Ольсен Патрик 6 0
Науэль Матиас 4 1
Маценко Егор 4 1
Шварц Петр 5 0
Экспозито Эрик 4 0
Жуковски Матеуш 4 0
Бейгер Лукаш 4 0
Кончковски Мартин 3 0
Петров Симеон 3 0
Самец-Талар Пётр 3 0
Петков Алекс 3 0
Лещыньски Рафал 2 0
Мустафич Ален 2 0
Patryk Szwedzik 2 0
Жуховски Михал 1 0
Климала Патрик 1 0
Янасик Патрик 1 0
Индже Бурак 1 0
Яцек Магера 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Шленск Вроцлав
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
7
Гурник Забже
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Шленск Вроцлав
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

15
4

Упущенные победы

16
19
Гурник Забже
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Шленск Вроцлав
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

18
26

Голы по времени матча

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
13%
2
11%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
25%
6
32%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
3
25%
5
33%
76-90

Забито

21
20
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 18
3
14%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
29%
3
15%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
4
19%
4
20%
61-75
5
24%
6
30%
76-90

Пропущено

21
10
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
5
24%
1
10%
31-45
2
10%
3
30%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
5
24%
3
30%
76-90

Забито

37
39
18 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 17
5 Не забивали 6
5
14%
3
8%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
8
22%
4
10%
31-45
4
11%
8
21%
46-60
6
16%
7
18%
61-75
9
24%
12
31%
76-90

Пропущено

33
25
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 17
3
9%
1
4%
1-15
3
9%
4
16%
16-30
8
24%
4
16%
31-45
3
9%
6
24%
46-60
8
24%
2
8%
61-75
8
24%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2
Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1
Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1

Результаты матчей

Гурник Забже
Шленск Вроцлав

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 64%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
6
8
2
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
6
8
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
22
6
9
19
1.5
12
16
4
24
2.5
3
25
1
27
3.5
1
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 28 15 7 6 64 - 38 52
2.
Шленск Вроцлав
 28 14 8 6 38 - 26 50
3.
Лех
 28 13 9 6 40 - 32 48
4.
Погонь Щецин
 28 14 5 9 54 - 32 47
5.
Ракув
 28 12 10 6 50 - 31 46
6.
Легия
 28 12 10 6 43 - 33 46
7.
Гурник Забже
 28 13 6 9 38 - 32 45
8.
Видзев Лодзь
 28 11 6 11 36 - 36 39
9.
Сталь Мелец
 28 10 8 10 33 - 34 38
10.
Заглембе Любин
 27 9 8 10 30 - 39 35
11.
Радомяк Радом
 28 9 8 11 34 - 43 35
12.
Краковия
 28 6 14 8 38 - 39 32
13.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
14.
Пяст
 27 5 14 8 26 - 32 29
15.
Пуща Неполомице
 28 6 11 11 34 - 46 29
16.
Корона Кельце
 28 5 12 11 30 - 38 27
17.
ЛКС Лодзь
 28 5 6 17 26 - 58 21
18.
Рух Хожув
 28 2 14 12 29 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 10 2 2 38 - 14 32
2.
Ракув
 14 9 5 0 30 - 7 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Гурник Забже
 14 8 3 3 17 - 11 27
6.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
7.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
9.
Погонь Щецин
 14 7 2 5 33 - 23 23
10.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
11.
Заглембе Любин
 14 5 5 4 14 - 15 20
12.
Корона Кельце
 14 4 7 3 21 - 19 19
13.
Пяст
 13 4 6 3 16 - 14 18
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
ЛКС Лодзь
 14 4 5 5 17 - 26 17
16.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 15 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Ягеллония Белосток
 14 5 5 4 26 - 24 20
4.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
5.
Гурник Забже
 14 5 3 6 21 - 21 18
6.
Радомяк Радом
 14 5 3 6 18 - 24 18
7.
Лех
 14 4 6 4 13 - 20 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
10.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 16 - 24 15
11.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 14 2 6 6 17 - 20 12
14.
Пяст
 14 1 8 5 10 - 18 11
15.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
16.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Расак Дамиан сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Kamil Lukoszek бьет в цель!
    • 38'
      Яницки Рафал получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гурник Забже 2:0 Шленск Вроцлав онлайн

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