Тур: 28. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Марциняк Шимон
2:0
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаЯницки Рафал
1:0
40' ГолKamil Lukoszek
81' Желтая карточкаПокорны Петер
2:0
85' ГолKamil Lukoszek
90' Желтая карточкаНауэль Матиас
90'+7
Ход матча
38'
40'
1:0
81'
85'
2:0
90'
26
Яницки
Рафал
64
Янжа
Эрик
55
Чиж
Шимон
21
Кравчик
Пётр
33
Маценко
Егор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Сиплак МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Гурник Забже
Шленск Вроцлав
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
30 матчей
33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
10 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.7%
23.3%
40%
11 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
52
34
Голов в среднем за матч
1.73
1.13
Тотал матчей
2.5
27
Больше 90%
Меньше 10%
3
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
5
Больше 17%
Меньше 83%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
51
79
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йокота Дайсуке
|7 (3)
|0.25
|Капралик Адриан
|6
|0.21
|Эннали Лоуренс
|4 (1)
|0.14
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.11
|Подольски Лукас
|3
|0.11
|Чиж Шимон
|3
|0.11
|Расак Дамиан
|2
|0.07
|Яницки Рафал
|2
|0.07
|Kamil Lukoszek
|2
|0.07
|Кодзуки Соитиро
|1
|0.04
|Кравчик Пётр
|1
|0.04
|Ольковски Павел
|1
|0.04
|Сиплак Михал
|1
|0.04
|Щесняк Криспин
|1
|0.04
|Янжа Эрик
|0
|0
|Нашименту Филипе
|0
|0
|Пачеко Даниэль
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|16 (6)
|0.57
|Науэль Матиас
|7 (1)
|0.25
|Самец-Талар Пётр
|5
|0.18
|Шварц Петр
|3
|0.11
|Индже Бурак
|2
|0.07
|Кончковски Мартин
|1
|0.04
|Палюшек Александр
|1
|0.04
|Жуховски Михал
|1
|0.04
|Patryk Szwedzik
|1
|0.04
|Бейгер Лукаш
|1
|0.04
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Бортвик-Джексон Кэмерон
|0
|0
|Янасик Патрик
|0
|0
|Ястржембски Деннис
|0
|0
|Покорны Петер
|0
|0
|Петков Алекс
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|6
|1
|Щесняк Криспин
|5
|1
|Секулич Борис
|5
|0
|Янжа Эрик
|3
|1
|Пачеко Даниэль
|4
|0
|Йокота Дайсуке
|4
|0
|Сиплак Михал
|3
|0
|Мусёлик Себастьян
|3
|0
|Дадок Роберт
|3
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|3
|0
|Капралик Адриан
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|1
|Norbert Barczak
|1
|1
|Подольски Лукас
|2
|0
|Эннали Лоуренс
|2
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Нашименту Филипе
|1
|0
|Йенсен Ричард
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Покорны Петер
|9
|1
|Ольсен Патрик
|6
|0
|Науэль Матиас
|4
|1
|Маценко Егор
|4
|1
|Шварц Петр
|5
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Жуковски Матеуш
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|4
|0
|Кончковски Мартин
|3
|0
|Петров Симеон
|3
|0
|Самец-Талар Пётр
|3
|0
|Петков Алекс
|3
|0
|Лещыньски Рафал
|2
|0
|Мустафич Ален
|2
|0
|Patryk Szwedzik
|2
|0
|Жуховски Михал
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Яцек Магера
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Шленск Вроцлав
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
7
Гурник Забже
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Шленск Вроцлав
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
15
4
Упущенные победы
16
19
Гурник Забже
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
29% (8)
36% (10)
Шленск Вроцлав
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
39% (11)
29% (8)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
18
26
Голы по времени матча
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
13%
2
11%
1-15
4
25%
3
16%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
25%
6
32%
76-90
Пропущено
12
15
3 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
5
42%
0
0%
61-75
3
25%
5
33%
76-90
Забито
21
20
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 18
3
14%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
6
29%
3
15%
31-45
2
10%
4
20%
46-60
4
19%
4
20%
61-75
5
24%
6
30%
76-90
Пропущено
21
10
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
5
24%
1
10%
31-45
2
10%
3
30%
46-60
3
14%
2
20%
61-75
5
24%
3
30%
76-90
Забито
37
39
18 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 27
16 Забивали первыми 17
5 Не забивали 6
5
14%
3
8%
1-15
5
14%
5
13%
16-30
8
22%
4
10%
31-45
4
11%
8
21%
46-60
6
16%
7
18%
61-75
9
24%
12
31%
76-90
Пропущено
33
25
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 17
3
9%
1
4%
1-15
3
9%
4
16%
16-30
8
24%
4
16%
31-45
3
9%
6
24%
46-60
8
24%
2
8%
61-75
8
24%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Легия 1:3 Гурник Забже - Тыхы 5:2 Рух Хожув - Гурник Забже 1:2
Гурник Забже - Лех 0:0 Гурник Забже - Ягеллония Белосток 2:1 Видзев Лодзь - Гурник Забже 3:1 Гурник Забже - Корона Кельце 3:1 Краковия - Гурник Забже 1:4 Пяст - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гурник Забже - Блау-Вайсс Линц 3:2 Ботев Пловдив - Гурник Забже 3:4 Гурник Забже - Карвина 2:3 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Висла Краков 1:0
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1
Шленск Вроцлав - Видзев Лодзь 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 0:1 Шленск Вроцлав - Погонь Щецин 0:1 Шленск Вроцлав - ККС 1925 Калиш 2:1 Ред Булл Зальцбург - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Домжале 2:1 Шленск Вроцлав - Хайдук 1:3 Динамо Загреб - Шленск Вроцлав 3:2 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 0:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Радомяк Радом - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - Хробры Глогув 2:3 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1
Результаты матчей
Гурник Забже
Шленск Вроцлав
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 64%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
0:1
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
5
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
59
68
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
410
68
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
226
919
1216
424
325
127
127
127
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 9