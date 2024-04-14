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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Осмерс Харм
Байер Л
0:0
Первый тайм: 16'
Вердер
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 123
Байер Л 96.7% (119)
X 3.3% (4)
Вердер 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Байер Л
Ничья
Вердер
7.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
19
Телла
Нейтан
3
Инкапье
Пьеро
8
Андрих
Роберт
34
Джака
Гранит
7
Хофманн
Йонас
21
Адли
Амин
22
Бонифасе
Виктор
30
Цеттерер
Михаэль
22
Малатини
Хулиан
36
Гросс
Кристиан
13
Велькович
Милош
8
Вайзер
Митчелл
10
Биттенкорт
Леонардо
14
Линен
Сенне
20
Шмид
Романо
27
Агу
Феликс
29
Вольтемаде
Ник
7
Дукш
Марвин
Байер Л
3-4-2-1
Вердер
3-5-2

История личных встреч

Байер Л
Вердер

20 матчей

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

34 матча

35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.4%
38.2%
29.4%
11 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

Б
0:3
Б
2:3
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:4
Б
2:2
Б
1:3
Б
2:6
Б
0:0
К
4:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
1:4
К
1:3
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:4
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:0
К
0:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
5:2

Голы

Всего голов

23
34

Голов в среднем за матч

1.28
2.13

Среднее время на гол

70
42

Всего голов

21
26

Голов в среднем за матч

1.31
1.44

Среднее время на гол

68
62

Всего голов

44
60

Голов в среднем за матч

1.29
1.76

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

69
51

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 10 (1) 0.36
Гримальдо Алехандро 9 0.32
Вирц Флориан 8 (1) 0.29
Фримпонг Жереми 8 0.29
Телла Нейтан 5 0.18
Шик Патрик 5 (1) 0.18
Хофманн Йонас 4 0.14
Та Джонатан 4 0.14
Паласиос Эсекиэль 3 (1) 0.11
Адли Амин 2 0.07
Андрих Роберт 2 0.07
Гложек Адам 2 0.07
Инкапье Пьеро 1 0.04
Джака Гранит 1 0.04
Станишич Йосип 1 0.04
Коссуну Одилон 1 0.04
Тапсоба Эдмон 0 0
Мбамба Ноа 0 0
Вердер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукш Марвин 9 (3) 0.32
Нжинма Джастин 6 0.21
Борре Рафаэль 4 0.14
Вайзер Митчелл 3 0.11
Шмид Романо 2 0.07
Велькович Милош 2 0.07
Стаге Йенс 2 0.07
Штарк Никлас 2 0.07
Биттенкорт Леонардо 1 0.04
Деман Оливье 1 0.04
Малатини Хулиан 1 0.04
Альверо Скелли 1 0.04
Линен Сенне 0 0
Гросс Кристиан 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Та Джонатан 6 0
Паласиос Эсекиэль 5 0
Фримпонг Жереми 5 0
Джака Гранит 4 0
Тапсоба Эдмон 4 0
Адли Амин 4 0
Алонсо Хаби 3 0
Хофманн Йонас 3 0
Андрих Роберт 3 0
Станишич Йосип 3 0
Вирц Флориан 3 0
Градецки Лукаш 2 0
Коссуну Одилон 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Гримальдо Алехандро 1 0
Шик Патрик 1 0
Гложек Адам 1 0
Вердер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дукш Марвин 9 0
Стаге Йенс 6 1
Биттенкорт Леонардо 7 0
Юнг Антони 4 1
Вайзер Митчелл 5 0
Шмид Романо 5 0
Линен Сенне 5 0
Деман Оливье 5 0
Штарк Никлас 4 0
Фридль Марко 4 0
Велькович Милош 2 0
Кейта Наби 2 0
Гросс Кристиан 1 0
Цеттерер Михаэль 1 0
Рапп Николай 1 0
Агу Феликс 1 0
Хансен-Ороэн Исак 1 0
Нжинма Джастин 1 0
Малатини Хулиан 1 0
Альверо Скелли 1 0

Результаты матчей

Байер Л
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
Вердер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
12
Байер Л
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Вердер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

0
15

Упущенные победы

29
15
Байер Л
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Вердер
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

8
15

Упущенные победы

30
27

Голы по времени матча

Забито

37
15
15 В 1-м тайме 3
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
8%
3
20%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
6
16%
0
0%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
9
24%
6
40%
61-75
8
22%
4
27%
76-90

Пропущено

9
22
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
22%
3
14%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
2
22%
4
18%
31-45
2
22%
5
23%
46-60
2
22%
5
23%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Забито

29
20
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
8
28%
3
15%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
5
17%
5
25%
61-75
5
17%
4
20%
76-90

Пропущено

13
23
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
4
31%
4
17%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
15%
6
26%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
23%
5
22%
76-90

Забито

66
35
28 В 1-м тайме 11
38 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 11
1 Не забивали 6
6
9%
6
17%
1-15
8
12%
2
6%
16-30
14
21%
3
9%
31-45
11
17%
5
14%
46-60
14
21%
11
31%
61-75
13
20%
8
23%
76-90

Пропущено

22
45
12 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 23
6
27%
7
16%
1-15
2
9%
6
13%
16-30
4
18%
10
22%
31-45
5
23%
6
13%
46-60
2
9%
8
18%
61-75
3
14%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1
Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1
Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2

Результаты матчей

Байер Л
Вердер

Точный счет

2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:3
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%

Точный счет

0:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

3
10 раз 36%
2
9 раз 32%
1
4 раза 14%
4
3 раза 11%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Вердер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
3
12
2
1.5
7
7
8
6
2.5
2
12
4
10
3.5
1
13
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
1.5
Больше Меньше
4
10
6
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
1
0.5
Больше Меньше
22
6
23
5
1.5
11
17
14
14
2.5
2
26
4
24
3.5
1
27
1
27
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 29 24 5 0 69 - 19 77
2.
Бавария
 Заявка 29 20 3 6 82 - 36 63
3.
Штутгарт
 Заявка 29 20 3 6 67 - 34 63
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 29 17 5 7 67 - 33 56
5.
Боруссия Д
 Заявка 29 16 8 5 57 - 34 56
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 29 10 12 7 43 - 39 42
7.
Фрайбург
 Заявка 29 11 6 12 41 - 52 39
8.
Аугсбург
 Заявка 29 10 9 10 47 - 46 39
9.
Хоффенхайм
 Заявка 29 10 6 13 49 - 57 36
10.
Хайденхайм
 Заявка 29 8 10 11 42 - 50 34
11.
Вердер
 0:0 Заявка 29 8 8 13 36 - 44 32
12.
Боруссия М
 Заявка 29 7 10 12 50 - 56 31
13.
Унион Берлин
 Заявка 29 8 5 16 25 - 45 29
14.
Вольфсбург
 Заявка 29 7 7 15 34 - 50 28
15.
Бохум
 Заявка 29 5 12 12 34 - 59 27
16.
Майнц
 Заявка 29 5 11 13 30 - 47 26
17.
Кёльн
 Заявка 29 4 10 15 23 - 51 22
18.
Дармштадт
 Заявка 29 2 8 19 28 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 15 12 3 0 38 - 8 39
2.
Бавария
 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Боруссия Д
 Заявка 14 8 2 4 27 - 20 26
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 14 6 7 1 23 - 13 25
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 14 6 4 4 24 - 22 22
9.
Унион Берлин
 Заявка 14 6 2 6 16 - 20 20
10.
Фрайбург
 Заявка 14 5 5 4 25 - 26 20
11.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
12.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
13.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
14.
Вердер
 0:0 Заявка 14 5 3 6 21 - 22 18
15.
Вольфсбург
 Заявка 14 4 4 6 20 - 22 16
16.
Хоффенхайм
 Заявка 14 4 4 6 22 - 25 16
17.
Кёльн
 Заявка 14 3 3 8 12 - 24 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 0:0 Заявка 14 12 2 0 31 - 11 38
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Штутгарт
 Заявка 14 9 0 5 24 - 20 27
4.
Бавария
 Заявка 14 8 2 4 33 - 25 26
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 14 7 2 5 32 - 23 23
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Аугсбург
 Заявка 14 4 3 7 21 - 24 15
10.
Вердер
 0:0 Заявка 15 3 5 7 15 - 22 14
11.
Боруссия М
 Заявка 14 2 6 6 24 - 31 12
12.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
13.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
14.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
15.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
16.
Дармштадт
 Заявка 14 1 5 8 13 - 35 8
17.
Бохум
 Заявка 14 1 4 9 11 - 37 7
18.
Майнц
 Заявка 14 0 7 7 11 - 30 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 32 (7)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 22 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 16 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 8
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Хоффенхайм Кабак Озан 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    16'
    Хофманн с правого фланга исполняет подачу в штрафную, Цеттерер играет на выходе, а в голкипера в воздухе врезается в Бонифасе.
  • 15'
    "Вердер" в последних шести матчах в Бундеслиге набрал лишь 2 очка, прекратив борьбу за еврокубки. Тут бы не вылететь - лишь 5 очков отрыва от 16-го места.
  • Угловой
    14'
    Угловой с левого фланга подают хозяева поля, после нескольких верховых единоборств мяч достается Цеттереру.
  • 12'
    Пока даже чуть больше мячом владеет "Вердер", хотя это в какой-то степени объяснимо - сегодня Хаби Алонсо дает лидерам передышку перед визитом в Лондон.
  • 11'
    "Вердер" добирается до чужой штрафной, Малатини пытался пробить с правого края, но мяч попал в соперника.
  • 10'
    В матче первого круга "Байер" разгромил соперника в Бремене со счётом 3:0, с 2019 года "Вердер" обыграть леверкузенцев не может.
  • Опасный момент
    8'
    Телла с правого фланга остро простреливает на дальнюю штангу, Инкапье расстреливает ворота гостей в упор, но Цеттерер спасает свои ворота!
  • 7'
    Агу исполняет передачу с левого фланга в штрафную, Дукш на мгновение за мяч зацепился, однако дальше хозяева обстановку разрядили.
  • 6'
    Начало встречи у нас достаточно спокойное, не форсируют события хозяева в столь значимом матче.
  • 4'
    При этом "Байер" в этом сезоне по-прежнему не проигрывает, причем во всех турнирах. В Лиге Европы на неделе леверкузенцы обыграли в первом четвертьфинале "Вест Хэм" со счётом 2:0.
  • 3'
    Сегодня команде Хаби Алонсо требуется победить, чтобы обеспечить себе исторический титул, причем за 5 туров до конца чемпионата.
  • 2'
    Напомним, что "Байер" мог стать чемпионом Германии ещё вчера, однако "Бавария" и "Штутгарт" своим матчи выиграли.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Байер Л 0:0 Вердер

Исход игры
Байер Л
96.7% (119)
Ничья
3.3% (4)
Вердер
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.26% (67)
Меньше
41.74% (48)
Обе команды забьют
Да
51.3% (59)
Нет
48.7% (56)
Популярный счёт
2:0 Байер Л
34.1% (42)
2:1 Байер Л
28.5% (35)
3:1 Байер Л
17.1% (21)
3:0 Байер Л
6.5% (8)
1:0 Байер Л
2.4% (3)
1:1 Ничья
1.6% (2)
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