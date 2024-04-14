Первый тайм

16' Хофманн с правого фланга исполняет подачу в штрафную, Цеттерер играет на выходе, а в голкипера в воздухе врезается в Бонифасе.

15' "Вердер" в последних шести матчах в Бундеслиге набрал лишь 2 очка, прекратив борьбу за еврокубки. Тут бы не вылететь - лишь 5 очков отрыва от 16-го места.

14' Угловой с левого фланга подают хозяева поля, после нескольких верховых единоборств мяч достается Цеттереру.

12' Пока даже чуть больше мячом владеет "Вердер", хотя это в какой-то степени объяснимо - сегодня Хаби Алонсо дает лидерам передышку перед визитом в Лондон.

11' "Вердер" добирается до чужой штрафной, Малатини пытался пробить с правого края, но мяч попал в соперника.

10' В матче первого круга "Байер" разгромил соперника в Бремене со счётом 3:0, с 2019 года "Вердер" обыграть леверкузенцев не может.