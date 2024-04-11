Тур: 29. Стадион: БайАрена.
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Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Вернер Оле
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Байер Л
Вердер
20 матчей
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
34 матча
35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.4%
38.2%
29.4%
11 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
34
Голов в среднем за матч
1.28
2.13
Среднее время на гол
70
42
Всего голов
21
26
Голов в среднем за матч
1.31
1.44
Среднее время на гол
68
62
Всего голов
44
60
Голов в среднем за матч
1.29
1.76
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
69
51
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|10 (1)
|0.36
|Гримальдо Алехандро
|9
|0.32
|Вирц Флориан
|8 (1)
|0.29
|Фримпонг Жереми
|8
|0.29
|Телла Нейтан
|5
|0.18
|Шик Патрик
|5 (1)
|0.18
|Хофманн Йонас
|4
|0.14
|Та Джонатан
|4
|0.14
|Паласиос Эсекиэль
|3 (1)
|0.11
|Адли Амин
|2
|0.07
|Андрих Роберт
|2
|0.07
|Гложек Адам
|2
|0.07
|Инкапье Пьеро
|1
|0.04
|Джака Гранит
|1
|0.04
|Станишич Йосип
|1
|0.04
|Коссуну Одилон
|1
|0.04
|Тапсоба Эдмон
|0
|0
|Мбамба Ноа
|0
|0
Вердер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукш Марвин
|9 (3)
|0.32
|Нжинма Джастин
|6
|0.21
|Борре Рафаэль
|4
|0.14
|Вайзер Митчелл
|3
|0.11
|Шмид Романо
|2
|0.07
|Велькович Милош
|2
|0.07
|Стаге Йенс
|2
|0.07
|Штарк Никлас
|2
|0.07
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.04
|Деман Оливье
|1
|0.04
|Малатини Хулиан
|1
|0.04
|Альверо Скелли
|1
|0.04
|Линен Сенне
|0
|0
|Гросс Кристиан
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Та Джонатан
|6
|0
|Паласиос Эсекиэль
|5
|0
|Фримпонг Жереми
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Тапсоба Эдмон
|4
|0
|Адли Амин
|4
|0
|Алонсо Хаби
|3
|0
|Хофманн Йонас
|3
|0
|Андрих Роберт
|3
|0
|Станишич Йосип
|3
|0
|Вирц Флориан
|3
|0
|Градецки Лукаш
|2
|0
|Коссуну Одилон
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Гримальдо Алехандро
|1
|0
|Шик Патрик
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
Вердер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукш Марвин
|9
|0
|Стаге Йенс
|6
|1
|Биттенкорт Леонардо
|7
|0
|Юнг Антони
|4
|1
|Вайзер Митчелл
|5
|0
|Шмид Романо
|5
|0
|Линен Сенне
|5
|0
|Деман Оливье
|5
|0
|Штарк Никлас
|4
|0
|Фридль Марко
|4
|0
|Велькович Милош
|2
|0
|Кейта Наби
|2
|0
|Гросс Кристиан
|1
|0
|Цеттерер Михаэль
|1
|0
|Рапп Николай
|1
|0
|Агу Феликс
|1
|0
|Хансен-Ороэн Исак
|1
|0
|Нжинма Джастин
|1
|0
|Малатини Хулиан
|1
|0
|Альверо Скелли
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
79% (11)
21% (3)
0% (0)
Вердер
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
12
Байер Л
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Вердер
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
0
15
Упущенные победы
29
15
Байер Л
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (11)
21% (6)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
25% (7)
32% (9)
Вердер
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
8
15
Упущенные победы
30
27
Голы по времени матча
Забито
37
15
15 В 1-м тайме 3
22 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
15 Не забивали 17
3
8%
3
20%
1-15
6
16%
0
0%
16-30
6
16%
0
0%
31-45
5
14%
2
13%
46-60
9
24%
6
40%
61-75
8
22%
4
27%
76-90
Пропущено
9
22
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 11
2
22%
3
14%
1-15
1
11%
2
9%
16-30
2
22%
4
18%
31-45
2
22%
5
23%
46-60
2
22%
5
23%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Забито
29
20
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
10%
3
15%
1-15
2
7%
2
10%
16-30
8
28%
3
15%
31-45
6
21%
3
15%
46-60
5
17%
5
25%
61-75
5
17%
4
20%
76-90
Пропущено
13
23
7 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
4
31%
4
17%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
15%
6
26%
31-45
3
23%
1
4%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
3
23%
5
22%
76-90
Забито
66
35
28 В 1-м тайме 11
38 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 11
1 Не забивали 6
6
9%
6
17%
1-15
8
12%
2
6%
16-30
14
21%
3
9%
31-45
11
17%
5
14%
46-60
14
21%
11
31%
61-75
13
20%
8
23%
76-90
Пропущено
22
45
12 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 23
6
27%
7
16%
1-15
2
9%
6
13%
16-30
4
18%
10
22%
31-45
5
23%
6
13%
46-60
2
9%
8
18%
61-75
3
14%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Байер Л - Вест Хэм 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Байер Л - Фортуна 4:0 Байер Л - Хоффенхайм 2:1
Фрайбург - Байер Л 2:3 Байер Л - Карабах 3:2 Байер Л - Вольфсбург 2:0 Карабах - Байер Л 2:2 Кёльн - Байер Л 0:2 Байер Л - Майнц 2:1 Хайденхайм - Байер Л 1:2 Байер Л - Бавария 3:0 Байер Л - Штутгарт 3:2 Дармштадт - Байер Л 0:2 Байер Л - Боруссия М 0:0 РБ Лейпциг - Байер Л 2:3 Аугсбург - Байер Л 0:1 Байер Л - Венеция 4:1 Байер Л - Бохум 4:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0
Вердер
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Айнтрахт Фр - Вердер 1:1 Вердер - Вольфсбург 0:2 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1
Вердер - Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Вердер - Дармштадт 1:1 Кёльн - Вердер 0:1 Вердер - Хайденхайм 1:2 Майнц - Вердер 0:1 Вердер - Фрайбург 3:1 Бавария - Вердер 0:1 Бохум - Вердер 1:1 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Вердер - РБ Лейпциг 1:1 Боруссия М - Вердер 2:2 Вердер - Аугсбург 2:0 Штутгарт - Вердер 2:0 Вердер - Байер Л 0:3 Вердер - Ганза 1:2
Результаты матчей
Байер Л
Вердер
Точный счет
2:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
4:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
5
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:3
3 раза 21%
0:3
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
4:2
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
6 раз 43%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
Точный счет
0:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:3
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
3
10 раз 36%
2
9 раз 32%
1
4 раза 14%
4
3 раза 11%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
11 раз 39%
2
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Вердер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
113
122
77
86
212
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
410
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
271
Больше Меньше
226
235
1117
1414
226
424
127
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|24
|4
|0
|69 - 19
|76
|2.
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|80 - 36
|60
|3.
|Заявка
|28
|19
|3
|6
|64 - 34
|60
|4.
|Заявка
|28
|16
|5
|7
|64 - 33
|53
|5.
|Заявка
|28
|15
|8
|5
|55 - 33
|53
|6.
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|43 - 36
|42
|7.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|48 - 53
|36
|8.
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|40 - 52
|36
|9.
|Заявка
|28
|9
|9
|10
|45 - 46
|36
|10.
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|41 - 49
|33
|11.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|36 - 44
|31
|12.
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|49 - 54
|31
|13.
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|25 - 43
|29
|14.
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|34 - 47
|28
|15.
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|33 - 58
|26
|16.
|Заявка
|28
|4
|11
|13
|26 - 46
|23
|17.
|Заявка
|28
|4
|10
|14
|23 - 49
|22
|18.
|Заявка
|28
|2
|8
|18
|28 - 71
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|38 - 8
|38
|2.
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|47 - 11
|34
|3.
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|40 - 14
|33
|4.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|32 - 10
|30
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|27 - 20
|26
|6.
|Заявка
|14
|6
|7
|1
|23 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|8.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|24 - 22
|21
|9.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|16 - 20
|20
|10.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|25 - 26
|20
|11.
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|25 - 23
|19
|12.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|21 - 22
|18
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 16
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|20 - 22
|16
|16.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|22 - 25
|16
|17.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|12 - 24
|12
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|15 - 36
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|2
|0
|31 - 11
|38
|2.
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|24 - 20
|27
|3.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 13
|27
|4.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 25
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|32 - 23
|23
|6.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 28
|20
|7.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 23
|17
|8.
|Заявка
|14
|5
|1
|8
|15 - 26
|16
|9.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|21 - 24
|15
|10.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 22
|13
|11.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 25
|12
|12.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|24 - 31
|12
|13.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 27
|11
|14.
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|10
|15.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|9 - 23
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|13 - 35
|8
|17.
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 37
|7
|18.
|Заявка
|14
|0
|7
|7
|11 - 30
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|32 (7)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|24 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|21 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|15 (8)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (8)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
|Вердер
|Дукш Марвин
|9
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|9
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Байер Л - Вердер
Исход игры
Байер Л
95.8% (46)
Ничья
4.2% (2)
Вердер
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.39% (31)
Меньше
32.61% (15)
Обе команды забьют
Да
65.22% (30)
Нет
34.78% (16)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
41.7% (20)
2:0 Байер Л
22.9% (11)
3:1 Байер Л
16.7% (8)
1:0 Байер Л
4.2% (2)
1:1 Ничья
4.2% (2)
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