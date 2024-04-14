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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:0
Первый тайм: 16'
Спартак Трнава
0'
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Спартак Трнава
3.39
3.30
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2.35
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Все Коэффициенты
28
Данко
Адам
18
Маркович
Алекс
23
Бакаля
Микулаш
3
Filip
Mielke
27
Sanusi
Ridwan
25
Simon
Fasko
6
Байо
Махмуду
19
Martin
Talakov
7
Галчик
Роланд
15
Rene
Paraj
30
Andy
Masaryk
71
Такач
Доминик
77
Боладжи
Казим
24
Коштрна
Кристиан
13
Уйлаки
Марек
25
Баинович
Филип
18
Шулек
Мартин
80
Желькович
Адриан
8
Стефаник
Самуэль
23
Даниэл
Эрик
88
Познар
Томаш
29
Микович
Мартин
Железярне Подбрезова
3-4-3
Спартак Трнава
4-3-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Спартак Трнава

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

21 матч

19%
19%
62%
4 победы 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

К
1:0
С
1:2
С
2:0
С
0:3
С
6:1
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:0
К
0:2
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
0:1
С
0:2
С
1:1
С
3:0
С
0:0
С
0:2
С
3:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

0.91
0.6

Среднее время на гол

99
150

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2
1.27

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.43
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

63
94

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanusi Ridwan 7 0.26
Ковачик Петер 6 (1) 0.22
Mark Assinor 6 0.22
Благут Патрик 6 0.22
Галчик Роланд 5 (1) 0.19
Бартош Марек Кристиан 4 0.15
Christophe Kabongo 3 0.11
Rene Paraj 2 0.07
Lekan Okunola 2 0.07
Кузма Марек 1 0.04
Jozef Spyrka 1 (1) 0.04
Бакаля Микулаш 1 0.04
Байо Махмуду 0 0
Оравец Матей 0 0
Martin Talakov 0 0
Simon Fasko 0 0
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дюриш Михал 9 0.33
Азанго Филип 8 0.3
Баинович Филип 4 0.15
Желькович Адриан 3 0.11
Джуричин Марко 3 (1) 0.11
Офори Келвин 2 0.07
Даниэл Эрик 1 0.04
Микович Мартин 1 0.04
Стефаник Самуэль 1 0.04
Ристовски Милан 1 0.04
Бернат Ян 1 0.04
Компан-Брезник Миха 1 0.04
Прохазка Роман 0 0
Буката Мартин 0 0
Шулек Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бартош Марек Кристиан 8 0
Rene Paraj 7 0
Байо Махмуду 6 0
Matej Gresak 4 1
Sanusi Ridwan 4 0
Бакаля Микулаш 3 0
Mark Assinor 3 0
Благут Патрик 2 0
Ковачик Петер 2 0
Martin Talakov 2 0
Simon Fasko 2 0
Оравец Матей 0 1
Мрва Марио 0 1
Кузма Марек 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Галчик Роланд 1 0
Samuel Datko 1 0
Christophe Kabongo 1 0
Vincent Chyla 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Желькович Адриан 5 1
Коша Себастьян 5 0
Прохазка Роман 4 0
Микович Мартин 4 0
Шулек Мартин 4 0
Дюриш Михал 3 0
Баинович Филип 3 0
Коштрна Кристиан 3 0
Азанго Филип 3 0
Даниэл Эрик 2 0
Офори Келвин 2 0
Осени Азиз 2 0
Компан-Брезник Миха 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Познар Томаш 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Паур Якуб 1 0
Буката Мартин 1 0
Дурик Андрей 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Спартак Трнава
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

8
2
Железярне Подбрезова
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Спартак Трнава
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

13
15
Железярне Подбрезова
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (13)
31% (8)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Спартак Трнава
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

26
15

Упущенные победы

21
17

Голы по времени матча

Забито

24
17
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
4
17%
3
18%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
4
17%
6
35%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
4
17%
2
12%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
2
13%
4
27%
76-90

Забито

24
19
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
4%
1
5%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
6
25%
4
21%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
10
42%
5
26%
76-90

Пропущено

25
11
16 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
3
12%
0
0%
1-15
7
28%
0
0%
16-30
6
24%
3
27%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
3
12%
4
36%
61-75
4
16%
2
18%
76-90

Забито

48
36
22 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 5
5
10%
4
11%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
11
23%
6
17%
31-45
7
15%
10
28%
46-60
5
10%
5
14%
61-75
14
29%
29%
7
19%
76-90

Пропущено

40
26
22 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
4
10%
0
0%
1-15
9
23%
4
15%
16-30
9
23%
6
23%
31-45
5
13%
5
19%
46-60
7
18%
5
19%
61-75
6
15%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2
Спартак Трнава - ДАК 3:0 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Спартак Трнава

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
3:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 35%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
5
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Спартак Трнава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
6
6
1.5
6
7
2
10
2.5
2
11
2
10
3.5
2
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
4
7
7
1.5
6
7
2
12
2.5
2
11
2
12
3.5
1
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
21
5
13
13
1.5
12
14
4
22
2.5
4
22
4
22
3.5
1
25
3
23
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 27 21 4 2 63 - 19 67
2.
Спартак Трнава
 0:0 27 15 4 8 38 - 24 49
3.
Жилина
 27 13 6 8 44 - 38 45
4.
ДАК
 27 12 9 6 37 - 27 45
5.
Ружомберок
 27 11 9 7 33 - 34 42
6.
Железярне Подбрезова
 0:0 27 10 5 12 44 - 44 35

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 27 12 8 7 45 - 34 44
2.
Тренчин
 27 10 9 8 38 - 30 39
3.
Скалица
 27 9 6 12 29 - 30 33
4.
Кошице
 27 5 6 16 22 - 50 21
5.
Михаловце
 27 4 9 14 23 - 42 21
6.
Злате Моравце
 27 0 5 22 16 - 60 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 10 3 1 31 - 12 33
2.
Жилина
 14 9 2 3 30 - 24 29
3.
ДАК
 13 8 3 2 25 - 13 27
4.
Ружомберок
 14 8 3 3 16 - 11 27
5.
Спартак Трнава
 0:0 13 8 1 4 20 - 10 25
6.
Железярне Подбрезова
 0:0 13 6 4 3 21 - 18 22

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 13 7 2 4 24 - 13 23
2.
Скалица
 14 6 4 4 16 - 11 22
3.
Дукла Банска-Бистрица
 14 4 6 4 19 - 20 18
4.
Кошице
 14 3 4 7 10 - 22 13
5.
Михаловце
 13 2 5 6 11 - 20 11
6.
Злате Моравце
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 13 11 1 1 32 - 7 34
2.
Спартак Трнава
 0:0 14 7 3 4 18 - 14 24
3.
ДАК
 14 4 6 4 12 - 14 18
4.
Жилина
 13 4 4 5 14 - 14 16
5.
Ружомберок
 13 3 6 4 17 - 23 15
6.
Железярне Подбрезова
 0:0 14 4 1 9 23 - 26 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 13 8 2 3 26 - 14 26
2.
Тренчин
 14 3 7 4 14 - 17 16
3.
Скалица
 13 3 2 8 13 - 19 11
4.
Михаловце
 14 2 4 8 12 - 22 10
5.
Кошице
 13 2 2 9 12 - 28 8
6.
Злате Моравце
 14 0 2 12 7 - 34 2

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (11)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Спартак Трнава Дюриш Михал 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 8
Весь список
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Ничья
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