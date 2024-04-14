Тур: 5. Стадион: ZELPO Arena.
0:0
Первый тайм: 16'
0'
28
Данко
Адам
25
Simon
Fasko
15
Rene
Paraj
30
Andy
Masaryk
13
Уйлаки
Марек
18
Шулек
Мартин
23
Даниэл
Эрик
88
Познар
Томаш
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Rene ParajНападающий
-
30 Andy MasarykНападающий
- Запасные игроки
-
16 Patrik MacejВратарь
- Полузащитник
-
-
-
90 Mark Assinor
-
41 Ivan Rehak
-
-
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
-
18 Шулек МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
88 Познар ТомашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
-
19 Martin Ryzek
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Спартак Трнава
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
21 матч
19%
19%
62%
4 победы 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
0.91
0.6
Среднее время на гол
99
150
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2
1.27
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.43
0.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
63
94
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanusi Ridwan
|7
|0.26
|Ковачик Петер
|6 (1)
|0.22
|Mark Assinor
|6
|0.22
|Благут Патрик
|6
|0.22
|Галчик Роланд
|5 (1)
|0.19
|Бартош Марек Кристиан
|4
|0.15
|Christophe Kabongo
|3
|0.11
|Rene Paraj
|2
|0.07
|Lekan Okunola
|2
|0.07
|Кузма Марек
|1
|0.04
|Jozef Spyrka
|1 (1)
|0.04
|Бакаля Микулаш
|1
|0.04
|Байо Махмуду
|0
|0
|Оравец Матей
|0
|0
|Martin Talakov
|0
|0
|Simon Fasko
|0
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|9
|0.33
|Азанго Филип
|8
|0.3
|Баинович Филип
|4
|0.15
|Желькович Адриан
|3
|0.11
|Джуричин Марко
|3 (1)
|0.11
|Офори Келвин
|2
|0.07
|Даниэл Эрик
|1
|0.04
|Микович Мартин
|1
|0.04
|Стефаник Самуэль
|1
|0.04
|Ристовски Милан
|1
|0.04
|Бернат Ян
|1
|0.04
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.04
|Прохазка Роман
|0
|0
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бартош Марек Кристиан
|8
|0
|Rene Paraj
|7
|0
|Байо Махмуду
|6
|0
|Matej Gresak
|4
|1
|Sanusi Ridwan
|4
|0
|Бакаля Микулаш
|3
|0
|Mark Assinor
|3
|0
|Благут Патрик
|2
|0
|Ковачик Петер
|2
|0
|Martin Talakov
|2
|0
|Simon Fasko
|2
|0
|Оравец Матей
|0
|1
|Мрва Марио
|0
|1
|Кузма Марек
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Галчик Роланд
|1
|0
|Samuel Datko
|1
|0
|Christophe Kabongo
|1
|0
|Vincent Chyla
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Желькович Адриан
|5
|1
|Коша Себастьян
|5
|0
|Прохазка Роман
|4
|0
|Микович Мартин
|4
|0
|Шулек Мартин
|4
|0
|Дюриш Михал
|3
|0
|Баинович Филип
|3
|0
|Коштрна Кристиан
|3
|0
|Азанго Филип
|3
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Офори Келвин
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Познар Томаш
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Паур Якуб
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
|Дурик Андрей
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Спартак Трнава
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
8
2
Железярне Подбрезова
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Спартак Трнава
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
13
15
Железярне Подбрезова
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (13)
31% (8)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
35% (9)
31% (8)
Спартак Трнава
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (5)
35% (9)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
26
15
Упущенные победы
21
17
Голы по времени матча
Забито
24
17
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
4
17%
3
18%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
4
17%
6
35%
46-60
3
13%
3
18%
61-75
4
17%
2
12%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
2
13%
4
27%
76-90
Забито
24
19
9 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 8
15 Не забивали 14
1
4%
1
5%
1-15
2
8%
3
16%
16-30
6
25%
4
21%
31-45
3
13%
4
21%
46-60
2
8%
2
11%
61-75
10
42%
5
26%
76-90
Пропущено
25
11
16 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 6
3
12%
0
0%
1-15
7
28%
0
0%
16-30
6
24%
3
27%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
3
12%
4
36%
61-75
4
16%
2
18%
76-90
Забито
48
36
22 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 14
5 Не забивали 5
5
10%
4
11%
1-15
6
13%
4
11%
16-30
11
23%
6
17%
31-45
7
15%
10
28%
46-60
5
10%
5
14%
61-75
14
29%
29%
7
19%
76-90
Пропущено
40
26
22 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
4
10%
0
0%
1-15
9
23%
4
15%
16-30
9
23%
6
23%
31-45
5
13%
5
19%
46-60
7
18%
5
19%
61-75
6
15%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:2
Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:3 Жилина - Железярне Подбрезова 3:2 Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:1 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 Кошице - Железярне Подбрезова 0:0 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Р. Жешув - Железярне Подбрезова 5:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 2:1 Железярне Подбрезова - Татран Липтовски-Микулаш 4:0 Скалица - Железярне Подбрезова 3:0 Железярне Подбрезова - Слован Братислава 0:6 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Ружомберок - Спартак Трнава 2:1 Спартак Трнава - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:2
Спартак Трнава - ДАК 3:0 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 2:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:2 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Спартак Трнава
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
5
2 раза 17%
1
6 раз 46%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
3:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
3:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:6
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 35%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
5
3 раза 12%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Спартак Трнава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
66
67
210
211
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
94
77
67
212
211
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
215
1313
1214
422
422
422
125
323
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|21
|4
|2
|63 - 19
|67
|2.
|0:0
|27
|15
|4
|8
|38 - 24
|49
|3.
|27
|13
|6
|8
|44 - 38
|45
|4.
|27
|12
|9
|6
|37 - 27
|45
|5.
|27
|11
|9
|7
|33 - 34
|42
|6.
|0:0
|27
|10
|5
|12
|44 - 44
|35
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|12
|8
|7
|45 - 34
|44
|2.
|27
|10
|9
|8
|38 - 30
|39
|3.
|27
|9
|6
|12
|29 - 30
|33
|4.
|27
|5
|6
|16
|22 - 50
|21
|5.
|27
|4
|9
|14
|23 - 42
|21
|6.
|27
|0
|5
|22
|16 - 60
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|31 - 12
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|30 - 24
|29
|3.
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|14
|8
|3
|3
|16 - 11
|27
|5.
|0:0
|13
|8
|1
|4
|20 - 10
|25
|6.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|21 - 18
|22
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|2
|4
|24 - 13
|23
|2.
|14
|6
|4
|4
|16 - 11
|22
|3.
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|4.
|14
|3
|4
|7
|10 - 22
|13
|5.
|13
|2
|5
|6
|11 - 20
|11
|6.
|13
|0
|3
|10
|9 - 26
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|1
|1
|32 - 7
|34
|2.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|18 - 14
|24
|3.
|14
|4
|6
|4
|12 - 14
|18
|4.
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|5.
|13
|3
|6
|4
|17 - 23
|15
|6.
|0:0
|14
|4
|1
|9
|23 - 26
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|2
|3
|26 - 14
|26
|2.
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|3.
|13
|3
|2
|8
|13 - 19
|11
|4.
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|5.
|13
|2
|2
|9
|12 - 28
|8
|6.
|14
|0
|2
|12
|7 - 34
|2
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|10 (11)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|9 (5)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|8