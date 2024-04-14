Тур: 32. Стадион: Пендик.
1:1
Первый тайм: 38'
Ход матча
18'
1:0
31'
36'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
61
Асан
Серкан
66
Лусамба
Арно
27
Тиам
Маме
17
Найир
Умут
15
Дюбуа
Лео
20
Кеман
Оливье
23
Тюрюдж
Дениз
11
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Асан СерканЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Тиам МамеПолузащитник
-
17 Найир УмутНападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Эзе ЭмекаНападающий
-
Главный тренер: Ibrahim Uzulmez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кеман ОливьеПолузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Соуза ЖосефПолузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Пендикспор
Истанбул Башакшехир
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|6
|0.19
|Акбунар Халиль
|4
|0.13
|Найир Умут
|3
|0.09
|Тюрам Рожерио
|3
|0.09
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.09
|Кайя Гёкхан
|2
|0.06
|Велинтон Соуза
|2
|0.06
|Диаби Абдулай
|2
|0.06
|Секейра Нуну
|1
|0.03
|Озгенч Эрдем
|1 (1)
|0.03
|Цекици Эндри
|1
|0.03
|Каппел Леандро
|1
|0.03
|Эзтюрк Алпаслан
|1
|0.03
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.03
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|13 (3)
|0.41
|Фигейредо Жоау
|5
|0.16
|Опоку Джером
|4
|0.13
|Пелкас Димитрис
|3
|0.09
|Абейд Мехди
|3
|0.09
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.06
|Дюбуа Лео
|1
|0.03
|Алексич Даниел
|1
|0.03
|Илкхан Эмирхан
|1
|0.03
|Гюрлер Сердар
|1
|0.03
|Лима Лукас
|1
|0.03
|Кени Филипп
|1
|0.03
|Гюрелер Хамза
|1
|0.03
|Соуза Жосеф
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
Карточки
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велинтон Соуза
|5
|2
|Эзтюрк Алпаслан
|6
|0
|Секейра Нуну
|6
|0
|Лусамба Арно
|4
|1
|Акбунар Халиль
|3
|1
|Вукович Йосип
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|4
|0
|Цекици Эндри
|4
|0
|Асан Серкан
|2
|1
|Найир Умут
|3
|0
|Рассул Джохер Хадим
|3
|0
|Акдаг Ибрахим
|3
|0
|Канполат Эрдем
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Диаби Абдулай
|2
|0
|Кайя Гёкхан
|2
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигейредо Жоау
|6
|2
|Ба Уссейну
|7
|1
|Тюрюдж Дениз
|8
|0
|Опоку Джером
|6
|1
|Пелкас Димитрис
|5
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0
|Лима Лукас
|4
|0
|Абейд Мехди
|3
|0
|Дюбуа Лео
|3
|0
|Илкхан Эмирхан
|3
|0
|Кени Филипп
|1
|1
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Соуза Жосеф
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Бабаджан Волкан
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Результаты матчей
Пендикспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Истанбул Башакшехир
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
5
Пендикспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Истанбул Башакшехир
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
26
8
Упущенные победы
12
20
Пендикспор
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Истанбул Башакшехир
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
52% (16)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
10
Волевые победы
28
10
Упущенные победы
19
25
Голы по времени матча
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
3
16%
3
20%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
6
32%
5
33%
76-90
Пропущено
24
19
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
13%
4
21%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
1
4%
4
21%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
9
38%
4
21%
76-90
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
1
6%
4
17%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
1
6%
6
25%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
7
41%
3
13%
76-90
Пропущено
35
17
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
5
14%
5
29%
29%
1-15
3
9%
3
18%
16-30
5
14%
3
18%
31-45
9
26%
3
18%
46-60
3
9%
1
6%
61-75
10
29%
2
12%
76-90
Забито
36
39
16 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 11
8 Не забивали 10
4
11%
7
18%
1-15
6
17%
3
8%
16-30
6
17%
5
13%
31-45
2
6%
9
23%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
13
36%
8
21%
76-90
Пропущено
59
36
21 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 21
8
14%
9
25%
1-15
7
12%
7
19%
16-30
6
10%
7
19%
31-45
12
20%
5
14%
46-60
7
12%
2
6%
61-75
19
32%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Пендикспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Самсунспор - Пендикспор 0:0 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Коньяспор 0:2
Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1
Результаты матчей
Пендикспор
Истанбул Башакшехир
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
4:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
0:2
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
0
9 раз 29%
2
4 раза 13%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
0
11 раз 35%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пендикспор
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
124
411
79
213
412
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
87
313
510
115
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
2011
724
1219
328
625
229
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|83 - 27
|82
|3.
|Заявка
|32
|16
|4
|12
|54 - 43
|52
|4.
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|42 - 38
|48
|5.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 57
|46
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|7.
|1:1 Заявка
|32
|12
|8
|12
|40 - 37
|44
|8.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|36 - 34
|42
|10.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|36 - 45
|40
|12.
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|48 - 43
|40
|13.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|36 - 42
|38
|14.
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|40 - 41
|37
|15.
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|34 - 45
|36
|16.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|36 - 41
|33
|17.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|35 - 50
|31
|18.
|1:1 Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 62
|31
|19.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 39
|30
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 15
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 14
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|7.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|8.
|1:1 Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|16.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|18.
|1:1 Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|8.
|1:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 20
|17
|9.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|1:1 Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 27
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|20 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|2 6