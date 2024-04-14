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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Пендикспор
1:1
Первый тайм: 38'
Истанбул Башакшехир
0'
1:0
18' Гол
Тиам Маме
31' Желтая карточка
Велинтон Соуза
1:1
36' Гол
Фигейредо Жоау

Ход матча

18'
Тиам Маме
(Секейра Нуну)
1:0
31'
Велинтон Соуза
 
36'
1:1
Фигейредо Жоау
(Пелкас Димитрис)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пендикспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
3.35
4.05
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6.84
Все Коэффициенты
1
Канполат
Эрдем
61
Асан
Серкан
33
Эзтюрк
Алпаслан
23
Велинтон
Соуза
6
Секейра
Нуну
5
Н'Диайе
Папа
66
Лусамба
Арно
11
Акбунар
Халиль
18
Мидтше
Фредрик
27
Тиам
Маме
17
Найир
Умут
16
Шенгезер
Мухаммед
42
Шахинер
Омер
Али
5
Дуарте
Леонардо
3
Опоку
Джером
15
Дюбуа
Лео
10
Озджан
Беркай
20
Кеман
Оливье
23
Тюрюдж
Дениз
14
Пелкас
Димитрис
11
Давидсон
25
Фигейредо
Жоау
Пендикспор
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1

История личных встреч

Пендикспор
Истанбул Башакшехир

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 6 0.19
Акбунар Халиль 4 0.13
Найир Умут 3 0.09
Тюрам Рожерио 3 0.09
Ромеро Оскар 3 (3) 0.09
Кайя Гёкхан 2 0.06
Велинтон Соуза 2 0.06
Диаби Абдулай 2 0.06
Секейра Нуну 1 0.03
Озгенч Эрдем 1 (1) 0.03
Цекици Эндри 1 0.03
Каппел Леандро 1 0.03
Эзтюрк Алпаслан 1 0.03
Зюлюнгёз Беркай 1 0.03
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 13 (3) 0.41
Фигейредо Жоау 5 0.16
Опоку Джером 4 0.13
Пелкас Димитрис 3 0.09
Абейд Мехди 3 0.09
Тюрюдж Дениз 2 0.06
Дюбуа Лео 1 0.03
Алексич Даниел 1 0.03
Илкхан Эмирхан 1 0.03
Гюрлер Сердар 1 0.03
Лима Лукас 1 0.03
Кени Филипп 1 0.03
Гюрелер Хамза 1 0.03
Соуза Жосеф 0 0
Кеман Оливье 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0

Карточки

Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велинтон Соуза 5 2
Эзтюрк Алпаслан 6 0
Секейра Нуну 6 0
Лусамба Арно 4 1
Акбунар Халиль 3 1
Вукович Йосип 4 0
Мидтше Фредрик 4 0
Цекици Эндри 4 0
Асан Серкан 2 1
Найир Умут 3 0
Рассул Джохер Хадим 3 0
Акдаг Ибрахим 3 0
Канполат Эрдем 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Диаби Абдулай 2 0
Кайя Гёкхан 2 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Тиам Маме 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигейредо Жоау 6 2
Ба Уссейну 7 1
Тюрюдж Дениз 8 0
Опоку Джером 6 1
Пелкас Димитрис 5 0
Пёнтек Кшиштоф 4 0
Лима Лукас 4 0
Абейд Мехди 3 0
Дюбуа Лео 3 0
Илкхан Эмирхан 3 0
Кени Филипп 1 1
Гюрлер Сердар 2 0
Соуза Жосеф 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Эргюн Онур 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Кеман Оливье 1 0
Давидсон 1 0
Карзев Эден 1 0
Гюрелер Хамза 1 0

Результаты матчей

Пендикспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Истанбул Башакшехир
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
5
Пендикспор
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Истанбул Башакшехир
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

26
8

Упущенные победы

12
20
Пендикспор
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (9)
42% (13)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
23% (7)
35% (11)
Истанбул Башакшехир
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
52% (16)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

5
10

Волевые победы

28
10

Упущенные победы

19
25

Голы по времени матча

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
3
16%
3
20%
1-15
3
16%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
6
32%
5
33%
76-90

Пропущено

24
19
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
3
13%
4
21%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
1
4%
4
21%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
9
38%
4
21%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 18
1
6%
4
17%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
4
24%
4
17%
31-45
1
6%
6
25%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
7
41%
3
13%
76-90

Пропущено

35
17
13 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 11
5
14%
5
29%
29%
1-15
3
9%
3
18%
16-30
5
14%
3
18%
31-45
9
26%
3
18%
46-60
3
9%
1
6%
61-75
10
29%
2
12%
76-90

Забито

36
39
16 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 11
8 Не забивали 10
4
11%
7
18%
1-15
6
17%
3
8%
16-30
6
17%
5
13%
31-45
2
6%
9
23%
46-60
5
14%
7
18%
61-75
13
36%
8
21%
76-90

Пропущено

59
36
21 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 13
17 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 21
8
14%
9
25%
1-15
7
12%
7
19%
16-30
6
10%
7
19%
31-45
12
20%
5
14%
46-60
7
12%
2
6%
61-75
19
32%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Пендикспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Самсунспор - Пендикспор 0:0 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Фенербахче - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Коньяспор 0:2
Сивасспор - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1
Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Болуспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 3:2 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1

Результаты матчей

Пендикспор
Истанбул Башакшехир

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
4:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
0:2
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 48%
0
9 раз 29%
2
4 раза 13%
4
2 раза 6%
3
1 раз 3%
0
11 раз 35%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пендикспор
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
4
4
11
1.5
7
9
2
13
2.5
4
12
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
8
7
3
13
1.5
5
10
1
15
2.5
2
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
20
11
7
24
1.5
12
19
3
28
2.5
6
25
2
29
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 31 26 4 1 83 - 27 82
3.
Трабзонспор
 Заявка 32 16 4 12 54 - 43 52
4.
Бешикташ
 Заявка 32 14 6 12 42 - 38 48
5.
Касымпаша
 Заявка 32 13 7 12 55 - 57 46
6.
Ризеспор
 Заявка 31 13 6 12 40 - 47 45
7.
Истанбул Башакшехир
 1:1 Заявка 32 12 8 12 40 - 37 44
8.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
9.
Антальяспор
 Заявка 31 10 12 9 36 - 34 42
10.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
11.
Кайсериспор
 Заявка 32 10 10 12 36 - 45 40
12.
Адана Демирспор
 Заявка 32 9 13 10 48 - 43 40
13.
Самсунспор
 Заявка 32 10 8 14 36 - 42 38
14.
Анкарагюджю
 Заявка 32 8 13 11 40 - 41 37
15.
Коньяспор
 Заявка 32 8 12 12 34 - 45 36
16.
Хатайспор
 Заявка 31 7 12 12 36 - 41 33
17.
Газиантеп
 Заявка 32 8 7 17 35 - 50 31
18.
Пендикспор
 1:1 Заявка 32 7 10 15 35 - 62 31
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 31 7 9 15 34 - 39 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 31 3 7 21 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 16 9 4 3 30 - 15 31
5.
Самсунспор
 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
6.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
7.
Бешикташ
 Заявка 16 8 3 5 22 - 15 27
8.
Истанбул Башакшехир
 1:1 Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Кайсериспор
 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
16.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
17.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
18.
Пендикспор
 1:1 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
8.
Истанбул Башакшехир
 1:1 Заявка 16 4 5 7 16 - 20 17
9.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
10.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 1:1 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Самсунспор
 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 1 3 12 10 - 27 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 20 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Пендикспор Велинтон Соуза 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 36'
    Пелкас Димитрис сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Фигейредо Жоау бьет в цель!
  • 31'
    Соуза Сильва Велинтон получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Секейра Нуну сделал результативную передачу.
  • 18'
    Г О О О О Л - Тиам Маме бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пендикспор
Ничья
Истанбул Башакшехир
3.35
4.05
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6.84
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Где смотреть матч Пендикспор 1:1 Истанбул Башакшехир онлайн

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Пендикспор
Истанбул Башакшехир
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