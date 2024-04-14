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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Хатайспор
0:0
Второй тайм: 53'
Истанбулспор
0'
0:0
14' Не забитый пенальти
Сантос Жаксон
48' Желтая карточка
Буджемаа Мехди

Ход матча

14'
0:0
Сантос Жаксон
46'
Буджемаа Мехди
Педру Руй
 
48'
Буджемаа Мехди
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хатайспор
Ничья
Истанбулспор
1.70
7.70
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7.70
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Все Коэффициенты
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
19
Максимович
Никола
13
Гулам
Фаузи
4
Массанга
Шандрель
99
Ривас
Ригоберто
17
Деле-Баширу
Фисайо
14
Педру
Руй
III
11
Дервисоглу
Халил
10
Страндберг
Карлос
59
Арда
Альп
4
Есиль
Мехмет
14
Дели
Симон
13
Коли
Расин
7
Самбисса
Давид
66
Яшар
Али
34
Лосаж
Флорьян
6
Воробьев
Модест
99
Сантос
Жаксон
12
Мамаду
Менди
19
Гюльтекин
Эмир
Хатайспор
4-1-4-1
Истанбулспор
5-3-2

История личных встреч

Хатайспор
Истанбулспор

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:1
С
0:3
С
0:1
ПЛТ
2:2
ПЛТ
1:0
ПЛТ
0:3
ПЛТ
1:0
ВЛ
0:0
ВЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

0.5
1.4

Среднее время на гол

180
64

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.75

Среднее время на гол

112
120

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

0.67
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

135
81

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 7 (2) 0.22
Ривас Ригоберто 5 0.16
Деле-Баширу Фисайо 5 0.16
Дадашов Ренат 4 (3) 0.13
Ламкель Зе Дидье 3 0.09
Массанга Шандрель 2 0.06
Саглам Геркем 1 0.03
Синик Догукан 1 0.03
Гулам Фаузи 1 0.03
Килама Ги-Марселен 1 0.03
Аличи Керим 1 0.03
Ходжич Армин II 1 0.03
Абид Рейан 1 0.03
Буджемаа Мехди 1 0.03
Йылдырым Бертуг 1 0.03
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Пармак Абдулкадир 0 0
Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лосаж Флорьян 4 0.13
Гюльтекин Эмир 4 0.13
Сарикайя Муаммер 2 0.06
Йылмаз Ибрахим 2 0.06
Самбисса Давид 1 0.03
Мамаду Менди 1 0.03
Сантос Жаксон 1 (1) 0.03
Этеми Вален 1 0.03
Яшар Али 1 0.03
Рроца Эдуарт 1 0.03
Ндао Алассан 1 0.03
Воробьев Модест 1 0.03
Дахени Демиако 1 0.03
Гедикли Эмрехан 1 0.03
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.03
Кейлю Кубилай 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 7 0
Кардешлер Эрдже 6 0
Деле-Баширу Фисайо 6 0
Фернандеш Желсон II 4 1
Гулам Фаузи 5 0
Ривас Ригоберто 5 0
Саглам Геркем 4 0
Килама Ги-Марселен 4 0
Беяз Омер 4 0
Массанга Шандрель 4 0
Абурджания Георгий 3 0
Аличи Керим 3 0
Ходжич Армин II 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Йылмаз Реджеп 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Максимович Никола 2 0
Страндберг Карлос 2 0
Педру Руй III 2 0
Бекай Висар 2 0
Буджемаа Мехди 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Чорекчи Камил 1 0
Абид Рейан 1 0
Синик Догукан 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 8 1
Есиль Мехмет 8 0
Эрдоган Окан 6 1
Коли Расин 7 0
Сарикайя Муаммер 7 0
Воробьев Модест 4 1
Дели Симон 5 0
Яшар Али 3 1
Дахени Демиако 4 0
Рроца Эдуарт 4 0
Гюльтекин Эмир 4 0
Темель Вефа 4 0
Арда Альп 3 0
Йылмаз Ибрахим 2 0
Этеми Вален 2 0
Сантос Жаксон 2 0
Шахан Озкан 2 0
Якин Хакан 0 1
Мамаду Менди 0 1
Самбисса Давид 1 0
Топатар Иззет 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Истанбулспор
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

13
10
Хатайспор
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Истанбулспор
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
7% (1)
73% (11)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

19
28

Упущенные победы

6
6
Хатайспор
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
52% (16)
10% (3)
Истанбулспор
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
19% (6)
39% (12)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

24
28

Упущенные победы

19
16

Голы по времени матча

Забито

27
11
7 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
3
11%
1
9%
1-15
2
7%
1
9%
16-30
2
7%
3
27%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
7
26%
1
9%
61-75
8
30%
30%
5
45%
76-90

Пропущено

18
25
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
0
0%
3
12%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
6
33%
3
12%
31-45
3
17%
4
16%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
5
28%
9
36%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
26 Не забивали 21
2
20%
2
15%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
3
23%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Пропущено

22
32
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 15
4
18%
4
13%
1-15
3
14%
3
9%
16-30
2
9%
6
19%
31-45
3
14%
9
28%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
8
36%
6
19%
76-90

Забито

37
24
11 В 1-м тайме 13
26 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 12
14 Не забивали 12
5
14%
3
13%
1-15
3
8%
4
17%
16-30
3
8%
6
25%
31-45
9
24%
1
4%
46-60
7
19%
2
8%
61-75
10
27%
8
33%
76-90

Пропущено

40
57
18 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 36
14 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 29
4
10%
7
12%
1-15
6
15%
5
9%
16-30
8
20%
9
16%
31-45
6
15%
13
23%
46-60
3
8%
8
14%
61-75
13
33%
15
26%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2
Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Хатайспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Хатайспор - Сакарьяспор 5:1 Хатайспор - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Бешикташ 1:2 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Дюзджеспор 2:1
Истанбулспор
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Пендикспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Касымпаша 1:2
Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Истанбул Башакшехир - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Галатасарай - Истанбулспор 3:1 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбулспор - Фенербахче 1:5 Сивасспор - Истанбулспор 1:0 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Истанбулспор - Аланьяспор 0:1 Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1

Результаты матчей

Хатайспор
Истанбулспор

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Точный счет

0:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 42%
1
9 раз 29%
3
6 раз 19%
2
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
13 раз 42%
1
13 раз 42%
2
5 раз 16%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Истанбулспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
6
7
8
1.5
3
13
6
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
8
7
2
14
1.5
2
13
1
15
2.5
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
18
13
9
22
1.5
5
26
7
24
2.5
1
30
3.5
1
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 31 26 4 1 83 - 27 82
3.
Трабзонспор
 Заявка 32 16 4 12 54 - 43 52
4.
Бешикташ
 Заявка 32 14 6 12 42 - 38 48
5.
Ризеспор
 1:0 Заявка 32 14 6 12 41 - 47 48
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 32 13 7 12 42 - 38 46
7.
Касымпаша
 Заявка 32 13 7 12 55 - 57 46
8.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
9.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
10.
Антальяспор
 0:1 Заявка 32 10 12 10 36 - 35 42
11.
Кайсериспор
 Заявка 32 10 10 12 36 - 45 40
12.
Адана Демирспор
 Заявка 32 9 13 10 48 - 43 40
13.
Самсунспор
 Заявка 32 10 8 14 36 - 42 38
14.
Анкарагюджю
 Заявка 32 8 13 11 40 - 41 37
15.
Коньяспор
 Заявка 32 8 12 12 34 - 45 36
16.
Хатайспор
 0:0 Заявка 32 7 13 12 36 - 41 34
17.
Газиантеп
 Заявка 32 8 7 17 35 - 50 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 31 7 9 15 34 - 39 30
19.
Пендикспор
 Заявка 32 7 9 16 36 - 64 30
20.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 32 3 8 21 23 - 59 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 1:0 Заявка 17 11 3 3 24 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 16 9 4 3 30 - 15 31
5.
Самсунспор
 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
6.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
7.
Бешикташ
 Заявка 16 8 3 5 22 - 15 27
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
9.
Антальяспор
 0:1 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Кайсериспор
 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
14.
Хатайспор
 0:0 Заявка 16 5 8 3 25 - 20 23
15.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
16.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
17.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
18.
Пендикспор
 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 4 7 18 - 21 19
8.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
9.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
10.
Антальяспор
 0:1 Заявка 16 4 4 8 19 - 21 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 1:0 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 0:0 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Самсунспор
 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 1 3 12 10 - 27 6
20.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 16 1 5 10 10 - 26 5
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 20 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 48'
    Буджемаа Мехди получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Педру Руй III уходит с поля. Буджемаа Мехди выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 14'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Сантос Жаксон пробил пенальти, но не смог забить!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится победой Хатайспор.
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Хатайспор
Ничья
Истанбулспор
1.70
7.70
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