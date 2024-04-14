Тур: 32. Стадион: Вефа.
1:1
Второй тайм: 58'
0'
11' Желтая карточкаЭйссерик Валентин
26' Желтая карточкаАзиз Сердар
1:0
45' ГолКелес Джан
1:1
49' ГолДжеко Эдин
55' Желтая карточкаОсайи-Самуэль Брайт
Ход матча
26'
45'
1:0
49'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
25
Гюнтер
Корай
20
Мендеш
Райан
10
Ялчын
Гювен
33
Крунич
Раде
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мендеш РайанПолузащитник
-
10 Ялчын ГювенНападающий
- Запасные игроки
-
23 Билгин ЭмреВратарь
-
54 Дурсун СалихЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Теклич ТониоПолузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
-
70 Марсао vНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хакки Толунай Кафкас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
-
35 Фред СантосПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанНападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
-
97 Акьюз ФурканВратарь
-
16 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
-
95 Акчичек ЮсуфЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
23 Бачуайи МишиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Картал Исмаил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Фенербахче
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
15
Голов в среднем за матч
1
1.88
Среднее время на гол
90
48
Всего голов
20
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.67
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
2.09
1.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
43
49
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|6
|0.19
|Эйссерик Валентин
|5
|0.16
|Дурсун Сердар
|5 (1)
|0.16
|Келес Джан
|4
|0.13
|Роден Маркус
|4
|0.13
|Мендеш Райан
|2
|0.06
|Ласанья Кевин
|2
|0.06
|Мерджан Левент
|1
|0.03
|Стураро Стефано
|1
|0.03
|Дурсун Салих
|1
|0.03
|Чеккерини Федерико
|1
|0.03
|Сангаре Назим
|1
|0.03
|Мор Эмре
|1
|0.03
|Марсао v
|1
|0.03
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Паолетти Флавио
|0
|0
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|21 (1)
|0.66
|Кавечи Ирфан
|10
|0.31
|Тадич Душан
|9 (6)
|0.28
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.28
|Юндер Дженгиз
|9
|0.28
|Бачуайи Миши
|9 (3)
|0.28
|Осайи-Самуэль Брайт
|3
|0.09
|Фред Сантос
|2
|0.06
|Яндаш Мерт Хакан
|2
|0.06
|Джику Александер
|2
|0.06
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.03
|Кинг Джошуа
|1
|0.03
|Юксек Исмаил
|0
|0
|Азиз Сердар
|0
|0
|Бонуччи Леонардо
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|7
|1
|Мерджан Левент
|7
|0
|Мендеш Райан
|5
|1
|Бираски Давиде
|5
|1
|Эйссерик Валентин
|6
|0
|Фегули Софьян
|4
|0
|Дурсун Салих
|4
|0
|Шукуров Отабек
|4
|0
|Дрешевич Ибрахим
|4
|0
|Ялчын Гювен
|4
|0
|Стураро Стефано
|3
|0
|Роден Маркус
|3
|0
|Келес Джан
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Весели Фредерик
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Гюнтер Корай
|2
|0
|Паолетти Флавио
|2
|0
|Дитуро Матиас
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Онур Самед
|1
|0
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юксек Исмаил
|7
|2
|Осайи-Самуэль Брайт
|8
|0
|Остерволде Джейден
|8
|0
|Кавечи Ирфан
|5
|0
|Джику Александер
|5
|0
|Фред Сантос
|3
|1
|Яндаш Мерт Хакан
|3
|1
|Акайдин Самет
|4
|0
|Джеко Эдин
|3
|0
|Тадич Душан
|3
|0
|Бачуайи Миши
|3
|0
|Юндер Дженгиз
|3
|0
|Мор Эмре
|3
|0
|Кадыоглу Ферди
|3
|0
|Шиманьски Себастьян
|3
|0
|Бекао Родриго
|3
|0
|Мюлдюр Мерт
|3
|0
|Креспо Мигель
|3
|0
|Кинг Джошуа
|2
|0
|Азиз Сердар
|2
|0
|Эгрибайят Ирфан Джан
|2
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
|Ismail Kartal
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Фенербахче
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
8
0
Фатих Карагюмрюк
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Фенербахче
100%
14 побед 0 поражений
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
23
3
Упущенные победы
4
44
Фатих Карагюмрюк
81.8%
18.2%
18 побед 4 поражения
Первый тайм
48% (15)
32% (10)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
32% (10)
16% (5)
Фенербахче
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Сухие победы
12
9
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
25
12
Упущенные победы
12
44
Голы по времени матча
Забито
25
34
11 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
1
4%
5
15%
1-15
2
8%
1
3%
16-30
8
32%
10
29%
29%
31-45
4
16%
4
12%
46-60
2
8%
4
12%
61-75
8
32%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Забито
10
46
5 В 1-м тайме 20
5 Во 2-м тайме 26
4 Забивали первыми 8
22 Не забивали 16
2
20%
7
15%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
3
30%
8
17%
31-45
1
10%
8
17%
46-60
1
10%
9
20%
61-75
3
30%
9
20%
76-90
Пропущено
27
21
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
3
11%
4
19%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
8
30%
30%
4
19%
76-90
Забито
35
80
16 В 1-м тайме 36
19 Во 2-м тайме 44
13 Забивали первыми 20
11 Не забивали 2
3
9%
12
15%
1-15
2
6%
6
8%
16-30
11
31%
18
23%
31-45
5
14%
12
15%
46-60
3
9%
13
16%
61-75
11
31%
19
24%
76-90
Пропущено
38
30
18 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 9
24 Не пропускали 20
4
11%
4
13%
1-15
5
13%
5
17%
16-30
9
24%
5
17%
31-45
5
13%
6
20%
46-60
4
11%
5
17%
61-75
11
29%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1
Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1
Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Фенербахче
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
4 раза 25%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 38%
4
5 раз 31%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 27%
0:2
4 раза 27%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
2
10 раз 32%
4
6 раз 19%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
3 раза 10%
0
2 раза 6%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Фенербахче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
151
78
142
411
88
213
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
141
115
105
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
292
823
247
427
1417
229
1021
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|1:1 Заявка
|32
|26
|5
|1
|84 - 28
|83
|3.
|Заявка
|32
|16
|4
|12
|54 - 43
|52
|4.
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|42 - 38
|48
|5.
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|43 - 47
|48
|6.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|42 - 38
|46
|7.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 57
|46
|8.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|10.
|Заявка
|32
|10
|12
|10
|36 - 37
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|36 - 45
|40
|12.
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|48 - 43
|40
|13.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|36 - 42
|38
|14.
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|40 - 41
|37
|15.
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|34 - 45
|36
|16.
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|36 - 44
|33
|17.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|35 - 50
|31
|18.
|1:1 Заявка
|32
|7
|10
|15
|35 - 40
|31
|19.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|36 - 64
|30
|20.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|26 - 59
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|1:1 Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|26 - 13
|36
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 15
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 14
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|7.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|1:1 Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 13
|25
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|15.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|25 - 23
|22
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 29
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|16
|14
|2
|0
|36 - 9
|44
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 21
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|9.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|10.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 23
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|13 - 26
|7
|20.
|1:1 Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 27
|6
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|21 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8