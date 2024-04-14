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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
1:2
Конец матча
Фенербахче
0'
11' Желтая карточка
Эйссерик Валентин
26' Желтая карточка
Азиз Сердар
1:0
45' Гол
Келес Джан
1:1
49' Гол
Джеко Эдин
55' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
55' Желтая карточка
Осайи-Самуэль Брайт
1:2
57' Пенальти
Бачуайи Миши
74' Желтая карточка
Марсао v
76' Красная карточка
Мендеш Райан
89' Желтая карточка
Бираски Давиде
90' Желтая карточка
Зайц Миха
90' Вторая желтая карточка
Эйссерик Валентин
90'+10
31
Сиригу
Сальваторе
4
Бираски
Давиде
25
Гюнтер
Корай
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
6
Роден
Маркус
91
Бертолаччи
Андреа
7
Келес
Джан
9
Эйссерик
Валентин
20
Мендеш
Райан
10
Ялчын
Гювен
40
Ливакович
Доминик
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
2
Сёюнджю
Чаглар
7
Кадыоглу
Ферди
5
Юксек
Исмаил
33
Крунич
Раде
35
Фред
Сантос
17
Кавечи
Ирфан
9
Джеко
Эдин
10
Тадич
Душан
Фатих Карагюмрюк
4-2-3-1
Фенербахче
4-3-3

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Фенербахче

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

9.1%
54.5%
36.4%
1 победа 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:1
С
1:2
ТМК
4:2
С
5:4
С
0:0
С
1:1
С
1:2
ТМК
3:3
С
2:1
ТМК
2:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

3
15

Голов в среднем за матч

1
1.88

Среднее время на гол

90
48

Всего голов

20
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.67

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

2.09
1.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

43
49

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 6 0.19
Эйссерик Валентин 5 0.16
Дурсун Сердар 5 (1) 0.16
Келес Джан 4 0.13
Роден Маркус 4 0.13
Мендеш Райан 2 0.06
Ласанья Кевин 2 0.06
Мерджан Левент 1 0.03
Стураро Стефано 1 0.03
Дурсун Салих 1 0.03
Чеккерини Федерико 1 0.03
Сангаре Назим 1 0.03
Мор Эмре 1 0.03
Марсао v 1 0.03
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Паолетти Флавио 0 0
Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 21 (1) 0.66
Кавечи Ирфан 10 0.31
Бачуайи Миши 10 (4) 0.31
Тадич Душан 9 (6) 0.28
Шиманьски Себастьян 9 0.28
Юндер Дженгиз 9 0.28
Осайи-Самуэль Брайт 3 0.09
Фред Сантос 2 0.06
Яндаш Мерт Хакан 2 0.06
Джику Александер 2 0.06
Мюлдюр Мерт 1 0.03
Кадыоглу Ферди 1 0.03
Кинг Джошуа 1 0.03
Юксек Исмаил 0 0
Азиз Сердар 0 0
Бонуччи Леонардо 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Мендеш Райан 5 2
Эйссерик Валентин 6 1
Бираски Давиде 6 1
Мерджан Левент 7 0
Фегули Софьян 4 0
Дурсун Салих 4 0
Шукуров Отабек 4 0
Дрешевич Ибрахим 4 0
Ялчын Гювен 4 0
Стураро Стефано 3 0
Роден Маркус 3 0
Келес Джан 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Весели Фредерик 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Ласанья Кевин 2 0
Гюнтер Корай 2 0
Паолетти Флавио 2 0
Дитуро Матиас 1 0
Марсао v 1 0
Кесгин Керем 1 0
Теклич Тонио 1 0
Угур Аднан 1 0
Онур Самед 1 0
Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юксек Исмаил 7 2
Осайи-Самуэль Брайт 9 0
Остерволде Джейден 8 0
Кавечи Ирфан 5 0
Джику Александер 5 0
Фред Сантос 3 1
Яндаш Мерт Хакан 3 1
Акайдин Самет 4 0
Джеко Эдин 3 0
Тадич Душан 3 0
Бачуайи Миши 3 0
Юндер Дженгиз 3 0
Мор Эмре 3 0
Кадыоглу Ферди 3 0
Шиманьски Себастьян 3 0
Бекао Родриго 3 0
Мюлдюр Мерт 3 0
Креспо Мигель 3 0
Кинг Джошуа 2 0
Азиз Сердар 2 0
Эгрибайят Ирфан Джан 2 0
Зайц Миха 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Элмаз Бартуг 1 0
Ismail Kartal 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Фенербахче
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
10

Упущенные победы

9
0
Фатих Карагюмрюк
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Фенербахче
100%
15 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

23
3

Упущенные победы

4
44
Фатих Карагюмрюк
78.3%
21.7%
18 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (16)
31% (10)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
31% (10)
19% (6)
Фенербахче
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)

Сухие победы

12
9

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

25
13

Упущенные победы

13
44

Голы по времени матча

Забито

26
36
12 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
1
4%
5
14%
1-15
2
8%
1
3%
16-30
9
35%
10
28%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
2
8%
4
11%
61-75
8
31%
10
28%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
4
31%
3
30%
31-45
4
31%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
23%
1
10%
76-90

Забито

10
46
5 В 1-м тайме 20
5 Во 2-м тайме 26
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 17
2
20%
7
15%
1-15
0
0%
5
11%
16-30
3
30%
8
17%
31-45
1
10%
8
17%
46-60
1
10%
9
20%
61-75
3
30%
9
20%
76-90

Пропущено

27
21
12 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
3
11%
4
19%
1-15
4
15%
2
10%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
3
11%
5
24%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
8
30%
30%
4
19%
76-90

Забито

36
82
17 В 1-м тайме 36
19 Во 2-м тайме 46
14 Забивали первыми 20
11 Не забивали 2
3
8%
12
15%
1-15
2
6%
6
7%
16-30
12
33%
18
22%
31-45
5
14%
14
17%
46-60
3
8%
13
16%
61-75
11
31%
19
23%
76-90

Пропущено

40
31
18 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 16
16 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 21
4
10%
4
13%
1-15
5
13%
5
16%
16-30
9
23%
6
19%
31-45
7
18%
6
19%
46-60
4
10%
5
16%
61-75
11
28%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1
Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Пендикспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 1:1 Фатих Карагюмрюк - Киркларелиспор 2:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 1:0
Фенербахче
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Олимпиакос - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1
Фенербахче - Пендикспор 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Аланьяспор 2:2 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Фенербахче - Аданаспор 6:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Истанбулспор - Фенербахче 1:5

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Фенербахче

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
4:1
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
6 раз 38%
4
5 раз 31%
0
1 раз 6%
1
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
7
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:2
4 раза 25%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
2
11 раз 34%
4
6 раз 19%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
3 раза 9%
0
2 раза 6%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Фенербахче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
15
1
7
9
1.5
14
2
4
12
2.5
8
8
2
14
3.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
15
1
1
15
1.5
11
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
30
2
8
24
1.5
25
7
4
28
2.5
14
18
2
30
3.5
10
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 32 27 4 1 85 - 28 85
2.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
3.
Трабзонспор
 Заявка 32 16 4 12 54 - 43 52
4.
Бешикташ
 Заявка 32 14 6 12 42 - 38 48
5.
Ризеспор
 Заявка 32 14 6 12 43 - 47 48
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 32 13 7 12 42 - 38 46
7.
Касымпаша
 Заявка 32 13 7 12 55 - 57 46
8.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
9.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
10.
Антальяспор
 Заявка 32 10 12 10 36 - 37 42
11.
Кайсериспор
 Заявка 32 10 10 12 36 - 45 40
12.
Адана Демирспор
 Заявка 32 9 13 10 48 - 43 40
13.
Самсунспор
 Заявка 32 10 8 14 36 - 42 38
14.
Анкарагюджю
 Заявка 32 8 13 11 40 - 41 37
15.
Коньяспор
 Заявка 32 8 12 12 34 - 45 36
16.
Хатайспор
 Заявка 32 7 12 13 36 - 44 33
17.
Газиантеп
 Заявка 32 8 7 17 35 - 50 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 32 7 9 16 35 - 41 30
19.
Пендикспор
 Заявка 32 7 9 16 36 - 64 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 32 4 7 21 26 - 59 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 16 9 4 3 30 - 15 31
5.
Самсунспор
 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
6.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
7.
Бешикташ
 Заявка 16 8 3 5 22 - 15 27
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 6 6 4 25 - 14 24
13.
Кайсериспор
 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
14.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
15.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
16.
Хатайспор
 Заявка 16 5 7 4 25 - 23 22
17.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
18.
Пендикспор
 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 16 15 1 0 37 - 9 46
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 4 7 18 - 21 19
8.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
9.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
10.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Самсунспор
 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 7
20.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 1 3 12 10 - 27 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 21 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Фатих Карагюмрюк Чеккерини Федерико 1 8
Весь список
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