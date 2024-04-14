Тур: 32. Стадион: Кайкур Диди Стадиуму.
1:0
Второй тайм: 52'
Ход матча
33'
1:0
38'
46'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
23
Аккан
Гёкхан
89
Сари
Вейсел
11
Вурал
Гюрай
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Коркмаз ЭрайЗащитник
-
66 Уста ГювенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Диуф УмарНападающий
-
Главный тренер: Палут Ильхан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Защитник
-
11 Вурал ГюрайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Топрак ОмерЗащитник
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Бютюки ЗюмерПолузащитник
-
80 Узун ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ялчин Серген
История личных встреч
Ризеспор
Антальяспор
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
19 матчей
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.86
1.25
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
21
8
Голов в среднем за матч
1.75
1.14
Среднее время на гол
51
78
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.79
1.21
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
50
74
Бомбардиры внутри турнира
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варешанович Дал
|9
|0.28
|Олавоин Ибрахим
|6
|0.19
|Гайч Адольфо
|6
|0.19
|Зекири Альтин
|4
|0.13
|Кесер Бенхур
|4
|0.13
|Минчев Мартин
|3
|0.09
|Шелви Джонджо
|2
|0.06
|Мочи Отилла
|2
|0.06
|Нильсен Каспер
|1
|0.03
|Зауэр Густаво
|1 (1)
|0.03
|Мари Джон
|1
|0.03
|Шахин Мухаммет Таха
|0
|0
|Топчу Эмир Хан
|0
|0
|Пала Митхат
|0
|0
|Османоглу Синан
|0
|0
|Аккан Гёкхан
|0
|0
|Пехливан Халиль
|0
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|13 (3)
|0.41
|Джехезкель Сагив
|6
|0.19
|Ларссон Сэм
|4
|0.13
|Ешильюрт Эрдоган
|3
|0.09
|Шарич Дарио
|3
|0.09
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0.06
|Вурал Гюрай
|1
|0.03
|Балчи Бюньямин
|1
|0.03
|Сари Вейсел
|1
|0.03
|Ассомбалонга Бритт
|1
|0.03
|Озтюрк Бахадыр
|1
|0.03
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Топрак Омер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
Карточки
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Топчу Эмир Хан
|10
|1
|Пала Митхат
|6
|1
|Варешанович Дал
|7
|0
|Олавоин Ибрахим
|6
|0
|Шелви Джонджо
|5
|0
|Шахин Мухаммет Таха
|5
|0
|Нильсен Каспер
|4
|0
|Минчев Мартин
|3
|0
|Мочи Отилла
|3
|0
|Кесер Бенхур
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Аккан Гёкхан
|2
|0
|Зауэр Густаво
|2
|0
|Пинчи Оскар
|2
|0
|Гайч Адольфо
|2
|0
|Пехливан Халиль
|1
|0
|Акинтола Дэвид
|1
|0
|Коч Алберк
|1
|0
|Гёрген Зафер
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
|Яшар Сейфеттин Анил
|1
|0
|Коркмаз Эрай
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сари Вейсел
|7
|0
|Букса Адам
|7
|0
|Ракип Эрдаль
|5
|1
|Вурал Гюрай
|6
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|6
|0
|Ассомбалонга Бритт
|4
|0
|Джехезкель Сагив
|4
|0
|Сафури Рамиз
|3
|0
|Озтюрк Бахадыр
|3
|0
|Балчи Бюньямин
|3
|0
|Калузиньски Якуб
|3
|0
|Ван де Стрек Сандер
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Ларссон Сэм
|1
|0
|Лейте Элтон
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Дадакдениз Атаберк
|1
|0
|Налдо Гомес
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Бильсель Эге
|1
|0
Результаты матчей
Ризеспор
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Антальяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
2
10
Ризеспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Антальяспор
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
28
4
Упущенные победы
12
17
Ризеспор
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (15)
42% (13)
10% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
29% (9)
19% (6)
Антальяспор
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
39% (12)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
Сухие победы
12
4
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
33
6
Упущенные победы
14
27
Голы по времени матча
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
2
9%
3
16%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
4
18%
5
26%
31-45
3
14%
3
16%
46-60
1
5%
3
16%
61-75
8
36%
3
16%
76-90
Пропущено
14
20
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 13
4
29%
3
15%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
14%
5
25%
31-45
3
21%
3
15%
46-60
3
21%
4
20%
61-75
2
14%
3
15%
76-90
Забито
17
17
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
22 Не забивали 20
1
6%
4
24%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90
Пропущено
34
14
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
12%
2
14%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
6
18%
4
29%
31-45
5
15%
2
14%
46-60
7
21%
2
14%
61-75
8
24%
4
29%
76-90
Забито
39
36
16 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 12
10 Не забивали 9
3
8%
7
19%
1-15
5
13%
6
17%
16-30
8
21%
9
25%
31-45
4
10%
6
17%
46-60
6
15%
4
11%
61-75
13
33%
4
11%
76-90
Пропущено
48
34
20 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 23
8
17%
5
15%
1-15
4
8%
2
6%
16-30
8
17%
9
26%
31-45
8
17%
5
15%
46-60
10
21%
6
18%
61-75
10
21%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ризеспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0
Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2
Антальяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0
Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1
Результаты матчей
Ризеспор
Антальяспор
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
0:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ризеспор
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
511
511
412
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
114
510
510
213
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2110
Больше Меньше
229
1021
1021
625
328
229
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|83 - 27
|82
|3.
|Заявка
|32
|16
|4
|12
|54 - 43
|52
|4.
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|42 - 38
|48
|5.
|1:0 Заявка
|32
|14
|6
|12
|41 - 47
|48
|6.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|42 - 38
|46
|7.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 57
|46
|8.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|10.
|0:1 Заявка
|32
|10
|12
|10
|36 - 35
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|36 - 45
|40
|12.
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|48 - 43
|40
|13.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|36 - 42
|38
|14.
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|40 - 41
|37
|15.
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|34 - 45
|36
|16.
|0:0 Заявка
|32
|7
|13
|12
|36 - 41
|34
|17.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|35 - 50
|31
|18.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 39
|30
|19.
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|36 - 64
|30
|20.
|0:0 Заявка
|32
|3
|8
|21
|23 - 59
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|1:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|24 - 13
|36
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 15
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 14
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|7.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|9.
|0:1 Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|14.
|0:0 Заявка
|16
|5
|8
|3
|25 - 20
|23
|15.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|16.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|18.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|19 - 29
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|0:0 Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 21
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|9.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|10.
|0:1 Заявка
|16
|4
|4
|8
|19 - 21
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|1:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|0:0 Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 27
|6
|20.
|0:0 Заявка
|16
|1
|5
|10
|10 - 26
|5
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|20 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|15 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Пендикспор
|Велинтон Соуза
|3 6
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8