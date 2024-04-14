  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Ризеспор
3:0
Конец матча
Антальяспор
0'
1:0
33' Гол
Зекири Альтин
38' Желтая карточка
Варешанович Дал
46' Желтая карточка
Шелви Джонджо
2:0
60' Гол
Зекири Альтин
3:0
82' Гол
Гайч Адольфо
90' Желтая карточка
Аккан Гёкхан
90' Желтая карточка
Аликулов Хусниддин
90' Желтая карточка
Ассомбалонга Бритт
90' Желтая карточка
Ешильюрт Эрдоган
90'+6
23
Аккан
Гёкхан
37
Шахин
Мухаммет
Таха
2
Аликулов
Хусниддин
53
Топчу
Эмир
Хан
5
Нильсен
Каспер
28
Акинтола
Дэвид
10
Олавоин
Ибрахим
6
Шелви
Джонджо
77
Зекири
Альтин
8
Варешанович
Дал
89
Минчев
Мартин
1
Лейте
Элтон
17
Ешильюрт
Эрдоган
89
Сари
Вейсел
3
Озтюрк
Бахадыр
11
Вурал
Гюрай
18
Калузиньски
Якуб
22
Ван
де
Стрек
Сандер
16
Сафури
Рамиз
8
Шарич
Дарио
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
Ризеспор
4-4-1-1
Антальяспор
4-1-4-1

История личных встреч

Ризеспор
Антальяспор

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

19 матчей

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
ТМК
0:0
С
2:1
ТМК
2:1
С
3:2
С
2:3
С
2:1
С
3:1
С
1:0
ТМК
2:2
ТМК
3:1
С
1:1
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
С
5:1
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.86
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.75
1.14

Среднее время на гол

51
78

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.79
1.21

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

50
74

Бомбардиры внутри турнира

Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Варешанович Дал 9 0.28
Гайч Адольфо 7 0.22
Олавоин Ибрахим 6 0.19
Зекири Альтин 5 0.16
Кесер Бенхур 4 0.13
Минчев Мартин 3 0.09
Шелви Джонджо 2 0.06
Мочи Отилла 2 0.06
Нильсен Каспер 1 0.03
Зауэр Густаво 1 (1) 0.03
Мари Джон 1 0.03
Топчу Эмир Хан 0 0
Шахин Мухаммет Таха 0 0
Пала Митхат 0 0
Османоглу Синан 0 0
Аккан Гёкхан 0 0
Пехливан Халиль 0 0
Яшар Сейфеттин Анил 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 13 (3) 0.41
Джехезкель Сагив 6 0.19
Ларссон Сэм 4 0.13
Ешильюрт Эрдоган 3 0.09
Шарич Дарио 3 0.09
Ван де Стрек Сандер 2 0.06
Вурал Гюрай 1 0.03
Балчи Бюньямин 1 0.03
Сари Вейсел 1 0.03
Ассомбалонга Бритт 1 0.03
Озтюрк Бахадыр 1 0.03
Сафури Рамиз 0 0
Бютюки Зюмер 0 0
Калузиньски Якуб 0 0
Топрак Омер 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Хольтманн Геррит 0 0

Карточки

Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Топчу Эмир Хан 10 1
Пала Митхат 6 1
Варешанович Дал 7 0
Олавоин Ибрахим 6 0
Шелви Джонджо 5 0
Шахин Мухаммет Таха 5 0
Нильсен Каспер 4 0
Аккан Гёкхан 3 0
Минчев Мартин 3 0
Мочи Отилла 3 0
Кесер Бенхур 3 0
Зекири Альтин 3 0
Зауэр Густаво 2 0
Пинчи Оскар 2 0
Гайч Адольфо 2 0
Аликулов Хусниддин 2 0
Пехливан Халиль 1 0
Акинтола Дэвид 1 0
Коч Алберк 1 0
Гёрген Зафер 1 0
Яшар Сейфеттин Анил 1 0
Коркмаз Эрай 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сари Вейсел 7 0
Ешильюрт Эрдоган 7 0
Букса Адам 7 0
Ракип Эрдаль 5 1
Вурал Гюрай 6 0
Ассомбалонга Бритт 5 0
Джехезкель Сагив 4 0
Сафури Рамиз 3 0
Озтюрк Бахадыр 3 0
Балчи Бюньямин 3 0
Калузиньски Якуб 3 0
Ван де Стрек Сандер 2 0
Шарич Дарио 2 0
Топрак Омер 1 0
Ларссон Сэм 1 0
Лейте Элтон 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Дадакдениз Атаберк 1 0
Налдо Гомес 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Бильсель Эге 1 0

Результаты матчей

Ризеспор
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Антальяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

2
10
Ризеспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Антальяспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

28
4

Упущенные победы

12
17
Ризеспор
76.9%
23.1%
20 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (16)
41% (13)
9% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (17)
28% (9)
19% (6)
Антальяспор
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)

Сухие победы

13
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

33
6

Упущенные победы

14
27

Голы по времени матча

Забито

25
19
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
8%
3
16%
1-15
4
16%
2
11%
16-30
5
20%
5
26%
31-45
4
16%
3
16%
46-60
1
4%
3
16%
61-75
9
36%
3
16%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 14
4
29%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
14%
6
26%
31-45
3
21%
4
17%
46-60
3
21%
4
17%
61-75
2
14%
4
17%
76-90

Забито

17
17
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
23 Не забивали 21
1
6%
4
24%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
4
24%
4
24%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
5
29%
29%
1
6%
76-90

Пропущено

34
14
14 В 1-м тайме 6
20 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
4
12%
2
14%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
6
18%
4
29%
31-45
5
15%
2
14%
46-60
7
21%
2
14%
61-75
8
24%
4
29%
76-90

Забито

42
36
17 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 12
10 Не забивали 10
3
7%
7
19%
1-15
5
12%
6
17%
16-30
9
21%
9
25%
31-45
5
12%
6
17%
46-60
6
14%
4
11%
61-75
14
33%
4
11%
76-90

Пропущено

48
37
20 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 20
17 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 24
8
17%
5
14%
1-15
4
8%
2
5%
16-30
8
17%
10
27%
31-45
8
17%
6
16%
46-60
10
21%
6
16%
61-75
10
21%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ризеспор
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Истанбулспор - Ризеспор 0:4 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Ризеспор - Кайсериспор 3:0
Самсунспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Фенербахче 1:3 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Аланьяспор - Ризеспор 2:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4 Ризеспор - Хатайспор 2:0 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Ризеспор - Пендикспор 5:1 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Букаспор 1928 4:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2
Антальяспор
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0
Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Антальяспор - Фенербахче 0:2 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Пендикспор 2:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 0:1 Антальяспор - Аланьяспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Антальяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Антальяспор - Кепез Беледие Анталья 6:1

Результаты матчей

Ризеспор
Антальяспор

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 34%
0
10 раз 31%
3
5 раз 16%
2
4 раза 13%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ризеспор
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
5
6
11
1.5
5
11
5
12
2.5
1
15
1
16
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
5
5
10
1.5
5
11
2
13
2.5
2
14
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
22
10
11
21
1.5
10
22
7
25
2.5
3
29
2
30
3.5
1
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 31 26 4 1 83 - 27 82
3.
Трабзонспор
 Заявка 32 16 4 12 54 - 43 52
4.
Бешикташ
 Заявка 32 14 6 12 42 - 38 48
5.
Ризеспор
 Заявка 32 14 6 12 43 - 47 48
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 32 13 7 12 42 - 38 46
7.
Касымпаша
 Заявка 32 13 7 12 55 - 57 46
8.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
9.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
10.
Антальяспор
 Заявка 32 10 12 10 36 - 37 42
11.
Кайсериспор
 Заявка 32 10 10 12 36 - 45 40
12.
Адана Демирспор
 Заявка 32 9 13 10 48 - 43 40
13.
Самсунспор
 Заявка 32 10 8 14 36 - 42 38
14.
Анкарагюджю
 Заявка 32 8 13 11 40 - 41 37
15.
Коньяспор
 Заявка 32 8 12 12 34 - 45 36
16.
Хатайспор
 Заявка 32 7 12 13 36 - 44 33
17.
Газиантеп
 Заявка 32 8 7 17 35 - 50 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 31 7 9 15 34 - 39 30
19.
Пендикспор
 Заявка 32 7 9 16 36 - 64 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 32 4 7 21 26 - 59 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 17 11 3 3 26 - 13 36
4.
Адана Демирспор
 Заявка 16 9 4 3 30 - 15 31
5.
Самсунспор
 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
6.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
7.
Бешикташ
 Заявка 16 8 3 5 22 - 15 27
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Кайсериспор
 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
14.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
15.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
16.
Хатайспор
 Заявка 16 5 7 4 25 - 23 22
17.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
18.
Пендикспор
 Заявка 16 5 3 8 19 - 29 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 5 4 7 18 - 21 19
8.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
9.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
10.
Антальяспор
 Заявка 16 4 4 8 19 - 23 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Самсунспор
 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
19.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 4 10 13 - 26 7
20.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 1 3 12 10 - 27 6
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 20 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 15 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Пендикспор Велинтон Соуза 3 6
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 66'
      Сафури Рамиз уходит с поля. Узун Эмре выходит вместо него
    • 60'
      Шелви Джонджо сделал результативную передачу.
    • 60'
      Г О О О О Л - Алтин Зекири бьет в цель!
    • 46'
      Шелви Джонджо получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Варешанович Дал получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Олавоин Ибрахим сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Алтин Зекири бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Ризеспор 3:0 Антальяспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный