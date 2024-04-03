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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
ПСЖ
1:0
Второй тайм: 60'
Ренн
0'
0:0
37' Не забитый пенальти
Мбаппе Килиан
1:0
40' Гол
Мбаппе Килиан

Ход матча

37'
Мбаппе Килиан
0:0
40'
Мбаппе Килиан
(Фабиан Руис)
1:0
56'
 
Террье Мартен
Блас Людовик
56'
 
Сейду Алиду
Гуйри Амин

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 72 Владение мячом, % 28
Прогнозы 135
ПСЖ 97.8% (132)
X 2.2% (3)
Ренн 0% (0)
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ПСЖ
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99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
5
Маркиньос
Маркос
21
Эрнандес
Люка
25
Мендеш
Нуну
33
Заир-Эмери
Уоррен
17
Витинья
II
8
Фабиан
Руис
19
Кан-Ин
Ли
7
Мбаппе
Килиан
10
Дембеле
Усман
30
Манданда
Стив
17
Дуэ
Гела
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
8
Сантамария
Батист
10
Гуйри
Амин
14
Буриго
Бенжамен
11
Блас
Людовик
33
Дуэ
Дезире
9
Мюинга
Арно
ПСЖ
4-3-1-2
Ренн
4-1-4-1

История личных встреч

ПСЖ
Ренн

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

37 матчей

48.6%
16.2%
35.2%
18 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.1%
35.1%
29.8%
13 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

43.2%
29.7%
27.1%
16 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:1
С
2:1
К
2:2
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
КЛ
2:3
К
1:6
Л1
1:4
К
0:4
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

26
36

Голов в среднем за матч

1.63
1.71

Среднее время на гол

55
52

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.05
0.81

Среднее время на гол

85
110

Всего голов

48
49

Голов в среднем за матч

1.3
1.32

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

69
67

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 8 (1) 1.6
Рамуш Гонсалу 3 (1) 0.6
Коло-Муани Рандаль 2 0.4
Фабиан Руис 1 0.2
Данилу Перейра 1 0.2
Асенсио Марко 1 0.2
Бералдо Лукас 1 0.2
Н'Дур Шер 1 0.2
Маюлу Сенни 1 0.2
Дембеле Усман 0 0
Хакими Ашраф 0 0
Заир-Эмери Уоррен 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 4 0.8
Буриго Бенжамен 3 (1) 0.6
Гуйри Амин 2 0.4
Салах Ибрагим 1 0.2
Террье Мартен 1 0.2
Теате Артур 1 0.2
Трюффер Адриен 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матусива Азор 2 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ренн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
1
ПСЖ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ренн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

12
1

Голы по времени матча

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
50%
3
27%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
1
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
100%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
28%
3
25%
31-45
2
11%
4
33%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
2
17%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2
Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1
Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2
Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2

Результаты матчей

ПСЖ
Ренн

Точный счет

3:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:9
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
9
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
0:9
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
9
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
2
1
1
5.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
1
3
1
3
4.5
1
3
1
3
5.5
1
3
1/16 финала
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1/8 финала
2 Лион
1 Лилль
3 Страсбург
1 Гавр
7 Руан
6 Монако
1 Сен-Прист
2 Валансьен
3 ПСЖ
1 Брест
1 Монпелье
4 Ницца
2 Ле Пюи
1 Лаваль
1 Сошо
6 Ренн
1/4 финала
4 Лион
3 Страсбург
3 Руан
5 Валансьен
3 ПСЖ
1 Ницца
1 Ле Пюи
3 Ренн
1/2 финала
3 Лион
0 Валансьен
ПСЖ
Ренн
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 8
Ренн Мюинга Арно 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Ренн Буриго Бенжамен 3 (2)
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 1
Валансьен Вауденберг Лукас 2
Лион Чалета-Цар Дуе 2
Страсбург Сиссоко Ибраима 2
Ренн Матусива Азор 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    61'
    Удар Мбаппе с девятнадцати метров в правый угол Манданда парировал в прыжке.
  • 60'
    Парижане контролируют мяч на чужой половине поля. Активно на правом фланге играют Дембеле и Ли Кан-Ин.
  • Замена
    59'
    Замена в составе "Ренна": вместо Гела Дуэ на поле вышел Алиду Сейду.
  • Замена
    58'
    Замена в составе "Ренна": вместо Людовика Бласа на поле вышел Мартен Террье.
  • 57'
    Дембеле справа прорвался в штрафную площадь, где его прострел к воротам заблокировал Трюффер, а мяч отскочил в руки Манданда.
  • Офсайд
    56'
    Кто-то из парижан у чужих ворот оказался в офсайде.
  • 55'
    Ли Кан-Игн с Дембеле разыграли угловой удар. Кореец навесил к воротам, где вверху первым на мяче оказался Теате.
  • Опасный момент
    54'
    Дембеле слева отправил вперёд Мбаппе. Килиан вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Манданда успел сложиться и мяч отбил.
  • Угловой
    53'
    Разыграли хозяева угловой удар. Ли Кан-Ин слева сделал заброс к дальней штанге, где Хакими не удалось сделать скидку под удар на партнёров.
  • 52'
    Перехватами у центрального круга обменялись команды. Парижане с мячом ушли на левый фланг.
  • Опасный момент
    50'
    Дезире Дуэ слева сделал пас в центр на Гуйри, который с пятнадцати метров низом пробил рядом с левой штангой.
  • 49'
    Ли Кан-Ин справа прошёл вперёд и слабо сделал пас в цент на Фабиана. Буриго на возвращении к своей штрафной площади сыграл на перехвате и откатил мяч на Манданда.
  • Фол, нарушение
    48'
    Буриго в центре поля ударил по ногам Фабиана.
  • 47'
    Ли Кан-Ин справа ворвался в штрафную площадь и покатил мяч в сторону углового флага, а Хакими рывка в свободную зону не сделал.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Париже!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "ПСЖ" - "Ренн" - 1:0.
    • 45'
      Мбаппе слева от угла штрафной площади не попал в дальний угол ворот.
    • 45'
      Подача Бласа слева к дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч улетел за пределы поля.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Буке в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Ли Кан-Ин у чужой штрафной площади завалил на газон Буриго.
    • 44'
      Парижане подержали мяч у центрального круга.
    • 43'
      Буриго исполнил подачу слева со штрафного, а в это время партнёры нарушили правила в чужой штрафной площади.
    • Фол, нарушение
      42'
      Дембеле на фланге наступил на ногу Бласу.
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      МБАППЕ!!! Мбаппе слева откликнулся на длинный заброс Фабиана вперёд, вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Мяч с рикошетом от ноги Омари залетел в дальний угол.
    • Травма, повреждение
      38'
      Сантамарии потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
    • Не забитый пенальти
      37'
      Мбаппе с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в левый угол, куда прыгнул Манданда и отбил мяч.
    • Пенальти!
      35'
      Пенальти! Мбаппе слева ворвался в штрафную площадь, где был отправлен Омари на газон.
    • 34'
      Трюффер слева не отважился идти вперёд и вернул мяч партнёрам на свою половину поля.
    • Фол, нарушение
      33'
      Ли Кан-Ин на чужой половине поля ударил по ногам Дезире Дуэ.
    • 32'
      Парижане переводят мяч с фланга на фланг, но выйти на ударную позицию никому не удаётся.
    • 30'
      Эрнандес слева сделал заброс вперёд на Мбаппе, которому Гела Дуэ не позволил продвинуться в сторону ворот. Пришлось Килиану уходить к угловому флагу.
    • Фол, нарушение
      29'
      Блас в центре поля подтолкнул в спину Заир-Эмери.
    • 28'
      Гуйри слева получил мяч в штрафную площади, но Маркиньос оказался рядом и пробить по воротам Амину не позволил.
    • 26'
      Дембеле справа прорвался в штрафную площадь и в окружении соперников с двенадцати метров пробил выше ворот.
    • 25'
      К середине тайма "Ренн" стал систематически наведываться к штрафной площади парижан. До опасных моментов дело не доходит, но оборона "ПСЖ" начинает чувствовать напряжение.
    • 24'
      У Дембеле не прошла передача направо в штрафную площадь, куда рывок сделал Фабиан.
    • 23'
      Маркиньос слишком сильно сделал пас направо на Дембеле, отправив мяч за боковую линию поля.
    • 22'
      После подачи справа Мюинга головой пробил правее ворот.
    • 20'
      Дембеле справа смело пошёл в центр к штрафной площади, где собрал вокруг себя много соперников и мяч потерял.
    • 19'
      Парижане большим количеством передач в центре поля пытаются запутать соперников.
    • 18'
      Мбаппе на левом фланге не смог прокинуть мяч мимо Гелы Дуэ.
    • 16'
      Навес Эрнандеса слева получился точно в руки Манданда.
    • 15'
      Дембеле справа выдал пас в штрафную площадь на Хакими, чей прострел к воротам заблокирован.
    • 14'
      Парижане продолжают активно действовать на чужой половине поля. Непросто приходится обороне "Ренна". Прострел Хакими справа к воротам перехвачен соперниками.
    • Штанга
      12'
      Дембеле слева отправил один на один с голкипером Мбаппе. Под удар Килиана Манданда успел подставить ногу, от которой мяч отскочил в перекладину.
    • 11'
      Фабиан слева отправил вперёд Эрнандеса, чей прострелил к дальней штанге никто не побежал замыкать.
    • 10'
      кан-Ин Ли справа обыгрался с Дембеле но ответная передача Усмана в штрафную площадь получилась чуть сильной. Защитники "Ренна" откатили мяч на Манданда.
    • 9'
      Попытки Сантамарии справа доставить мяч к воротам соперники заблокировали. Блас справа с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
    • 8'
      У Дембеле справа не прошла передача в штрафную площадь на Кан-Ин Ли. Хозяевам с мячом пришлось откатиться на свою половину поля.
    • 7'
      "Ренну" пока не удаются выпады вперёд. Гости проводят стартовые минуты в обороне, выжидая своих шансов для контратак.
    • Угловой
      6'
      Кан-Ин Ли исполнил первый угловой удар в матче. После короткого розыгрыша хозяева перевели мяч на правый фланг, откуда подача Хакими перехвачена соперниками.
    • 5'
      Кан-Ин Ли справа в чужой штрафной площади получил мяч, но его удар соперники заблокировали.
    • 4'
      "ПСЖ" начал встречу с контроля мяча. Хозяева переводят мяч с фланге на фланг.
    • 3'
      В начале встречи случилась пауза. Мяч, которым команды начали встречу, оказался с дефектом. Пришлось арбитру произвести первую замену.
    • 2'
      "ПСЖ" играет в тёмно-синей форме, "Ренн" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Парк де Пренс"!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Фабиан Руис сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Мбаппе Килиан бьет в цель!
    • 37'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Мбаппе Килиан пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parc des Princes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 1:0 Ренн

    Исход игры
    ПСЖ
    97.8% (132)
    Ничья
    2.2% (3)
    Ренн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.5% (72)
    Меньше
    40.5% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    58.68% (71)
    Нет
    41.32% (50)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    33.3% (45)
    2:0 ПСЖ
    28.9% (39)
    3:1 ПСЖ
    13.3% (18)
    1:0 ПСЖ
    5.9% (8)
    3:2 ПСЖ
    2.2% (3)
    3:0 ПСЖ
    2.2% (3)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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