Ли Кан-Игн с Дембеле разыграли угловой удар. Кореец навесил к воротам, где вверху первым на мяче оказался Теате.

Кто-то из парижан у чужих ворот оказался в офсайде.

Дембеле справа прорвался в штрафную площадь, где его прострел к воротам заблокировал Трюффер, а мяч отскочил в руки Манданда.

Замена в составе "Ренна": вместо Людовика Бласа на поле вышел Мартен Террье.

Замена в составе "Ренна": вместо Гела Дуэ на поле вышел Алиду Сейду.

Парижане контролируют мяч на чужой половине поля. Активно на правом фланге играют Дембеле и Ли Кан-Ин.

Удар Мбаппе с девятнадцати метров в правый угол Манданда парировал в прыжке.

Второй тайм в Париже!

Ли Кан-Ин справа ворвался в штрафную площадь и покатил мяч в сторону углового флага, а Хакими рывка в свободную зону не сделал.

Буриго в центре поля ударил по ногам Фабиана.

Ли Кан-Ин справа прошёл вперёд и слабо сделал пас в цент на Фабиана. Буриго на возвращении к своей штрафной площади сыграл на перехвате и откатил мяч на Манданда.

Дезире Дуэ слева сделал пас в центр на Гуйри, который с пятнадцати метров низом пробил рядом с левой штангой.

Перехватами у центрального круга обменялись команды. Парижане с мячом ушли на левый фланг.

Разыграли хозяева угловой удар. Ли Кан-Ин слева сделал заброс к дальней штанге, где Хакими не удалось сделать скидку под удар на партнёров.

Дембеле слева отправил вперёд Мбаппе. Килиан вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол. Манданда успел сложиться и мяч отбил.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! МБАППЕ!!! Мбаппе слева откликнулся на длинный заброс Фабиана вперёд, вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам. Мяч с рикошетом от ноги Омари залетел в дальний угол.

Дембеле на фланге наступил на ногу Бласу.

Буриго исполнил подачу слева со штрафного, а в это время партнёры нарушили правила в чужой штрафной площади.

Ли Кан-Ин у чужой штрафной площади завалил на газон Буриго.

Подача Бласа слева к дальней штанге получилась слишком сильной. Мяч улетел за пределы поля.

Мбаппе слева от угла штрафной площади не попал в дальний угол ворот.

37' Мбаппе с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в левый угол, куда прыгнул Манданда и отбил мяч.

35' Пенальти! Мбаппе слева ворвался в штрафную площадь, где был отправлен Омари на газон.

34' Трюффер слева не отважился идти вперёд и вернул мяч партнёрам на свою половину поля.

33' Ли Кан-Ин на чужой половине поля ударил по ногам Дезире Дуэ.

32' Парижане переводят мяч с фланга на фланг, но выйти на ударную позицию никому не удаётся.

30' Эрнандес слева сделал заброс вперёд на Мбаппе, которому Гела Дуэ не позволил продвинуться в сторону ворот. Пришлось Килиану уходить к угловому флагу.

29' Блас в центре поля подтолкнул в спину Заир-Эмери.

28' Гуйри слева получил мяч в штрафную площади, но Маркиньос оказался рядом и пробить по воротам Амину не позволил.

26' Дембеле справа прорвался в штрафную площадь и в окружении соперников с двенадцати метров пробил выше ворот.

25' К середине тайма "Ренн" стал систематически наведываться к штрафной площади парижан. До опасных моментов дело не доходит, но оборона "ПСЖ" начинает чувствовать напряжение.

24' У Дембеле не прошла передача направо в штрафную площадь, куда рывок сделал Фабиан.

23' Маркиньос слишком сильно сделал пас направо на Дембеле, отправив мяч за боковую линию поля.

22' После подачи справа Мюинга головой пробил правее ворот.

20' Дембеле справа смело пошёл в центр к штрафной площади, где собрал вокруг себя много соперников и мяч потерял.

19' Парижане большим количеством передач в центре поля пытаются запутать соперников.

18' Мбаппе на левом фланге не смог прокинуть мяч мимо Гелы Дуэ.

16' Навес Эрнандеса слева получился точно в руки Манданда.

15' Дембеле справа выдал пас в штрафную площадь на Хакими, чей прострел к воротам заблокирован.

14' Парижане продолжают активно действовать на чужой половине поля. Непросто приходится обороне "Ренна". Прострел Хакими справа к воротам перехвачен соперниками.

12' Дембеле слева отправил один на один с голкипером Мбаппе. Под удар Килиана Манданда успел подставить ногу, от которой мяч отскочил в перекладину.

11' Фабиан слева отправил вперёд Эрнандеса, чей прострелил к дальней штанге никто не побежал замыкать.

10' кан-Ин Ли справа обыгрался с Дембеле но ответная передача Усмана в штрафную площадь получилась чуть сильной. Защитники "Ренна" откатили мяч на Манданда.

9' Попытки Сантамарии справа доставить мяч к воротам соперники заблокировали. Блас справа с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

8' У Дембеле справа не прошла передача в штрафную площадь на Кан-Ин Ли. Хозяевам с мячом пришлось откатиться на свою половину поля.

7' "Ренну" пока не удаются выпады вперёд. Гости проводят стартовые минуты в обороне, выжидая своих шансов для контратак.

6' Кан-Ин Ли исполнил первый угловой удар в матче. После короткого розыгрыша хозяева перевели мяч на правый фланг, откуда подача Хакими перехвачена соперниками.

5' Кан-Ин Ли справа в чужой штрафной площади получил мяч, но его удар соперники заблокировали.

4' "ПСЖ" начал встречу с контроля мяча. Хозяева переводят мяч с фланге на фланг.

3' В начале встречи случилась пауза. Мяч, которым команды начали встречу, оказался с дефектом. Пришлось арбитру произвести первую замену.

2' "ПСЖ" играет в тёмно-синей форме, "Ренн" - в белой.