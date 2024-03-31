Стадион: Парк де Пренс.
История личных встреч
ПСЖ
Ренн
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
37 матчей
48.6%
16.2%
35.2%
18 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
35.1%
35.1%
29.8%
13 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
43.2%
29.7%
27.1%
16 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
36
Голов в среднем за матч
1.63
1.71
Среднее время на гол
55
52
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
1.05
0.81
Среднее время на гол
85
110
Всего голов
48
49
Голов в среднем за матч
1.3
1.32
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
69
67
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|7 (1)
|1.75
|Рамуш Гонсалу
|3 (1)
|0.75
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.5
|Фабиан Руис
|1
|0.25
|Данилу Перейра
|1
|0.25
|Асенсио Марко
|1
|0.25
|Бералдо Лукас
|1
|0.25
|Н'Дур Шер
|1
|0.25
|Маюлу Сенни
|1
|0.25
|Дембеле Усман
|0
|0
|Хакими Ашраф
|0
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюинга Арно
|4
|1
|Буриго Бенжамен
|3 (1)
|0.75
|Гуйри Амин
|2
|0.5
|Салах Ибрагим
|1
|0.25
|Террье Мартен
|1
|0.25
|Теате Артур
|1
|0.25
|Трюффер Адриен
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бералдо Лукас
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матусива Азор
|2
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ренн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
12
1
ПСЖ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ренн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
12
1
Голы по времени матча
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
50%
3
27%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
1
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
100%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
28%
3
25%
31-45
2
11%
4
33%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
2
17%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2
Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1
Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2
Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2
Результаты матчей
ПСЖ
Ренн
Точный счет
3:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:9
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
9
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
3:1
2 раза 50%
0:9
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
9
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
13
13
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|7
|Ренн
|Мюинга Арно
|4 (1)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Ренн
|Буриго Бенжамен
|3 (2)
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3 (1)
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 1
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|2
|Страсбург
|Сиссоко Ибраима
|2
|Ренн
|Матусива Азор
|2
|Гавр
|Кузяев Далер
|1
Прогнозы на матч ПСЖ - Ренн
Исход игры
ПСЖ
92.1% (35)
Ничья
7.9% (3)
Ренн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (21)
Меньше
44.74% (17)
Обе команды забьют
Да
57.89% (22)
Нет
42.11% (16)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
36.8% (14)
2:1 ПСЖ
31.6% (12)
3:1 ПСЖ
15.8% (6)
1:1 Ничья
5.3% (2)
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