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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: .
ПСЖ
 
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Ренн
Прогнозы 38
ПСЖ 92.1% (35)
X 7.9% (3)
Ренн 0% (0)
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ПСЖ
Ничья
Ренн
7.00
5.10
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6.92
Все Коэффициенты

История личных встреч

ПСЖ
Ренн

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
33.3%
4.8%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

37 матчей

48.6%
16.2%
35.2%
18 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

35.1%
35.1%
29.8%
13 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

43.2%
29.7%
27.1%
16 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
2:1
С
2:1
К
2:2
Л1
4:1
Л1
1:3
Л1
0:2
КЛ
2:3
К
1:6
Л1
1:4
К
0:4
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
4:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
3:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0

Голы

Всего голов

26
36

Голов в среднем за матч

1.63
1.71

Среднее время на гол

55
52

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

1.05
0.81

Среднее время на гол

85
110

Всего голов

48
49

Голов в среднем за матч

1.3
1.32

Тотал матчей

2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
17
Больше 46%
Меньше 54%
20
11
Больше 30%
Меньше 70%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

69
67

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 7 (1) 1.75
Рамуш Гонсалу 3 (1) 0.75
Коло-Муани Рандаль 2 0.5
Фабиан Руис 1 0.25
Данилу Перейра 1 0.25
Асенсио Марко 1 0.25
Бералдо Лукас 1 0.25
Н'Дур Шер 1 0.25
Маюлу Сенни 1 0.25
Дембеле Усман 0 0
Хакими Ашраф 0 0
Заир-Эмери Уоррен 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 4 1
Буриго Бенжамен 3 (1) 0.75
Гуйри Амин 2 0.5
Салах Ибрагим 1 0.25
Террье Мартен 1 0.25
Теате Артур 1 0.25
Трюффер Адриен 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бералдо Лукас 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матусива Азор 2 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ренн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
ПСЖ
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ренн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

12
1
ПСЖ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ренн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

12
1

Голы по времени матча

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
50%
3
27%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
1
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
100%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

18
12
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
6%
1
8%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
5
28%
3
25%
31-45
2
11%
4
33%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
2
17%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 6 ничьих 0 поражений
Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2
Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2 Монако - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Ренн 1:1 Нант - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 ПСЖ - Лилль 3:1 ПСЖ - Брест 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Брест 2:2 Орлеан - ПСЖ 1:4 Ланс - ПСЖ 0:2 Ревель - ПСЖ 0:9 ПСЖ - Тулуза 2:0 ПСЖ - Мец 3:1 Лилль - ПСЖ 1:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:1
Ренн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Страсбург - Ренн 2:0 Ренн - Марсель 2:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Лорьян 1:2
Ле Пюи - Ренн 1:3 ПСЖ - Ренн 1:1 Ренн - Милан 3:2 Ренн - Клермон 3:1 Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1 Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2

Результаты матчей

ПСЖ
Ренн

Точный счет

3:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:9
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
9
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
0:9
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
4
1 раз 25%
9
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
2
1
1
5.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
1
3
1
3
4.5
1
3
1
3
5.5
1
3
1/16 финала
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1/8 финала
2 Лион
1 Лилль
3 Страсбург
1 Гавр
7 Руан
6 Монако
1 Сен-Прист
2 Валансьен
3 ПСЖ
1 Брест
1 Монпелье
4 Ницца
2 Ле Пюи
1 Лаваль
1 Сошо
6 Ренн
1/4 финала
4 Лион
3 Страсбург
3 Руан
5 Валансьен
3 ПСЖ
1 Ницца
1 Ле Пюи
3 Ренн
1/2 финала
Лион
Валансьен
ПСЖ
Ренн
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Ренн Мюинга Арно 4 (1)
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Ренн Буриго Бенжамен 3 (2)
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 1
Лион Чалета-Цар Дуе 2
Страсбург Сиссоко Ибраима 2
Ренн Матусива Азор 2
Гавр Кузяев Далер 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 51 минуту.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 70% завершится победой Ренн.
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    • Прогнозы 38
    ПСЖ 92.1% (35)
    X 7.9% (3)
    Ренн 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Ренн
    7.00
    5.10
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Ренн

    Исход игры
    ПСЖ
    92.1% (35)
    Ничья
    7.9% (3)
    Ренн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (21)
    Меньше
    44.74% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    57.89% (22)
    Нет
    42.11% (16)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    36.8% (14)
    2:1 ПСЖ
    31.6% (12)
    3:1 ПСЖ
    15.8% (6)
    1:1 Ничья
    5.3% (2)
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