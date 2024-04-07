Тур: 23. Стадион: Черноморец.
3:2
Второй тайм: 63'
0'
1:0
10' ГолБойчук Богдан
17' Красная карточкаMiguel II
2:0
18' ПенальтиПутря Илья
3:0
44' ГолЕрмаков Виталий
3:1
45' ГолШулянский Артём
3:2
52' ГолБеляев Александр
55' Желтая карточкаБрагару Максим
Ход матча
10'
1:0
17'
18'
2:0
44'
45'
3:1
52'
3:2
55'
30
Копына
Юрий
26
Miguel
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Гомеш ЖозеНападающий
-
70 Samson Iyede
-
-
-
17 Danylo Golub
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Копына ЮрийЗащитник
- Защитник
-
26 Miguel IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Скорко ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Шостак ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
33 Juan Alvina
-
99 De
-
Главный тренер: Ротань Руслан
История личных встреч
Черноморец Од
Александрия
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
20 матчей
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.4
1.8
Среднее время на гол
64
50
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.3
1.5
Среднее время на гол
69
60
Всего голов
27
33
Голов в среднем за матч
1.35
1.65
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
66
54
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штогрин Андрей
|7
|0.32
|Авагимян Артур
|4
|0.18
|Кузык Орест
|4
|0.18
|Бойчук Богдан
|3
|0.14
|Путря Илья
|3 (3)
|0.14
|Samson Iyede
|2
|0.09
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0.09
|Ермаков Виталий
|2
|0.09
|Бадибанга Зигей
|1
|0.05
|Шпорн Йон
|1
|0.05
|Guy Hadida
|1
|0.05
|Брагару Максим
|0
|0
|Dada Belmonte
|0
|0
Александрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулянский Артём
|5
|0.23
|Скорко Данил
|3
|0.14
|Плакса Родион
|2
|0.09
|Калитвинцев Владислав
|1
|0.05
|Juan Alvina
|1
|0.05
|Кравченко Антон
|1
|0.05
|Джеовани
|1
|0.05
|Ковалец Кирилл
|1
|0.05
|Кулаков Андрей
|1
|0.05
|Михайленко Николай
|1
|0.05
|Кулаковский Артем
|1 (1)
|0.05
|Копына Юрий
|0
|0
|Беляев Александр
|0
|0
|Kyrylo Sigeev
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|4
|2
|Авагимян Артур
|4
|1
|Шпорн Йон
|5
|0
|Путря Илья
|5
|0
|Кузык Орест
|3
|1
|Samson Iyede
|3
|1
|Luka Gucek
|3
|1
|Васильев Александр Андреевич
|3
|0
|Бойчук Богдан
|3
|0
|Брагару Максим
|3
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Штогрин Андрей
|2
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Билык Олег
|1
|0
|Dada Belmonte
|1
|0
Александрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Логинов Сергей
|6
|0
|Kyrylo Sigeev
|5
|0
|Ковалец Кирилл
|3
|1
|Miguel II
|3
|1
|Скорко Данил
|4
|0
|Мартынюк Александр
|3
|0
|Калитвинцев Владислав
|3
|0
|Шостак Денис
|3
|0
|Roman Savchenko
|3
|0
|Смирный Евгений
|2
|0
|Кулаков Андрей
|2
|0
|Кулаковский Артем
|2
|0
|Плакса Родион
|2
|0
|Ротань Руслан
|1
|0
|Кравченко Антон
|1
|0
|Джеовани
|1
|0
|Шевченко Никита
|1
|0
|Эрнандес Хосе I
|1
|0
|Калюжный Иван
|1
|0
|Копына Юрий
|1
|0
|Беляев Александр
|1
|0
|Бабогло Владислав
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Ермаков Георгий
|1
|0
|Juan Alvina
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Александрия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
6
Черноморец Од
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Александрия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
18
9
Упущенные победы
12
5
Черноморец Од
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Александрия
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (4)
52% (11)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
67% (14)
19% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
14
11
Голы по времени матча
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
2
17%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
11
13
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
2
18%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
3
23%
61-75
4
36%
4
31%
76-90
Забито
15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
7%
1
17%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
50%
61-75
4
27%
1
17%
76-90
Пропущено
21
10
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
1
5%
1
10%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
19%
2
20%
31-45
5
24%
1
10%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
4
40%
76-90
Забито
27
17
11 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
3
11%
2
12%
1-15
6
22%
1
6%
16-30
2
7%
2
12%
31-45
4
15%
4
24%
46-60
5
19%
5
29%
29%
61-75
7
26%
3
18%
76-90
Пропущено
32
23
10 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
3
9%
3
13%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
4
13%
5
22%
31-45
8
25%
1
4%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
9
28%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1
Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0
Александрия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0
Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0 Александрия - Пахтакор 1:1 Левски София - Александрия 1:2 Металлист-1925 - Александрия 0:3
Результаты матчей
Черноморец Од
Александрия
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 45%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
0:0
5 раз 24%
0:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
8 раз 38%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Александрия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
46
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
65
47
47
29
110
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
156
Больше Меньше
129
813
417
417
120
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|14
|4
|4
|40 - 22
|46
|2.
|20
|14
|2
|4
|49 - 22
|44
|3.
|20
|13
|5
|2
|39 - 17
|44
|4.
|22
|12
|6
|4
|31 - 19
|42
|5.
|22
|10
|9
|3
|33 - 21
|39
|6.
|22
|9
|6
|7
|27 - 21
|33
|7.
|3:2
|22
|9
|2
|11
|33 - 31
|29
|8.
|22
|8
|5
|9
|22 - 33
|29
|9.
|22
|6
|7
|9
|21 - 26
|25
|10.
|2:3
|22
|6
|7
|9
|19 - 26
|25
|11.
|21
|5
|9
|7
|15 - 17
|24
|12.
|20
|5
|7
|8
|20 - 25
|22
|13.
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14.
|22
|4
|6
|12
|12 - 31
|18
|15.
|22
|4
|4
|14
|22 - 41
|16
|16.
|21
|2
|8
|11
|13 - 32
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|2.
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|18 - 12
|23
|4.
|3:2
|11
|6
|1
|4
|16 - 12
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|6.
|11
|3
|7
|1
|13 - 10
|16
|7.
|2:3
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|9.
|11
|3
|4
|4
|7 - 9
|13
|10.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|16.
|10
|1
|5
|4
|7 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|3.
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|4.
|10
|6
|2
|2
|28 - 15
|20
|5.
|9
|5
|4
|0
|17 - 7
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|8.
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|9.
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|3:2
|11
|3
|1
|7
|17 - 19
|10
|12.
|2:3
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|14.
|10
|1
|3
|6
|4 - 12
|6
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 19
|6
|16.
|12
|1
|2
|9
|11 - 22
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 6
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|8