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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Черноморец Од
3:2
Конец матча
Александрия
0'
1:0
10' Гол
Бойчук Богдан
16' Красная карточка
Miguel II
2:0
18' Пенальти
Путря Илья
3:0
44' Гол
Ермаков Виталий
3:1
45' Гол
Шулянский Артём
3:2
52' Гол
Беляев Александр
56' Желтая карточка
Брагару Максим
84' Желтая карточка
Альваренга Фабрисио
88' Желтая карточка
Варакута Даниил
90'+6
1
Варакута
Даниил
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
5
Luka
Gucek
3
Ермаков
Виталий
11
Бойчук
Богдан
27
Васильев
Александр
Андреевич
45
Брагару
Максим
39
Бадибанга
Зигей
7
Кузык
Орест
77
Штогрин
Андрей
77
Шевченко
Никита
30
Копына
Юрий
18
Логинов
Сергей
26
Miguel
II
24
Мартынюк
Александр
25
Калюжный
Иван
91
Михайленко
Николай
21
Беляев
Александр
9
Калитвинцев
Владислав
10
Кулаков
Андрей
11
Шулянский
Артём
Черноморец Од
Александрия

История личных встреч

Черноморец Од
Александрия

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

20 матчей

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
1:5
ТМК
4:5
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
К
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.4
1.8

Среднее время на гол

64
50

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.3
1.5

Среднее время на гол

69
60

Всего голов

27
33

Голов в среднем за матч

1.35
1.65

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
54

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штогрин Андрей 7 0.32
Авагимян Артур 4 0.18
Кузык Орест 4 0.18
Бойчук Богдан 3 0.14
Путря Илья 3 (3) 0.14
Samson Iyede 2 0.09
Васильев Александр Андреевич 2 0.09
Ермаков Виталий 2 0.09
Бадибанга Зигей 1 0.05
Шпорн Йон 1 0.05
Guy Hadida 1 0.05
Брагару Максим 0 0
Dada Belmonte 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулянский Артём 5 0.23
Скорко Данил 3 0.14
Плакса Родион 2 0.09
Калитвинцев Владислав 1 0.05
Беляев Александр 1 0.05
Juan Alvina 1 0.05
Кравченко Антон 1 0.05
Джеовани 1 0.05
Ковалец Кирилл 1 0.05
Кулаков Андрей 1 0.05
Михайленко Николай 1 0.05
Кулаковский Артем 1 (1) 0.05
Копына Юрий 0 0
Kyrylo Sigeev 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 4 2
Авагимян Артур 4 1
Шпорн Йон 5 0
Путря Илья 5 0
Кузык Орест 3 1
Samson Iyede 3 1
Luka Gucek 3 1
Брагару Максим 4 0
Васильев Александр Андреевич 3 0
Бойчук Богдан 3 0
Бадибанга Зигей 2 0
Штогрин Андрей 2 0
Альваренга Фабрисио 1 0
Guy Hadida 1 0
Гомеш Жозе 1 0
Билык Олег 1 0
Dada Belmonte 1 0
Варакута Даниил 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Логинов Сергей 6 0
Kyrylo Sigeev 5 0
Ковалец Кирилл 3 1
Miguel II 3 1
Скорко Данил 4 0
Мартынюк Александр 3 0
Калитвинцев Владислав 3 0
Шостак Денис 3 0
Roman Savchenko 3 0
Смирный Евгений 2 0
Кулаков Андрей 2 0
Кулаковский Артем 2 0
Плакса Родион 2 0
Ротань Руслан 1 0
Кравченко Антон 1 0
Джеовани 1 0
Шевченко Никита 1 0
Эрнандес Хосе I 1 0
Калюжный Иван 1 0
Копына Юрий 1 0
Беляев Александр 1 0
Бабогло Владислав 1 0
Микитишин Артур 1 0
Ермаков Георгий 1 0
Juan Alvina 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Александрия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
8
Черноморец Од
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Александрия
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
9

Упущенные победы

12
5
Черноморец Од
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Александрия
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
64% (14)
18% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

15
13
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
3
20%
1
8%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
1
7%
2
15%
31-45
2
13%
5
38%
46-60
3
20%
2
15%
61-75
3
20%
2
15%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
15%
3
19%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
1
8%
4
25%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
4
31%
4
25%
76-90

Забито

15
6
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
1
7%
1
17%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
3
50%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Пропущено

21
10
7 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
1
5%
1
10%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
19%
2
20%
31-45
5
24%
1
10%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
4
40%
76-90

Забито

30
19
14 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
4
13%
2
11%
1-15
7
23%
1
5%
16-30
3
10%
3
16%
31-45
4
13%
5
26%
46-60
5
17%
5
26%
61-75
7
23%
3
16%
76-90

Пропущено

34
26
11 В 1-м тайме 14
23 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
3
9%
4
15%
1-15
3
9%
4
15%
16-30
5
15%
6
23%
31-45
9
26%
1
4%
46-60
5
15%
3
12%
61-75
9
26%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1
Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Оболонь - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Алашкерт 1:4 Черноморец Од - Брера Струмица 3:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Черноморец Од - ТС Гэлакси 0:4 Черноморец Од - Дрита 1:3 Черноморец Од - Уйпешт 1:3 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Черноморец Од - Рух Львов 2:3 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Черноморец Од - Заря 4:1 Черноморец Од - Минай 3:0
Александрия
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Минай - Александрия 2:2 Александрия - Ворскла 1:0 Полесье - Александрия 1:2 Александрия - Заря 0:0
Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Александрия - Кайсар 0:1 Александрия - Пюник 3:2 Сабуртало - Александрия 0:3 Люнгбю - Александрия 1:1 Стяуа Бухарест - Александрия 0:1 Александрия - Ахал 3:0 Александрия - Видовре 1:2 Вайле - Александрия 3:0 Б-93 - Александрия 1:2 Слатина - Александрия 2:1 Александрия - Дукаджини 1:0 Висла Плоцк - Александрия 2:0 Александрия - Пахтакор 1:1 Левски София - Александрия 1:2 Металлист-1925 - Александрия 0:3

Результаты матчей

Черноморец Од
Александрия

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:0
6 раз 27%
0:0
5 раз 23%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 32%
0
6 раз 27%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
9 раз 41%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
6
4
5
6
1.5
3
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
7
1.5
5
7
2
9
2.5
1
11
2
9
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
6
0.5
Больше Меньше
13
9
9
13
1.5
5
17
5
17
2.5
1
21
2
20
3.5
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 22 14 4 4 40 - 22 46
2.
Динамо Киев
 20 14 2 4 49 - 22 44
3.
Шахтёр Донецк
 20 13 5 2 39 - 17 44
4.
Днепр-1
 22 12 6 4 31 - 19 42
5.
Рух Львов
 22 10 9 3 33 - 21 39
6.
Полесье
 22 9 6 7 27 - 21 33
7.
Черноморец Од
 22 9 2 11 33 - 31 29
8.
Ворскла
 22 8 5 9 22 - 33 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 22 6 7 9 21 - 26 25
10.
Александрия
 22 6 7 9 19 - 26 25
11.
Колос Ковалёвка
 0:0 22 5 10 7 15 - 17 25
12.
Заря
 20 5 7 8 20 - 25 22
13.
Верес
 22 4 7 11 21 - 33 19
14.
Оболонь
 22 4 6 12 12 - 31 18
15.
Металлист-1925
 0:0 23 4 5 14 22 - 41 17
16.
Минай
 21 2 8 11 13 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
6.
Рух Львов
 11 3 7 1 13 - 10 16
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
9.
Колос Ковалёвка
 0:0 12 3 5 4 7 - 9 14
10.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Ворскла
 11 3 3 5 13 - 22 12
12.
Заря
 10 3 2 5 7 - 11 11
13.
Металлист-1925
 0:0 10 3 2 5 11 - 19 11
14.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 10 1 5 4 7 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
4.
Динамо Киев
 10 6 2 2 28 - 15 20
5.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
6.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
7.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
8.
ЛНЗ Черкассы
 11 4 4 3 10 - 9 16
9.
Колос Ковалёвка
 0:0 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 0:0 13 1 3 9 11 - 22 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 6
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
  • 65'
    Кулаков Андрей уходит с поля. Шостак Денис выходит вместо него
  • 64'
    Александр Беляев уходит с поля. De выходит вместо него
  • 56'
    Брагару Максим получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Бойчук Богдан уходит с поля. Самсон Иеде выходит вместо него
  • 52'
    Г О О О О Л - Александр Беляев бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Г О О О О Л - Шулянский Артём бьет в цель!
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