Тур: 23. Стадион: Колос.
1:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
23'
1:0
23'
23
Фесюн
Кирилл
11
Рангел
37
Мозиль
Олег
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 РангелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Металлист-1925
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.25
Среднее время на гол
67
360
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
0.86
0.14
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
630
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.14
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.09
|Лучкевич Валерий
|2
|0.09
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.05
|Бурда Никита
|1
|0.05
|Рангел
|1
|0.05
|Безбородько Денис
|1
|0.05
|Ильин Олег
|1
|0.05
|Паулаускас Гитис
|1
|0.05
|Салабай Антон
|1
|0.05
|Vladyslav Veleten
|1
|0.05
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Черноморец Александр
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юсов Дмитрий
|4
|0.17
|Борячук Андрей
|3 (1)
|0.13
|Дмитренко Владислав
|3
|0.13
|Русин Ростислав
|2
|0.09
|Овусу Раймонд
|1
|0.04
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.04
|Имереков Максим
|1
|0.04
|Гармаш Денис
|1
|0.04
|Ткачук Евгений
|1
|0.04
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.04
|Ременюк Андрей
|1
|0.04
|Ari Moura
|1
|0.04
|Фарина Марьян
|1
|0.04
|Юрченко Владлен
|1 (1)
|0.04
|Габелок Артём
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|7
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Бондаренко Валерий
|4
|0
|Демченко Александр
|4
|0
|Рангел
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Лучкевич Валерий
|2
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Салабай Антон
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ореховский Павел
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Catalin Cucos
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|5
|1
|Курило Игорь
|3
|2
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Борячук Андрей
|4
|0
|Мозиль Олег
|2
|1
|Русин Ростислав
|2
|1
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Габелок Артём
|3
|0
|Червак Вадим
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Бичек Константин
|1
|1
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Юрченко Владлен
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Фарина Марьян
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
11
Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Металлист-1925
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
6
6
Колос Ковалёвка
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
50% (11)
36% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
7
17
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
4
33%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
2
17%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Пропущено
9
21
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
3
33%
2
10%
1-15
2
22%
1
5%
16-30
1
11%
6
29%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
22%
2
10%
61-75
1
11%
7
33%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
15 Не забивали 14
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
Пропущено
9
19
1 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
5
26%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
2
22%
6
32%
61-75
4
44%
2
11%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
11 Не забивали 7
1
7%
4
17%
1-15
2
14%
5
22%
16-30
3
21%
2
9%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
5
36%
4
17%
76-90
Пропущено
18
40
7 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 18
3
17%
3
8%
1-15
3
17%
6
15%
16-30
1
6%
10
25%
31-45
2
11%
4
10%
46-60
4
22%
8
20%
61-75
5
28%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1
Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Заря - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0
Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Металлист-1925
Точный счет
0:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 24%
1:1
4 раза 19%
0:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
2:1
4 раза 18%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 52%
1
5 раз 24%
2
5 раз 24%
1
9 раз 41%
0
7 раз 32%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
82
38
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
75
28
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1011
Больше Меньше
157
516
616
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|14
|4
|4
|40 - 22
|46
|2.
|20
|14
|2
|4
|49 - 22
|44
|3.
|20
|13
|5
|2
|39 - 17
|44
|4.
|22
|12
|6
|4
|31 - 19
|42
|5.
|22
|10
|9
|3
|33 - 21
|39
|6.
|22
|9
|6
|7
|27 - 21
|33
|7.
|22
|9
|2
|11
|33 - 31
|29
|8.
|22
|8
|5
|9
|22 - 33
|29
|9.
|1:0
|22
|6
|9
|7
|16 - 17
|27
|10.
|22
|6
|7
|9
|21 - 26
|25
|11.
|22
|6
|7
|9
|19 - 26
|25
|12.
|20
|5
|7
|8
|20 - 25
|22
|13.
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14.
|22
|4
|6
|12
|12 - 31
|18
|15.
|0:1
|23
|4
|4
|15
|22 - 42
|16
|16.
|21
|2
|8
|11
|13 - 32
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|22 - 10
|25
|2.
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|18 - 12
|23
|4.
|11
|6
|1
|4
|16 - 12
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|6.
|11
|3
|7
|1
|13 - 10
|16
|7.
|1:0
|12
|4
|4
|4
|8 - 9
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|10.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|13.
|0:1
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|16.
|10
|1
|5
|4
|7 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|3.
|11
|7
|2
|2
|20 - 11
|23
|4.
|10
|6
|2
|2
|28 - 15
|20
|5.
|9
|5
|4
|0
|17 - 7
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|8.
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|9.
|1:0
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|11
|3
|1
|7
|17 - 19
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|14.
|10
|1
|3
|6
|4 - 12
|6
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 19
|6
|16.
|0:1
|13
|1
|2
|10
|11 - 23
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 6
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|8