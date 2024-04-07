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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Колос Ковалёвка
1:1
Конец матча
Металлист-1925
0'
1:0
23' Гол
Рангел
24' Желтая карточка
Рангел
1:1
47' Гол
Борячук Андрей
75' Желтая карточка
Ореховский Павел
76' Желтая карточка
Черноморец Александр
89' Желтая карточка
Samuel Obinaiia
90'+4
23
Фесюн
Кирилл
27
Лучкевич
Валерий
6
Бурда
Никита
5
Бондаренко
Валерий
15
Черноморец
Александр
70
Топалов
Дмитрий
90
Богданов
Андрей
10
Ореховский
Павел
9
Цуриков
Андрей
99
Паулаускас
Гитис
11
Рангел
37
Мозиль
Олег
2
Капинус
Дмитрий
32
Имереков
Максим
74
Фарина
Марьян
29
Жичиков
Максим
80
Юрченко
Владлен
28
Габелок
Артём
22
Дмитренко
Владислав
97
Oleksiy
Sydorov
14
Юсов
Дмитрий
9
Борячук
Андрей
Колос Ковалёвка
Металлист-1925

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Металлист-1925

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПД
0:0
ПД
0:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.25

Среднее время на гол

67
360

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

0.86
0.14

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

105
630

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 3 0.14
Милько Вадим 2 (1) 0.09
Лучкевич Валерий 2 0.09
Ореховский Павел 1 (1) 0.05
Бурда Никита 1 0.05
Рангел 1 0.05
Безбородько Денис 1 0.05
Ильин Олег 1 0.05
Паулаускас Гитис 1 0.05
Салабай Антон 1 0.05
Vladyslav Veleten 1 0.05
Тотовицкий Андрей 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Черноморец Александр 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борячук Андрей 4 (1) 0.17
Юсов Дмитрий 4 0.17
Дмитренко Владислав 3 0.13
Русин Ростислав 2 0.09
Овусу Раймонд 1 0.04
Oleksiy Sydorov 1 0.04
Имереков Максим 1 0.04
Гармаш Денис 1 0.04
Ткачук Евгений 1 0.04
Вачиберадзе Бека 1 0.04
Ременюк Андрей 1 0.04
Ari Moura 1 0.04
Фарина Марьян 1 0.04
Юрченко Владлен 1 (1) 0.04
Габелок Артём 0 0
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Мартынюк Ярослав 0 0
Безуглый Никита 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Богданов Андрей 7 0
Бурда Никита 7 0
Золотов Николай 3 1
Черноморец Александр 4 0
Бондаренко Валерий 4 0
Демченко Александр 4 0
Рангел 3 0
Цуриков Андрей 2 0
Мякушко Сергей 2 0
Лучкевич Валерий 2 0
Безбородько Денис 2 0
Ореховский Павел 2 0
Емец Владислав 2 0
Салабай Антон 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл I 0 1
Болбат Сергей 1 0
Ильин Олег 1 0
Паулаускас Гитис 1 0
Catalin Cucos 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жичиков Максим 5 1
Курило Игорь 3 2
Ткачук Андрей 4 0
Борячук Андрей 4 0
Мозиль Олег 2 1
Русин Ростислав 2 1
Мартынюк Ярослав 2 1
Габелок Артём 3 0
Червак Вадим 3 0
Безуглый Никита 3 0
Бичек Константин 1 1
Ткачук Евгений 2 0
Юрченко Владлен 2 0
Юсов Дмитрий 2 0
Дмитренко Владислав 2 0
Фарина Марьян 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Имереков Максим 1 0
Гармаш Денис 1 0
Вачиберадзе Бека 1 0
Ременюк Андрей 1 0
Ari Moura 1 0
Овусу Раймонд 1 0
Oleksiy Sydorov 1 0
Samuel Obinaiia 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
12
Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Металлист-1925
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
16

Упущенные победы

6
6
Колос Ковалёвка
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

6
16

Упущенные победы

8
18

Голы по времени матча

Забито

8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
0
0%
2
15%
1-15
3
38%
4
31%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Пропущено

10
22
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
3
30%
2
9%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
1
10%
6
27%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
1
10%
7
32%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
3
43%
3
27%
76-90

Пропущено

9
19
1 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
5
26%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
2
22%
6
32%
61-75
4
44%
2
11%
76-90

Забито

15
24
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
11 Не забивали 7
1
7%
4
17%
1-15
3
20%
5
21%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
1
7%
5
21%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
5
33%
4
17%
76-90

Пропущено

19
41
7 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 19
3
16%
3
7%
1-15
3
16%
7
17%
16-30
1
5%
10
24%
31-45
3
16%
4
10%
46-60
4
21%
8
20%
61-75
5
26%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1
Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Заря - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0
Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Металлист-1925

Точный счет

0:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:0
5 раз 23%
1:1
5 раз 23%
0:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
8
2
3
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
5
2
8
1.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
11
0.5
Больше Меньше
16
7
5
17
1.5
6
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 22 14 4 4 40 - 22 46
2.
Динамо Киев
 20 14 2 4 49 - 22 44
3.
Шахтёр Донецк
 20 13 5 2 39 - 17 44
4.
Днепр-1
 22 12 6 4 31 - 19 42
5.
Рух Львов
 22 10 9 3 33 - 21 39
6.
Полесье
 22 9 6 7 27 - 21 33
7.
Черноморец Од
 22 9 2 11 33 - 31 29
8.
Ворскла
 22 8 5 9 22 - 33 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 22 6 7 9 21 - 26 25
10.
Александрия
 22 6 7 9 19 - 26 25
11.
Колос Ковалёвка
 22 5 10 7 16 - 18 25
12.
Заря
 20 5 7 8 20 - 25 22
13.
Верес
 22 4 7 11 21 - 33 19
14.
Оболонь
 22 4 6 12 12 - 31 18
15.
Металлист-1925
 23 4 5 14 23 - 42 17
16.
Минай
 21 2 8 11 13 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 1 2 22 - 10 25
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
6.
Рух Львов
 11 3 7 1 13 - 10 16
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
10.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Ворскла
 11 3 3 5 13 - 22 12
12.
Заря
 10 3 2 5 7 - 11 11
13.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
14.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 10 1 5 4 7 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Рух Львов
 11 7 2 2 20 - 11 23
4.
Динамо Киев
 10 6 2 2 28 - 15 20
5.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
6.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
7.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
8.
ЛНЗ Черкассы
 11 4 4 3 10 - 9 16
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 6
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Рангел получил желтую карточку от судьи
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