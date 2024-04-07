Тур: 23. Стадион: Колос.
1:1
Конец матча
0'
1:0
23' ГолРангел
24' Желтая карточкаРангел
1:1
47' ГолБорячук Андрей
75' Желтая карточкаОреховский Павел
76' Желтая карточкаЧерноморец Александр
89' Желтая карточкаSamuel Obinaiia
90'+4
Ход матча
23'
1:0
24'
47'
1:1
71'
75'
89'
23
Фесюн
Кирилл
11
Рангел
37
Мозиль
Олег
14
Юсов
Дмитрий
- Основной состав
-
23 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 РангелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Мисак РоманВратарь
- Защитник
- Защитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
-
37 Мозиль ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Юсов ДмитрийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Червак ВадимЗащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Металлист-1925
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.25
Среднее время на гол
67
360
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
0.86
0.14
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
105
630
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуриков Андрей
|3
|0.14
|Милько Вадим
|2 (1)
|0.09
|Лучкевич Валерий
|2
|0.09
|Ореховский Павел
|1 (1)
|0.05
|Бурда Никита
|1
|0.05
|Рангел
|1
|0.05
|Безбородько Денис
|1
|0.05
|Ильин Олег
|1
|0.05
|Паулаускас Гитис
|1
|0.05
|Салабай Антон
|1
|0.05
|Vladyslav Veleten
|1
|0.05
|Тотовицкий Андрей
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Черноморец Александр
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борячук Андрей
|4 (1)
|0.17
|Юсов Дмитрий
|4
|0.17
|Дмитренко Владислав
|3
|0.13
|Русин Ростислав
|2
|0.09
|Овусу Раймонд
|1
|0.04
|Oleksiy Sydorov
|1
|0.04
|Имереков Максим
|1
|0.04
|Гармаш Денис
|1
|0.04
|Ткачук Евгений
|1
|0.04
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.04
|Ременюк Андрей
|1
|0.04
|Ari Moura
|1
|0.04
|Фарина Марьян
|1
|0.04
|Юрченко Владлен
|1 (1)
|0.04
|Габелок Артём
|0
|0
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Мартынюк Ярослав
|0
|0
|Безуглый Никита
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Богданов Андрей
|7
|0
|Бурда Никита
|7
|0
|Золотов Николай
|3
|1
|Черноморец Александр
|4
|0
|Бондаренко Валерий
|4
|0
|Демченко Александр
|4
|0
|Рангел
|3
|0
|Цуриков Андрей
|2
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Лучкевич Валерий
|2
|0
|Безбородько Денис
|2
|0
|Ореховский Павел
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Салабай Антон
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Попов Кирилл I
|0
|1
|Болбат Сергей
|1
|0
|Ильин Олег
|1
|0
|Паулаускас Гитис
|1
|0
|Catalin Cucos
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жичиков Максим
|5
|1
|Курило Игорь
|3
|2
|Ткачук Андрей
|4
|0
|Борячук Андрей
|4
|0
|Мозиль Олег
|2
|1
|Русин Ростислав
|2
|1
|Мартынюк Ярослав
|2
|1
|Габелок Артём
|3
|0
|Червак Вадим
|3
|0
|Безуглый Никита
|3
|0
|Бичек Константин
|1
|1
|Ткачук Евгений
|2
|0
|Юрченко Владлен
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Дмитренко Владислав
|2
|0
|Фарина Марьян
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Имереков Максим
|1
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Вачиберадзе Бека
|1
|0
|Ременюк Андрей
|1
|0
|Ari Moura
|1
|0
|Овусу Раймонд
|1
|0
|Oleksiy Sydorov
|1
|0
|Samuel Obinaiia
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
12
Колос Ковалёвка
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Металлист-1925
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
6
6
Колос Ковалёвка
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
45% (10)
23% (5)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (7)
35% (8)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
8
18
Голы по времени матча
Забито
8
13
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
0
0%
2
15%
1-15
3
38%
4
31%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Пропущено
10
22
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
3
30%
2
9%
1-15
2
20%
2
9%
16-30
1
10%
6
27%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
2
20%
2
9%
61-75
1
10%
7
32%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
16 Не забивали 15
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
Пропущено
9
19
1 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
5%
1-15
1
11%
5
26%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
2
22%
6
32%
61-75
4
44%
2
11%
76-90
Забито
15
24
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 8
11 Не забивали 7
1
7%
4
17%
1-15
3
20%
5
21%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
1
7%
5
21%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
5
33%
4
17%
76-90
Пропущено
19
41
7 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 21
8 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 19
3
16%
3
7%
1-15
3
16%
7
17%
16-30
1
5%
10
24%
31-45
3
16%
4
10%
46-60
4
21%
8
20%
61-75
5
26%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1
Верес - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Рига 2:2 Динамо Батуми - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - Пахтакор 2:2 Вардар - Колос Ковалёвка 2:0 Ческе-Будеёвице - Колос Ковалёвка 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Оболонь 0:0 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 1:1 Александрия - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 0:0 Колос Ковалёвка - Полесье 0:0 Металлист-1925 - Колос Ковалёвка 0:0
Металлист-1925
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Заря - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1 Минай - Металлист-1925 2:0
Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Брентфорд 2 - Металлист-1925 0:4 Металлист-1925 - Левадия Таллин 1:0 Пяст - Металлист-1925 2:0 Вольфсбергер - Металлист-1925 3:1 Металлист-1925 - Александрия 0:3 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0 Верес - Металлист-1925 4:3 Полесье - Металлист-1925 2:1 Металлист-1925 - Черноморец Од 2:1 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Оболонь - Металлист-1925 1:0 Днепр-1 - Металлист-1925 1:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Металлист-1925
Точный счет
0:0
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
5 раз 23%
1:1
5 раз 23%
0:2
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
1
10 раз 43%
0
7 раз 30%
2
5 раз 22%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
82
39
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
85
28
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1111
Больше Меньше
167
517
617
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 6
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|8