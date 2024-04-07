Тур: 23. Стадион: Арена Львов.
2:1
Второй тайм: 64'
0'
1:0
8' ГолБондаренко Артём
11' Желтая карточкаСыч Алексей
2:0
16' ГолБондаренко Артём
25' Желтая карточкаКевин
30' Желтая карточкаДидик Роман
2:1
36' ГолДе Паула Таллес
45' Желтая карточкаDenys Pidgurskyi
Ход матча
8'
11'
16'
25'
30'
36'
2:1
45'
26
Конопля
Ефим
37
Кевин
IV
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 НевертонПолузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Дидик РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
71 Oleh FedorНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
56 Maksym Boyko
-
-
-
-
20 Klayver
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Рух Львов
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2.5
1.2
Среднее время на гол
36
75
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
115
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.29
|Сикан Даниил
|5
|0.24
|Зубков Александр
|4
|0.19
|Траоре Лассина
|4
|0.19
|Бондаренко Артём
|3
|0.14
|Кащук Алексей
|3
|0.14
|Судаков Георгий
|3 (1)
|0.14
|Матвиенко Николай
|3
|0.14
|Швед Марьян
|2
|0.1
|Кевин IV
|2
|0.1
|Назарина Егор
|2
|0.1
|Келси Кевин
|2
|0.1
|Вьюнник Богдан
|1
|0.05
|Конопля Ефим
|1
|0.05
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
|Невертон
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|6
|0.26
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.22
|Рунич Василий
|4
|0.17
|Yevgeniy Pastukh
|3
|0.13
|Плюман Анже-Фредди
|3 (1)
|0.13
|Де Паула Таллес
|2 (1)
|0.09
|Слюбик Богдан
|2
|0.09
|Denys Pidgurskyi
|2 (1)
|0.09
|Сыч Алексей
|1
|0.04
|Притула Остап
|1 (1)
|0.04
|Карабин Ярослав
|1
|0.04
|Denys Teslyuk
|1
|0.04
|Лях Ростислав
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Судаков Георгий
|5
|0
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Матвиенко Николай
|4
|0
|Крыськив Дмитрий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Бондарь Валерий
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|6
|0
|Vitaliy Roman
|4
|1
|Рунич Василий
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Denys Pidgurskyi
|4
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Denys Teslyuk
|3
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Плюман Анже-Фредди
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Сыч Алексей
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Vitaliy Kholod
|1
|0
|Oleh Fedor
|1
|0
|Yevgeniy Pastukh
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
2
2
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Рух Львов
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
17
11
Шахтёр Донецк
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Рух Львов
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (9)
45% (10)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
50% (11)
32% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
19
13
Голы по времени матча
Забито
23
20
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
10 Не забивали 14
4
17%
3
15%
1-15
4
17%
4
20%
16-30
1
4%
3
15%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
3
13%
6
30%
61-75
8
35%
4
20%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
3
33%
1
9%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
5
45%
76-90
Забито
17
11
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 15
1
6%
1
9%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
2
12%
4
36%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
6
50%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Забито
40
31
20 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 18
16 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
5
13%
4
13%
1-15
9
23%
4
13%
16-30
6
15%
5
16%
31-45
6
15%
2
6%
46-60
4
10%
8
26%
61-75
10
25%
8
26%
76-90
Пропущено
16
23
6 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 16
1
6%
4
17%
1-15
3
19%
7
30%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
4
25%
2
9%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0
Рух Львов
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1
Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Рух Львов
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
10 раз 45%
0
5 раз 23%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
74
38
38
110
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
92
54
47
36
47
18
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
182
Больше Меньше
175
128
715
614
517
218
319
119
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|21
|14
|5
|2
|41 - 18
|47
|2.
|22
|14
|4
|4
|40 - 22
|46
|3.
|20
|14
|2
|4
|49 - 22
|44
|4.
|22
|12
|6
|4
|31 - 19
|42
|5.
|1:2
|23
|10
|9
|4
|34 - 23
|39
|6.
|22
|9
|6
|7
|27 - 21
|33
|7.
|22
|9
|2
|11
|33 - 31
|29
|8.
|22
|8
|5
|9
|22 - 33
|29
|9.
|22
|6
|7
|9
|21 - 26
|25
|10.
|22
|6
|7
|9
|19 - 26
|25
|11.
|22
|5
|10
|7
|16 - 18
|25
|12.
|20
|5
|7
|8
|20 - 25
|22
|13.
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14.
|22
|4
|6
|12
|12 - 31
|18
|15.
|23
|4
|5
|14
|23 - 42
|17
|16.
|21
|2
|8
|11
|13 - 32
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|12
|9
|1
|2
|24 - 11
|28
|2.
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|18 - 12
|23
|4.
|11
|6
|1
|4
|16 - 12
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|6.
|1:2
|11
|3
|7
|1
|13 - 10
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|16.
|10
|1
|5
|4
|7 - 13
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|3.
|1:2
|12
|7
|2
|3
|21 - 13
|23
|4.
|10
|6
|2
|2
|28 - 15
|20
|5.
|2:1
|9
|5
|4
|0
|17 - 7
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|7.
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|8.
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|9.
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|11
|3
|1
|7
|17 - 19
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|14.
|10
|1
|3
|6
|4 - 12
|6
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 19
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 6
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|8