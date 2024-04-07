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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Шахтёр Донецк
3:1
Конец матча
Рух Львов
0'
1:0
8' Гол
Бондаренко Артём
11' Желтая карточка
Сыч Алексей
2:0
16' Гол
Бондаренко Артём
25' Желтая карточка
Кевин
30' Желтая карточка
Дидик Роман
2:1
36' Гол
Де Паула Таллес
45' Желтая карточка
Denys Pidgurskyi
73' Желтая карточка
Де Паула Таллес
3:1
76' Гол
Зубков Александр
90'+4
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
16
Азаров
Ираклий
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
37
Кевин
IV
2
Траоре
Лассина
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сыч
Алексей
92
Слюбик
Богдан
4
Vitaliy
Kholod
73
Лях
Ростислав
19
Yevgeniy
Pastukh
29
Дидик
Роман
30
Де
Паула
Таллес
9
Квасница
Илья
71
Oleh
Fedor
22
Плюман
Анже-Фредди
Шахтёр Донецк
Рух Львов

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Рух Львов

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
3:1
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ТМС
4:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
1.2

Среднее время на гол

36
75

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
115

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крыськив Дмитрий 6 (1) 0.29
Зубков Александр 5 0.24
Сикан Даниил 5 0.24
Траоре Лассина 4 0.19
Бондаренко Артём 3 0.14
Кащук Алексей 3 0.14
Судаков Георгий 3 (1) 0.14
Матвиенко Николай 3 0.14
Швед Марьян 2 0.1
Кевин IV 2 0.1
Назарина Егор 2 0.1
Келси Кевин 2 0.1
Вьюнник Богдан 1 0.05
Конопля Ефим 1 0.05
Гочолеишвили Гиорги 0 0
Азаров Ираклий 0 0
Козик Эдуард 0 0
Невертон 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 6 0.26
Климчук Юрий 5 (2) 0.22
Рунич Василий 4 0.17
Yevgeniy Pastukh 3 0.13
Плюман Анже-Фредди 3 (1) 0.13
Де Паула Таллес 2 (1) 0.09
Слюбик Богдан 2 0.09
Denys Pidgurskyi 2 (1) 0.09
Сыч Алексей 1 0.04
Притула Остап 1 (1) 0.04
Карабин Ярослав 1 0.04
Denys Teslyuk 1 0.04
Лях Ростислав 0 0
Дидик Роман 0 0
Vitaliy Roman 0 0
Oleh Fedor 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бондаренко Артём 2 2
Судаков Георгий 5 0
Степаненко Тарас 4 0
Матвиенко Николай 4 0
Крыськив Дмитрий 4 0
Гочолеишвили Гиорги 2 1
Чигринский Дмитрий 1 1
Траоре Лассина 2 0
Бондарь Валерий 2 0
Конопля Ефим 2 0
Кастильо Денил 2 0
Кевин IV 2 0
Ракицкий Ярослав 0 1
Топалов Дмитрий 1 0
Назарина Егор 1 0
Сикан Даниил 1 0
Ризнык Дмитрий 1 0
Вьюнник Богдан 1 0
Келси Кевин 1 0
Лемкин Став 1 0
Фарина Марьян 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 6 0
Vitaliy Roman 4 1
Рунич Василий 5 0
Marko Sapuha 5 0
Fernando Edson 4 0
Denys Pidgurskyi 4 0
Слюбик Богдан 3 0
Denys Teslyuk 3 0
Квасница Илья 2 0
Де Паула Таллес 1 0
Довгий Алексей 1 0
Соломон-Отабор Вив 1 0
Плюман Анже-Фредди 1 0
Климчук Юрий 1 0
Лях Ростислав 1 0
Притула Остап 1 0
Сыч Алексей 1 0
Dmitriy Ledviy 1 0
Vitaliy Kholod 1 0
Oleh Fedor 1 0
Yevgeniy Pastukh 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

2
3
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Рух Львов
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

17
11
Шахтёр Донецк
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Рух Львов
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

19
14

Голы по времени матча

Забито

26
21
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
10 Не забивали 14
5
19%
3
14%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
3
12%
6
29%
61-75
9
35%
4
19%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
10%
3
21%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
6
43%
76-90

Забито

17
11
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
1
6%
1
9%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
2
12%
4
36%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
6
50%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Забито

43
32
22 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
6
14%
4
13%
1-15
10
23%
4
13%
16-30
6
14%
6
19%
31-45
6
14%
2
6%
46-60
4
9%
8
25%
61-75
11
26%
8
25%
76-90

Пропущено

17
26
7 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 17
1
6%
5
19%
1-15
3
18%
8
31%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
4
24%
2
8%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0
Рух Львов
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1
Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Рух Львов

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
5 раз 24%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
4
1.5
3
8
4
8
2.5
1
10
1
11
3.5
1
10
1
11
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
10
2
5
4
1.5
4
8
3
6
2.5
4
8
1
8
3.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
18
5
13
8
1.5
7
16
7
14
2.5
5
18
2
19
3.5
3
20
1
20
4.5
1
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 21 14 5 2 42 - 18 47
2.
Кривбасс
 22 14 4 4 40 - 22 46
3.
Динамо Киев
 20 14 2 4 49 - 22 44
4.
Днепр-1
 22 12 6 4 31 - 19 42
5.
Рух Львов
 23 10 9 4 34 - 24 39
6.
Полесье
 22 9 6 7 27 - 21 33
7.
Черноморец Од
 22 9 2 11 33 - 31 29
8.
Ворскла
 22 8 5 9 22 - 33 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 22 6 7 9 21 - 26 25
10.
Александрия
 22 6 7 9 19 - 26 25
11.
Колос Ковалёвка
 22 5 10 7 16 - 18 25
12.
Заря
 20 5 7 8 20 - 25 22
13.
Верес
 22 4 7 11 21 - 33 19
14.
Оболонь
 22 4 6 12 12 - 31 18
15.
Металлист-1925
 23 4 5 14 23 - 42 17
16.
Минай
 21 2 8 11 13 - 32 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
6.
Рух Львов
 11 3 7 1 13 - 10 16
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
10.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Ворскла
 11 3 3 5 13 - 22 12
12.
Заря
 10 3 2 5 7 - 11 11
13.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
14.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 10 1 5 4 7 - 13 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
4.
Динамо Киев
 10 6 2 2 28 - 15 20
5.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
6.
Полесье
 11 5 3 3 13 - 6 18
7.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
8.
ЛНЗ Черкассы
 11 4 4 3 10 - 9 16
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 6
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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