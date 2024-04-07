Тур: 23. Стадион: Арена Львов.
3:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолБондаренко Артём
11' Желтая карточкаСыч Алексей
2:0
16' ГолБондаренко Артём
25' Желтая карточкаКевин
30' Желтая карточкаДидик Роман
2:1
36' ГолДе Паула Таллес
45' Желтая карточкаDenys Pidgurskyi
73' Желтая карточкаДе Паула Таллес
3:1
76' ГолЗубков Александр
90'+4
Ход матча
8'
11'
16'
25'
30'
36'
2:1
45'
73'
76'
3:1
26
Конопля
Ефим
37
Кевин
IV
77
Сыч
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 НевертонПолузащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
18 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сыч АлексейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Дидик РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
71 Oleh FedorНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
56 Maksym Boyko
-
-
-
-
20 Klayver
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Рух Львов
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2.5
1.2
Среднее время на гол
36
75
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1
0.25
Среднее время на гол
90
360
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.78
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
115
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крыськив Дмитрий
|6 (1)
|0.29
|Зубков Александр
|5
|0.24
|Сикан Даниил
|5
|0.24
|Траоре Лассина
|4
|0.19
|Бондаренко Артём
|3
|0.14
|Кащук Алексей
|3
|0.14
|Судаков Георгий
|3 (1)
|0.14
|Матвиенко Николай
|3
|0.14
|Швед Марьян
|2
|0.1
|Кевин IV
|2
|0.1
|Назарина Егор
|2
|0.1
|Келси Кевин
|2
|0.1
|Вьюнник Богдан
|1
|0.05
|Конопля Ефим
|1
|0.05
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
|Козик Эдуард
|0
|0
|Невертон
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Квасница Илья
|6
|0.26
|Климчук Юрий
|5 (2)
|0.22
|Рунич Василий
|4
|0.17
|Yevgeniy Pastukh
|3
|0.13
|Плюман Анже-Фредди
|3 (1)
|0.13
|Де Паула Таллес
|2 (1)
|0.09
|Слюбик Богдан
|2
|0.09
|Denys Pidgurskyi
|2 (1)
|0.09
|Сыч Алексей
|1
|0.04
|Притула Остап
|1 (1)
|0.04
|Карабин Ярослав
|1
|0.04
|Denys Teslyuk
|1
|0.04
|Лях Ростислав
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
|Vitaliy Roman
|0
|0
|Oleh Fedor
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бондаренко Артём
|2
|2
|Судаков Георгий
|5
|0
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Матвиенко Николай
|4
|0
|Крыськив Дмитрий
|4
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|2
|1
|Чигринский Дмитрий
|1
|1
|Траоре Лассина
|2
|0
|Бондарь Валерий
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Кастильо Денил
|2
|0
|Кевин IV
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|0
|1
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|Назарина Егор
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Ризнык Дмитрий
|1
|0
|Вьюнник Богдан
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
|Лемкин Став
|1
|0
|Фарина Марьян
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|6
|0
|Vitaliy Roman
|4
|1
|Рунич Василий
|5
|0
|Marko Sapuha
|5
|0
|Fernando Edson
|4
|0
|Denys Pidgurskyi
|4
|0
|Слюбик Богдан
|3
|0
|Denys Teslyuk
|3
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Де Паула Таллес
|1
|0
|Довгий Алексей
|1
|0
|Соломон-Отабор Вив
|1
|0
|Плюман Анже-Фредди
|1
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Лях Ростислав
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Сыч Алексей
|1
|0
|Dmitriy Ledviy
|1
|0
|Vitaliy Kholod
|1
|0
|Oleh Fedor
|1
|0
|Yevgeniy Pastukh
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Рух Львов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
2
3
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Рух Львов
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
17
11
Шахтёр Донецк
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Рух Львов
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (9)
43% (10)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
48% (11)
35% (8)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
19
14
Голы по времени матча
Забито
26
21
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
10 Не забивали 14
5
19%
3
14%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
1
4%
4
19%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
3
12%
6
29%
61-75
9
35%
4
19%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
10%
3
21%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
2
20%
2
14%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
6
43%
76-90
Забито
17
11
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
1
6%
1
9%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
2
12%
4
36%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
6
50%
16-30
1
14%
2
17%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Забито
43
32
22 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 8
2 Не забивали 7
6
14%
4
13%
1-15
10
23%
4
13%
16-30
6
14%
6
19%
31-45
6
14%
2
6%
46-60
4
9%
8
25%
61-75
11
26%
8
25%
76-90
Пропущено
17
26
7 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 17
1
6%
5
19%
1-15
3
18%
8
31%
16-30
3
18%
4
15%
31-45
4
24%
2
8%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
2
12%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Карпаты - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0
Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 0:0 Марсель - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Лехия Гданьск - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Аркадаг 4:1 Шахтёр Донецк - Вележ 2:3 Шахтёр Донецк - Градец Кралове 0:2 Шахтёр Донецк - Марибор 0:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Шахтёр Донецк - Пюник 2:0 Шахтёр Донецк - Ависпа Фукуока 2:2 Порту - Шахтёр Донецк 5:3 Шахтёр Донецк - Верес 2:0 Шахтёр Донецк - Металлист-1925 2:0
Рух Львов
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Колос Ковалёвка - Рух Львов 0:1
Рух Львов - Полесье 1:1 Триглав Крань - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Брине Гросупле 1:2 Рух Львов - Приморье 2:0 Горица - Рух Львов 2:0 Хартберг - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Раднички Београд 5:3 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Браво 0:3 Рух Львов - Сараево 0:2 Рух Львов - Домжале 2:3 Рух Львов - Минай 3:1 Ворскла - Рух Львов 1:1 Заря - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Рух Львов
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 22%
0:0
3 раза 13%
0:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
6 раз 29%
2
6 раз 29%
3
5 раз 24%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
1
11 раз 48%
0
5 раз 22%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
83
84
38
48
110
111
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
102
54
48
36
48
18
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
185
138
716
714
518
219
320
120
122
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 6
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|8