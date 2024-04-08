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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Минай
0:2
Первый тайм: 20'
Полесье
0'
0:1
9' Гол
Эрнандес Луйфер
13' Желтая карточка
Yegor Gunichev
0:2
23' Гол
Эрнандес Луйфер

Ход матча

9'
0:1
Эрнандес Луйфер
(Козак Артём)
13'
Yegor Gunichev
 
23'
0:2
Эрнандес Луйфер
(Крушиньский Борис)
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Минай
Ничья
Полесье
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1.90
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Все Коэффициенты
35
Кемкин
Александр
4
Bohdan
Chuiev
23
Немчанинов
Дмитрий
22
Yevgeniy
Skyba
77
Кисель
Ярослав
44
Vadym
Vitenchuk
32
Петько
Сергей
5
Sergiy
Korniychuk
97
Кораблин
Тимур
9
Устименко
Денис
7
Yegor
Gunichev
1
Кудрик
Олег
13
Лукас
Тэйлор
44
Чоботенко
Сергей
3
Кравец
Василий
29
Artem
Smolyakov
55
Крушиньский
Борис
37
Таллиш
Энрике
59
Козак
Артём
95
Мустафаев
Эмиль
7
Назаренко
Александр
9
Эрнандес
Луйфер
Минай
Полесье

История личных встреч

Минай
Полесье

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Gunichev 3 0.14
Устименко Денис 2 0.09
Yegor Tverdokhlib 2 0.09
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.09
Ременяк Артур 1 0.05
Yevgeniy Skyba 1 0.05
Кораблин Тимур 1 0.05
Sergiy Korniychuk 1 0.05
Valeriy Rogozynsky 0 0
Прокопчук Кирилл 0 0
Семотюк Владислав 0 0
Матюшенко Иван 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Bohdan Chuiev 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Артём 4 (1) 0.17
Макуана Бени 4 0.17
Будковский Филипп 4 0.17
Кушниренко Богдан 3 (1) 0.13
Грицук Василий 2 (2) 0.09
Шастал Дмитрий 2 0.09
Крушиньский Борис 2 0.09
Эрнандес Луйфер 2 0.09
Arielson 1 0.04
Назаренко Александр 1 0.04
Мустафаев Эмиль 1 0.04
Лукас Тэйлор 1 0.04
Artem Smolyakov 1 0.04
Янаков Денис 1 (1) 0.04
Танковский Вячеслав 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vadym Vitenchuk 6 0
Петько Сергей 5 0
Кораблин Тимур 5 0
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Taras Dmytruk 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Yegor Gunichev 2 0
Sergiy Korniychuk 2 0
Бандура Александр 0 1
Вакула Владислав 1 0
Устименко Денис 1 0
Семотюк Владислав 1 0
Ременяк Артур 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 7 1
Лукас Тэйлор 5 1
Кушниренко Богдан 3 2
Artem Smolyakov 5 0
Будковский Филипп 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Михайличенко Богдан 3 0
Кравченко Никита 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Морозко Евгений 1 1
Бойко Денис 2 0
Шабанов Артём 2 0
Грицук Василий 2 0
Козак Артём 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Чоботенко Сергей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Таллиш Энрике 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Назаренко Александр 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Denys Ndukve 1 0

Результаты матчей

Минай
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Полесье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2
Минай
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Полесье
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

4
12
Минай
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Полесье
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
59% (13)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
6
46%
76-90

Пропущено

13
6
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
2
33%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 13
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
0
0%
8
57%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
7
37%
0
0%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
5
26%
1
7%
61-75
5
26%
5
33%
76-90

Забито

13
27
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 6
1
8%
3
11%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
3
23%
2
7%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
3
23%
8
30%
30%
61-75
2
15%
10
37%
76-90

Пропущено

32
21
11 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
0
0%
5
24%
1-15
8
25%
0
0%
16-30
3
9%
3
14%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
7
22%
2
10%
61-75
9
28%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0
Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1
Полесье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2
Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2

Результаты матчей

Минай
Полесье

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 52%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%

Тоталы голов в матче

Минай
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
2
2
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
11
0.5
Больше Меньше
16
6
3
18
1.5
8
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 21 14 5 2 42 - 18 47
2.
Кривбасс
 22 14 4 4 40 - 22 46
3.
Динамо Киев
 20 14 2 4 49 - 22 44
4.
Днепр-1
 22 12 6 4 31 - 19 42
5.
Рух Львов
 23 10 9 4 34 - 24 39
6.
Полесье
 2:0 23 10 6 7 29 - 21 36
7.
Черноморец Од
 22 9 2 11 33 - 31 29
8.
Ворскла
 22 8 5 9 22 - 33 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 22 6 7 9 21 - 26 25
10.
Александрия
 22 6 7 9 19 - 26 25
11.
Колос Ковалёвка
 22 5 10 7 16 - 18 25
12.
Заря
 20 5 7 8 20 - 25 22
13.
Верес
 22 4 7 11 21 - 33 19
14.
Оболонь
 22 4 6 12 12 - 31 18
15.
Металлист-1925
 23 4 5 14 23 - 42 17
16.
Минай
 0:2 22 2 8 12 13 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 10 8 0 2 21 - 7 24
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
6.
Рух Львов
 11 3 7 1 13 - 10 16
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Полесье
 2:0 11 4 3 4 14 - 15 15
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
10.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Ворскла
 11 3 3 5 13 - 22 12
12.
Заря
 10 3 2 5 7 - 11 11
13.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
14.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 0:2 11 1 5 5 7 - 15 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
4.
Полесье
 2:0 12 6 3 3 15 - 6 21
5.
Динамо Киев
 10 6 2 2 28 - 15 20
6.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
7.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
8.
ЛНЗ Черкассы
 11 4 4 3 10 - 9 16
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 0:2 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (4)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Заря Джордан 2 6
Полесье Танковский Вячеслав 1 7
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Крушиньский Борис сделал результативную передачу.
  • 23'
    Г О О О О Л - Luifer Hernandez бьет в цель!
  • 13'
    Егор Гуничев получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Козак Артём сделал результативную передачу.
  • 9'
    Г О О О О Л - Luifer Hernandez бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Полесье
69.00
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4.91
1.90
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Где смотреть матч Минай 0:2 Полесье онлайн

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Минай
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