Тур: 23. Стадион: Mynai Arena.
Ход матча
9'
0:1
13'
23'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Петряк ИванПолузащитник
- Нападающий
-
-
31 Denys Ndukve
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
История личных встреч
Минай
Полесье
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Gunichev
|3
|0.14
|Устименко Денис
|2
|0.09
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.09
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.09
|Ременяк Артур
|1
|0.05
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.05
|Кораблин Тимур
|1
|0.05
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.05
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Семотюк Владислав
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Bohdan Chuiev
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Артём
|4 (1)
|0.17
|Макуана Бени
|4
|0.17
|Будковский Филипп
|4
|0.17
|Кушниренко Богдан
|3 (1)
|0.13
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.09
|Шастал Дмитрий
|2
|0.09
|Крушиньский Борис
|2
|0.09
|Эрнандес Луйфер
|2
|0.09
|Arielson
|1
|0.04
|Назаренко Александр
|1
|0.04
|Мустафаев Эмиль
|1
|0.04
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|Artem Smolyakov
|1
|0.04
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|6
|0
|Петько Сергей
|5
|0
|Кораблин Тимур
|5
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Taras Dmytruk
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Yegor Gunichev
|2
|0
|Sergiy Korniychuk
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Вакула Владислав
|1
|0
|Устименко Денис
|1
|0
|Семотюк Владислав
|1
|0
|Ременяк Артур
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|7
|1
|Лукас Тэйлор
|5
|1
|Кушниренко Богдан
|3
|2
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Будковский Филипп
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Кравченко Никита
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Морозко Евгений
|1
|1
|Бойко Денис
|2
|0
|Шабанов Артём
|2
|0
|Грицук Василий
|2
|0
|Козак Артём
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Чоботенко Сергей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Фортюн Яссин
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Denys Ndukve
|1
|0
Результаты матчей
Минай
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Полесье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
2
Минай
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Полесье
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
4
12
Минай
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
48% (10)
19% (4)
Полесье
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (7)
59% (13)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
9
14
Голы по времени матча
Забито
7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
6
46%
76-90
Пропущено
13
6
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
2
33%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 2
16 Не забивали 13
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
0
0%
8
57%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
7
37%
0
0%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
5
26%
1
7%
61-75
5
26%
5
33%
76-90
Забито
13
27
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 8
11 Не забивали 6
1
8%
3
11%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
3
23%
2
7%
31-45
2
15%
3
11%
46-60
3
23%
8
30%
30%
61-75
2
15%
10
37%
76-90
Пропущено
32
21
11 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 15
0
0%
5
24%
1-15
8
25%
0
0%
16-30
3
9%
3
14%
31-45
5
16%
4
19%
46-60
7
22%
2
10%
61-75
9
28%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0
Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1
Полесье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2
Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2
Результаты матчей
Минай
Полесье
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
2:0
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 52%
1
7 раз 33%
2
3 раза 14%
1
8 раз 36%
0
6 раз 27%
2
5 раз 23%
3
3 раза 14%
Тоталы голов в матче
Минай
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
92
28
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
74
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1011
Больше Меньше
166
318
814
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|14
|5
|2
|42 - 18
|47
|2.
|22
|14
|4
|4
|40 - 22
|46
|3.
|20
|14
|2
|4
|49 - 22
|44
|4.
|22
|12
|6
|4
|31 - 19
|42
|5.
|23
|10
|9
|4
|34 - 24
|39
|6.
|2:0
|23
|10
|6
|7
|29 - 21
|36
|7.
|22
|9
|2
|11
|33 - 31
|29
|8.
|22
|8
|5
|9
|22 - 33
|29
|9.
|22
|6
|7
|9
|21 - 26
|25
|10.
|22
|6
|7
|9
|19 - 26
|25
|11.
|22
|5
|10
|7
|16 - 18
|25
|12.
|20
|5
|7
|8
|20 - 25
|22
|13.
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14.
|22
|4
|6
|12
|12 - 31
|18
|15.
|23
|4
|5
|14
|23 - 42
|17
|16.
|0:2
|22
|2
|8
|12
|13 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|25 - 11
|28
|2.
|10
|8
|0
|2
|21 - 7
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|18 - 12
|23
|4.
|11
|6
|1
|4
|16 - 12
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|6.
|11
|3
|7
|1
|13 - 10
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|8.
|2:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|11.
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|16.
|0:2
|11
|1
|5
|5
|7 - 15
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|3.
|12
|7
|2
|3
|21 - 14
|23
|4.
|2:0
|12
|6
|3
|3
|15 - 6
|21
|5.
|10
|6
|2
|2
|28 - 15
|20
|6.
|9
|5
|4
|0
|17 - 7
|19
|7.
|11
|5
|2
|4
|9 - 11
|17
|8.
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|9.
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|11
|3
|1
|7
|17 - 19
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|14.
|10
|1
|3
|6
|4 - 12
|6
|15.
|0:2
|11
|1
|3
|7
|6 - 19
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (4)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Заря
|Джордан
|2 6
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 7
|Ворскла
|Челядин Артём
|8