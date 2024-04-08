Тур: 23. Стадион: Mynai Arena.
0'
0:1
9' ГолЭрнандес Луйфер
13' Желтая карточкаYegor Gunichev
0:2
23' ГолЭрнандес Луйфер
0:3
59' ГолМустафаев Эмиль
1:3
65' ГолУстименко Денис
76' Желтая карточкаПетряк Иван
86' Желтая карточкаТанковский Вячеслав
2:3
87' ГолУстименко Денис
90' Желтая карточкаСемотюк Владислав
90'+10
Ход матча
9'
0:1
13'
23'
59'
0:3
65'
76'
87'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Попов КириллПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зелко Любенович
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Козак АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Петряк ИванПолузащитник
- Нападающий
-
-
31 Denys Ndukve
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
История личных встреч
Минай
Полесье
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Устименко Денис
|4
|0.18
|Yegor Gunichev
|3
|0.14
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0.09
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.09
|Ременяк Артур
|1
|0.05
|Кораблин Тимур
|1
|0.05
|Yevgeniy Skyba
|1
|0.05
|Sergiy Korniychuk
|1
|0.05
|Valeriy Rogozynsky
|0
|0
|Прокопчук Кирилл
|0
|0
|Вакула Владислав
|0
|0
|Семотюк Владислав
|0
|0
|Матюшенко Иван
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Bohdan Chuiev
|0
|0
Полесье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Артём
|4 (1)
|0.17
|Макуана Бени
|4
|0.17
|Будковский Филипп
|4
|0.17
|Кушниренко Богдан
|3 (1)
|0.13
|Крушиньский Борис
|2
|0.09
|Мустафаев Эмиль
|2
|0.09
|Грицук Василий
|2 (2)
|0.09
|Шастал Дмитрий
|2
|0.09
|Эрнандес Луйфер
|2
|0.09
|Arielson
|1
|0.04
|Назаренко Александр
|1
|0.04
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|Artem Smolyakov
|1
|0.04
|Янаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Танковский Вячеслав
|0
|0
|Таллиш Энрике
|0
|0
|Чоботенко Сергей
|0
|0
|Кравченко Никита
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vadym Vitenchuk
|6
|0
|Петько Сергей
|5
|0
|Кораблин Тимур
|5
|0
|Мельник Александр
|2
|1
|Ралюченко Андрей
|3
|0
|Панасенко Сергей
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|3
|0
|Taras Dmytruk
|3
|0
|Немчанинов Дмитрий
|2
|0
|Одарюк Владимир
|2
|0
|Солдат Игорь
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Семотюк Владислав
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Yegor Tverdokhlib
|2
|0
|Yegor Gunichev
|2
|0
|Sergiy Korniychuk
|2
|0
|Бандура Александр
|0
|1
|Вакула Владислав
|1
|0
|Устименко Денис
|1
|0
|Ременяк Артур
|1
|0
|Danylo Golub
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
|Volodymyr Sharan
|1
|0
Полесье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Танковский Вячеслав
|8
|1
|Лукас Тэйлор
|5
|1
|Кушниренко Богдан
|3
|2
|Artem Smolyakov
|5
|0
|Будковский Филипп
|4
|0
|Шаповал Владислав
|2
|1
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Кравченко Никита
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Морозко Евгений
|1
|1
|Бойко Денис
|2
|0
|Шабанов Артём
|2
|0
|Грицук Василий
|2
|0
|Козак Артём
|2
|0
|Макуана Бени
|2
|0
|Arielson
|2
|0
|Гитченко Андрей
|0
|1
|Чоботенко Сергей
|0
|1
|Огиря Владислав
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Шастал Дмитрий
|1
|0
|Фортюн Яссин
|1
|0
|Назаренко Александр
|1
|0
|Мустафаев Эмиль
|1
|0
|Denys Ndukve
|1
|0
Результаты матчей
Минай
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Полесье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
2
Минай
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Полесье
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
4
12
Минай
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Полесье
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
57% (13)
9% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
11
14
Голы по времени матча
Забито
9
16
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
0
0%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
6
38%
76-90
Пропущено
16
8
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
6%
2
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
4
25%
3
38%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 14
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
0
0%
8
57%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
7
37%
0
0%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
5
26%
1
7%
61-75
5
26%
5
33%
76-90
Забито
15
30
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 9
11 Не забивали 6
1
7%
4
13%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
3
20%
2
7%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
4
27%
8
27%
61-75
3
20%
10
33%
76-90
Пропущено
35
23
13 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
1
3%
5
22%
1-15
9
26%
0
0%
16-30
3
9%
3
13%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
7
20%
3
13%
61-75
9
26%
8
35%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0
Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1
Полесье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2
Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2
Результаты матчей
Минай
Полесье
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
1
8 раз 35%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Минай
Полесье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
92
38
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
84
110
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1111
Больше Меньше
176
418
914
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Ворскла
|Челядин Артём
|8