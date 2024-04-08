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  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Минай
2:3
Конец матча
Полесье
0'
0:1
9' Гол
Эрнандес Луйфер
13' Желтая карточка
Yegor Gunichev
0:2
23' Гол
Эрнандес Луйфер
0:3
59' Гол
Мустафаев Эмиль
1:3
65' Гол
Устименко Денис
76' Желтая карточка
Петряк Иван
86' Желтая карточка
Танковский Вячеслав
2:3
87' Гол
Устименко Денис
90' Желтая карточка
Семотюк Владислав
90'+10
35
Кемкин
Александр
4
Bohdan
Chuiev
23
Немчанинов
Дмитрий
22
Yevgeniy
Skyba
77
Кисель
Ярослав
44
Vadym
Vitenchuk
32
Петько
Сергей
5
Sergiy
Korniychuk
97
Кораблин
Тимур
9
Устименко
Денис
7
Yegor
Gunichev
1
Кудрик
Олег
13
Лукас
Тэйлор
44
Чоботенко
Сергей
3
Кравец
Василий
29
Artem
Smolyakov
55
Крушиньский
Борис
37
Таллиш
Энрике
59
Козак
Артём
95
Мустафаев
Эмиль
7
Назаренко
Александр
9
Эрнандес
Луйфер
Минай
Полесье

История личных встреч

Минай
Полесье

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Устименко Денис 4 0.18
Yegor Gunichev 3 0.14
Yegor Tverdokhlib 2 0.09
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.09
Ременяк Артур 1 0.05
Кораблин Тимур 1 0.05
Yevgeniy Skyba 1 0.05
Sergiy Korniychuk 1 0.05
Valeriy Rogozynsky 0 0
Прокопчук Кирилл 0 0
Вакула Владислав 0 0
Семотюк Владислав 0 0
Матюшенко Иван 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Bohdan Chuiev 0 0
Полесье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Артём 4 (1) 0.17
Макуана Бени 4 0.17
Будковский Филипп 4 0.17
Кушниренко Богдан 3 (1) 0.13
Крушиньский Борис 2 0.09
Мустафаев Эмиль 2 0.09
Грицук Василий 2 (2) 0.09
Шастал Дмитрий 2 0.09
Эрнандес Луйфер 2 0.09
Arielson 1 0.04
Назаренко Александр 1 0.04
Лукас Тэйлор 1 0.04
Artem Smolyakov 1 0.04
Янаков Денис 1 (1) 0.04
Танковский Вячеслав 0 0
Таллиш Энрике 0 0
Чоботенко Сергей 0 0
Кравченко Никита 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vadym Vitenchuk 6 0
Петько Сергей 5 0
Кораблин Тимур 5 0
Мельник Александр 2 1
Ралюченко Андрей 3 0
Панасенко Сергей 3 0
Valeriy Rogozynsky 3 0
Taras Dmytruk 3 0
Немчанинов Дмитрий 2 0
Одарюк Владимир 2 0
Солдат Игорь 2 0
Гечев Михаил 2 0
Семотюк Владислав 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Yegor Tverdokhlib 2 0
Yegor Gunichev 2 0
Sergiy Korniychuk 2 0
Бандура Александр 0 1
Вакула Владислав 1 0
Устименко Денис 1 0
Ременяк Артур 1 0
Danylo Golub 1 0
Andriy Buleza 1 0
Volodymyr Sharan 1 0
Полесье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Танковский Вячеслав 8 1
Лукас Тэйлор 5 1
Кушниренко Богдан 3 2
Artem Smolyakov 5 0
Будковский Филипп 4 0
Шаповал Владислав 2 1
Михайличенко Богдан 3 0
Кравченко Никита 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Морозко Евгений 1 1
Бойко Денис 2 0
Шабанов Артём 2 0
Грицук Василий 2 0
Козак Артём 2 0
Макуана Бени 2 0
Arielson 2 0
Гитченко Андрей 0 1
Чоботенко Сергей 0 1
Огиря Владислав 1 0
Петряк Иван 1 0
Таллиш Энрике 1 0
Шастал Дмитрий 1 0
Фортюн Яссин 1 0
Назаренко Александр 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Denys Ndukve 1 0

Результаты матчей

Минай
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Полесье
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
2
Минай
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Полесье
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

4
12
Минай
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Полесье
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (8)
57% (13)
9% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
43% (10)
30% (7)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

11
14

Голы по времени матча

Забито

9
16
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
0
0%
3
19%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
6
38%
76-90

Пропущено

16
8
5 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
6%
2
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
4
25%
3
38%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 2
17 Не забивали 14
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
0
0%
8
57%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

19
15
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
0
0%
3
20%
1-15
7
37%
0
0%
16-30
1
5%
2
13%
31-45
1
5%
4
27%
46-60
5
26%
1
7%
61-75
5
26%
5
33%
76-90

Забито

15
30
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 9
11 Не забивали 6
1
7%
4
13%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
3
20%
2
7%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
4
27%
8
27%
61-75
3
20%
10
33%
76-90

Пропущено

35
23
13 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
1
3%
5
22%
1-15
9
26%
0
0%
16-30
3
9%
3
13%
31-45
6
17%
4
17%
46-60
7
20%
3
13%
61-75
9
26%
8
35%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Минай - Александрия 2:2 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 Шахтёр Донецк - Минай 2:0 Заря - Минай 2:0
Минай - Металлист-1925 2:0 Днепр-1 - Минай 1:1 Минай - Нива Тернополь 1:0 Минай - Карпаты 0:2 Минай - Металлист 1:1 Минай - Хуст 3:2 Рух Львов - Минай 3:1 Минай - Кривбасс 0:1 Колос Ковалёвка - Минай 2:0 Минай - Ворскла 0:0 Минай - Верес 0:0 Черноморец Од - Минай 3:0 Рух Львов - Минай 0:0 Минай - Оболонь 0:1 Виктория Николаевка - Минай 1:0 Полесье - Минай 2:1
Полесье
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Полесье - Ворскла 0:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Оболонь - Полесье 1:0 Полесье - Александрия 1:2
Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 Рух Львов - Полесье 1:1 Полесье - ФК Левый Берег 1:0 Стьярнан - Полесье 1:1 Кальмар - Полесье 1:0 Полесье - Сталь Мелец 1:1 Мурсия-2 - Полесье 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Полесье - Верес 1:1 Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Полесье - Металлист-1925 2:1 Полесье - Кривбасс 1:1 Полесье - Александрия 0:0 Заря - Полесье 0:1 Ворскла - Полесье 0:3 Полесье - Динамо Киев 3:2

Результаты матчей

Минай
Полесье

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 18%
2:0
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
1
8 раз 35%
0
6 раз 26%
2
5 раз 22%
3
4 раза 17%

Тоталы голов в матче

Минай
Полесье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
8
4
1
10
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
11
0.5
Больше Меньше
17
6
4
18
1.5
9
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 21 14 5 2 42 - 18 47
2.
Кривбасс
 22 14 4 4 40 - 22 46
3.
Динамо Киев
 21 14 3 4 50 - 23 45
4.
Днепр-1
 22 12 6 4 31 - 19 42
5.
Рух Львов
 23 10 9 4 34 - 24 39
6.
Полесье
 23 10 6 7 30 - 23 36
7.
Черноморец Од
 22 9 2 11 33 - 31 29
8.
Ворскла
 22 8 5 9 22 - 33 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 23 6 8 9 22 - 27 26
10.
Александрия
 22 6 7 9 19 - 26 25
11.
Колос Ковалёвка
 22 5 10 7 16 - 18 25
12.
Заря
 20 5 7 8 20 - 25 22
13.
Верес
 22 4 7 11 21 - 33 19
14.
Оболонь
 22 4 6 12 12 - 31 18
15.
Металлист-1925
 23 4 5 14 23 - 42 17
16.
Минай
 22 2 8 12 15 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
6.
Рух Львов
 11 3 7 1 13 - 10 16
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
10.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Ворскла
 11 3 3 5 13 - 22 12
12.
Заря
 10 3 2 5 7 - 11 11
13.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
14.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
4.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
5.
Динамо Киев
 10 6 2 2 28 - 15 20
6.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
7.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
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Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Заря Джордан 2 6
Ворскла Челядин Артём 8
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Крушиньский Борис сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Luifer Hernandez бьет в цель!
    • 13'
      Егор Гуничев получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Козак Артём сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Luifer Hernandez бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Минай 2:3 Полесье онлайн

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