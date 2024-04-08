Тур: 23. Стадион: Олимпийский (Киев).
1:1
Конец матча
0'
1:0
15' ГолЯрмоленко Андрей
23' Желтая карточкаБойко Виталий
26' Желтая карточкаВивчаренко Константин
32' Желтая карточкаРыбалка Сергей
1:1
40' ГолСалиху Хайдин
50' Желтая карточкаДячук Максим
51' Желтая карточкаСтасюк Пётр
57' Желтая карточкаЯшари Мухаррем
68' Желтая карточкаНоренков Денис
84' Желтая карточкаДубинчак Владислав
86' Желтая карточкаТилль Оливье
90' Желтая карточкаКучеренко Евгений
90'+7
Ход матча
15'
23'
32'
40'
1:1
50'
51'
57'
68'
86'
25
Дячук
Максим
95
Стасюк
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Дячук МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Диалло СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Стасюк ПётрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Eynel Soares
-
Главный тренер: Дулуб Олег
История личных встреч
Динамо Киев
ЛНЗ Черкассы
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванат Владислав
|11 (1)
|0.52
|Буяльский Виталий
|7 (3)
|0.33
|Ярмоленко Андрей
|6 (2)
|0.29
|Волошин Назар
|5
|0.24
|Бражко Владимир
|5
|0.24
|Кабаев Владислав
|3
|0.14
|Шапаренко Николай
|2 (1)
|0.1
|Караваев Александр
|2
|0.1
|Бенито Муйива
|2
|0.1
|Тымчик Александр
|2
|0.1
|Андриевский Александр
|1
|0.05
|Сидорчук Сергей
|1
|0.05
|Шепелев Владимир
|1
|0.05
|Попов Денис II
|1
|0.05
|Дячук Максим
|1
|0.05
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Супряга Владислав
|0
|0
|Сирота Александр
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шестаков Сергей
|3
|0.13
|Прядун Максим
|3
|0.13
|Наумец Владислав
|3
|0.13
|Олейник Денис
|2
|0.09
|Пасич Геннадий
|2
|0.09
|Бойко Виталий
|2 (1)
|0.09
|Хобленко Алексей
|1
|0.04
|Норенков Денис
|1
|0.04
|Ковалёв Максим
|1
|0.04
|Рыбалка Сергей
|1 (1)
|0.04
|Савин Антон
|0
|0
|Стасюк Пётр
|0
|0
|Ivan Tyshchenko
|0
|0
|Муравский Назарий
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дубинчак Владислав
|5
|0
|Волошин Назар
|5
|0
|Ванат Владислав
|3
|1
|Шепелев Владимир
|4
|0
|Бражко Владимир
|4
|0
|Сирота Александр
|2
|1
|Шапаренко Николай
|3
|0
|Дячук Максим
|3
|0
|Попов Денис II
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Тымчик Александр
|2
|0
|Вивчаренко Константин
|2
|0
|Караваев Александр
|0
|1
|Сидорчук Сергей
|1
|0
|Буяльский Виталий
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Диалло Самба
|1
|0
|Бенито Муйива
|1
|0
|Matviy Ponomarenko
|1
|0
ЛНЗ Черкассы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|6
|0
|Норенков Денис
|6
|0
|Муравский Назарий
|6
|0
|Бар Арад
|4
|1
|Рыбалка Сергей
|5
|0
|Бойко Виталий
|4
|0
|Олейник Денис
|3
|0
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Савин Антон
|3
|0
|Насонов Александр
|3
|0
|Пеньков Герман
|3
|0
|Шестаков Сергей
|3
|0
|Калюжный Иван
|3
|0
|Хобленко Алексей
|2
|0
|Хамелюк Владислав
|2
|0
|Лопырёнок Максим
|0
|1
|Тарасенко Олег
|1
|0
|Тилль Оливье
|1
|0
|Прядун Максим
|1
|0
|Яшари Мухаррем
|1
|0
|Стасюк Пётр
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Кучеренко Евгений
|1
|0
|Нич Назарий
|1
|0
|Sergiy Kopyl
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
ЛНЗ Черкассы
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
2
Динамо Киев
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
ЛНЗ Черкассы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
14
Упущенные победы
24
6
Динамо Киев
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
11
16
Упущенные победы
25
8
Голы по времени матча
Забито
22
11
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 17
5
23%
1
9%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
8
36%
6
55%
76-90
Пропущено
8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
0
0%
6
60%
76-90
Забито
28
10
14 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 17
5
18%
0
0%
1-15
5
18%
3
30%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
4
14%
1
10%
46-60
5
18%
1
10%
61-75
5
18%
5
50%
76-90
Пропущено
15
18
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
3
20%
5
28%
46-60
4
27%
4
22%
61-75
4
27%
4
22%
76-90
Забито
50
21
27 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 8
2 Не забивали 11
10
20%
1
5%
1-15
9
18%
3
14%
16-30
8
16%
2
10%
31-45
4
8%
3
14%
46-60
6
12%
1
5%
61-75
13
26%
11
52%
76-90
Пропущено
23
28
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
4
17%
2
7%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
5
22%
5
18%
46-60
5
22%
5
18%
61-75
4
17%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1
Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Динамо Киев - Рух Львов 2:0
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1
Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0
Результаты матчей
Динамо Киев
ЛНЗ Черкассы
Точный счет
2:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:4
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:4
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
Точное количество голов
2
7 раз 33%
4
6 раз 29%
1
4 раза 19%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
ЛНЗ Черкассы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
74
38
38
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
39
55
210
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
1310
156
617
813
320
714
120
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Ворскла
|Челядин Артём
|8