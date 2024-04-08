  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Динамо Киев
1:1
Конец матча
ЛНЗ Черкассы
0'
1:0
15' Гол
Ярмоленко Андрей
23' Желтая карточка
Бойко Виталий
26' Желтая карточка
Вивчаренко Константин
32' Желтая карточка
Рыбалка Сергей
1:1
40' Гол
Салиху Хайдин
50' Желтая карточка
Дячук Максим
51' Желтая карточка
Стасюк Пётр
57' Желтая карточка
Яшари Мухаррем
68' Желтая карточка
Норенков Денис
84' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
86' Желтая карточка
Тилль Оливье
90' Желтая карточка
Кучеренко Евгений
90'+7
35
Нещерет
Руслан
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
25
Дячук
Максим
2
Вивчаренко
Константин
18
Андриевский
Александр
6
Бражко
Владимир
7
Ярмоленко
Андрей
10
Шапаренко
Николай
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
21
Кучеренко
Евгений
34
Муравский
Назарий
55
Ковалёв
Максим
5
Салиху
Хайдин
95
Стасюк
Пётр
37
Рыбалка
Сергей
10
Бойко
Виталий
17
Норенков
Денис
70
Наумец
Владислав
20
Mollo
Bessala
15
Яшари
Мухаррем
Динамо Киев
ЛНЗ Черкассы

История личных встреч

Динамо Киев
ЛНЗ Черкассы

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванат Владислав 11 (1) 0.52
Буяльский Виталий 7 (3) 0.33
Ярмоленко Андрей 6 (2) 0.29
Волошин Назар 5 0.24
Бражко Владимир 5 0.24
Кабаев Владислав 3 0.14
Шапаренко Николай 2 (1) 0.1
Караваев Александр 2 0.1
Бенито Муйива 2 0.1
Тымчик Александр 2 0.1
Андриевский Александр 1 0.05
Сидорчук Сергей 1 0.05
Шепелев Владимир 1 0.05
Попов Денис II 1 0.05
Дячук Максим 1 0.05
Дубинчак Владислав 0 0
Супряга Владислав 0 0
Сирота Александр 0 0
Вивчаренко Константин 0 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шестаков Сергей 3 0.13
Прядун Максим 3 0.13
Наумец Владислав 3 0.13
Олейник Денис 2 0.09
Пасич Геннадий 2 0.09
Бойко Виталий 2 (1) 0.09
Хобленко Алексей 1 0.04
Норенков Денис 1 0.04
Ковалёв Максим 1 0.04
Рыбалка Сергей 1 (1) 0.04
Савин Антон 0 0
Стасюк Пётр 0 0
Ivan Tyshchenko 0 0
Муравский Назарий 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубинчак Владислав 5 0
Волошин Назар 5 0
Ванат Владислав 3 1
Шепелев Владимир 4 0
Бражко Владимир 4 0
Сирота Александр 2 1
Шапаренко Николай 3 0
Дячук Максим 3 0
Попов Денис II 1 1
Андриевский Александр 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Тымчик Александр 2 0
Вивчаренко Константин 2 0
Караваев Александр 0 1
Сидорчук Сергей 1 0
Буяльский Виталий 1 0
Бущан Георгий 1 0
Диалло Самба 1 0
Бенито Муйива 1 0
Matviy Ponomarenko 1 0
ЛНЗ Черкассы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 6 0
Норенков Денис 6 0
Муравский Назарий 6 0
Бар Арад 4 1
Рыбалка Сергей 5 0
Бойко Виталий 4 0
Олейник Денис 3 0
Ковалёв Максим 3 0
Савин Антон 3 0
Насонов Александр 3 0
Пеньков Герман 3 0
Шестаков Сергей 3 0
Калюжный Иван 3 0
Хобленко Алексей 2 0
Хамелюк Владислав 2 0
Лопырёнок Максим 0 1
Тарасенко Олег 1 0
Тилль Оливье 1 0
Прядун Максим 1 0
Яшари Мухаррем 1 0
Стасюк Пётр 1 0
Наумец Владислав 1 0
Кучеренко Евгений 1 0
Нич Назарий 1 0
Sergiy Kopyl 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
ЛНЗ Черкассы
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

1
2
Динамо Киев
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
ЛНЗ Черкассы
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
14

Упущенные победы

24
6
Динамо Киев
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
ЛНЗ Черкассы
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
48% (11)
17% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

11
16

Упущенные победы

25
8

Голы по времени матча

Забито

22
11
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 17
5
23%
1
9%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
8
36%
6
55%
76-90

Пропущено

8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
2
25%
1
10%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
0
0%
6
60%
76-90

Забито

28
10
14 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 17
5
18%
0
0%
1-15
5
18%
3
30%
16-30
4
14%
0
0%
31-45
4
14%
1
10%
46-60
5
18%
1
10%
61-75
5
18%
5
50%
76-90

Пропущено

15
18
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
3
20%
5
28%
46-60
4
27%
4
22%
61-75
4
27%
4
22%
76-90

Забито

50
21
27 В 1-м тайме 6
23 Во 2-м тайме 15
16 Забивали первыми 8
2 Не забивали 11
10
20%
1
5%
1-15
9
18%
3
14%
16-30
8
16%
2
10%
31-45
4
8%
3
14%
46-60
6
12%
1
5%
61-75
13
26%
11
52%
76-90

Пропущено

23
28
9 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 16
4
17%
2
7%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
3
13%
5
18%
31-45
5
22%
5
18%
46-60
5
22%
5
18%
61-75
4
17%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Динамо Киев - Заря 2:0 Верес - Динамо Киев 1:1
Динамо Киев - Черноморец Од 1:0 Металлист-1925 - Динамо Киев 2:4 Динамо Киев - Шериф 2:0 Динамо Киев - Петрокуб 1:1 Динамо Киев - Динамо Тбилиси 0:0 Динамо Киев - РФШ Рига 1:0 Динамо Киев - Шкендия 1:1 Динамо Киев - Лиепая 5:2 Левски София - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Пахтакор 5:1 Динамо Киев - Баник Острава 2:3 Легия - Динамо Киев 3:1 Динамо Киев - ФК Балкани 0:2 Динамо Киев - Оболонь 2:0 Динамо Киев - Металлист-1925 4:2 Динамо Киев - Рух Львов 2:0
ЛНЗ Черкассы
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 ЛНЗ Черкассы - Минай 1:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Металлист-1925 - ЛНЗ Черкассы 1:1
Полесье - ЛНЗ Черкассы 0:1 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Черноморец Од - ЛНЗ Черкассы 1:3 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 ЛНЗ Черкассы - Колос Ковалёвка 1:1 ЛНЗ Черкассы - Оболонь 3:0 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 ЛНЗ Черкассы - Александрия 0:0 Верес - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Динамо Киев 2:4 ЛНЗ Черкассы - Рух Львов 2:1 Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы 0:0 ЛНЗ Черкассы - Металлист-1925 0:1 ЛНЗ Черкассы - Полесье 1:2 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0

Результаты матчей

Динамо Киев
ЛНЗ Черкассы

Точный счет

2:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:4
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 19%
1:1
3 раза 14%
2:4
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%

Точное количество голов

2
7 раз 33%
4
6 раз 29%
1
4 раза 19%
0
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
10 раз 43%
1
7 раз 30%
2
3 раза 13%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
ЛНЗ Черкассы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
7
4
1.5
3
8
3
8
2.5
1
10
3
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
3
9
5
5
2.5
2
10
4
6
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
13
10
15
6
1.5
6
17
8
13
2.5
3
20
7
14
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 21 14 5 2 42 - 18 47
2.
Кривбасс
 22 14 4 4 40 - 22 46
3.
Динамо Киев
 21 14 3 4 50 - 23 45
4.
Днепр-1
 22 12 6 4 31 - 19 42
5.
Рух Львов
 23 10 9 4 34 - 24 39
6.
Полесье
 23 10 6 7 30 - 23 36
7.
Черноморец Од
 22 9 2 11 33 - 31 29
8.
Ворскла
 22 8 5 9 22 - 33 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 23 6 8 9 22 - 27 26
10.
Александрия
 22 6 7 9 19 - 26 25
11.
Колос Ковалёвка
 22 5 10 7 16 - 18 25
12.
Заря
 20 5 7 8 20 - 25 22
13.
Верес
 22 4 7 11 21 - 33 19
14.
Оболонь
 22 4 6 12 12 - 31 18
15.
Металлист-1925
 23 4 5 14 23 - 42 17
16.
Минай
 22 2 8 12 15 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 11 7 2 2 18 - 12 23
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
6.
Рух Львов
 11 3 7 1 13 - 10 16
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
10.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Ворскла
 11 3 3 5 13 - 22 12
12.
Заря
 10 3 2 5 7 - 11 11
13.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
14.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
4.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
5.
Динамо Киев
 10 6 2 2 28 - 15 20
6.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
7.
Ворскла
 11 5 2 4 9 - 11 17
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Заря Джордан 2 6
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Петр Стасюк получил желтую карточку от судьи
    • 50'
      Дячук Максим получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Mollo Bessala уходит с поля. Хобленко Алексей выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Динамо Киев 1:1 ЛНЗ Черкассы онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный