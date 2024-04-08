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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Кривбасс
1:1
Второй тайм: 62'
Ворскла
0'
1:0
22' Пенальти
Созах Даниэль
1:1
30' Гол
Степанюк Руслан
34' Желтая карточка
Бизимана Джихад
58' Желтая карточка
Стецков Тимур
30
Маханьков
Владимир
7
Понедельник
Андрей
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
10
Хомченовский
Дмитрий
9
Созах
Даниэль
78
Кожушко
Олег
7
Исенко
Павел
27
Крупский
Илья
44
Хрипчук
Даниил
4
Пердута
Игорь
9
Корниенко
Виктор
92
Сиссоко
Самбу
18
Павлюк
Евгений
11
Степанюк
Руслан
33
Мякушко
Сергей
22
Ковталюк
Николай
50
Кане
Ибрахим
Кривбасс
Ворскла

История личных встреч

Кривбасс
Ворскла

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
67

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 7 0.3
Задерака Максим 6 0.26
Кузык Денис 4 0.17
Hrvoje Ilic 3 (2) 0.13
Бескоровайный Данил 3 0.13
Бизимана Джихад 2 0.09
Klim Prykhodko 2 (1) 0.09
Понедельник Андрей 2 0.09
Аду Принс 2 0.09
Лунёв Максим 2 (1) 0.09
Стецков Тимур 1 0.04
Дибанго Иван 1 0.04
Дебелко Роман 1 0.04
Хомченовский Дмитрий 1 0.04
Созах Даниэль 1 (1) 0.04
По Жан-Морель 1 0.04
Viktor Bliznichenko 1 0.04
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Микитишин Артур 0 0
Bandeira 0 0
Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанюк Руслан 6 (2) 0.26
Юрченко Владлен 3 0.13
Мякушко Сергей 2 0.09
Скляр Александр 2 (2) 0.09
Родригес Фелипе II 2 0.09
Челядин Артём 2 0.09
Нестеренко Иван 2 0.09
Бацула Андрей 1 0.04
Корниенко Виктор 1 0.04
Ковталюк Николай 1 0.04
Кане Ибрахим 0 0
Пердута Игорь 0 0
Крупский Илья 0 0
Павлюк Евгений 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 7 0
Кожушко Олег 5 0
Вакулко Юрий 3 1
Бескоровайный Данил 3 1
Хомченовский Дмитрий 2 1
Hrvoje Ilic 2 1
Понедельник Андрей 3 0
Стецков Тимур 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Кузык Денис 1 0
Созах Даниэль 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Аду Принс 1 0
Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скляр Александр 9 1
Челядин Артём 8 0
Tiago Santana 6 0
Крупский Илья 4 1
Хрипчук Даниил 1 2
Пердута Игорь 4 0
Кане Ибрахим 4 0
Степанюк Руслан 2 1
Исенко Павел 3 0
Павлюк Евгений 3 0
Мякушко Сергей 2 0
Ковталюк Николай 2 0
Сиссоко Самбу 2 0
Якубу Наджиб 2 0
Корниенко Виктор 2 0
Нестеренко Иван 2 0
Thiago Cunha 1 0
Бацула Андрей 1 0
Родригес Фелипе II 1 0
Taras Galas 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Ворскла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
2
Кривбасс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Ворскла
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
17

Упущенные победы

19
9
Кривбасс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
14% (3)
41% (9)
Ворскла
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

8
21

Упущенные победы

25
11

Голы по времени матча

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
3
17%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
5
28%
2
22%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
3
27%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Забито

21
14
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
6
29%
2
14%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
5
24%
5
36%
76-90

Пропущено

11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
27%
2
10%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
1
9%
6
29%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
6
29%
76-90

Забито

39
23
18 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
5
13%
2
9%
1-15
2
5%
4
17%
16-30
11
28%
4
17%
31-45
6
15%
3
13%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
10
26%
7
30%
76-90

Пропущено

23
32
14 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
5
22%
5
16%
1-15
5
22%
4
13%
16-30
4
17%
8
25%
31-45
2
9%
6
19%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
3
13%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2
ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0
Ворскла
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1
Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3

Результаты матчей

Кривбасс
Ворскла

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
6 раз 27%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
7 раз 32%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Ворскла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
6
5
1.5
4
7
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
7
4
1.5
3
8
5
6
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
15
7
13
9
1.5
7
15
7
15
2.5
1
21
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 21 14 5 2 42 - 18 47
2.
Кривбасс
 1:1 23 14 5 4 41 - 23 47
3.
Динамо Киев
 21 14 3 4 50 - 23 45
4.
Днепр-1
 22 12 6 4 31 - 19 42
5.
Рух Львов
 23 10 9 4 34 - 24 39
6.
Полесье
 23 10 6 7 30 - 23 36
7.
Ворскла
 1:1 23 8 6 9 23 - 34 30
8.
Черноморец Од
 22 9 2 11 33 - 31 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 23 6 8 9 22 - 27 26
10.
Александрия
 22 6 7 9 19 - 26 25
11.
Колос Ковалёвка
 22 5 10 7 16 - 18 25
12.
Заря
 20 5 7 8 20 - 25 22
13.
Верес
 22 4 7 11 21 - 33 19
14.
Оболонь
 22 4 6 12 12 - 31 18
15.
Металлист-1925
 23 4 5 14 23 - 42 17
16.
Минай
 22 2 8 12 15 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 1:1 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 11 5 3 3 15 - 10 18
6.
Рух Львов
 11 3 7 1 13 - 10 16
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
10.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Ворскла
 1:1 11 3 3 5 13 - 22 12
12.
Заря
 10 3 2 5 7 - 11 11
13.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
14.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 1:1 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
4.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
5.
Динамо Киев
 10 6 2 2 28 - 15 20
6.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
7.
Ворскла
 1:1 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 13 - 14 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (3)
Кривбасс Кожушко Олег 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Заря Джордан 2 6
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Ворскла
1.89
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6.05
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6.50
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