Тур: 23. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
1:0
22' ПенальтиСозах Даниэль
1:1
30' ГолСтепанюк Руслан
34' Желтая карточкаБизимана Джихад
58' Желтая карточкаСтецков Тимур
Ход матча
22'
1:0
30'
1:1
34'
58'
55
Дибанго
Иван
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Лунёв МаксимНападающий
-
25 Bandeira
-
23 Hrvoje Ilic
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Кане ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Якубу НаджибПолузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
-
-
57 Taras Galas
-
-
-
Главный тренер: Доланский Сергей
История личных встреч
Кривбасс
Ворскла
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|7
|0.3
|Задерака Максим
|6
|0.26
|Кузык Денис
|4
|0.17
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.13
|Бескоровайный Данил
|3
|0.13
|Бизимана Джихад
|2
|0.09
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.09
|Понедельник Андрей
|2
|0.09
|Аду Принс
|2
|0.09
|Лунёв Максим
|2 (1)
|0.09
|Стецков Тимур
|1
|0.04
|Дибанго Иван
|1
|0.04
|Дебелко Роман
|1
|0.04
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.04
|Созах Даниэль
|1 (1)
|0.04
|По Жан-Морель
|1
|0.04
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.04
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
|Bandeira
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|6 (2)
|0.26
|Юрченко Владлен
|3
|0.13
|Мякушко Сергей
|2
|0.09
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.09
|Родригес Фелипе II
|2
|0.09
|Челядин Артём
|2
|0.09
|Нестеренко Иван
|2
|0.09
|Бацула Андрей
|1
|0.04
|Корниенко Виктор
|1
|0.04
|Ковталюк Николай
|1
|0.04
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|7
|0
|Кожушко Олег
|5
|0
|Вакулко Юрий
|3
|1
|Бескоровайный Данил
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Hrvoje Ilic
|2
|1
|Понедельник Андрей
|3
|0
|Стецков Тимур
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|9
|1
|Челядин Артём
|8
|0
|Tiago Santana
|6
|0
|Крупский Илья
|4
|1
|Хрипчук Даниил
|1
|2
|Пердута Игорь
|4
|0
|Кане Ибрахим
|4
|0
|Степанюк Руслан
|2
|1
|Исенко Павел
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Сиссоко Самбу
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Taras Galas
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Ворскла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
2
Кривбасс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Ворскла
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
17
Упущенные победы
19
9
Кривбасс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
14% (3)
41% (9)
Ворскла
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
8
21
Упущенные победы
25
11
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
3
17%
1
11%
1-15
1
6%
2
22%
16-30
5
28%
2
22%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Пропущено
12
11
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
17%
3
27%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Забито
21
14
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
6
29%
2
14%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
5
24%
5
36%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
27%
2
10%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
1
9%
6
29%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
6
29%
76-90
Забито
39
23
18 В 1-м тайме 10
21 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
5
13%
2
9%
1-15
2
5%
4
17%
16-30
11
28%
4
17%
31-45
6
15%
3
13%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
10
26%
7
30%
76-90
Пропущено
23
32
14 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 15
5
22%
5
16%
1-15
5
22%
4
13%
16-30
4
17%
8
25%
31-45
2
9%
6
19%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
3
13%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2
ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0
Ворскла
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1
Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3
Результаты матчей
Кривбасс
Ворскла
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:2
4 раза 18%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
6 раз 27%
0
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
65
47
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
74
38
56
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
157
139
715
715
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|14
|5
|2
|42 - 18
|47
|2.
|1:1
|23
|14
|5
|4
|41 - 23
|47
|3.
|21
|14
|3
|4
|50 - 23
|45
|4.
|22
|12
|6
|4
|31 - 19
|42
|5.
|23
|10
|9
|4
|34 - 24
|39
|6.
|23
|10
|6
|7
|30 - 23
|36
|7.
|1:1
|23
|8
|6
|9
|23 - 34
|30
|8.
|22
|9
|2
|11
|33 - 31
|29
|9.
|23
|6
|8
|9
|22 - 27
|26
|10.
|22
|6
|7
|9
|19 - 26
|25
|11.
|22
|5
|10
|7
|16 - 18
|25
|12.
|20
|5
|7
|8
|20 - 25
|22
|13.
|22
|4
|7
|11
|21 - 33
|19
|14.
|22
|4
|6
|12
|12 - 31
|18
|15.
|23
|4
|5
|14
|23 - 42
|17
|16.
|22
|2
|8
|12
|15 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|25 - 11
|28
|2.
|11
|8
|1
|2
|22 - 8
|25
|3.
|1:1
|12
|7
|3
|2
|19 - 13
|24
|4.
|11
|6
|1
|4
|16 - 12
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 10
|18
|6.
|11
|3
|7
|1
|13 - 10
|16
|7.
|10
|4
|3
|3
|6 - 10
|15
|8.
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|9.
|12
|3
|5
|4
|8 - 10
|14
|10.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|11.
|1:1
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|11 - 19
|11
|14.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|16.
|11
|1
|5
|5
|9 - 16
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|16 - 9
|24
|2.
|1:1
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|3.
|12
|7
|2
|3
|21 - 14
|23
|4.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|5.
|10
|6
|2
|2
|28 - 15
|20
|6.
|9
|5
|4
|0
|17 - 7
|19
|7.
|1:1
|12
|5
|3
|4
|10 - 12
|18
|8.
|12
|4
|5
|3
|11 - 10
|17
|9.
|10
|2
|5
|3
|8 - 8
|11
|10.
|10
|2
|5
|3
|13 - 14
|11
|11.
|11
|3
|1
|7
|17 - 19
|10
|12.
|12
|2
|4
|6
|13 - 16
|10
|13.
|11
|2
|2
|7
|5 - 17
|8
|14.
|10
|1
|3
|6
|4 - 12
|6
|15.
|11
|1
|3
|7
|6 - 19
|6
|16.
|13
|1
|3
|9
|12 - 23
|6
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Ворскла
|Челядин Артём
|8