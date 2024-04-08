Тур: 23. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
1:0
22' ПенальтиСозах Даниэль
1:1
30' ГолСтепанюк Руслан
34' Желтая карточкаБизимана Джихад
58' Желтая карточкаСтецков Тимур
80' Желтая карточкаЛунёв Максим
90'+4
Ход матча
22'
1:0
30'
1:1
34'
58'
80'
55
Дибанго
Иван
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
50
Кане
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Лунёв МаксимНападающий
-
25 Bandeira
-
23 Hrvoje Ilic
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Кане ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Якубу НаджибПолузащитник
-
77 Толи АрдитПолузащитник
- Полузащитник
-
-
57 Taras Galas
-
-
-
Главный тренер: Доланский Сергей
История личных встреч
Кривбасс
Ворскла
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
67
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|7
|0.3
|Задерака Максим
|6
|0.26
|Кузык Денис
|4
|0.17
|Hrvoje Ilic
|3 (2)
|0.13
|Бескоровайный Данил
|3
|0.13
|Бизимана Джихад
|2
|0.09
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.09
|Понедельник Андрей
|2
|0.09
|Аду Принс
|2
|0.09
|Лунёв Максим
|2 (1)
|0.09
|Стецков Тимур
|1
|0.04
|Дибанго Иван
|1
|0.04
|Дебелко Роман
|1
|0.04
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.04
|Созах Даниэль
|1 (1)
|0.04
|По Жан-Морель
|1
|0.04
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.04
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
|Bandeira
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Степанюк Руслан
|6 (2)
|0.26
|Юрченко Владлен
|3
|0.13
|Мякушко Сергей
|2
|0.09
|Скляр Александр
|2 (2)
|0.09
|Родригес Фелипе II
|2
|0.09
|Челядин Артём
|2
|0.09
|Нестеренко Иван
|2
|0.09
|Бацула Андрей
|1
|0.04
|Корниенко Виктор
|1
|0.04
|Ковталюк Николай
|1
|0.04
|Кане Ибрахим
|0
|0
|Пердута Игорь
|0
|0
|Крупский Илья
|0
|0
|Павлюк Евгений
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|7
|0
|Кожушко Олег
|5
|0
|Вакулко Юрий
|3
|1
|Бескоровайный Данил
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Hrvoje Ilic
|2
|1
|Понедельник Андрей
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Лунёв Максим
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
|Аду Принс
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|9
|1
|Челядин Артём
|8
|0
|Tiago Santana
|6
|0
|Крупский Илья
|4
|1
|Хрипчук Даниил
|1
|2
|Пердута Игорь
|4
|0
|Кане Ибрахим
|4
|0
|Степанюк Руслан
|2
|1
|Исенко Павел
|3
|0
|Павлюк Евгений
|3
|0
|Мякушко Сергей
|2
|0
|Ковталюк Николай
|2
|0
|Сиссоко Самбу
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|Корниенко Виктор
|2
|0
|Нестеренко Иван
|2
|0
|Thiago Cunha
|1
|0
|Бацула Андрей
|1
|0
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Taras Galas
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Ворскла
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
7
3
Кривбасс
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Ворскла
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
17
Упущенные победы
19
9
Кривбасс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (10)
17% (4)
39% (9)
Ворскла
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
48% (11)
35% (8)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
8
21
Упущенные победы
26
12
Голы по времени матча
Забито
19
10
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 16
3
16%
1
10%
1-15
2
11%
3
30%
16-30
5
26%
2
20%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Пропущено
13
12
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
15%
3
25%
1-15
4
31%
2
17%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
1
8%
1
8%
76-90
Забито
21
14
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
10%
1
7%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
6
29%
2
14%
31-45
3
14%
3
21%
46-60
4
19%
1
7%
61-75
5
24%
5
36%
76-90
Пропущено
11
21
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
27%
2
10%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
1
9%
6
29%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
6
29%
76-90
Забито
40
24
19 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 7
5
13%
2
8%
1-15
3
8%
5
21%
16-30
11
28%
4
17%
31-45
6
15%
3
13%
46-60
5
13%
3
13%
61-75
10
25%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
24
33
15 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
5
21%
5
15%
1-15
6
25%
5
15%
16-30
4
17%
8
24%
31-45
2
8%
6
18%
46-60
4
17%
2
6%
61-75
3
13%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2
ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0
Ворскла
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1
Ворскла - Верес 2:1 Заря - Ворскла 1:0 Ворскла - Согдиана 3:1 Ворскла - Брук-Бет Термалица 1:0 Арка Гдыня - Ворскла 2:3 Ворскла - КФ Лапи 0:2 Ворскла - Кайсар 4:1 Сабах Баку - Ворскла 0:3 Ворскла - Рух Львов 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Ворскла - ЛНЗ Черкассы 0:0 Оболонь - Ворскла 0:1 Минай - Ворскла 0:0 Оболонь - Ворскла 0:3 Ворскла - Металлист-1925 2:2 Ворскла - Днепр-1 2:3
Результаты матчей
Кривбасс
Ворскла
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
1:3
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
7 раз 30%
2
6 раз 26%
3
6 раз 26%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
1
9 раз 39%
0
7 раз 30%
2
7 раз 30%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
92
66
47
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
75
74
39
56
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
203
Больше Меньше
167
1310
716
716
122
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- — Вылет в Первую лигу
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Ворскла
|Челядин Артём
|8