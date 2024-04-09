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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Днепр-1
 
Прерван
Заря
1
Волынец
Евгений
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
11
Мирошниченко
Денис
18
Бабенко
Руслан
22
Рубчинский
Валентин
34
Танчик
Владимир
8
Пихалёнок
Александр
17
Леднeв
Богдан
9
Гуцуляк
Алексей
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
3
Боль
Антон
44
Батагов
Арсений
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
16
Волошин
Викентий
20
Чурко
Вячеслав
5
Яцык
Александр
70
Кирюханцев
Игорь
7
Антюх
Денис
Днепр-1
Заря

История личных встреч

Днепр-1
Заря

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ТМС
2:3
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.4

Среднее время на гол

90
64

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
2.25

Среднее время на гол

56
40

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.33
1.78

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
50

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филиппов Александр 8 0.35
Гуцуляк Алексей 7 0.3
Пихалёнок Александр 5 (2) 0.22
Леднeв Богдан 4 0.17
Адамюк Владимир 1 0.04
Мирошниченко Денис 1 0.04
Танчик Владимир 1 0.04
Сарапий Эдуард 1 0.04
Бабенко Руслан 1 0.04
Сваток Александр 1 0.04
Когут Игорь 1 0.04
Бланко Доминго 1 (1) 0.04
Рубчинский Валентин 0 0
Пурита Эмилиано 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 7 0.33
Антюх Денис 3 (2) 0.14
Батагов Арсений 2 0.1
Нагнойный Денис 1 0.05
Волошин Викентий 1 0.05
Яцык Александр 1 0.05
Джордан 1 0.05
Бугай Владислав 1 0.05
Кирюханцев Игорь 1 0.05
Русин Назарий 1 0.05
Алефиренко Даниил 1 0.05
Горбач Игорь 1 0.05
Jakov Basic 1 0.05
Чурко Вячеслав 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарапий Эдуард 6 1
Бабенко Руслан 5 0
Адамюк Владимир 4 0
Гуцуляк Алексей 4 0
Рубчинский Валентин 4 0
Каплиенко Александр 3 0
Пихалёнок Александр 3 0
Кравец Василий 2 0
Горбунов Сергей Олегович 2 0
Когут Игорь 2 0
Волынец Евгений 2 0
Горин Олег 2 0
Yuriy Maksymov 2 0
Мирошниченко Денис 1 0
Пасич Евгений 1 0
Сваток Александр 1 0
Бланко Доминго 1 0
Леднeв Богдан 1 0
Очеретько Олег 1 0
Ramik Hadzhyiev 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 6 2
Мишнёв Дмитрий 4 0
Снурницын Игорь 4 0
Антюх Денис 3 0
Вантух Роман 3 0
Батагов Арсений 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Азиангбе Коджо 3 0
Гулько Илья 1 1
Чурко Вячеслав 2 0
Кирюханцев Игорь 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Бутко Богдан 1 0
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Ндур Алиун 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Яцык Александр 1 0
Jakov Basic 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Заря
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
7
Днепр-1
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Заря
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

16
5
Днепр-1
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
64% (14)
14% (3)
Заря
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

6
13

Упущенные победы

21
12

Голы по времени матча

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
19%
2
15%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
11%
5
36%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90

Забито

16
7
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
3
19%
1
14%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
1
6%
2
29%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

32
20
16 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
16 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
6
19%
3
15%
1-15
6
19%
4
20%
16-30
4
13%
5
25%
31-45
9
28%
0
0%
46-60
3
9%
3
15%
61-75
4
13%
5
25%
76-90

Пропущено

18
25
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
2
11%
4
16%
1-15
1
6%
8
32%
16-30
5
28%
3
12%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
5
28%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1
Заря
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0
Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2

Результаты матчей

Днепр-1
Заря

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%

Точное количество голов

1
12 раз 55%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
5
3
8
1.5
2
8
1
10
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
7
1.5
4
6
2
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
3
0.5
Больше Меньше
12
8
7
15
1.5
6
14
3
19
2.5
1
19
1
21
3.5
1
19
1
21
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 21 14 5 2 42 - 18 47
2.
Кривбасс
 23 14 5 4 41 - 23 47
3.
Динамо Киев
 21 14 3 4 50 - 23 45
4.
Днепр-1
 22 12 6 4 33 - 21 42
5.
Рух Львов
 23 10 9 4 34 - 24 39
6.
Полесье
 23 10 6 7 30 - 23 36
7.
Ворскла
 23 8 6 9 23 - 34 30
8.
Черноморец Од
 22 9 2 11 33 - 31 29
9.
ЛНЗ Черкассы
 23 6 8 9 22 - 27 26
10.
Александрия
 22 6 7 9 19 - 26 25
11.
Колос Ковалёвка
 22 5 10 7 16 - 18 25
12.
Заря
 20 5 7 8 22 - 27 22
13.
Верес
 22 4 7 11 21 - 33 19
14.
Оболонь
 22 4 6 12 12 - 31 18
15.
Металлист-1925
 23 4 5 14 23 - 42 17
16.
Минай
 22 2 8 12 15 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 1 2 25 - 11 28
2.
Динамо Киев
 11 8 1 2 22 - 8 25
3.
Кривбасс
 12 7 3 2 19 - 13 24
4.
Черноморец Од
 11 6 1 4 16 - 12 19
5.
Днепр-1
 11 5 3 3 17 - 12 18
6.
Рух Львов
 11 3 7 1 13 - 10 16
7.
Александрия
 10 4 3 3 6 - 10 15
8.
Полесье
 11 4 3 4 14 - 15 15
9.
Колос Ковалёвка
 12 3 5 4 8 - 10 14
10.
Верес
 12 3 4 5 17 - 21 13
11.
Ворскла
 11 3 3 5 13 - 22 12
12.
Заря
 10 3 2 5 7 - 11 11
13.
Металлист-1925
 10 3 2 5 11 - 19 11
14.
Оболонь
 11 2 4 5 7 - 14 10
15.
ЛНЗ Черкассы
 11 2 3 6 11 - 17 9
16.
Минай
 11 1 5 5 9 - 16 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 3 1 16 - 9 24
2.
Кривбасс
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Рух Львов
 12 7 2 3 21 - 14 23
4.
Полесье
 12 6 3 3 16 - 8 21
5.
Динамо Киев
 10 6 2 2 28 - 15 20
6.
Шахтёр Донецк
 9 5 4 0 17 - 7 19
7.
Ворскла
 12 5 3 4 10 - 12 18
8.
ЛНЗ Черкассы
 12 4 5 3 11 - 10 17
9.
Колос Ковалёвка
 10 2 5 3 8 - 8 11
10.
Заря
 10 2 5 3 15 - 16 11
11.
Черноморец Од
 11 3 1 7 17 - 19 10
12.
Александрия
 12 2 4 6 13 - 16 10
13.
Оболонь
 11 2 2 7 5 - 17 8
14.
Верес
 10 1 3 6 4 - 12 6
15.
Минай
 11 1 3 7 6 - 19 6
16.
Металлист-1925
 13 1 3 9 12 - 23 6
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (5)
Днепр-1 Филиппов Александр 8 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 7 (5)
Черноморец Од Штогрин Андрей 7 (3)
Днепр-1 Гуцуляк Алексей 7 (2)
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Топ нарушителей
Оболонь Taras Moroz 2 9
Ворскла Скляр Александр 1 9
Полесье Танковский Вячеслав 1 8
Заря Джордан 2 6
Ворскла Челядин Артём 8
Весь список
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    • 48'
      Г О О О О Л - Сваток Александр бьет в цель!
    • 47'
      Арсений Батахов получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Волошин Викентий уходит с поля. Горбач Игорь выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Лучшие коэффициенты
    Днепр-1
    Ничья
    Заря
    4.70
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    3.65
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    Днепр-1
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