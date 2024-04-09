Тур: 23. Стадион: Днепр-Арена.
Ход матча
47'
48'
1:0
52'
54'
55'
2:1
62'
2:2
68'
73'
47
Вантух
Роман
21
Jakov
Basic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Максимов Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ндур АлиунНападающий
-
32 Artem Slesar
-
34 Maksym Nabyt
-
Главный тренер: Коваль Юрий
История личных встреч
Днепр-1
Заря
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.4
Среднее время на гол
90
64
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
2.25
Среднее время на гол
56
40
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1.33
1.78
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
67
50
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филиппов Александр
|8
|0.35
|Гуцуляк Алексей
|7
|0.3
|Пихалёнок Александр
|5 (2)
|0.22
|Леднeв Богдан
|4
|0.17
|Адамюк Владимир
|1
|0.04
|Мирошниченко Денис
|1
|0.04
|Танчик Владимир
|1
|0.04
|Сарапий Эдуард
|1
|0.04
|Бабенко Руслан
|1
|0.04
|Сваток Александр
|1
|0.04
|Когут Игорь
|1
|0.04
|Бланко Доминго
|1 (1)
|0.04
|Рубчинский Валентин
|0
|0
|Пурита Эмилиано
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|7
|0.33
|Антюх Денис
|3 (2)
|0.14
|Батагов Арсений
|2
|0.1
|Нагнойный Денис
|1
|0.05
|Волошин Викентий
|1
|0.05
|Яцык Александр
|1
|0.05
|Джордан
|1
|0.05
|Бугай Владислав
|1
|0.05
|Кирюханцев Игорь
|1
|0.05
|Русин Назарий
|1
|0.05
|Алефиренко Даниил
|1
|0.05
|Горбач Игорь
|1
|0.05
|Jakov Basic
|1
|0.05
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарапий Эдуард
|6
|1
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Адамюк Владимир
|4
|0
|Гуцуляк Алексей
|4
|0
|Рубчинский Валентин
|4
|0
|Каплиенко Александр
|3
|0
|Пихалёнок Александр
|3
|0
|Кравец Василий
|2
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Волынец Евгений
|2
|0
|Горин Олег
|2
|0
|Yuriy Maksymov
|2
|0
|Мирошниченко Денис
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Сваток Александр
|1
|0
|Бланко Доминго
|1
|0
|Леднeв Богдан
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Ramik Hadzhyiev
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|6
|2
|Мишнёв Дмитрий
|4
|0
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Бутко Богдан
|1
|0
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Jakov Basic
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Заря
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
7
Днепр-1
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
Заря
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
16
5
Днепр-1
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
64% (14)
14% (3)
Заря
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
65% (13)
15% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
6
13
Упущенные победы
21
12
Голы по времени матча
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
19%
2
15%
1-15
3
19%
3
23%
16-30
1
6%
3
23%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
2
14%
1-15
1
11%
5
36%
16-30
3
33%
2
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
3
33%
3
21%
76-90
Забито
16
7
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
3
19%
1
14%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
1
6%
2
29%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
32
20
16 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 8
16 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
6
19%
3
15%
1-15
6
19%
4
20%
16-30
4
13%
5
25%
31-45
9
28%
0
0%
46-60
3
9%
3
15%
61-75
4
13%
5
25%
76-90
Пропущено
18
25
8 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
2
11%
4
16%
1-15
1
6%
8
32%
16-30
5
28%
3
12%
31-45
3
17%
1
4%
46-60
2
11%
4
16%
61-75
5
28%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 ЛНЗ Черкассы - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 0:1 Оболонь - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Минай 1:1 Днепр-1 - РФШ Рига 2:1 Днепр-1 - Аркадаг 1:0 Днепр-1 - Дечич 2:0 Ракув - Днепр-1 4:1 Черно Море - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Полесье - Днепр-1 1:1 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Черноморец Од 5:2 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Днепр-1 - Александрия 1:0 Рух Львов - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Днепр-1 3:0 Ворскла - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Днепр-1 0:1
Заря
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Заря - Динамо Киев 0:3 Заря - Металлист-1925 2:1 Оболонь - Заря 1:2 Динамо Киев - Заря 2:0
Заря - Минай 2:0 Александрия - Заря 0:0 Заря - Ворскла 1:0 Заря - ФК Валмиера 2:1 Динамо Батуми - Заря 2:2 Заря - Пюник 4:0 Заря - Динамо Тбилиси 1:0 Заря - Арка Гдыня 2:1 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Краковия - Заря 2:0 Заря - Брейдаблик 4:0 Кривбасс - Заря 2:2 Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2
Результаты матчей
Днепр-1
Заря
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
0:1
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
12 раз 55%
2
4 раза 18%
0
3 раза 14%
3
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
55
38
28
110
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
73
47
46
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
193
Больше Меньше
128
715
614
319
119
121
119
121
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|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (5)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|8 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|7 (5)
|Черноморец Од
|Штогрин Андрей
|7 (3)
|Днепр-1
|Гуцуляк Алексей
|7 (2)
|Оболонь
|Taras Moroz
|2 9
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 9
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 8
|Заря
|Джордан
|2 6
|Ворскла
|Челядин Артём
|8