  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 3217 Главный судья: Квятковски Томаш
Пяст
2:0
Конец матча
Заглембе Любин
0'
1:0
17' Гол
Червински Якуб
2:0
27' Гол
Пясецки Фабиан
42' Желтая карточка
Диудис Сократис
45' Желтая карточка
Костадинов Тихомир
45' Желтая карточка
Полетанович Марко
54' Желтая карточка
Пырка Аркадиуш
90'+4
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
22
Моква
Томаш
16
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
19
Michael
Ameyaw
30
Щепаньски
Милош
7
Феликс
Хорхе
9
Пясецки
Фабиан
87
Диудис
Сократис
2
Копац
Бартош
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
55
Мата
Луиш
20
Полетанович
Марко
8
Дабровски
Дамьян
21
Пьенько
Томаш
16
Булеца
Сергей
77
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
Пяст
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-2-3-1

История личных встреч

Пяст
Заглембе Любин

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
50%
11 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

28 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:1
Э
0:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:3
ЭГА
1:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:2
ЭГБ
3:1
Э
2:1
Э
0:0
ЭГА
0:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
0:2
КП
0:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
4:1

Голы

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.46

Среднее время на гол

79
61

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.46
0.53

Среднее время на гол

61
168

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

1.29
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

70
93

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 8 (7) 0.29
Феликс Хорхе 4 0.14
Michael Ameyaw 3 0.11
Serhij Krykun 3 0.11
Кадзиор Дамиан 2 0.07
Пясецки Фабиан 2 0.07
Гук Томаш 1 0.04
Томашевич Гжегож 1 0.04
Мосур Ариэль 1 0.04
Червински Якуб 1 0.04
Храпек Михал 1 (1) 0.04
Костадинов Тихомир 0 0
Пырка Аркадиуш 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Курминовски Давид 8 0.29
Ходына Кацпер 5 (2) 0.18
Вдовяк Матеуш 4 0.14
Лавничак Алекс 3 0.11
Копац Бартош 2 0.07
Маковский Томаш 2 0.07
Муньос Хуан 2 0.07
Булеца Сергей 1 0.04
Дабровски Дамьян 1 0.04
Бохар Дамьян 1 0.04
Bartlomiej Kludka 1 0.04
Mateusz Grzybek 0 0
Налепа Михал 0 0
Пьенько Томаш 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 10 0
Пырка Аркадиуш 8 1
Гук Томаш 5 0
Томашевич Гжегож 5 0
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Храпек Михал 4 0
Michael Ameyaw 4 0
Червински Якуб 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Голубек Якуб 2 0
Костадинов Тихомир 2 0
Miguel Munoz2 2 0
Вильчек Камиль 1 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Хэйтли Том 1 0
Моква Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Копац Бартош 5 1
Налепа Михал 5 1
Полетанович Марко 6 0
Bartlomiej Kludka 4 1
Диудис Сократис 3 1
Mateusz Grzybek 3 1
Ходына Кацпер 4 0
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бурич Ясмин 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Курминовски Давид 1 0
Маковский Томаш 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0

Результаты матчей

Пяст
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Заглембе Любин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
8
Пяст
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Заглембе Любин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
0% (0)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

8
11
Пяст
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (10)
57% (16)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Заглембе Любин
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
18% (5)
39% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
9

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

15
19

Голы по времени матча

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
0
0%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
5
28%
3
19%
31-45
4
22%
5
31%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
2
11%
4
25%
76-90

Пропущено

14
26
2 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
2
14%
5
19%
1-15
0
0%
7
27%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
4
29%
2
8%
46-60
5
36%
6
23%
61-75
3
21%
2
8%
76-90

Забито

10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
4
27%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
6%
4
29%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
1
7%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
3
17%
5
36%
61-75
3
17%
3
21%
76-90

Забито

28
31
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
1
4%
2
6%
1-15
5
18%
5
16%
16-30
7
25%
6
19%
31-45
5
18%
8
26%
46-60
6
21%
2
6%
61-75
4
14%
8
26%
76-90

Пропущено

32
40
10 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
3
9%
9
23%
1-15
1
3%
7
18%
16-30
6
19%
5
13%
31-45
8
25%
3
8%
46-60
8
25%
11
28%
61-75
6
19%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1
Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2
Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0

Результаты матчей

Пяст
Заглембе Любин

Точный счет

0:0
4 раза 29%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
2
7 раз 50%
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%

Точный счет

0:0
7 раз 25%
1:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
1
12 раз 43%
2
9 раз 32%
0
7 раз 25%

Тоталы голов в матче

Пяст
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
8
1.5
2
12
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
9
5
1
13
1.5
7
7
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
10
0.5
Больше Меньше
21
7
7
21
1.5
9
19
3
25
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 28 15 7 6 64 - 38 52
2.
Шленск Вроцлав
 28 14 8 6 38 - 26 50
3.
Лех
 28 13 9 6 40 - 32 48
4.
Погонь Щецин
 28 14 5 9 54 - 32 47
5.
Ракув
 28 12 10 6 50 - 31 46
6.
Легия
 28 12 10 6 43 - 33 46
7.
Гурник Забже
 28 13 6 9 38 - 32 45
8.
Видзев Лодзь
 28 11 6 11 36 - 36 39
9.
Сталь Мелец
 28 10 8 10 33 - 34 38
10.
Радомяк Радом
 28 9 8 11 34 - 43 35
11.
Заглембе Любин
 28 9 8 11 30 - 41 35
12.
Краковия
 28 6 14 8 38 - 39 32
13.
Пяст
 28 6 14 8 28 - 32 32
14.
Варта Познань
 28 7 10 11 26 - 33 31
15.
Пуща Неполомице
 28 6 11 11 34 - 46 29
16.
Корона Кельце
 28 5 12 11 30 - 38 27
17.
ЛКС Лодзь
 28 5 6 17 26 - 58 21
18.
Рух Хожув
 28 2 14 12 29 - 47 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 14 10 2 2 38 - 14 32
2.
Ракув
 14 9 5 0 30 - 7 32
3.
Лех
 14 9 3 2 27 - 12 30
4.
Видзев Лодзь
 14 9 0 5 19 - 16 27
5.
Гурник Забже
 14 8 3 3 17 - 11 27
6.
Легия
 14 7 5 2 24 - 13 26
7.
Сталь Мелец
 14 7 5 2 21 - 12 26
8.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 11 25
9.
Погонь Щецин
 14 7 2 5 33 - 23 23
10.
Пуща Неполомице
 14 5 7 2 20 - 19 22
11.
Пяст
 14 5 6 3 18 - 14 21
12.
Заглембе Любин
 14 5 5 4 14 - 15 20
13.
Корона Кельце
 14 4 7 3 21 - 19 19
14.
Радомяк Радом
 14 4 5 5 16 - 19 17
15.
ЛКС Лодзь
 14 4 5 5 17 - 26 17
16.
Краковия
 14 3 7 4 25 - 24 16
17.
Варта Познань
 14 3 5 6 10 - 14 14
18.
Рух Хожув
 14 2 7 5 15 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 14 7 4 3 19 - 15 25
2.
Погонь Щецин
 14 7 3 4 21 - 9 24
3.
Ягеллония Белосток
 14 5 5 4 26 - 24 20
4.
Легия
 14 5 5 4 19 - 20 20
5.
Гурник Забже
 14 5 3 6 21 - 21 18
6.
Радомяк Радом
 14 5 3 6 18 - 24 18
7.
Лех
 14 4 6 4 13 - 20 18
8.
Варта Познань
 14 4 5 5 16 - 19 17
9.
Краковия
 14 3 7 4 13 - 15 16
10.
Заглембе Любин
 14 4 3 7 16 - 26 15
11.
Ракув
 14 3 5 6 20 - 24 14
12.
Сталь Мелец
 14 3 3 8 12 - 22 12
13.
Видзев Лодзь
 14 2 6 6 17 - 20 12
14.
Пяст
 14 1 8 5 10 - 18 11
15.
Корона Кельце
 14 1 5 8 9 - 19 8
16.
Пуща Неполомице
 14 1 4 9 14 - 27 7
17.
Рух Хожув
 14 0 7 7 14 - 29 7
18.
ЛКС Лодзь
 14 1 1 12 9 - 32 4
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 16 (4)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 12 (1)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (10)
Лех Вельде Кристоффер 9 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 10
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 11
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 9
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 9
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 9
Весь список
  • 46'
    Булеца Сергей уходит с поля. Муньос Хуан выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Пяст 2:0 Заглембе Любин онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный