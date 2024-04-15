Тур: 28. Стадион: Пяст. Зрители: 3217 Главный судья: Квятковски Томаш
2:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолЧервински Якуб
2:0
27' ГолПясецки Фабиан
42' Желтая карточкаДиудис Сократис
45' Желтая карточкаКостадинов Тихомир
45' Желтая карточкаПолетанович Марко
54' Желтая карточкаПырка Аркадиуш
90'+4
Ход матча
17'
1:0
27'
2:0
42'
54'
22
Моква
Томаш
25
Налепа
Михал
55
Мата
Луиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанПолузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
17 Marek Mroz
-
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
История личных встреч
Пяст
Заглембе Любин
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
64.3%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
50%
11 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
28 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.46
Среднее время на гол
79
61
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.46
0.53
Среднее время на гол
61
168
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
1.29
0.96
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
70
93
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|8 (7)
|0.29
|Феликс Хорхе
|4
|0.14
|Michael Ameyaw
|3
|0.11
|Serhij Krykun
|3
|0.11
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.07
|Пясецки Фабиан
|2
|0.07
|Гук Томаш
|1
|0.04
|Томашевич Гжегож
|1
|0.04
|Мосур Ариэль
|1
|0.04
|Червински Якуб
|1
|0.04
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.04
|Костадинов Тихомир
|0
|0
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Курминовски Давид
|8
|0.29
|Ходына Кацпер
|5 (2)
|0.18
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.14
|Лавничак Алекс
|3
|0.11
|Копац Бартош
|2
|0.07
|Маковский Томаш
|2
|0.07
|Муньос Хуан
|2
|0.07
|Булеца Сергей
|1
|0.04
|Дабровски Дамьян
|1
|0.04
|Бохар Дамьян
|1
|0.04
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.04
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Налепа Михал
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|10
|0
|Пырка Аркадиуш
|8
|1
|Гук Томаш
|5
|0
|Томашевич Гжегож
|5
|0
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Michael Ameyaw
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Голубек Якуб
|2
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Miguel Munoz2
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Хэйтли Том
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Копац Бартош
|5
|1
|Налепа Михал
|5
|1
|Полетанович Марко
|6
|0
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Диудис Сократис
|3
|1
|Mateusz Grzybek
|3
|1
|Ходына Кацпер
|4
|0
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Заглембе Любин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
8
Пяст
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Заглембе Любин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
0% (0)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
8
11
Пяст
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (10)
57% (16)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Заглембе Любин
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (8)
25% (7)
46% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
18% (5)
39% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
9
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
15
19
Голы по времени матча
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
18 Не забивали 19
0
0%
2
13%
1-15
3
17%
2
13%
16-30
5
28%
3
19%
31-45
4
22%
5
31%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
2
11%
4
25%
76-90
Пропущено
14
26
2 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 11
2
14%
5
19%
1-15
0
0%
7
27%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
4
29%
2
8%
46-60
5
36%
6
23%
61-75
3
21%
2
8%
76-90
Забито
10
15
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 10
20 Не забивали 16
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
2
20%
4
27%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
6%
4
29%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
1
7%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
3
17%
5
36%
61-75
3
17%
3
21%
76-90
Забито
28
31
13 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 14
10 Не забивали 7
1
4%
2
6%
1-15
5
18%
5
16%
16-30
7
25%
6
19%
31-45
5
18%
8
26%
46-60
6
21%
2
6%
61-75
4
14%
8
26%
76-90
Пропущено
32
40
10 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 19
3
9%
9
23%
1-15
1
3%
7
18%
16-30
6
19%
5
13%
31-45
8
25%
3
8%
46-60
8
25%
11
28%
61-75
6
19%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Висла Краков - Пяст 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Легия - Пяст 3:1
Пяст - Пуща Неполомице 1:0 Пяст - Радомяк Радом 2:3 Рух Хожув - Пяст 3:0 Пяст - Ракув 3:0 Пяст - Краковия 0:0 Ракув - Пяст 3:1 Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0 Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5
Заглембе Любин
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Заглембе Любин - Гурник Забже 1:2 Варта Познань - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Погонь Щецин - Заглембе Любин 0:2
Заглембе Любин - Корона Кельце 1:0 Пуща Неполомице - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4 Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0
Результаты матчей
Пяст
Заглембе Любин
Точный счет
0:0
4 раза 29%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
1
10 раз 71%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
2
7 раз 50%
0
5 раз 36%
1
2 раза 14%
Точный счет
0:0
7 раз 25%
1:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
10 раз 36%
2
4 раза 14%
3
3 раза 11%
1
12 раз 43%
2
9 раз 32%
0
7 раз 25%
Тоталы голов в матче
Пяст
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
68
212
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
95
113
77
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1810
Больше Меньше
217
721
919
325
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|16 (4)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|12 (1)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (10)
|Лех
|Вельде Кристоффер
|9 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 10
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|11
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 9
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 9
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 9