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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Челси
4:0
Второй тайм: 47'
Эвертон
0'
1:0
13' Гол
Палмер Коул
2:0
18' Гол
Палмер Коул
28' Желтая карточка
Гарнер Джеймс
3:0
29' Гол
Палмер Коул
36' Желтая карточка
Янг Эшли
40' Желтая карточка
Мудрик Михаил
4:0
44' Гол
Джексон Николас

Ход матча

13'
Палмер Коул
(Джексон Николас)
1:0
18'
Палмер Коул
2:0
28'
 
Гарнер Джеймс
29'
Палмер Коул
3:0
36'
 
Янг Эшли
40'
Мудрик Михаил
 
44'
Джексон Николас
(Кукурелья Марк)
4:0
46'
 
Паттерсон Нэйтан
Коулмэн Шеймус
46'
 
Харрисон Джек
Гарнер Джеймс
46'
 
Гомеш Андре
Онана Амаду

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 278 Количество передач 151
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 149
Челси 87.2% (130)
X 6.7% (10)
Эвертон 6% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Челси
Ничья
Эвертон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Петрович
Джордже
27
Гюсто
Мало
14
Чалоба
Трево
6
Силва
Тьяго
3
Кукурелья
Марк
25
Кайседо
Мойсес
23
Галлахер
Конор
11
Мадуэке
Нони
20
Палмер
Коул
10
Мудрик
Михаил
15
Джексон
Николас
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
18
Янг
Эшли
8
Онана
Амаду
37
Гарнер
Джеймс
7
Макнил
Дуайт
16
Дукуре
Абдулай
14
Гомеш
Бету
Челси
4-2-3-1
Эвертон
4-4-1-1

История личных встреч

Челси
Эвертон

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

41 матч

43.9%
26.8%
29.3%
18 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.3%
58.5%
12.2%
12 побед 24 ничьи 5 побед

Второй тайм

26.8%
48.8%
24.4%
11 побед 20 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
К
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:6
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КC
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
1:1
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
0:1
КC
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

38
20

Голов в среднем за матч

1.9
0.95

Среднее время на гол

47
94

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.24
0.85

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

64
37

Голов в среднем за матч

1.56
0.9

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

57
99

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 19 (8) 0.61
Джексон Николас 10 0.32
Стерлинг Рахим 6 0.19
Мудрик Михаил 4 0.13
Галлахер Конор 3 0.1
Фернандес Энцо 3 (1) 0.1
Силва Тьяго 3 0.1
Мадуэке Нони 3 (1) 0.1
Нкунку Кристофер 2 0.06
Дисаси Аксель 2 0.06
Чуквуэмека Карни 1 0.03
Колвилл Леви 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Кукурелья Марк 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.19
Калверт-Льюин Доминик 5 (1) 0.16
Харрисон Джек 3 0.09
Гомеш Бету 3 0.09
Макнил Дуайт 2 0.06
Миколенко Виталий 2 0.06
Брэнтуэйт Джерред 2 0.06
Онана Амаду 2 0.06
Гарнер Джеймс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Гуэйе Идрисса 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Гомеш Андре 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Доббин Льюис 1 0.03
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 10 0
Джексон Николас 9 0
Галлахер Конор 7 1
Гюсто Мало 6 1
Кукурелья Марк 7 0
Палмер Коул 7 0
Фернандес Энцо 7 0
Стерлинг Рахим 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Мудрик Михаил 4 0
Силва Тьяго 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Чалоба Трево 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 8 0
Янг Эшли 6 1
Гуэйе Идрисса 7 0
Брэнтуэйт Джерред 7 0
Гарнер Джеймс 6 0
Дукуре Абдулай 5 0
Онана Амаду 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Шон 3 0
Гомеш Андре 3 0
Годфри Бен 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Гомеш Бету 2 0
Чермити Юссеф 2 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Доббин Льюис 1 0

Результаты матчей

Челси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Эвертон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

12
8
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Эвертон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

20
14
Челси
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
60% (18)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Эвертон
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
55% (17)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

25
17

Упущенные победы

32
22

Голы по времени матча

Забито

30
18
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
4
13%
3
17%
1-15
6
20%
2
11%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
5
17%
4
22%
61-75
7
23%
5
28%
76-90

Пропущено

24
22
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
4
18%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
6
25%
2
9%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
3
13%
6
27%
61-75
8
33%
3
14%
76-90

Забито

25
17
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
2
8%
2
12%
1-15
4
16%
2
12%
16-30
5
20%
3
18%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
6
24%
7
41%
76-90

Пропущено

28
17
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
4
14%
2
12%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
3
11%
2
12%
31-45
5
18%
2
12%
46-60
4
14%
6
35%
61-75
9
32%
4
24%
76-90

Забито

55
35
26 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 11
6
11%
5
14%
1-15
10
18%
4
11%
16-30
10
18%
4
11%
31-45
5
9%
6
17%
46-60
11
20%
4
11%
61-75
13
24%
12
34%
76-90

Пропущено

52
39
19 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 21
4
8%
6
15%
1-15
6
12%
6
15%
16-30
9
17%
4
10%
31-45
9
17%
4
10%
46-60
7
13%
12
31%
61-75
17
33%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2
Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1
Эвертон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0
Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0

Результаты матчей

Челси
Эвертон

Точный счет

2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 27%
1
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
4 раза 13%
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Челси
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
10
5
1.5
4
11
5
10
2.5
2
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
6
7
8
1.5
4
12
4
11
2.5
2
14
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
20
11
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21
2.5
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27
4
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
2.
Арсенал
 Заявка 32 22 5 5 75 - 26 71
3.
Ливерпуль
 Заявка 32 21 8 3 72 - 31 71
4.
Астон Вилла
 Заявка 33 19 6 8 68 - 49 63
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 33 13 9 11 52 - 58 48
9.
Челси
 4:0 Заявка 31 13 8 10 59 - 52 47
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 32 12 7 13 46 - 51 43
12.
Фулхэм
 Заявка 33 12 6 15 49 - 51 42
13.
Борнмут
 Заявка 32 11 9 12 48 - 58 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 32 8 9 15 37 - 54 33
15.
Брентфорд
 Заявка 33 8 8 17 47 - 58 32
16.
Эвертон
 0:4 Заявка 32 9 8 15 32 - 46 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 33 7 9 17 42 - 58 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 33 6 7 20 47 - 71 25
19.
Бёрнли
 Заявка 33 4 8 21 33 - 68 20
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 32 3 7 22 30 - 84 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 2 2 38 - 15 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
6.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Челси
 4:0 Заявка 16 8 4 4 33 - 25 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Эвертон
 0:4 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 4:0 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Эвертон
 0:4 Заявка 17 5 4 8 16 - 28 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (10)
Челси Палмер Коул 19 (9)
Борнмут Соланке Доминик 18 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В перерыве три замены в составе "Эвертона" произошли. На поле вышли Паттерсон, Харрисон и Гомеш, а отправились отдыхать Коулмэн, Гарнер и Онана.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 4:0. Впереди пока игроки "Челси", и вряд ли после паузы что-то изменится.
  • Угловой
    45'
    Угловой "Эвертон" заработал на правом фланге. Янг там прострелил снаряд в центр, но попал в оппонента. Подача с правого края, и Онана головой рядом со стойкой пробивает.
  • Фол, нарушение
    45'
    На Джексоне было зафиксировано нарушение правил сейчас. Судья определил фол, остановка в нашей встрече случилась тем временем. 
  • 45'
    Джексон сейчас сам подавал мяч в штрафную соперника. В итоге на выходе выхватил сферу Пикфорд, который уверенно справился с угрозой. 
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут рефери добавил. Зачем так много?
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖЕКСОН! 4:0!
    Не позавидуешь Пикфорду и Шону Дайчу сейчас. Палмер отдал пас на Кукурелью. Тот умудрился догнать сферу у лицевой, выполнил подачу в центр. Там Джексона мяч обработал, развернулся и пробил мимо вратаря!
  • 43'
    Гюсто бросился под удар Бету сейчас. В итоге смог игрок заблокировать удар соперника. "Эвертон" тоже играет опасно, но забить пока не может!
  • Угловой
    41'
    Угловой удар сейчас заработали футболисты "Эвертона" на левом фланге. Готовится подача от углового флага, а пока какая-то пауза в игре образовалась у нас. 
  • Желтая карточка
    40'
    Мудрик снес оппонента на газон. В руках рефери появился "горчичник". Очередной фол в матче и снова карточка желтого цвета в поединке. 
  • Судья
    39'
    Джексон слишком рано стал заваливаться на газон. В итоге это падение судья не расценил как фол. Можно встречу продолжать соперникам. 
  • 37'
    Палмер нанес дальний удар по воротам соперника. Сфера могла завалиться в ворота, но все же полетела чуть выше цели. Хотя было опасно. 
  • Желтая карточка
    36'
    Янг сейчас сбил соперника на газон. Грубый удар по ногам оппоненту сзади. В итоге карточку желтого цвета получает главный арбитр встречи.
  • Офсайд
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Забивает Бету, но мяч справедливо отменяет Пол Тирни. Из офсайда отправляет мяч в сетку "Эвертон". Вот ведь незадача. 
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    • Фол, нарушение
      33'
      Мудрик получил сейчас удар по ноге от соперника. В итоге рефери назначил штрафной удар. Фол был в этой ситуации, и рефери даже карточку мог показать.
    • 32'
      Активно "Челси" и сейчас мяч с фланга на фланг перекатывает. Такое ощущение, что "синие" вовсе своего соперника не замечают и постоянно давят на ворота оппонента. 
    • 31'
      Да, привоз от вратаря английской сборной был знатный. Ну и Палмер поймал невероятный кураж. Этого футболиста просто не остановить.
    • 3 гола - хет-трик!
      29'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАЛМЕР! 3:0!
      Хет-трик! Пикфорд показывает, что гол полностью на его совести! Выкатил на ровном месте мяч сейчас Палмеру Пикфорд. В итоге игрок "Челси" с 30-ти метров нанес удар, и сфера опустилась в ворота.
    • Желтая карточка
      28'
      Гарнер грубовато сыграл в подкате. Снес он оппонента на газон. В руках рефери мы увидели первый в матче "горчичник".  Отметим его в нашем протоколе. 
    • 27'
      Мадуэке получил мяч на правом краю, выполнил он передачу в центр штрафной, но игроки соперника до мяча добрались раньше. Вынос в центр поля. 
    • 26'
      Палмер сделал для своей команды уже большой задел. "Эвертону" нужно просыпаться, ведь ливерпульцы могут проиграть. Причем с существенной разницей.
    • 24'
      Джексона мы увидели с мячом. С правого края он попытался выполнить прострел на дальнюю штангу - получилось слишком сильно и очень неточно. 
    • 23'
      Проснулся "Эвертон" после второго пропущенного мяча, стал действовать чуть активнее. Этот факт нам стоит отметить в данный момент времени.
    • Угловой
      22'
      Угловой удар заработали игроки "Эвертона". В сторону ворот снаряд закручивался. Петрович сыграл на выходе, выбив мяч подальше от рамки.
    • 20'
      Да, к середине первого тайма многие свои задачи игроки "Челси" смогли решить. Теперь самое время хоть чем-то "Эвертону" отметиться.
    • 19'
      Кайседо пошел в дриблинг, но сохранить сферу он не успел. Отпустив мяч слишком сильно от себя, после чего снаряд за пределы поля улетел.
    • 2 гола - дубль!
      18'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАЛМЕР! 2:0!
      Дубль он оформляет! Как де заряжен этот парень! Мудрик с левого края на Джексона отдал. Тот пробил, но попал во вратаря, тогда как Палмер набежал на отскок и просто добавил сферу в цель.
    • 17'
      Мудрик пытался вырваться на ударную позицию слева. В итоге до удара дело он так и не довел. Против него правила были нарушены. Штрафной удар.
    • Опасный момент
      16'
      УФФ! После прострел с левого края Палмер не смог замкнуть атаку своей команды. Попросту не попал он по мячу, в то время как выстрел Мудрика полетел намного выше цели. 
    • 14'
      Еще и еще крутят нам гол "Челси". Все очень здорово "синие" сделали. Они не собираются останавливаться на достигнутом. Будут пытаться забить еще.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАЛМЕР! 1:0!
      Красавец-гол! Красивую комбинацию сейчас "синие" разыграли. В итоге с линии штрафной игрок мяч направил в ворота соперника, и сфера оказалась в сетке! Джексон отдал голевой пас!
    • 12'
      Да, еще и еще нам удар Дукуре показали. Каким-то фантастическим образом "Эвертон" не смог отличиться в ситуации, где все было в пользу "синих".
    • Опасный момент
      10'
      МОМЕНТИЩЕ! ДУКУРЕ! После прострела с правого края в центре играл по мячу футболист "Эвертона", который мяч направил выше цели!
    • Угловой
      9'
      Угловой заработал теперь "Эвертон" у ворот соперника. Подача в центр штрафной закончилась ударом намного выше цели. Ничего со стандарта придумать не удалось. 
    • Офсайд
      8'
      Офсайд фиксирует Тирни у "Эвертона". Оказался во "вне игры" Дукуре. На повторе этот офсайд оченрь хорошо виден.
    • 7'
      Мадуэке сейчас к лицевой фактически сместился, после чего прострелил сферу в центр, где были только футболисты соперника, сыгравшие на вынос.
    • 6'
      Не лучшим образом сейчас угловой разыграли футболисты "Челси". Но мяч остается у команды хозяев, которая активно прессингует оппонента впереди.
    • Угловой
      5'
      Пять минут отыграли соперники в нашем матче. Хорошо снаряд под своим контролем держат "синие". Мадуэке прострел в центр, но попал в ногу оппоненту. Будет угловой.
    • 3'
      Подача в штрафную "Челси" теперь последовала. Палмер успевает по снаряду сыграть и выбить сферу за боковую линию. Получило удачно все для "пенсионеров".
    • Фол, нарушение
      2'
      Штрафной удар "Челси" на левом фланге зарабатывает. Палмер делает навес на правую штангу, где Чалоба до снаряда у "синих" не добегает.
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Лондоне стартовала! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 4:0 Эвертон

    Исход игры
    Челси
    87.2% (130)
    Ничья
    6.7% (10)
    Эвертон
    6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.86% (88)
    Меньше
    24.14% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    78.45% (91)
    Нет
    21.55% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    49.7% (74)
    2:0 Челси
    9.4% (14)
    1:0 Челси
    7.4% (11)
    3:1 Челси
    4.7% (7)
    3:2 Челси
    2% (3)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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