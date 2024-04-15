Стартовал второй тайм в нашем матче! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

В перерыве три замены в составе "Эвертона" произошли. На поле вышли Паттерсон, Харрисон и Гомеш, а отправились отдыхать Коулмэн, Гарнер и Онана.

Пять минут рефери добавил. Зачем так много?

Джексон сейчас сам подавал мяч в штрафную соперника. В итоге на выходе выхватил сферу Пикфорд, который уверенно справился с угрозой.

На Джексоне было зафиксировано нарушение правил сейчас. Судья определил фол, остановка в нашей встрече случилась тем временем.

Угловой "Эвертон" заработал на правом фланге. Янг там прострелил снаряд в центр, но попал в оппонента. Подача с правого края, и Онана головой рядом со стойкой пробивает.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 4:0. Впереди пока игроки "Челси", и вряд ли после паузы что-то изменится.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Забивает Бету, но мяч справедливо отменяет Пол Тирни. Из офсайда отправляет мяч в сетку "Эвертон". Вот ведь незадача.

Янг сейчас сбил соперника на газон. Грубый удар по ногам оппоненту сзади. В итоге карточку желтого цвета получает главный арбитр встречи.

Палмер нанес дальний удар по воротам соперника. Сфера могла завалиться в ворота, но все же полетела чуть выше цели. Хотя было опасно.

Джексон слишком рано стал заваливаться на газон. В итоге это падение судья не расценил как фол. Можно встречу продолжать соперникам.

Мудрик снес оппонента на газон. В руках рефери появился "горчичник". Очередной фол в матче и снова карточка желтого цвета в поединке.

Угловой удар сейчас заработали футболисты "Эвертона" на левом фланге. Готовится подача от углового флага, а пока какая-то пауза в игре образовалась у нас.

Гюсто бросился под удар Бету сейчас. В итоге смог игрок заблокировать удар соперника. "Эвертон" тоже играет опасно, но забить пока не может!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖЕКСОН! 4:0! Не позавидуешь Пикфорду и Шону Дайчу сейчас. Палмер отдал пас на Кукурелью. Тот умудрился догнать сферу у лицевой, выполнил подачу в центр. Там Джексона мяч обработал, развернулся и пробил мимо вратаря!

Угловой удар заработали игроки "Эвертона". В сторону ворот снаряд закручивался. Петрович сыграл на выходе, выбив мяч подальше от рамки.

Проснулся "Эвертон" после второго пропущенного мяча, стал действовать чуть активнее. Этот факт нам стоит отметить в данный момент времени.

Джексона мы увидели с мячом. С правого края он попытался выполнить прострел на дальнюю штангу - получилось слишком сильно и очень неточно.

Палмер сделал для своей команды уже большой задел. "Эвертону" нужно просыпаться, ведь ливерпульцы могут проиграть. Причем с существенной разницей.

Мадуэке получил мяч на правом краю, выполнил он передачу в центр штрафной, но игроки соперника до мяча добрались раньше. Вынос в центр поля.

Гарнер грубовато сыграл в подкате. Снес он оппонента на газон. В руках рефери мы увидели первый в матче "горчичник". Отметим его в нашем протоколе.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАЛМЕР! 3:0! Хет-трик! Пикфорд показывает, что гол полностью на его совести! Выкатил на ровном месте мяч сейчас Палмеру Пикфорд. В итоге игрок "Челси" с 30-ти метров нанес удар, и сфера опустилась в ворота.

Да, привоз от вратаря английской сборной был знатный. Ну и Палмер поймал невероятный кураж. Этого футболиста просто не остановить.

Активно "Челси" и сейчас мяч с фланга на фланг перекатывает. Такое ощущение, что "синие" вовсе своего соперника не замечают и постоянно давят на ворота оппонента.

Мудрик получил сейчас удар по ноге от соперника. В итоге рефери назначил штрафной удар. Фол был в этой ситуации, и рефери даже карточку мог показать.

20' Да, к середине первого тайма многие свои задачи игроки "Челси" смогли решить. Теперь самое время хоть чем-то "Эвертону" отметиться.

19' Кайседо пошел в дриблинг, но сохранить сферу он не успел. Отпустив мяч слишком сильно от себя, после чего снаряд за пределы поля улетел.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАЛМЕР! 2:0!

Дубль он оформляет! Как де заряжен этот парень! Мудрик с левого края на Джексона отдал. Тот пробил, но попал во вратаря, тогда как Палмер набежал на отскок и просто добавил сферу в цель.

17' Мудрик пытался вырваться на ударную позицию слева. В итоге до удара дело он так и не довел. Против него правила были нарушены. Штрафной удар.

16' УФФ! После прострел с левого края Палмер не смог замкнуть атаку своей команды. Попросту не попал он по мячу, в то время как выстрел Мудрика полетел намного выше цели.

14' Еще и еще крутят нам гол "Челси". Все очень здорово "синие" сделали. Они не собираются останавливаться на достигнутом. Будут пытаться забить еще.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ПАЛМЕР! 1:0!

Красавец-гол! Красивую комбинацию сейчас "синие" разыграли. В итоге с линии штрафной игрок мяч направил в ворота соперника, и сфера оказалась в сетке! Джексон отдал голевой пас!

12' Да, еще и еще нам удар Дукуре показали. Каким-то фантастическим образом "Эвертон" не смог отличиться в ситуации, где все было в пользу "синих".

10' МОМЕНТИЩЕ! ДУКУРЕ! После прострела с правого края в центре играл по мячу футболист "Эвертона", который мяч направил выше цели!

9' Угловой заработал теперь "Эвертон" у ворот соперника. Подача в центр штрафной закончилась ударом намного выше цели. Ничего со стандарта придумать не удалось.

8' Офсайд фиксирует Тирни у "Эвертона". Оказался во "вне игры" Дукуре. На повторе этот офсайд оченрь хорошо виден.

7' Мадуэке сейчас к лицевой фактически сместился, после чего прострелил сферу в центр, где были только футболисты соперника, сыгравшие на вынос.

6' Не лучшим образом сейчас угловой разыграли футболисты "Челси". Но мяч остается у команды хозяев, которая активно прессингует оппонента впереди.

5' Пять минут отыграли соперники в нашем матче. Хорошо снаряд под своим контролем держат "синие". Мадуэке прострел в центр, но попал в ногу оппоненту. Будет угловой.

3' Подача в штрафную "Челси" теперь последовала. Палмер успевает по снаряду сыграть и выбить сферу за боковую линию. Получило удачно все для "пенсионеров".

2' Штрафной удар "Челси" на левом фланге зарабатывает. Палмер делает навес на правую штангу, где Чалоба до снаряда у "синих" не добегает.