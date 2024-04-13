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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Тирни Пол
Челси
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 51
Челси 94.1% (48)
X 2% (1)
Эвертон 3.9% (2)
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Челси
Эвертон

История личных встреч

Челси
Эвертон

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед

41 матч

43.9%
26.8%
29.3%
18 побед 11 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.3%
58.5%
12.2%
12 побед 24 ничьи 5 побед

Второй тайм

26.8%
48.8%
24.4%
11 побед 20 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
КЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
К
2:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:6
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КC
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
1:1
К
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
К
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КC
0:1
КC
2:1
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

38
20

Голов в среднем за матч

1.9
0.95

Среднее время на гол

47
94

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.24
0.85

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

64
37

Голов в среднем за матч

1.56
0.9

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

57
99

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 16 (8) 0.53
Джексон Николас 9 0.3
Стерлинг Рахим 6 0.2
Мудрик Михаил 4 0.13
Галлахер Конор 3 0.1
Фернандес Энцо 3 (1) 0.1
Силва Тьяго 3 0.1
Мадуэке Нони 3 (1) 0.1
Нкунку Кристофер 2 0.07
Дисаси Аксель 2 0.07
Чуквуэмека Карни 1 0.03
Колвилл Леви 1 0.03
Броя Армандо 1 0.03
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дукуре Абдулай 6 0.19
Калверт-Льюин Доминик 5 (1) 0.16
Харрисон Джек 3 0.1
Гомеш Бету 3 0.1
Макнил Дуайт 2 0.06
Миколенко Виталий 2 0.06
Брэнтуэйт Джерред 2 0.06
Онана Амаду 2 0.06
Гарнер Джеймс 1 0.03
Тарковски Джеймс 1 0.03
Гуэйе Идрисса 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Гомеш Андре 1 0.03
Данджума Арно 1 0.03
Доббин Льюис 1 0.03
Паттерсон Нэйтан 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 10 0
Джексон Николас 9 0
Галлахер Конор 7 1
Гюсто Мало 6 1
Кукурелья Марк 7 0
Палмер Коул 7 0
Фернандес Энцо 7 0
Стерлинг Рахим 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Чилуэлл Бен 5 0
Силва Тьяго 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Петрович Джордже 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Чалоба Трево 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарковски Джеймс 8 0
Гуэйе Идрисса 7 0
Брэнтуэйт Джерред 7 0
Янг Эшли 5 1
Дукуре Абдулай 5 0
Гарнер Джеймс 5 0
Онана Амаду 5 0
Паттерсон Нэйтан 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Шон 3 0
Гомеш Андре 3 0
Годфри Бен 2 0
Макнил Дуайт 2 0
Гомеш Бету 2 0
Чермити Юссеф 2 0
Кин Майкл 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Миколенко Виталий 1 0
Доббин Льюис 1 0

Результаты матчей

Челси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Эвертон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

12
8
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Эвертон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

17
14

Упущенные победы

20
14
Челси
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
60% (18)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Эвертон
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
55% (17)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

25
17

Упущенные победы

32
22

Голы по времени матча

Забито

30
18
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
4
13%
3
17%
1-15
6
20%
2
11%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
5
17%
4
22%
61-75
7
23%
5
28%
76-90

Пропущено

24
22
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
4
18%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
6
25%
2
9%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
3
13%
6
27%
61-75
8
33%
3
14%
76-90

Забито

25
17
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
2
8%
2
12%
1-15
4
16%
2
12%
16-30
5
20%
3
18%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
6
24%
7
41%
76-90

Пропущено

28
17
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
4
14%
2
12%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
3
11%
2
12%
31-45
5
18%
2
12%
46-60
4
14%
6
35%
61-75
9
32%
4
24%
76-90

Забито

55
35
26 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 11
6
11%
5
14%
1-15
10
18%
4
11%
16-30
10
18%
4
11%
31-45
5
9%
6
17%
46-60
11
20%
4
11%
61-75
13
24%
12
34%
76-90

Пропущено

52
39
19 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 21
4
8%
6
15%
1-15
6
12%
6
15%
16-30
9
17%
4
10%
31-45
9
17%
4
10%
46-60
7
13%
12
31%
61-75
17
33%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2
Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1
Эвертон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0
Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0

Результаты матчей

Челси
Эвертон

Точный счет

2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 27%
1
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
4 раза 13%
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%

Тоталы голов в матче

Челси
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
10
5
1.5
4
11
5
10
2.5
2
13
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
6
7
8
1.5
4
12
4
11
2.5
2
14
2
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
5
0.5
Больше Меньше
20
11
17
13
1.5
8
23
9
21
2.5
4
27
4
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 31 22 5 4 75 - 24 71
2.
Ливерпуль
 Заявка 31 21 8 2 72 - 30 71
3.
Манчестер Сити
 Заявка 31 21 7 3 71 - 31 70
4.
Тоттенхэм
 Заявка 31 18 6 7 65 - 45 60
5.
Астон Вилла
 Заявка 32 18 6 8 66 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 31 15 4 12 45 - 46 49
7.
Вест Хэм
 Заявка 32 13 9 10 52 - 56 48
8.
Ньюкасл
 Заявка 31 14 5 12 65 - 52 47
9.
Челси
 Заявка 30 12 8 10 55 - 52 44
10.
Брайтон
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 31 12 6 13 44 - 49 42
12.
Борнмут
 Заявка 31 11 8 12 46 - 56 41
13.
Фулхэм
 Заявка 32 11 6 15 47 - 51 39
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 31 7 9 15 36 - 54 30
15.
Брентфорд
 Заявка 32 7 8 17 45 - 58 29
16.
Эвертон
 Заявка 31 9 8 14 32 - 42 27
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 32 7 8 17 40 - 56 25
18.
Лутон Таун
 Заявка 32 6 7 19 46 - 66 25
19.
Бёрнли
 Заявка 32 4 7 21 32 - 67 19
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 31 3 7 21 30 - 82 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 16 13 3 0 43 - 14 42
2.
Арсенал
 Заявка 15 12 2 1 38 - 13 38
3.
Манчестер Сити
 Заявка 16 11 5 0 38 - 13 38
4.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
5.
Астон Вилла
 Заявка 16 11 2 3 40 - 22 35
6.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 3 3 39 - 20 33
7.
Фулхэм
 Заявка 16 9 1 6 29 - 16 28
8.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
10.
Челси
 Заявка 15 7 4 4 29 - 25 25
11.
Вест Хэм
 Заявка 16 6 7 3 26 - 23 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 15 7 3 5 23 - 23 24
13.
Борнмут
 Заявка 16 6 5 5 22 - 25 23
14.
Брентфорд
 Заявка 16 4 6 6 25 - 30 18
15.
Эвертон
 Заявка 15 4 4 7 16 - 18 16
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 15 4 4 7 21 - 24 16
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 5 4 7 23 - 23 15
18.
Лутон Таун
 Заявка 16 4 3 9 24 - 27 15
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 2 4 10 17 - 47 10
20.
Бёрнли
 Заявка 16 2 3 11 16 - 36 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 16 10 3 3 37 - 11 33
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 15 8 5 2 29 - 16 29
4.
Астон Вилла
 Заявка 16 7 4 5 26 - 27 25
5.
Тоттенхэм
 Заявка 15 6 6 3 31 - 24 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 7 2 7 22 - 24 23
7.
Вест Хэм
 Заявка 16 7 2 7 26 - 33 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Борнмут
 Заявка 15 5 3 7 24 - 31 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 5 3 8 21 - 26 18
11.
Брайтон
 Заявка 16 4 4 8 23 - 30 16
12.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 3 5 8 15 - 30 14
14.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 16 - 24 11
15.
Брентфорд
 Заявка 16 3 2 11 20 - 28 11
16.
Фулхэм
 Заявка 16 2 5 9 18 - 35 11
17.
Бёрнли
 Заявка 16 2 4 10 16 - 31 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 16 2 4 10 17 - 33 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 16 2 4 10 22 - 39 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 15 1 3 11 13 - 35 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 19 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 18 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Борнмут Соланке Доминик 17 (3)
Челси Палмер Коул 16 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Тоттенхэм Биссума Ив 2 8
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 38 минут.

    Главный судья: Тирни Пол

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  • 34 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 51
    Челси 94.1% (48)
    X 2% (1)
    Эвертон 3.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Эвертон
    4.05
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    4.20
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    4.90
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    Прогнозы на матч Челси - Эвертон

    Исход игры
    Челси
    94.1% (48)
    Ничья
    2% (1)
    Эвертон
    3.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.39% (34)
    Меньше
    30.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    69.39% (34)
    Нет
    30.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    56.9% (29)
    2:0 Челси
    17.6% (9)
    1:0 Челси
    11.8% (6)
    3:1 Челси
    5.9% (3)
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