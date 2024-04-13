Тур: 33. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Тирни Пол
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Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Челси
Эвертон
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.3%
46.2%
11.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 10 побед
41 матч
43.9%
26.8%
29.3%
18 побед 11 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.3%
58.5%
12.2%
12 побед 24 ничьи 5 побед
Второй тайм
26.8%
48.8%
24.4%
11 побед 20 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
20
Голов в среднем за матч
1.9
0.95
Среднее время на гол
47
94
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.24
0.85
Среднее время на гол
72
105
Всего голов
64
37
Голов в среднем за матч
1.56
0.9
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
28
Больше 68%
Меньше 32%
13
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
9
Больше 22%
Меньше 78%
32
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
57
99
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|16 (8)
|0.53
|Джексон Николас
|9
|0.3
|Стерлинг Рахим
|6
|0.2
|Мудрик Михаил
|4
|0.13
|Галлахер Конор
|3
|0.1
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.1
|Силва Тьяго
|3
|0.1
|Мадуэке Нони
|3 (1)
|0.1
|Нкунку Кристофер
|2
|0.07
|Дисаси Аксель
|2
|0.07
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.03
|Колвилл Леви
|1
|0.03
|Броя Армандо
|1
|0.03
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дукуре Абдулай
|6
|0.19
|Калверт-Льюин Доминик
|5 (1)
|0.16
|Харрисон Джек
|3
|0.1
|Гомеш Бету
|3
|0.1
|Макнил Дуайт
|2
|0.06
|Миколенко Виталий
|2
|0.06
|Брэнтуэйт Джерред
|2
|0.06
|Онана Амаду
|2
|0.06
|Гарнер Джеймс
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Гомеш Андре
|1
|0.03
|Данджума Арно
|1
|0.03
|Доббин Льюис
|1
|0.03
|Паттерсон Нэйтан
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|10
|0
|Джексон Николас
|9
|0
|Галлахер Конор
|7
|1
|Гюсто Мало
|6
|1
|Кукурелья Марк
|7
|0
|Палмер Коул
|7
|0
|Фернандес Энцо
|7
|0
|Стерлинг Рахим
|6
|0
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Силва Тьяго
|3
|0
|Мудрик Михаил
|3
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Петрович Джордже
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Чалоба Трево
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарковски Джеймс
|8
|0
|Гуэйе Идрисса
|7
|0
|Брэнтуэйт Джерред
|7
|0
|Янг Эшли
|5
|1
|Дукуре Абдулай
|5
|0
|Гарнер Джеймс
|5
|0
|Онана Амаду
|5
|0
|Паттерсон Нэйтан
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Шон
|3
|0
|Гомеш Андре
|3
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Макнил Дуайт
|2
|0
|Гомеш Бету
|2
|0
|Чермити Юссеф
|2
|0
|Кин Майкл
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Миколенко Виталий
|1
|0
|Доббин Льюис
|1
|0
Результаты матчей
Челси
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Эвертон
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
12
8
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Эвертон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
17
14
Упущенные победы
20
14
Челси
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (7)
60% (18)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Эвертон
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
55% (17)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
25
17
Упущенные победы
32
22
Голы по времени матча
Забито
30
18
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
4
13%
3
17%
1-15
6
20%
2
11%
16-30
5
17%
1
6%
31-45
3
10%
3
17%
46-60
5
17%
4
22%
61-75
7
23%
5
28%
76-90
Пропущено
24
22
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
4
18%
1-15
3
13%
5
23%
16-30
6
25%
2
9%
31-45
4
17%
2
9%
46-60
3
13%
6
27%
61-75
8
33%
3
14%
76-90
Забито
25
17
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
17 Не забивали 21
2
8%
2
12%
1-15
4
16%
2
12%
16-30
5
20%
3
18%
31-45
2
8%
3
18%
46-60
6
24%
0
0%
61-75
6
24%
7
41%
76-90
Пропущено
28
17
10 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
4
14%
2
12%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
3
11%
2
12%
31-45
5
18%
2
12%
46-60
4
14%
6
35%
61-75
9
32%
4
24%
76-90
Забито
55
35
26 В 1-м тайме 13
29 Во 2-м тайме 22
15 Забивали первыми 14
5 Не забивали 11
6
11%
5
14%
1-15
10
18%
4
11%
16-30
10
18%
4
11%
31-45
5
9%
6
17%
46-60
11
20%
4
11%
61-75
13
24%
12
34%
76-90
Пропущено
52
39
19 В 1-м тайме 16
33 Во 2-м тайме 23
14 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 21
4
8%
6
15%
1-15
6
12%
6
15%
16-30
9
17%
4
10%
31-45
9
17%
4
10%
46-60
7
13%
12
31%
61-75
17
33%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2
Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1
Эвертон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эвертон - Бёрнли 1:0 Ньюкасл - Эвертон 1:1 Борнмут - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0
Эвертон - Вест Хэм 1:3 Брайтон - Эвертон 1:1 Эвертон - Кристал Пэлас 1:1 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 2:2 Фулхэм - Эвертон 0:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0
Результаты матчей
Челси
Эвертон
Точный счет
2:2
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 27%
1
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
5 раз 17%
4
4 раза 13%
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
Тоталы голов в матче
Челси
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
105
411
510
213
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
106
78
412
411
214
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
255
Больше Меньше
2011
1713
823
921
427
426
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|22
|5
|4
|75 - 24
|71
|2.
|Заявка
|31
|21
|8
|2
|72 - 30
|71
|3.
|Заявка
|31
|21
|7
|3
|71 - 31
|70
|4.
|Заявка
|31
|18
|6
|7
|65 - 45
|60
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|66 - 49
|60
|6.
|Заявка
|31
|15
|4
|12
|45 - 46
|49
|7.
|Заявка
|32
|13
|9
|10
|52 - 56
|48
|8.
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|65 - 52
|47
|9.
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|55 - 52
|44
|10.
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|51 - 49
|43
|11.
|Заявка
|31
|12
|6
|13
|44 - 49
|42
|12.
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|46 - 56
|41
|13.
|Заявка
|32
|11
|6
|15
|47 - 51
|39
|14.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|36 - 54
|30
|15.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|45 - 58
|29
|16.
|Заявка
|31
|9
|8
|14
|32 - 42
|27
|17.
|Заявка
|32
|7
|8
|17
|40 - 56
|25
|18.
|Заявка
|32
|6
|7
|19
|46 - 66
|25
|19.
|Заявка
|32
|4
|7
|21
|32 - 67
|19
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|30 - 82
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|13
|3
|0
|43 - 14
|42
|2.
|Заявка
|15
|12
|2
|1
|38 - 13
|38
|3.
|Заявка
|16
|11
|5
|0
|38 - 13
|38
|4.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|5.
|Заявка
|16
|11
|2
|3
|40 - 22
|35
|6.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|39 - 20
|33
|7.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|29 - 16
|28
|8.
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|28 - 19
|27
|9.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|23 - 22
|26
|10.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|29 - 25
|25
|11.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|26 - 23
|25
|12.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 23
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|22 - 25
|23
|14.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|25 - 30
|18
|15.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|16 - 18
|16
|16.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|21 - 24
|16
|17.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|23 - 23
|15
|18.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|24 - 27
|15
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 47
|10
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 36
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|37 - 11
|33
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|29 - 16
|29
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|26 - 27
|25
|5.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|31 - 24
|24
|6.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|22 - 24
|23
|7.
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|26 - 33
|23
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 27
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|24 - 31
|18
|10.
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|21 - 26
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|23 - 30
|16
|12.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|26 - 32
|14
|13.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 30
|14
|14.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|16 - 24
|11
|15.
|Заявка
|16
|3
|2
|11
|20 - 28
|11
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|18 - 35
|11
|17.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|16 - 31
|10
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|17 - 33
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|22 - 39
|10
|20.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|13 - 35
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|19 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|18 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|17 (3)
|Челси
|Палмер Коул
|16 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 8
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 9
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10
Прогнозы на матч Челси - Эвертон
Исход игры
Челси
94.1% (48)
Ничья
2% (1)
Эвертон
3.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
69.39% (34)
Меньше
30.61% (15)
Обе команды забьют
Да
69.39% (34)
Нет
30.61% (15)
Популярный счёт
2:1 Челси
56.9% (29)
2:0 Челси
17.6% (9)
1:0 Челси
11.8% (6)
3:1 Челси
5.9% (3)
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