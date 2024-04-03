Позже
Прогноз на матч от Liveresult
77
Бонгонда
Тео
18
Умяров
Наиль
25
Пруцев
Данил
88
Свинов
Илья
47
Зобнин
Роман
19
Медина
Хесус
91
Рощин
Артём
28
Алип
Нуралы
16
Адамов
Денис
9
Артур
27
Нино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Свинов ИльяВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Зобнин РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Рощин АртёмНападающий
-
Главный тренер: Абаскаль Гильермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
-
9 АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
27 НиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Спартак Москва
Зенит
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
66.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 13 побед
40 матчей
20%
30%
50%
8 побед 12 ничьих 20 побед
Первый тайм
17.5%
47.5%
35%
7 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
47.5%
32.5%
8 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.56
1.09
Среднее время на гол
57
82
Всего голов
54
28
Голов в среднем за матч
2.45
1.56
Среднее время на гол
36
57
Всего голов
82
52
Голов в среднем за матч
2.05
1.3
Тотал матчей
2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
43
69
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр
|4 (1)
|0.5
|Промес Квинси
|2
|0.25
|Зиньковский Антон
|2
|0.25
|Бабич Срджан
|2
|0.25
|Классен Леон
|2
|0.25
|Пруцев Данил
|1
|0.13
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0.13
|Зобнин Роман
|1
|0.13
|Бонгонда Тео
|1
|0.13
|Мартинс Кристофер
|1
|0.13
|Умяров Наиль
|1
|0.13
|Мелёшин Павел
|1
|0.13
|Медина Хесус
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Чернов Никита
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван II
|5
|0.63
|Кассьерра Матео
|3
|0.38
|Клаудиньо Родригес
|1
|0.13
|Мантуан Густаво
|1
|0.13
|Кейрос Ду
|1
|0.13
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рябчук Олег
|2
|1
|Классен Леон
|3
|0
|Соболев Александр
|2
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Чернов Никита
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вендел Жералдо
|2
|0
|Кейрос Ду
|2
|0
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Фернандес Марио
|1
|0
|Барриос Вильмар
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Зенит
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
0
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
7
Спартак Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Зенит
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
14
4
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
5
36%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
3
21%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
19
11
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
5
26%
1
9%
1-15
4
21%
3
27%
16-30
3
16%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
4
21%
2
18%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0
Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2
Зенит
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4
Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1
Результаты матчей
Спартак Москва
Зенит
Точный счет
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:4
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:4
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
62
44
44
17
26
17
1/4 финала - Путь РПЛ
Финал - Путь РПЛ
— ?
— ?
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|4 (1)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3 (3)
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Морозов Евгений
|4
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва - Зенит
Исход игры
Спартак Москва
24.2% (50)
Ничья
27.1% (56)
Зенит
48.8% (101)
Тотал 2.5
Больше
61.42% (78)
Меньше
38.58% (49)
Обе команды забьют
Да
90.55% (115)
Нет
9.45% (12)
Популярный счёт
1:2 Зенит
23.2% (48)
1:1 Ничья
17.9% (37)
2:1 Спартак Москва
6.3% (13)
1:3 Зенит
3.4% (7)
0:2 Зенит
2.4% (5)
2:2 Ничья
1.9% (4)
1:0 Спартак Москва
1.4% (3)
2:3 Зенит
1.4% (3)
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