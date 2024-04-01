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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Спартак Москва
Зенит
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
66.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед
25 матчей
20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 13 побед
40 матчей
20%
30%
50%
8 побед 12 ничьих 20 побед
Первый тайм
17.5%
47.5%
35%
7 побед 19 ничьих 14 побед
Второй тайм
20%
47.5%
32.5%
8 побед 19 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.56
1.09
Среднее время на гол
57
82
Всего голов
54
28
Голов в среднем за матч
2.45
1.56
Среднее время на гол
36
57
Всего голов
82
52
Голов в среднем за матч
2.05
1.3
Тотал матчей
2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
43
69
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр
|4 (1)
|0.5
|Промес Квинси
|2
|0.25
|Зиньковский Антон
|2
|0.25
|Бабич Срджан
|2
|0.25
|Классен Леон
|2
|0.25
|Пруцев Данил
|1
|0.13
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0.13
|Зобнин Роман
|1
|0.13
|Бонгонда Тео
|1
|0.13
|Мартинс Кристофер
|1
|0.13
|Умяров Наиль
|1
|0.13
|Мелёшин Павел
|1
|0.13
|Медина Хесус
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Чернов Никита
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван II
|5
|0.63
|Кассьерра Матео
|3
|0.38
|Клаудиньо Родригес
|1
|0.13
|Мантуан Густаво
|1
|0.13
|Кейрос Ду
|1
|0.13
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рябчук Олег
|2
|1
|Классен Леон
|3
|0
|Соболев Александр
|2
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Чернов Никита
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вендел Жералдо
|2
|0
|Кейрос Ду
|2
|0
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Фернандес Марио
|1
|0
|Барриос Вильмар
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Зенит
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
2
0
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
5
7
Спартак Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Зенит
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
14
4
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
5
36%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
3
21%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
19
11
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
5
26%
1
9%
1-15
4
21%
3
27%
16-30
3
16%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
4
21%
2
18%
76-90
Пропущено
12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0
Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2
Зенит
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4
Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1
Результаты матчей
Спартак Москва
Зенит
Точный счет
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:4
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:4
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
62
44
44
17
26
17
1/4 финала - Путь РПЛ
Финал - Путь РПЛ
— ?
— ?
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|4 (1)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3 (3)
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
|Спартак Москва
|Рябчук Олег
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва - Зенит
Исход игры
Спартак Москва
17.5% (10)
Ничья
33.3% (19)
Зенит
49.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
65.31% (32)
Меньше
34.69% (17)
Обе команды забьют
Да
97.96% (48)
Нет
2.04% (1)
Популярный счёт
1:2 Зенит
29.8% (17)
1:1 Ничья
28.1% (16)
2:1 Спартак Москва
10.5% (6)
2:2 Ничья
5.3% (3)
1:3 Зенит
3.5% (2)
2:3 Зенит
3.5% (2)
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