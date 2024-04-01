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  4. Кубок 2023-2024
Спартак Москва
 
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Зенит
Прогнозы 57
Спартак Москва 17.5% (10)
X 33.3% (19)
Зенит 49.1% (28)
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История личных встреч

Спартак Москва
Зенит

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
60%
7 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
66.7%
8 побед 10 ничьих 0 побед

25 матчей

20%
80%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 13 побед

40 матчей

20%
30%
50%
8 побед 12 ничьих 20 побед

Первый тайм

17.5%
47.5%
35%
7 побед 19 ничьих 14 побед

Второй тайм

20%
47.5%
32.5%
8 побед 19 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
К
0:0
К
3:0
ПЛ
1:2
С
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КPП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.56
1.09

Среднее время на гол

57
82

Всего голов

54
28

Голов в среднем за матч

2.45
1.56

Среднее время на гол

36
57

Всего голов

82
52

Голов в среднем за матч

2.05
1.3

Тотал матчей

2.5
35
Больше 88%
Меньше 13%
5
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
11
Больше 28%
Меньше 73%
29
8
Больше 20%
Меньше 80%
32
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

43
69

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр 4 (1) 0.5
Промес Квинси 2 0.25
Зиньковский Антон 2 0.25
Бабич Срджан 2 0.25
Классен Леон 2 0.25
Пруцев Данил 1 0.13
Игнатов Михаил Александрович 1 0.13
Зобнин Роман 1 0.13
Бонгонда Тео 1 0.13
Мартинс Кристофер 1 0.13
Умяров Наиль 1 0.13
Мелёшин Павел 1 0.13
Медина Хесус 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Чернов Никита 0 0
Денисов Даниил 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван II 5 0.63
Кассьерра Матео 3 0.38
Клаудиньо Родригес 1 0.13
Мантуан Густаво 1 0.13
Кейрос Ду 1 0.13
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Эракович Страхинья 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рябчук Олег 2 1
Классен Леон 3 0
Соболев Александр 2 0
Пруцев Данил 2 0
Чернов Никита 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Медина Хесус 1 0
Маслов Павел 1 0
Игнатов Михаил Александрович 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Денисов Даниил 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вендел Жералдо 2 0
Кейрос Ду 2 0
Родригао де Соуза 1 0
Фернандес Марио 1 0
Барриос Вильмар 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Круговой Данил 1 0
Ренан Роберт 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Зенит
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

2
0
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
7
Спартак Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Зенит
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

14
4
10 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
5
36%
0
0%
1-15
2
14%
1
25%
16-30
3
21%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
2
40%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

19
11
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
5
26%
1
9%
1-15
4
21%
3
27%
16-30
3
16%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
4
21%
2
18%
76-90

Пропущено

12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
17%
2
33%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Спартак Москва - Урал 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0
Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3 Факел - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Пари НН 2:0 Спартак Москва - ЦСКА Москва 2:2
Зенит
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Крылья Советов - Зенит 1:1 Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4
Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0 Зенит - Сочи 3:0 Нефтчи - Зенит 2:1 Зенит - Краснодар 1:1

Результаты матчей

Спартак Москва
Зенит

Точный счет

2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:4
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:4
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
6
2
1.5
4
4
4
4
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5
1/4 финала - Путь РПЛ
10 Балтика
9 Локомотив Москва
1 Ростов
3 ЦСКА Москва
2 Оренбург
3 Спартак Москва
1 Динамо Москва
2 Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
Балтика
ЦСКА Москва
Спартак Москва
Зенит
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Спартак Москва Соболев Александр 4 (1)
Балтика Барков Дмитрий 4
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2024, осталось 2 дня 12 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 57
    Спартак Москва 17.5% (10)
    X 33.3% (19)
    Зенит 49.1% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Зенит

    Исход игры
    Спартак Москва
    17.5% (10)
    Ничья
    33.3% (19)
    Зенит
    49.1% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.31% (32)
    Меньше
    34.69% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    97.96% (48)
    Нет
    2.04% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    29.8% (17)
    1:1 Ничья
    28.1% (16)
    2:1 Спартак Москва
    10.5% (6)
    2:2 Ничья
    5.3% (3)
    1:3 Зенит
    3.5% (2)
    2:3 Зенит
    3.5% (2)
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    Спартак Москва
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