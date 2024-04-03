  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Иванов Сергей
Балтика
0:1
Второй тайм
ЦСКА Москва

Ход матча

23'
Энрикес Анхело
Гузина Гедеон
 
39'
0:1
Давила Виктор
45'
Луна Диего
 
46'
Фернандес Роберто
Ковалёв Юрий
 
46'
Козлов Данила
Бистрович Кристиян
 
59'
Андраде Кевин
 
66'
Пряхин Сергей
Лисакович Виталий
 
69'
 
Мусаев Тамерлан
Давила Виктор
77'
 
Келлвен Дуглас
Агапов Илья
82'
Аванесян Тигран
Капленко Кирилл
 
90'
 
Рядно Михаил
Гаич Милан
Прогнозы 178
Балтика 17.4% (31)
X 12.9% (23)
ЦСКА Москва 69.7% (124)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Балтика
Ничья
ЦСКА Москва
66.00
Реклама, fon.bet
8.00
Реклама, betcity.ru
3.35
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Латышонок
Евгений
16
Андраде
Кевин
2
Жиров
Александр
13
Луна
Диего
11
Ковалёв
Юрий
8
Капленко
Кирилл
17
Бистрович
Кристиян
24
Рыбчинский
Дмитрий
88
Лисакович
Виталий
25
Фернандес
Алекс
II
9
Гузина
Гедеон
67
Бориско
Максим
23
Коновалов
Игорь
7
Фернандес
Роберто
89
Лазарев
Вадим
26
Радмановац
Никола
59
Аванесян
Тигран
6
Кузьмин
Максим
3
Маляров
Кирилл
5
Осипов
Александр
18
Энрикес
Анхело
77
Козлов
Данила
Сергеевич
19
Пряхин
Сергей
49
Тороп
Владислав
78
Дивеев
Игорь
4
Виллиан
Роша
27
Мойзес
Моура
77
Агапов
Илья
5
Зделар
Саша
22
Гаич
Милан
II
21
Файзуллаев
Аббосбек
7
Давила
Виктор
10
Обляков
Иван
91
Заболотный
Антон
86
Шайхутдинов
Владимир
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
68
Рядно
Михаил
19
Айссауи
Сид
Ахмед
17
Глебов
Кирилл
2
Келлвен
Дуглас
88
Мендес
Виктор
96
Риванди
Амирхоссейн
9
Чалов
Фёдор
11
Мусаев
Тамерлан
Балтика
ЦСКА Москва

История личных встреч

Балтика
ЦСКА Москва

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
К
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.33
Мусаев Тамерлан 3 0.33
Бистрович Кристиян 1 0.11
Гузина Гедеон 1 0.11
Кузьмин Максим 1 0.11
Барков Дмитрий 1 0.11
Ферни Рубен 1 0.11
Аванесян Тигран 1 0.11
Гассама Натан 1 0.11
Козлов Данила Сергеевич 1 0.11
Галоян Артур 1 (1) 0.11
Дудиев Аслан 0 0
Маляров Кирилл 0 0
Фернандес Алекс II 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 3 (1) 0.33
Гаич Милан II 2 0.22
Заболотный Антон 2 0.22
Давила Виктор 1 0.11
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.11
Обляков Иван 1 0.11
Агапов Илья 1 0.11
Арбузов Ярослав 1 0.11
Кисляк Матвей 1 0.11
Ермаков Никита 0 0
Файзуллаев Аббосбек 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луна Диего 2 0
Остойич Иван 1 0
Маляров Кирилл 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Осипов Александр 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Андраде Кевин 1 0
Гассама Натан 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Моура 1 1
Келлвен Дуглас 2 0
Набабкин Кирилл 1 0
Давила Виктор 1 0
Гаич Милан II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Лукин Матвей 1 0
Кисляк Матвей 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Балтика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ЦСКА Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Балтика
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
6
Балтика
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ЦСКА Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

14
14
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
5
36%
2
14%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0
Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2
ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1

Результаты матчей

Балтика
ЦСКА Москва

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Балтика
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
1/4 финала - Путь РПЛ
10 Балтика
9 Локомотив Москва
1 Ростов
3 ЦСКА Москва
2 Оренбург
3 Спартак Москва
1 Динамо Москва
2 Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
Балтика
ЦСКА Москва
Спартак Москва
Зенит
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Спартак Москва Соболев Александр 4 (1)
Балтика Барков Дмитрий 4
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Морозов Евгений 4
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Пряхин с левого фланга навесил в штрафную ЦСКА, но Тороп надёжно сыграл на выходе, выбив мяч кулаками.
  • 90'
    Армейцы подставляются под удары по своим воротам! Зделар отметился заблокированным ударом. 
  • Фол, нарушение
    90'
    Тамерлан Мусаев зарабатывает на себе фол в районе центра поля.
  • Замена
    90'
    Михаил Рядно меняет Гаича.
  • Дополнительное время
    90'
    Шесть минут добавлено к основному времени матча.
  • 89'
    Заброс в сторону Леона Мусаева к угловому флажку не увенчался успехом. Армеец не догнал мяч и "Балтика" вбросит аут.
  • Фол, нарушение
    88'
    Фернандес Алекс фолит и сам же получает повреждение, не самое удачное действие у чужих ворот.
  • 87'
    Угловой после сейва Евгения Латышонка подаёт ЦСКА с правого фланга, но без опасности.
  • 86'
    Заболотный после отбора оказался в убойной позиции в штрафной соперника и неплохо пробил в дальний угол, попав в свтор. Латышонок снова выручает "Балтику" в эффектном прыжке.
  • 85'
    Балтийцы пробуют "растянуть" оборону соперника, то левым то, правым флангом, но сами ошибаются в передачах и теряют мяч.
  • Угловой
    84'
    Хороший заброс на Алекса, и тот простреливает в штрафную ЦСКА, где Виллиан отбивает мяч в падении на угловой.
  • 83'
    Заболотный вернулся на поле и отдаёт разрезающую передачу на правый фланг, но её прерывают защитники.
  • Замена
    82'
    Тигран Аванесян поменял Капленко в составе "Балтики".
  • Травма, повреждение
    81'
    Штрафной разыгрывает "Балтика".  Фернандес бьёт очень сильно и попадает в грудь Заболотному, сбивая того с ног.
  • 80'
    "Балтика" пытается поймать ЦСКА на ошибке Мойзеса, но Виллиан надёжен в подстраховке.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 79'
      Неудачный навес с правого фланга атаки у ЦСКА, защита выносит мяч, но Роша хорош в отборе и аут в пользу ЦСКА.
    • 78'
      Козлов вновь активен и в центре поля сфолил на Заболотном.
    • Фол, нарушение
      77'
      Штрафной перед воротами ЦСКА, но пробьют армейцы, ведь футболисты "Балтики" нарушили правила в атаке.
    • Замена
      75'
      Агапов уходит, вместо него Келлвен вступил в игру.
    • 74'
      Снова моментище у "Балтики", и это снова Данила Козлов! Он попадает в штангу, пробив низом. Смог переиграть Торопа на этот раз, но считанных сантиметров не хватило до гола.
    • Опасный момент
      73'
      Иван Обляков грудью с линии ворот спасает ЦСКА, а затем мяч после добивания попадает в перекладину! Лучший момент в этом матче создаёт "Балтика", но отличиться не получается. ОЧень близки были калининградцы к голу.
    • Опасный момент
      72'
      Тороп! Сумасшедший момент у Козлова. БУквально с пяти метров расстреливал ворота футболист "Балтики", но Владислав успевает выкинуть ногу и спасти свою команду.
    • 71'
      Появляется момент у балтийцев Энрикес рвался к скачущему мячу прямо перед воротами, но Тороп опередил нападающего и прижимает мяч к груди.
    • Замена
      70'
      Виктор Давила, автор гола, покидает поле и вместо него мы видим Тамерлана Мусаева.
    • 69'
      "Балтика" пытается атаковать левым флангом, но теряет мяч Капленко и будет аут.
    • 68'
      Агапов активно подключается к атаке ЦСКА по правому флангу, но не хватило скорости защитнику ЦСКА в этом моменте.
    • 67'
      "Балтика" нарушает правила на чужой половине поля. Иванов даёт свисток и на это эмоционально реагирует Сергей Игнашевич.
    • Замена
      66'
      Сергей Пряхин выходит на поле вместо Виталия Лисаковича.
    • Офсайд
      64'
      Офсайд у Лисаковича. Успел пробить по воротам с линии штрафной Виталий, но боковой поднял флажок.
    • Опасный момент
      63'
      Виктор Давила не смог переиграть Латышонка, но не получилось, упустил момент удара форвард и дал Евгению шанс, которым тот воспользовался.
    • 62'
      Игра сейчас в основном в центре поля. "Балтика" пытается играть в прессинг и меньше владеет мячом. ЦСКА имеет 55% времени владения мячом.
    • 61'
      Аут у чужой штрафной бросает "Балтика", но на правом краю пока ничего не могут придумать хозяева, и в этом моменте ЦСКА забирает мяч и Тороп начинает атаку от своих ворот.
    • Желтая карточка
      59'
      Андраде получает жёлтую карточку за отмашку по лицу соперника.
    • 59'
      Козлов имел возможность развить атаку балтийцев, но промахнулся с передачей и ЦСКА забирает мяч себе.
    • Угловой
      58'
      Красивая передача пяткой от Лисаковича, а затем навес с левого фланга на Алекса, но мяч уходит на угловой.
    • 57'
      Владислав Тороп сегодня очень уверенно играет и очередной заброс от полузащитников хозяев он забирает в свои руки и начинает собственную атаку по центру.
    • 56'
      Заболотный снова участвует в эпизоде, на этот раз нападающий сыграл рукой, неудачно приняв мяч перед чужими воротами.
    • 55'
      Антон Заболотный прямо на линии штрафной делает скидку на Ивана Облякова, но того корпусом оттесняет более крупный Александр Жиров и атака армейцев завершена.
    • 54'
      Гаич бросает аут и ЦСКА вновь начинает катать мяч между защитниками, а затем доводит его через правый фланг до подачи к воротам соперника, Гаич навешивает с левой, но защита справилась.
    • 53'
      Навес от "Балтики" ничем опасным не завершился. Владислав Тороп выходит из ворот и легко забирает верховую передачу.
    • Фол, нарушение
      52'
      Фолят армейцы. "Балтика" сейчас хорошо владела мячом и в итоге защитники были вынуждены сбиватьКозлова.
    • Офсайд
      51'
      Анхело Энрикес забирается в офсайд сейчас.
    • Угловой
      50'
      Ещё момент у ворот "Балтики". Виктор Давила бьёт с левой ноги, но Латышонок дотягивается и переводит мяч на угловой.
    • 49'
      Заболотный бьёт с линии штрафной после мягкой передачи Гаича по воротам, но не попадает
    • Замена
      48'
      Данила Козлов меняет Бистровича.
    • Замена
      47'
      Поле покидает Ковалёв, вместо него выходит Фернандес.
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Балтика", чтобы исправить положение дел на поле. В первом тайме подопечные Сергея Игнашевича не нанесли ни одного удара в свтор ворот соперника, ЦСКА же имел уйму моментов и мог забивать куда больше одного гола.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый период окончен! ЦСКА пока что с минимальным счётом ведёт в матче с "Балтикой". Отдыхаем...
       
    • Угловой
      45'
      Угловой подаёт ЦСКА с левого фланга, но теперь защитники "Балтики" не ошиблись и отбили мяч в район центрального круга.
    • 45'
      Давила со штрафного бьёт из под стенки в дальний угол, но Латышонок дотягивается благодаря грамотному выбору позиции и выручает своих партнёров.
    • 45'
      Пенальти заменено на штрафной удар. Латышонок снова спасает "Балтику" после удара Виктора Давилы, который закрутил мяч из под стенки и попал в угол.
    • Видеоповтор
      44'
      VAR начинает проверять эпизод.с пенальти. И решение изменено. ЦСКА пробьёт штрафной. Что тоже довольно опасно, но всё же игроки ЦСКА расстроены решением бригады арбитров.
    • Пенальти!
      43'
      Пенальти в ворота «Балтики»! Диего Луна сзади ударил по ноге Антону Заболотному. К мячу идёт Виктор Давила. Будет дубль?
    • Опасный момент
      42'
      Илья Агапов имел супер момент! После прострела с правого фланга, Илья пробил в касание и был очень близок к голу, но Латышонок в красивом прыжке дотянулся до мяча и спас свою команду.
    • 40'
      Заболотный теряет мяч перед штрафной "Балтики". Защитники жёстко пошли в отбор и не оставили шансов Антону даже с его габаритами.
    • Описание гола
      39'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Давила!!! 0:1!! Сумасшедший удар в падении через себя с расстояния одиннадцатиметровой отметки наносит нападающий ЦСКА,  Латышонок дотянуться здесь не может, и мяч, отрикошетив от перекладины, залетает в сетку ворот калининградской команды.
    • 38'
      Через длинный пас получилось у "Балтики" выйти к чужим воротам и сбивают перед штрафной Виталия Лисаковича, но арбитр показывает, что можно играть.
    • 37'
       Виктор Давила рвётся к мячу, но его опережает Александр Жиров из "Балтики" и даже не через вынос,а через передачу выходят хозяева из обороны.
    • Травма, повреждение
      36'
      Ещё один стык. Теперь Фернандес получает по ногам от Мойзеса Моуры. Уходит за пределы поля бразилец, но должен вернуться на поле в ближайшее время.
    • 35'
      Повреждение у Виллиана, но, кажется всё обошлось и тот снова в игре.
    • Фол, нарушение
      34'
      "Балтика" получает право на стандарт. К мячу подходит Фернандес Алекс и наносит удар. В стенке был один футболист команды соперников, но попал именно в него Алекс. Неудачный штрафной.
    • 32'
      Стык в центральном круге и Кристиян Бистрович получает по ногам.
    • 31'
      Снова из-за пределов штрафной наносит удар футболист "Балтики". Это Фернандес. выше ворот и в этот раз, Тороп руками в игру пока не вступает.
    • 30'
      Через короткий пас атакующие футболисты "Балтики" доходят до штрафной армейцев, где уверенно в отборе играет Виллиан и хозяевам нужно начинать атаку заново.
    • 29'
      ЦСКА пытается навязать прессинг, Дивеев атаковал Лисаковича, и балтиец ударил в арбитра. Спорный мяч разыграет "Балтика".
    • 28'
      Заболотный выигрывает борьбу на правом фланге у центральной линии и продолжает атаку по правой бровке, однако защитник дотягивается до передачи и прерывает её.
    • 27'
      Снова аут в пользу "Балтики" и доводят футболисты атаку до прострела в штрафную ЦСКА, но там Виллиан грудью выносит мяч подальше от ворот.
    • 26'
      Бистрович делает разрезающую передачу на партнёра, и, как говорится, хороший пас не пропадает. Илья Агапов неудачно скинул мяч и будет угловой у ворот ЦСКА.
    • 25'
      ЦСКА тоже использует дальние забросы. Сейчас на Заболотного пытались доставить мяч армейцы, но защита сильнее в этом моменте.
    • 24'
      Андраде ошибается в передаче, но Кирилл Капленко хорош на подстраховке, однако аут в итоге в пользу ЦСКА. Это потеря мяча для "Балтики".
    • Замена
      23'
      Энрикес Анхело меняет Гедеона Гузину.
    • Травма, повреждение
      22'
      Всё-таки повреждение у Гузины серьёзное. Вновь на газоне капитан балтийцев, и кажется уводят врачи его с поля. Вероятно, он не сможет продолжить игру.
    • 21'
      Очередной аут выбрасывают игроки "Балтики", немного упали скорости в нашем матче.
    • 19'
      Хороший дальний удар от Андраде. Чем-то похож на удар Лисаковича, так же мощно из-за штрафной бил защитник хозяев, но мяч прошёл выше.
    • 18'
      Файзуллаев и Обляков отбирают мяч у Гузины, но партнёры снова его теряют и Агапову вновь нужно вступать в отбор.
    • 17'
      ЦСКА берёт мяч под свой контроль. С фланга на фланг перекидывают мяч армейцы, но Агапов неточен в передаче и Луна выбивает в аут. ЦСКА вбросит.
    • 16'
      А вот и взбодрились футболисты "Балтики" после эмоций тренера! Лисаковича после перехвата партнёры выводили на удар, но в чужой штрафной форфард не смог обработать мяч.
    • 15'
      Недоволен Сергей Игнашевич пока что своими футболистами. Разводит руками главный тренер.
    • 14'
      Балтика через длинные передачи пробует искать счастье на чужой половине поля, но Файзуллаев перехватывает дальнюю передачу.
    • 13'
      Снова Гузина в центре событий, продавил защитника соперника в верховой борьбе, но пока работает подстраховка в центре поля у ЦСКА.
    • Травма, повреждение
      12'
      Повреждение у Гузины, но оперативно врачи хозяев ему помогли и возвращается капитан "Балтики" в игру.
    • 11'
      Опасный удар по воротам ЦСКА! Лисакович бил по воротам из-за пределов штрафной, но удар был очень плотный. Торопу пришлось выпрыгивать, кажется, достал бы он мяч, но снаряд прошёл выше ворот.
    • 9'
      Антон Заболотный снова отмечается опасным моментом. Бил на силу в ближний из пределов штрафной форвард, но не попал.
    • 8'
      Буквально с ноги у Файзуллаева снимает мяч защитник хозяев. Мог в центре штрафной принимать мяч нападающий ЦСКА, но не повезло.
    • 7'
      Первый удар по воротам в матче. Игорь Дивеев в прыжке головой наносил удар по воротам соперника, но мяч на этот раз прошёл выше перекладины.
    • Фол, нарушение
      6'
      Фолят защитники "Балтики" на Антоне Заболотном прямо у своей штрафной. Виктор Давила будет исполнять подачу с левого фланга атаки.
    • Дождь
      5'
      Не самые футбольные погодные условия у нас сегодня в Калининграде. Дождь со снегом сопровождают футболистов.
    • 4'
       Заболотный и Обляков хорошо комбинируют перед штрафной площадью хозяев, но после заброса ближе к воротам, Евгений Латышонок забирает мяч в руки.
    • 3'
      Жиров выигрывает верховое единоборство и уверенно выносит "Балтика" мяч, с первой попытки армейцы опасность создать не смогли.
    • Фол, нарушение
      2'
      Хорошим проходом отметился Давила. Обыграл нескольких соперников по правому флангу и заработал опасный штрафной для своей команды.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали! С центра поля мяч разыграли футболисты ЦСКА. Ждём красивого весеннего футбола от команд! 
    • До матча
    • Судить сегодняшнюю встречу будет Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. За VAR отвечает Андрей Фисенко. Лайнсмены - Роман Усачев и Алексей Лунев.
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России "Балтика" принимает ЦСКА. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Михаил Кочетков. Добро пожаловать!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 178
    Балтика 17.4% (31)
    X 12.9% (23)
    ЦСКА Москва 69.7% (124)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    ЦСКА Москва
    66.00
    Реклама, fon.bet
    8.00
    Реклама, betcity.ru
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Балтика 0:1 ЦСКА Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 0:1 ЦСКА Москва

    Исход игры
    Балтика
    17.4% (31)
    Ничья
    12.9% (23)
    ЦСКА Москва
    69.7% (124)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.54% (58)
    Меньше
    52.46% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    60.66% (74)
    Нет
    39.34% (48)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    28.1% (50)
    0:1 ЦСКА Москва
    15.7% (28)
    1:1 Ничья
    9% (16)
    0:2 ЦСКА Москва
    8.4% (15)
    2:1 Балтика
    1.7% (3)
    1:0 Балтика
    1.7% (3)
    1:3 ЦСКА Москва
    1.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.1% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Балтика
    ЦСКА Москва
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный