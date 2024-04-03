Фернандес Алекс фолит и сам же получает повреждение, не самое удачное действие у чужих ворот.

Заброс в сторону Леона Мусаева к угловому флажку не увенчался успехом. Армеец не догнал мяч и "Балтика" вбросит аут.

Шесть минут добавлено к основному времени матча.

Тамерлан Мусаев зарабатывает на себе фол в районе центра поля.

Пряхин с левого фланга навесил в штрафную ЦСКА, но Тороп надёжно сыграл на выходе, выбив мяч кулаками.

"Балтика" пытается поймать ЦСКА на ошибке Мойзеса, но Виллиан надёжен в подстраховке.

Штрафной разыгрывает "Балтика". Фернандес бьёт очень сильно и попадает в грудь Заболотному, сбивая того с ног.

Заболотный вернулся на поле и отдаёт разрезающую передачу на правый фланг, но её прерывают защитники.

Хороший заброс на Алекса, и тот простреливает в штрафную ЦСКА, где Виллиан отбивает мяч в падении на угловой.

Балтийцы пробуют "растянуть" оборону соперника, то левым то, правым флангом, но сами ошибаются в передачах и теряют мяч.

Заболотный после отбора оказался в убойной позиции в штрафной соперника и неплохо пробил в дальний угол, попав в свтор. Латышонок снова выручает "Балтику" в эффектном прыжке.

Угловой после сейва Евгения Латышонка подаёт ЦСКА с правого фланга, но без опасности.

"Балтика" пытается атаковать левым флангом, но теряет мяч Капленко и будет аут.

Виктор Давила, автор гола, покидает поле и вместо него мы видим Тамерлана Мусаева.

Появляется момент у балтийцев Энрикес рвался к скачущему мячу прямо перед воротами, но Тороп опередил нападающего и прижимает мяч к груди.

Тороп! Сумасшедший момент у Козлова. БУквально с пяти метров расстреливал ворота футболист "Балтики", но Владислав успевает выкинуть ногу и спасти свою команду.

Иван Обляков грудью с линии ворот спасает ЦСКА, а затем мяч после добивания попадает в перекладину! Лучший момент в этом матче создаёт "Балтика", но отличиться не получается. ОЧень близки были калининградцы к голу.

Снова моментище у "Балтики", и это снова Данила Козлов! Он попадает в штангу, пробив низом. Смог переиграть Торопа на этот раз, но считанных сантиметров не хватило до гола.

Штрафной перед воротами ЦСКА, но пробьют армейцы, ведь футболисты "Балтики" нарушили правила в атаке.

Козлов вновь активен и в центре поля сфолил на Заболотном.

Неудачный навес с правого фланга атаки у ЦСКА, защита выносит мяч, но Роша хорош в отборе и аут в пользу ЦСКА.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Балтика", чтобы исправить положение дел на поле. В первом тайме подопечные Сергея Игнашевича не нанесли ни одного удара в свтор ворот соперника, ЦСКА же имел уйму моментов и мог забивать куда больше одного гола.

Заболотный бьёт с линии штрафной после мягкой передачи Гаича по воротам, но не попадает

Ещё момент у ворот "Балтики". Виктор Давила бьёт с левой ноги, но Латышонок дотягивается и переводит мяч на угловой.

Фолят армейцы. "Балтика" сейчас хорошо владела мячом и в итоге защитники были вынуждены сбиватьКозлова.

Навес от "Балтики" ничем опасным не завершился. Владислав Тороп выходит из ворот и легко забирает верховую передачу.

Гаич бросает аут и ЦСКА вновь начинает катать мяч между защитниками, а затем доводит его через правый фланг до подачи к воротам соперника, Гаич навешивает с левой, но защита справилась.

Антон Заболотный прямо на линии штрафной делает скидку на Ивана Облякова, но того корпусом оттесняет более крупный Александр Жиров и атака армейцев завершена.

Заболотный снова участвует в эпизоде, на этот раз нападающий сыграл рукой, неудачно приняв мяч перед чужими воротами.

Владислав Тороп сегодня очень уверенно играет и очередной заброс от полузащитников хозяев он забирает в свои руки и начинает собственную атаку по центру.

Красивая передача пяткой от Лисаковича, а затем навес с левого фланга на Алекса, но мяч уходит на угловой.

Козлов имел возможность развить атаку балтийцев, но промахнулся с передачей и ЦСКА забирает мяч себе.

Аут у чужой штрафной бросает "Балтика", но на правом краю пока ничего не могут придумать хозяева, и в этом моменте ЦСКА забирает мяч и Тороп начинает атаку от своих ворот.

Игра сейчас в основном в центре поля. "Балтика" пытается играть в прессинг и меньше владеет мячом. ЦСКА имеет 55% времени владения мячом.

Виктор Давила не смог переиграть Латышонка, но не получилось, упустил момент удара форвард и дал Евгению шанс, которым тот воспользовался.

Офсайд у Лисаковича. Успел пробить по воротам с линии штрафной Виталий, но боковой поднял флажок.

"Балтика" нарушает правила на чужой половине поля. Иванов даёт свисток и на это эмоционально реагирует Сергей Игнашевич.

Агапов активно подключается к атаке ЦСКА по правому флангу, но не хватило скорости защитнику ЦСКА в этом моменте.

Первый тайм

— Первый период окончен! ЦСКА пока что с минимальным счётом ведёт в матче с "Балтикой". Отдыхаем...



45' Угловой подаёт ЦСКА с левого фланга, но теперь защитники "Балтики" не ошиблись и отбили мяч в район центрального круга.

45' Давила со штрафного бьёт из под стенки в дальний угол, но Латышонок дотягивается благодаря грамотному выбору позиции и выручает своих партнёров.

45' Пенальти заменено на штрафной удар. Латышонок снова спасает "Балтику" после удара Виктора Давилы, который закрутил мяч из под стенки и попал в угол.

44' VAR начинает проверять эпизод.с пенальти. И решение изменено. ЦСКА пробьёт штрафной. Что тоже довольно опасно, но всё же игроки ЦСКА расстроены решением бригады арбитров.

43' Пенальти в ворота «Балтики»! Диего Луна сзади ударил по ноге Антону Заболотному. К мячу идёт Виктор Давила. Будет дубль?

42' Илья Агапов имел супер момент! После прострела с правого фланга, Илья пробил в касание и был очень близок к голу, но Латышонок в красивом прыжке дотянулся до мяча и спас свою команду.

40' Заболотный теряет мяч перед штрафной "Балтики". Защитники жёстко пошли в отбор и не оставили шансов Антону даже с его габаритами.

39' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! Давила!!! 0:1!! Сумасшедший удар в падении через себя с расстояния одиннадцатиметровой отметки наносит нападающий ЦСКА, Латышонок дотянуться здесь не может, и мяч, отрикошетив от перекладины, залетает в сетку ворот калининградской команды.

38' Через длинный пас получилось у "Балтики" выйти к чужим воротам и сбивают перед штрафной Виталия Лисаковича, но арбитр показывает, что можно играть.

37' Виктор Давила рвётся к мячу, но его опережает Александр Жиров из "Балтики" и даже не через вынос,а через передачу выходят хозяева из обороны.

36' Ещё один стык. Теперь Фернандес получает по ногам от Мойзеса Моуры. Уходит за пределы поля бразилец, но должен вернуться на поле в ближайшее время.

35' Повреждение у Виллиана, но, кажется всё обошлось и тот снова в игре.

34' "Балтика" получает право на стандарт. К мячу подходит Фернандес Алекс и наносит удар. В стенке был один футболист команды соперников, но попал именно в него Алекс. Неудачный штрафной.

32' Стык в центральном круге и Кристиян Бистрович получает по ногам.

31' Снова из-за пределов штрафной наносит удар футболист "Балтики". Это Фернандес. выше ворот и в этот раз, Тороп руками в игру пока не вступает.

30' Через короткий пас атакующие футболисты "Балтики" доходят до штрафной армейцев, где уверенно в отборе играет Виллиан и хозяевам нужно начинать атаку заново.

29' ЦСКА пытается навязать прессинг, Дивеев атаковал Лисаковича, и балтиец ударил в арбитра. Спорный мяч разыграет "Балтика".

28' Заболотный выигрывает борьбу на правом фланге у центральной линии и продолжает атаку по правой бровке, однако защитник дотягивается до передачи и прерывает её.

27' Снова аут в пользу "Балтики" и доводят футболисты атаку до прострела в штрафную ЦСКА, но там Виллиан грудью выносит мяч подальше от ворот.

26' Бистрович делает разрезающую передачу на партнёра, и, как говорится, хороший пас не пропадает. Илья Агапов неудачно скинул мяч и будет угловой у ворот ЦСКА.

25' ЦСКА тоже использует дальние забросы. Сейчас на Заболотного пытались доставить мяч армейцы, но защита сильнее в этом моменте.

24' Андраде ошибается в передаче, но Кирилл Капленко хорош на подстраховке, однако аут в итоге в пользу ЦСКА. Это потеря мяча для "Балтики".

23' Энрикес Анхело меняет Гедеона Гузину.

22' Всё-таки повреждение у Гузины серьёзное. Вновь на газоне капитан балтийцев, и кажется уводят врачи его с поля. Вероятно, он не сможет продолжить игру.

21' Очередной аут выбрасывают игроки "Балтики", немного упали скорости в нашем матче.

19' Хороший дальний удар от Андраде. Чем-то похож на удар Лисаковича, так же мощно из-за штрафной бил защитник хозяев, но мяч прошёл выше.

18' Файзуллаев и Обляков отбирают мяч у Гузины, но партнёры снова его теряют и Агапову вновь нужно вступать в отбор.

17' ЦСКА берёт мяч под свой контроль. С фланга на фланг перекидывают мяч армейцы, но Агапов неточен в передаче и Луна выбивает в аут. ЦСКА вбросит.

16' А вот и взбодрились футболисты "Балтики" после эмоций тренера! Лисаковича после перехвата партнёры выводили на удар, но в чужой штрафной форфард не смог обработать мяч.

15' Недоволен Сергей Игнашевич пока что своими футболистами. Разводит руками главный тренер.

14' Балтика через длинные передачи пробует искать счастье на чужой половине поля, но Файзуллаев перехватывает дальнюю передачу.

13' Снова Гузина в центре событий, продавил защитника соперника в верховой борьбе, но пока работает подстраховка в центре поля у ЦСКА.

12' Повреждение у Гузины, но оперативно врачи хозяев ему помогли и возвращается капитан "Балтики" в игру.

11' Опасный удар по воротам ЦСКА! Лисакович бил по воротам из-за пределов штрафной, но удар был очень плотный. Торопу пришлось выпрыгивать, кажется, достал бы он мяч, но снаряд прошёл выше ворот.

9' Антон Заболотный снова отмечается опасным моментом. Бил на силу в ближний из пределов штрафной форвард, но не попал.

8' Буквально с ноги у Файзуллаева снимает мяч защитник хозяев. Мог в центре штрафной принимать мяч нападающий ЦСКА, но не повезло.

7' Первый удар по воротам в матче. Игорь Дивеев в прыжке головой наносил удар по воротам соперника, но мяч на этот раз прошёл выше перекладины.

6' Фолят защитники "Балтики" на Антоне Заболотном прямо у своей штрафной. Виктор Давила будет исполнять подачу с левого фланга атаки.

5' Не самые футбольные погодные условия у нас сегодня в Калининграде. Дождь со снегом сопровождают футболистов.

4' Заболотный и Обляков хорошо комбинируют перед штрафной площадью хозяев, но после заброса ближе к воротам, Евгений Латышонок забирает мяч в руки.

3' Жиров выигрывает верховое единоборство и уверенно выносит "Балтика" мяч, с первой попытки армейцы опасность создать не смогли.

2' Хорошим проходом отметился Давила. Обыграл нескольких соперников по правому флангу и заработал опасный штрафной для своей команды.