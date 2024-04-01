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Балтика
 
Позже
ЦСКА Москва

История личных встреч

Балтика
ЦСКА Москва

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
К
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.38
Мусаев Тамерлан 3 0.38
Бистрович Кристиян 1 0.13
Гузина Гедеон 1 0.13
Кузьмин Максим 1 0.13
Барков Дмитрий 1 0.13
Ферни Рубен 1 0.13
Аванесян Тигран 1 0.13
Гассама Натан 1 0.13
Козлов Данила Сергеевич 1 0.13
Галоян Артур 1 (1) 0.13
Дудиев Аслан 0 0
Маляров Кирилл 0 0
Фернандес Алекс II 0 0
ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 3 (1) 0.38
Гаич Милан II 2 0.25
Заболотный Антон 2 0.25
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.13
Обляков Иван 1 0.13
Агапов Илья 1 0.13
Арбузов Ярослав 1 0.13
Кисляк Матвей 1 0.13
Ермаков Никита 0 0
Файзуллаев Аббосбек 0 0

Карточки

Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Остойич Иван 1 0
Маляров Кирилл 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Осипов Александр 1 0
Луна Диего 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Гассама Натан 1 0
ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Моура 1 1
Келлвен Дуглас 2 0
Набабкин Кирилл 1 0
Давила Виктор 1 0
Гаич Милан II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Лукин Матвей 1 0
Кисляк Матвей 1 0
Мендес Виктор 1 0

Результаты матчей

Балтика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ЦСКА Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Балтика
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
6
Балтика
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ЦСКА Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

14
14
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
5
36%
2
14%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0
Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2
ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1

Результаты матчей

Балтика
ЦСКА Москва

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Балтика
ЦСКА Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
3
5
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
1/4 финала - Путь РПЛ
10 Балтика
9 Локомотив Москва
1 Ростов
3 ЦСКА Москва
2 Оренбург
3 Спартак Москва
1 Динамо Москва
2 Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
Балтика
ЦСКА Москва
Спартак Москва
Зенит
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Спартак Москва Соболев Александр 4 (1)
Балтика Барков Дмитрий 4
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2024, осталось 2 дня 9 часов 56 минут.



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    • Прогнозы 53
    Балтика 7.5% (4)
    X 11.3% (6)
    ЦСКА Москва 81.1% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Балтика
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Балтика
    7.5% (4)
    Ничья
    11.3% (6)
    ЦСКА Москва
    81.1% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (28)
    Меньше
    41.67% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    64.58% (31)
    Нет
    35.42% (17)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    41.5% (22)
    0:1 ЦСКА Москва
    17% (9)
    0:2 ЦСКА Москва
    13.2% (7)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
    1:3 ЦСКА Москва
    5.7% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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    Балтика
    ЦСКА Москва
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