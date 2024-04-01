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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Балтика
ЦСКА Москва
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|3
|0.38
|Мусаев Тамерлан
|3
|0.38
|Бистрович Кристиян
|1
|0.13
|Гузина Гедеон
|1
|0.13
|Кузьмин Максим
|1
|0.13
|Барков Дмитрий
|1
|0.13
|Ферни Рубен
|1
|0.13
|Аванесян Тигран
|1
|0.13
|Гассама Натан
|1
|0.13
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0.13
|Галоян Артур
|1 (1)
|0.13
|Дудиев Аслан
|0
|0
|Маляров Кирилл
|0
|0
|Фернандес Алекс II
|0
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|3 (1)
|0.38
|Гаич Милан II
|2
|0.25
|Заболотный Антон
|2
|0.25
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.13
|Обляков Иван
|1
|0.13
|Агапов Илья
|1
|0.13
|Арбузов Ярослав
|1
|0.13
|Кисляк Матвей
|1
|0.13
|Ермаков Никита
|0
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|0
|0
Карточки
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Остойич Иван
|1
|0
|Маляров Кирилл
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Осипов Александр
|1
|0
|Луна Диего
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Гассама Натан
|1
|0
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес Моура
|1
|1
|Келлвен Дуглас
|2
|0
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Давила Виктор
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Лукин Матвей
|1
|0
|Кисляк Матвей
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Балтика
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
ЦСКА Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Балтика
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
6
Балтика
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
ЦСКА Москва
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
3
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
14
14
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
5
36%
2
14%
61-75
3
21%
4
29%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Балтика - Пари НН 2:0 Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0
Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Сочи - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2
ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3 Факел - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Пари НН 3:2 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1
Результаты матчей
Балтика
ЦСКА Москва
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Балтика
ЦСКА Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
35
26
26
17
17
1/4 финала - Путь РПЛ
Финал - Путь РПЛ
— ?
— ?
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|4 (1)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3 (3)
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
|Спартак Москва
|Рябчук Олег
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика - ЦСКА Москва
Исход игры
Балтика
7.5% (4)
Ничья
11.3% (6)
ЦСКА Москва
81.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (28)
Меньше
41.67% (20)
Обе команды забьют
Да
64.58% (31)
Нет
35.42% (17)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
41.5% (22)
0:1 ЦСКА Москва
17% (9)
0:2 ЦСКА Москва
13.2% (7)
1:1 Ничья
5.7% (3)
1:3 ЦСКА Москва
5.7% (3)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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