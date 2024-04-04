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Приветствуем всех футбольных болельщиков! Совсем скоро стартует матч 1/4 финала Пути Регионов Кубка России по футболу 2023-2024. Грозненский "Ахмат" примет у себя "Оренбург", прямую текстовую трансляцию для вас проведёт Михаил Кочетков. Добро пожаловать!