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Ахмат
 
Позже
Оренбург
Прогнозы 140
Ахмат 75.7% (106)
X 12.1% (17)
Оренбург 12.1% (17)
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Ахмат
Ничья
Оренбург
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История личных встреч

Ахмат
Оренбург

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
К
4:2
ПЛ
2:1
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.88
0.83

Среднее время на гол

48
108

Всего голов

30
17

Голов в среднем за матч

2.14
1.21

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

42
74

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ильин Владимир 3 0.43
Олейников Иван 3 0.43
Конате Мохамед II 2 0.29
Ковачев Светослав 1 0.14
Семёнов Андрей Игоревич 1 0.14
Швец Антон 1 0.14
Челикович Ясмин 1 0.14
Камило Рейжерс 0 0
Харин Евгений 0 0
Даниэл Жуниор 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обухов Владимир 2 (1) 0.25
Марин Джимми 1 0.13
Оганесян Степан 1 0.13
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.13
Гюрлюк Эмирджан 1 0.13
Титков Николай 1 (1) 0.13
Михайлов Ярослав 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Быстров Марат 0 1
Уциев Ризван 1 0
Тимофеев Артём 1 0
Камилов Владислав 1 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Челикович Ясмин 1 0
Даниэл Жуниор 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 1 2
Полуяхтов Владимир 2 1
Гойкович Ренато 2 0
Кеняйкин Алексей 0 1
Капленко Кирилл 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Хотулёв Данила 1 0
Муро Томас 1 0
Перес Матиас 1 0
Горбани Мохаммад 1 0

Результаты матчей

Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Оренбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
1
Ахмат
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Оренбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
3
Ахмат
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Оренбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
33%
2
67%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

12
7
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
33%
2
29%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
4
33%
4
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0
Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1
Оренбург
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1
Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0

Результаты матчей

Ахмат
Оренбург

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
1
3
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
2
6
3
4
2.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Спартак Москва Соболев Александр 4 (2)
Балтика Барков Дмитрий 4
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Морозов Евгений 4
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех футбольных болельщиков! Совсем скоро стартует матч 1/4 финала Пути Регионов Кубка России по футболу 2023-2024. Грозненский "Ахмат" примет у себя "Оренбург", прямую текстовую трансляцию для вас проведёт Михаил Кочетков. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2024, осталось 21 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 140
Ахмат 75.7% (106)
X 12.1% (17)
Оренбург 12.1% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Оренбург
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ахмат - Оренбург

Исход игры
Ахмат
75.7% (109)
Ничья
11.8% (17)
Оренбург
12.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
47.9% (57)
Меньше
52.1% (62)
Обе команды забьют
Да
59.66% (71)
Нет
40.34% (48)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
32.6% (47)
1:0 Ахмат
27.1% (39)
1:1 Ничья
10.4% (15)
1:2 Оренбург
4.2% (6)
2:0 Ахмат
3.5% (5)
0:1 Оренбург
1.4% (2)
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