Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ахмат
Оренбург
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.88
0.83
Среднее время на гол
48
108
Всего голов
30
17
Голов в среднем за матч
2.14
1.21
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
42
74
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ильин Владимир
|3
|0.43
|Олейников Иван
|3
|0.43
|Конате Мохамед II
|2
|0.29
|Ковачев Светослав
|1
|0.14
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0.14
|Швец Антон
|1
|0.14
|Челикович Ясмин
|1
|0.14
|Камило Рейжерс
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
|Даниэл Жуниор
|0
|0
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обухов Владимир
|2 (1)
|0.25
|Марин Джимми
|1
|0.13
|Оганесян Степан
|1
|0.13
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.13
|Гюрлюк Эмирджан
|1
|0.13
|Титков Николай
|1 (1)
|0.13
|Михайлов Ярослав
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Быстров Марат
|0
|1
|Уциев Ризван
|1
|0
|Тимофеев Артём
|1
|0
|Камилов Владислав
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Челикович Ясмин
|1
|0
|Даниэл Жуниор
|1
|0
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиваков Михаил
|1
|2
|Полуяхтов Владимир
|2
|1
|Гойкович Ренато
|2
|0
|Кеняйкин Алексей
|0
|1
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Титков Николай
|1
|0
|Оганесян Степан
|1
|0
|Хотулёв Данила
|1
|0
|Муро Томас
|1
|0
|Перес Матиас
|1
|0
|Горбани Мохаммад
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Оренбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
1
Ахмат
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Оренбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
5
3
Ахмат
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Оренбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
33%
2
67%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Забито
12
7
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
33%
2
29%
1-15
1
8%
2
29%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
4
33%
4
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
3
25%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рубин - Ахмат 2:1 Волгарь - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Урал 1:0
Оренбург - Ахмат 2:1 Алания - Ахмат 0:2 КАМАЗ - Ахмат 2:0 Енисей - Ахмат 1:2 Ахмат - Кызылжар 4:0 Ахмат - Нефтчи Фергана 1:0 Сочи - Ахмат 0:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Елимай Семей 1:0 Ахмат - Ростов 0:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Ахмат 1:1 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Факел 1:2 Балтика - Ахмат 4:1 Зенит - Ахмат 2:1
Оренбург
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Факел - Оренбург 0:0 Спартак Москва - Оренбург 3:1 Оренбург - Балтика 1:0 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1
Оренбург - Ахмат 2:1 Оренбург - Металлург Бекабад 3:0 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Оренбург - Спартак Варна 2:2 Оренбург - Струга Трим-Лум 5:1 Оренбург - Навбахор 2:2 Сочи - Оренбург 1:1 Краснодар - Оренбург 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Оренбург - Ахмат 1:1 Динамо Москва - Оренбург 2:0 Оренбург - Ростов 1:1 ЦСКА Москва - Оренбург 3:1 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Факел 1:2 Балтика - Оренбург 1:0
Результаты матчей
Ахмат
Оренбург
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:6
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Оренбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
43
26
34
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|4 (2)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3 (3)
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Морозов Евгений
|4
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Оренбург
Исход игры
Ахмат
75.7% (109)
Ничья
11.8% (17)
Оренбург
12.5% (18)
Тотал 2.5
Больше
47.9% (57)
Меньше
52.1% (62)
Обе команды забьют
Да
59.66% (71)
Нет
40.34% (48)
Популярный счёт
2:1 Ахмат
32.6% (47)
1:0 Ахмат
27.1% (39)
1:1 Ничья
10.4% (15)
1:2 Оренбург
4.2% (6)
2:0 Ахмат
3.5% (5)
0:1 Оренбург
1.4% (2)
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