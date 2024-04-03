Первый тайм

7' Ишков с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Сильянов хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг.

6' Дмитриев теперь уже более удачно поработал на левом фланге и в борьбе с Самошниковым заработал угловой для своей команды.

5' Дмитриев совершил рывок вперёд по левому флангу и в борьбе с Самошниковым оказался на газоне, Кирилл Левников показал, что будет удар от ворот.

4' Сама по себе игра у нас пока что получается достаточно равная, команды хоть и играют уже в пятый раз между собой за сезон, но форсировать события на поле не хотят.

3' Добавим, что при выходе команд на поле случилась совсем минимальная заминка. Мальчик, который выходил вместе с Ильей Лантратовым испугался фейерверков, но в итоге всё же голкипер "Локомотива" смог его успокоить и выйти вместе с ним на поле очень быстро.

2' Пиняев совершил рывок вперёд по правому флангу и затем попытался выполнить подачу в штрафную площадь, но под давлением Ишкова Сергей упустил мяч за лицевую линию поля.