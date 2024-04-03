Стадион: Yekaterinburg Arena.
0:0
Первый тайм
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
4 ЭмерсонЗащитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Ишков ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 КикиЗащитник
-
16 ИталоЗащитник
- Защитник
-
20 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Митай МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Хамулич СаидНападающий
- Нападающий
-
27 Раков ВадимНападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
История личных встреч
Урал
Локомотив Москва
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед
28 матчей
17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
4 победы 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
0.85
1
Среднее время на гол
106
90
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.87
1.54
Среднее время на гол
48
58
Всего голов
39
35
Голов в среднем за матч
1.39
1.25
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
64
72
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|2
|0.29
|Егорычев Андрей
|2
|0.29
|Бикфалви Эрик
|1
|0.14
|Аюпов Тимур
|1
|0.14
|Гильерме Шеттине
|1
|0.14
|Каштанов Алексей
|1 (1)
|0.14
|Ишков Илья
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|3
|0.38
|Сулейманов Тимур
|3
|0.38
|Миранчук Антон
|2
|0.25
|Глушенков Максим
|2
|0.25
|Сарвели Владислав
|2
|0.25
|Изидор Вильсон
|1
|0.13
|Дзюба Артём
|0
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|Ненахов Максим
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филипенко Егор
|2
|1
|Аюпов Тимур
|2
|0
|Мамин Артём
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|Морозов Евгений
|3
|0
|Ненахов Максим
|2
|0
|Самошников Илья
|2
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Сарвели Владислав
|1
|0
|Куликов Даниил
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Марадишвили Константин
|1
|0
|Кузьмичёв Иван
|1
|0
Результаты матчей
Урал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Локомотив Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Урал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
8
Урал
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Локомотив Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
11
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
4
44%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
43%
4
31%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0
Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0
Результаты матчей
Урал
Локомотив Москва
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Урал
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
16
44
Будет доступно позже.
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|4 (1)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3 (3)
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
|Спартак Москва
|Рябчук Олег
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал 0:0 Локомотив Москва
Исход игры
Урал
18.3% (28)
Ничья
25.5% (39)
Локомотив Москва
56.2% (86)
Тотал 2.5
Больше
53.17% (67)
Меньше
46.83% (59)
Обе команды забьют
Да
79.37% (100)
Нет
20.63% (26)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
32% (49)
1:1 Ничья
22.9% (35)
0:1 Локомотив Москва
9.8% (15)
2:1 Урал
8.5% (13)
0:2 Локомотив Москва
3.3% (5)
1:0 Урал
2.6% (4)
5:0 Урал
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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