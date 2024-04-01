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  5. Кубок 2023-2024
Урал
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 57
Урал 24.6% (14)
X 24.6% (14)
Локомотив Москва 50.9% (29)
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Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Локомотив Москва
2.80
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3.45
Все Коэффициенты

История личных встреч

Урал
Локомотив Москва

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 12 побед

28 матчей

17.9%
25%
57.1%
5 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

17.9%
42.9%
39.2%
5 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
4 победы 12 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
4:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
К
0:0
К
2:1
ТМК
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
К
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.85
1

Среднее время на гол

106
90

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.87
1.54

Среднее время на гол

48
58

Всего голов

39
35

Голов в среднем за матч

1.39
1.25

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 75%
Меньше 25%
7
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

64
72

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 2 0.29
Егорычев Андрей 2 0.29
Бикфалви Эрик 1 0.14
Аюпов Тимур 1 0.14
Гильерме Шеттине 1 0.14
Каштанов Алексей 1 (1) 0.14
Ишков Илья 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 3 0.38
Сулейманов Тимур 3 0.38
Миранчук Антон 2 0.25
Глушенков Максим 2 0.25
Сарвели Владислав 2 0.25
Изидор Вильсон 1 0.13
Дзюба Артём 0 0
Рыбчинский Дмитрий 0 0
Ненахов Максим 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипенко Егор 2 1
Аюпов Тимур 2 0
Мамин Артём 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 0
Морозов Евгений 3 0
Ненахов Максим 2 0
Самошников Илья 2 0
Миранчук Антон 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Сарвели Владислав 1 0
Куликов Даниил 1 0
Глушенков Максим 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Марадишвили Константин 1 0
Кузьмичёв Иван 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Локомотив Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Урал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
8
Урал
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Локомотив Москва
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

1
11

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
4
44%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
14%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
43%
4
31%
31-45
2
29%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

7
7
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Спартак Москва - Урал 0:0 Родина Москва - Урал 1:1 Урал - Зенит 1:4 Ахмат - Урал 1:0
Краснодар - Урал 1:0 Урал - Пари НН 2:2 Локомотив Москва - Урал 4:2 Зенит - Урал 1:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Пари НН - Урал 1:0 Урал - Краснодар 3:1 Крылья Советов - Урал 3:1 Урал - Рубин 0:1 Ростов - Урал 2:1 Динамо Москва - Урал 2:1 Урал - Сочи 1:4 Урал - Локомотив Москва 2:2 Урал - Рубин 2:0 Ростов - Урал 2:2 Краснодар - Урал 2:0
Локомотив Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Локомотив Москва - Краснодар 1:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Локомотив Москва - Сочи 2:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Локомотив Москва - Ашхабад 3:0 Локомотив Москва - Алтын Асыр 2:0 Локомотив Москва - Урарту 2:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 2:0 Локомотив Москва - Кайрат 4:1 Локомотив Москва - Урал 4:2 Локомотив Москва - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Аль-Ахдуд 2:0 Локомотив Москва - Урал 2:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Крылья Советов - Локомотив Москва 3:3 Локомотив Москва - Ахмат 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва - Рубин 3:0

Результаты матчей

Урал
Локомотив Москва

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 75%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Урал
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
4
4

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Спартак Москва Соболев Александр 4 (1)
Балтика Барков Дмитрий 4
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2024, осталось 2 дня 7 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 57
    Урал 24.6% (14)
    X 24.6% (14)
    Локомотив Москва 50.9% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.80
    Реклама, betcity.ru
    3.60
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    Прогнозы на матч Урал - Локомотив Москва

    Исход игры
    Урал
    24.6% (14)
    Ничья
    24.6% (14)
    Локомотив Москва
    50.9% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.26% (32)
    Меньше
    40.74% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (43)
    Нет
    20.37% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    35.1% (20)
    1:1 Ничья
    22.8% (13)
    2:1 Урал
    15.8% (9)
    0:1 Локомотив Москва
    7% (4)
    0:2 Локомотив Москва
    5.3% (3)
    5:0 Урал
    3.5% (2)
    1:0 Урал
    3.5% (2)
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