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История личных встреч
СКА-Хабаровск
Динамо Москва
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.6
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
56
Бомбардиры внутри турнира
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Саид
|2
|0.5
|Стародуб Дмитрий
|1
|0.25
|Гонгапшев Альбек
|1
|0.25
|Яо Жан Шарль
|1
|0.25
|Кожемякин Олег
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|2
|0.25
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.25
|Фомин Даниил
|2 (1)
|0.25
|Нгамалё Николя
|1
|0.13
|Гладышев Ярослав
|1
|0.13
|Тюкавин Константин
|1
|0.13
|Захарян Арсен
|1
|0.13
|Бителло
|1
|0.13
|Карраскаль Хорхе
|0
|0
|Лесовой Даниил
|0
|0
Карточки
СКА-Хабаровск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яо Жан Шарль
|2
|0
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
|Бегун Дмитрий
|1
|0
|Имамов Ислам
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраскаль Хорхе
|3
|1
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|Лаксальт Диего
|3
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Шунин Антон
|1
|0
|Фомин Даниил
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Бессмертный Станислав
|1
|0
|Гагнидзе Лука
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Динамо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
10
СКА-Хабаровск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
4
50%
1-15
2
100%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
3
30%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Пропущено
2
12
2 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
5
42%
1-15
2
100%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0
Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 СКА-Хабаровск - Олимпик Ташкент 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтчи Фергана 1:1 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Форте - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3
Результаты матчей
СКА-Хабаровск
Динамо Москва
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
СКА-Хабаровск
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
35
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|4 (1)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3 (3)
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
|Спартак Москва
|Рябчук Олег
|1 2
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Динамо Москва
Исход игры
СКА-Хабаровск
3.8% (2)
Ничья
7.5% (4)
Динамо Москва
88.7% (47)
Тотал 2.5
Больше
48.98% (24)
Меньше
51.02% (25)
Обе команды забьют
Да
51.02% (25)
Нет
48.98% (24)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
39.6% (21)
0:2 Динамо Москва
28.3% (15)
0:1 Динамо Москва
13.2% (7)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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