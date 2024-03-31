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СКА-Хабаровск
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 52
СКА-Хабаровск 3.8% (2)
X 7.7% (4)
Динамо Москва 88.5% (46)
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Лучшие коэффициенты
СКА-Хабаровск
Ничья
Динамо Москва
6.40
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6.10
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4.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

СКА-Хабаровск
Динамо Москва

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.6
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
56

Бомбардиры внутри турнира

СКА-Хабаровск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Саид 2 0.5
Стародуб Дмитрий 1 0.25
Гонгапшев Альбек 1 0.25
Яо Жан Шарль 1 0.25
Кожемякин Олег 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 2 0.25
Грулёв Вячеслав 2 0.25
Фомин Даниил 2 (1) 0.25
Нгамалё Николя 1 0.13
Гладышев Ярослав 1 0.13
Тюкавин Константин 1 0.13
Захарян Арсен 1 0.13
Бителло 1 0.13
Карраскаль Хорхе 0 0
Лесовой Даниил 0 0

Карточки

СКА-Хабаровск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яо Жан Шарль 2 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Алиев Саид 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Бегун Дмитрий 1 0
Имамов Ислам 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскаль Хорхе 3 1
Паршивлюк Сергей 3 0
Лаксальт Диего 3 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Шунин Антон 1 0
Фомин Даниил 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Бессмертный Станислав 1 0
Гагнидзе Лука 1 0
Маричаль Николас 1 0

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Динамо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
СКА-Хабаровск
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
10
СКА-Хабаровск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Динамо Москва
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
2 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
4
50%
1-15
2
100%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
50%
3
30%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
17%
1
8%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
23%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Пропущено

2
12
2 В 1-м тайме 9
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
5
42%
1-15
2
100%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

СКА-Хабаровск
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
СКА-Хабаровск - Сокол 3:1 СКА-Хабаровск - Торпедо Москва 2:0 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1 Черноморец Нв - СКА-Хабаровск 3:0
Волгарь - СКА-Хабаровск 1:1 СКА-Хабаровск - Акрон 3:2 СКА-Хабаровск - КАМАЗ 1:1 Шинник - СКА-Хабаровск 0:0 Факел - СКА-Хабаровск 3:2 СКА-Хабаровск - Алания 2:1 СКА-Хабаровск - Челябинск 3:4 Енисей - СКА-Хабаровск 0:3 СКА-Хабаровск - Олимпик Ташкент 3:0 СКА-Хабаровск - Нефтчи Фергана 1:1 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Кубань - СКА-Хабаровск 1:1 Динамо Махачкала - СКА-Хабаровск 2:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 1:0 Форте - СКА-Хабаровск 0:2 СКА-Хабаровск - Ленинградец 2:1
Динамо Москва
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Динамо Москва - Ростов 1:4 Зенит - Динамо Москва 2:0 Динамо Москва - Ахмат 2:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:1
Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Динамо Москва - Балтика 0:3 Динамо Москва - Крылья Советов 5:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Санкт-Пёльтен - Динамо Москва 1:3 Динамо Москва - Елимай Семей 2:1 Динамо Москва - Оренбург 4:1 Динамо Москва - Канвон 2:2 Динамо Москва - Канвон 2 2:2 Ботев Пловдив - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Аль-Вакра 9:2 Динамо Москва - Слован Братислава 2:1 Факел - Динамо Москва 1:1 Динамо Москва - Рубин 1:0 Динамо Москва - Зенит 1:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3

Результаты матчей

СКА-Хабаровск
Динамо Москва

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

СКА-Хабаровск
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
5

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Спартак Москва Соболев Александр 4 (1)
Балтика Барков Дмитрий 4
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча СКА-Хабаровск - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2024, осталось 2 дня 8 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 52
    СКА-Хабаровск 3.8% (2)
    X 7.7% (4)
    Динамо Москва 88.5% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    СКА-Хабаровск
    Ничья
    Динамо Москва
    6.40
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    6.10
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    4.00
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    Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Динамо Москва

    Исход игры
    СКА-Хабаровск
    3.8% (2)
    Ничья
    7.5% (4)
    Динамо Москва
    88.7% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.98% (24)
    Меньше
    51.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    51.02% (25)
    Нет
    48.98% (24)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Москва
    39.6% (21)
    0:2 Динамо Москва
    28.3% (15)
    0:1 Динамо Москва
    13.2% (7)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
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    СКА-Хабаровск
    Динамо Москва
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