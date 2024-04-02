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  4. РОССИЯ
  5. Кубок 2023-2024
Стадион: .
Химки
0:0
Первый тайм
Ростов
Прогнозы 146
Химки 10.3% (15)
X 11% (16)
Ростов 78.8% (115)
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Химки
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Химки
Ростов

История личных встреч

Химки
Ростов

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.88
0.75

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
120

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панченко Кирилл 2 0.5
Хосонов Хетаг 2 (2) 0.5
Корян Аршак 1 0.25
Аветисян Петрос 1 0.25
Исаенко Олег 1 0.25
Скворцов Лев 1 0.25
Касимов Тимур 1 0.25
Берковский Илья 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 1 0.13
Комличенко Николай 1 0.13
Осипенко Максим 1 0.13
Вахания Илья 1 0.13
Комаров Иван 1 0.13
Мелёхин Виктор 1 0.13
Игнатов Герман 1 0.13
Байрамян Хорен 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммад Амир 1 0
Хосонов Хетаг 1 0
Степанов Данил 1 0
Берковский Илья 1 0
Архипов Антон Игоревич 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 3 0
Уткин Даниил 2 0
Комаров Иван 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Терентьев Денис 1 0
Миронов Андрей Сергеевич 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
Глебов Данил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ростов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ростов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2
Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0

Результаты матчей

Химки
Ростов

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Химки
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
6
1
3
2.5
1
3
3.5

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Спартак Москва Соболев Александр 4 (1)
Балтика Барков Дмитрий 4
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    "Химки" по-прежнему играют на контратаках. То есть выжидают вариантов для ответных проходов, а пока обороняются позиционно.
  • Фол, нарушение
    13'
    Единоборство в середине поля. Фолит там Александр Руденко, делая тычок в спину Дениса Терентьева.
  • 12'
    После вылета "СКА-Хабаровска" в Кубке России на данный момент остаётся только одна команда из Первой лиги, и это "Химки".
  • Фол, нарушение
    11'
    Андрей Лангович на правом крыле атаки "Ростова" оставил не у дел Сергея Терехова, а вот против Данила Степанова уже нарушил правила.
  • 11'
    Имран Азнауров на левом фланге нападения "Ростова" оставил мяч Эяду аль-Аскалани, чья прострельная передача была накрыта.
  • 9'
    Андрей Лангович закрутил мяч к левому углу вратарской в направлении Даниила Шанталия, а потом от Эяда аль-Аскалани игровой снаряд отскочил за лицевую линию.
  • 8'
    У "Ростова" явно не самый сильный состав сегодня появился. Валерий Карпин даёт игровое время разным футболистам. Тем временем Александр Руденко безадресно подаёт с правого края.
  • Опасный момент
    7'
    Выбираются "Химки" в ответную атаку. Александр Руденко, казалось, потерял мяч в районе линии штрафной площади, но снова обрёл его и пробил в левый угол, где сферу поймал Никита Медведев.
  • 6'
    Иван Комаров получил на правом фланге передачу от Андрея Ланговича и осуществил прострел, который был вынесен хозяевами в новый аут.
  • 5'
    Почёсывает Валерий Карпин подбородок в технической зоне, пока его команда вбрасывает рядом с ним аут.
  • Угловой
    4'
    Заработали южане угловой удар на правом фланге. Иван Комаров исполнил со стандартного положения подачу прямо в руки Игоря Обухова.
  • 4'
    "Ростов" сейчас забирает себе позиционную атаку. С левого фланга отправляется подача во вратарскую, и играет Игорь Обухов, на всякий случай смахивая мяч подальше.
  • 3'
    "Ростов", кстати, в 2024 году уже проиграл один официальный матч. Это было не в чемпионате, а в Кубке России. Проиграли ростовчане московскому ЦСКА и вылетели в Путь регионов из Пути РПЛ.
  • 2'
    В какой форме "Химки"? Они ассоциируются как с красно-чёрной формой, так и с жёлто-чёрной. Хозяева в красно-чёрной экипировке сегодня играют, а гости - в жёлто-чёрной.
  • 1'
    "Химки" уже произвели накат по левому флангу и довели мяч после перехвата до чужой штрафной площади, но на этом атака подмосковного клуба запнулась.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Судья
      ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА МАТЧА:

      Судья: Алексей Сухой (Люберцы).
      Ассистенты судьи: Дмитрий Мосякин (Москва).
      Ассистент судьи: Александр Богданов (Верея).
      Резервный судья: Антон Фролов (Москва).
      VAR: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
      AVAR: Николай Ерёмин (Москва).
      Инспектор: Сергей Зуев (Москва).
      Комиссар: Евгений Летин (Московская область).
    • Приветствуем всех любителей футбола! "Химки" из Первой лиги и "Ростов" из РПЛ сойдутся в матче навылет в рамках Пути регионов Кубка России. Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 50% завершится ничьей.
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      2.02 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 146
    Химки 10.3% (15)
    X 11% (16)
    Ростов 78.8% (115)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Ростов
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 0:0 Ростов

    Исход игры
    Химки
    10.1% (15)
    Ничья
    10.8% (16)
    Ростов
    79.1% (117)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.5% (72)
    Меньше
    40.5% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    69.42% (84)
    Нет
    30.58% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    37.2% (55)
    0:1 Ростов
    11.5% (17)
    1:1 Ничья
    10.1% (15)
    0:2 Ростов
    6.8% (10)
    1:3 Ростов
    5.4% (8)
    1:0 Химки
    4.7% (7)
    0:3 Ростов
    2% (3)
    2:1 Химки
    2% (3)
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    Химки
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