У "Ростова" явно не самый сильный состав сегодня появился. Валерий Карпин даёт игровое время разным футболистам. Тем временем Александр Руденко безадресно подаёт с правого края.

Андрей Лангович закрутил мяч к левому углу вратарской в направлении Даниила Шанталия, а потом от Эяда аль-Аскалани игровой снаряд отскочил за лицевую линию.

Андрей Лангович на правом крыле атаки "Ростова" оставил не у дел Сергея Терехова, а вот против Данила Степанова уже нарушил правила.

После вылета "СКА-Хабаровска" в Кубке России на данный момент остаётся только одна команда из Первой лиги, и это "Химки".

Единоборство в середине поля. Фолит там Александр Руденко, делая тычок в спину Дениса Терентьева.

"Химки" по-прежнему играют на контратаках. То есть выжидают вариантов для ответных проходов, а пока обороняются позиционно.

7' Выбираются "Химки" в ответную атаку. Александр Руденко, казалось, потерял мяч в районе линии штрафной площади, но снова обрёл его и пробил в левый угол, где сферу поймал Никита Медведев.

6' Иван Комаров получил на правом фланге передачу от Андрея Ланговича и осуществил прострел, который был вынесен хозяевами в новый аут.

5' Почёсывает Валерий Карпин подбородок в технической зоне, пока его команда вбрасывает рядом с ним аут.

4' Заработали южане угловой удар на правом фланге. Иван Комаров исполнил со стандартного положения подачу прямо в руки Игоря Обухова.

4' "Ростов" сейчас забирает себе позиционную атаку. С левого фланга отправляется подача во вратарскую, и играет Игорь Обухов, на всякий случай смахивая мяч подальше.

3' "Ростов", кстати, в 2024 году уже проиграл один официальный матч. Это было не в чемпионате, а в Кубке России. Проиграли ростовчане московскому ЦСКА и вылетели в Путь регионов из Пути РПЛ.

2' В какой форме "Химки"? Они ассоциируются как с красно-чёрной формой, так и с жёлто-чёрной. Хозяева в красно-чёрной экипировке сегодня играют, а гости - в жёлто-чёрной.