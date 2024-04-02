Стадион: Арена Химки.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Волков ЗахарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Скворцов ЛевЗащитник
- Защитник
-
66 Андраде ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Корян АршакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Комаров ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Вахания ИльяЗащитник
-
45 Кирш ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Зубенко ИльяПолузащитник
-
7 РоналдоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Химки
Ростов
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.88
0.75
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
120
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Панченко Кирилл
|2
|0.5
|Хосонов Хетаг
|2 (2)
|0.5
|Корян Аршак
|1
|0.25
|Аветисян Петрос
|1
|0.25
|Исаенко Олег
|1
|0.25
|Скворцов Лев
|1
|0.25
|Касимов Тимур
|1
|0.25
|Берковский Илья
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|1
|0.13
|Комличенко Николай
|1
|0.13
|Осипенко Максим
|1
|0.13
|Вахания Илья
|1
|0.13
|Комаров Иван
|1
|0.13
|Мелёхин Виктор
|1
|0.13
|Игнатов Герман
|1
|0.13
|Байрамян Хорен
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммад Амир
|1
|0
|Хосонов Хетаг
|1
|0
|Степанов Данил
|1
|0
|Берковский Илья
|1
|0
|Архипов Антон Игоревич
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|3
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Комаров Иван
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Терентьев Денис
|1
|0
|Миронов Андрей Сергеевич
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Мохебби Мохаммад
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Химки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ростов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ростов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90
Пропущено
0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2
Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0
Результаты матчей
Химки
Ростов
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Химки
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
26
13
13
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|4 (1)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3 (3)
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
|Спартак Москва
|Рябчук Олег
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки 0:0 Ростов
Исход игры
Химки
10.1% (15)
Ничья
10.8% (16)
Ростов
79.1% (117)
Тотал 2.5
Больше
59.5% (72)
Меньше
40.5% (49)
Обе команды забьют
Да
69.42% (84)
Нет
30.58% (37)
Популярный счёт
1:2 Ростов
37.2% (55)
0:1 Ростов
11.5% (17)
1:1 Ничья
10.1% (15)
0:2 Ростов
6.8% (10)
1:3 Ростов
5.4% (8)
1:0 Химки
4.7% (7)
0:3 Ростов
2% (3)
2:1 Химки
2% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!