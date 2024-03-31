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  5. Кубок 2023-2024
Химки
 
Позже
Ростов
Прогнозы 53
Химки 15.1% (8)
X 15.1% (8)
Ростов 69.8% (37)
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Химки
Ничья
Ростов
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Химки
Ростов

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.88
0.75

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
120

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панченко Кирилл 2 0.5
Хосонов Хетаг 2 (2) 0.5
Корян Аршак 1 0.25
Аветисян Петрос 1 0.25
Исаенко Олег 1 0.25
Скворцов Лев 1 0.25
Касимов Тимур 1 0.25
Берковский Илья 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 1 0.13
Комличенко Николай 1 0.13
Осипенко Максим 1 0.13
Вахания Илья 1 0.13
Комаров Иван 1 0.13
Мелёхин Виктор 1 0.13
Игнатов Герман 1 0.13
Байрамян Хорен 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммад Амир 1 0
Хосонов Хетаг 1 0
Степанов Данил 1 0
Берковский Илья 1 0
Архипов Антон Игоревич 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 3 0
Уткин Даниил 2 0
Комаров Иван 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Терентьев Денис 1 0
Миронов Андрей Сергеевич 1 0
Осипенко Максим 1 0
Голенков Егор 1 0
Глебов Данил 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Химки
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ростов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ростов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
2
22%
1
14%
76-90

Пропущено

0
11
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Енисей - Химки 4:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Химки - Краснодар 2:0 Волгарь - Химки 0:2
Химки - Тюмень 3:0 Химки - Крылья Советов 1:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 Химки - Чертаново 0:1 Химки - Шинник 1:0 Химки - КАМАЗ 1:1 Химки - Олимпик Ташкент 1:2 Химки - Черноморец Нв 1:0 Краснодар-2 - Химки 1:2 Химки - СКА-Хабаровск 0:0 Алания - Химки 1:4 Химки - Акрон 2:2 Черноморец Нв - Химки 1:3 Химки - Динамо Владивосток 4:0 Химки - Динамо Махачкала 1:0 КАМАЗ - Химки 2:2
Ростов
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Ростов 1:4 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - Краснодар 2:1 Ростов - Крылья Советов 2:0
Локомотив Москва - Ростов 3:1 Пари НН - Ростов 1:0 Ростов - Астана 1:0 Кайрат - Ростов 2:1 Спартак Москва - Ростов 0:3 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Ростов 1:3 Родина Москва - Ростов 2:1 Ростов - Динамо Самарканд 4:1 Ахмат - Ростов 0:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 Ростов - Пари НН 1:0 Спартак Москва - Ростов 2:1 Оренбург - Ростов 1:1 Ростов - Урал 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:0

Результаты матчей

Химки
Ростов

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Химки
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
6
1
3
2.5
1
3
3.5

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Спартак Москва Соболев Александр 4 (1)
Балтика Барков Дмитрий 4
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Спартак Москва Рябчук Олег 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 53
    Химки 15.1% (8)
    X 15.1% (8)
    Ростов 69.8% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Ростов
    4.00
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    3.90
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    Прогнозы на матч Химки - Ростов

    Исход игры
    Химки
    14.8% (8)
    Ничья
    14.8% (8)
    Ростов
    70.4% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.17% (26)
    Меньше
    45.83% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    68.75% (33)
    Нет
    31.25% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    38.9% (21)
    1:1 Ничья
    14.8% (8)
    0:1 Ростов
    9.3% (5)
    1:0 Химки
    9.3% (5)
    0:2 Ростов
    7.4% (4)
    2:1 Химки
    3.7% (2)
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