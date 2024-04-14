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ЦСКА Москва
 
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Балтика
Прогнозы 59
ЦСКА Москва 88.1% (52)
X 6.8% (4)
Балтика 5.1% (3)
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ЦСКА Москва
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

ЦСКА Москва
Балтика

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

К
0:1
ПЛ
1:0
К
1:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 3 (1) 0.33
Гаич Милан II 2 0.22
Заболотный Антон 2 0.22
Давила Виктор 1 0.11
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.11
Обляков Иван 1 0.11
Агапов Илья 1 0.11
Арбузов Ярослав 1 0.11
Кисляк Матвей 1 0.11
Ермаков Никита 0 0
Файзуллаев Аббосбек 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 3 0.33
Мусаев Тамерлан 3 0.33
Бистрович Кристиян 1 0.11
Гузина Гедеон 1 0.11
Кузьмин Максим 1 0.11
Барков Дмитрий 1 0.11
Ферни Рубен 1 0.11
Аванесян Тигран 1 0.11
Гассама Натан 1 0.11
Козлов Данила Сергеевич 1 0.11
Галоян Артур 1 (1) 0.11
Дудиев Аслан 0 0
Маляров Кирилл 0 0
Фернандес Алекс II 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойзес Моура 1 1
Келлвен Дуглас 2 0
Набабкин Кирилл 1 0
Давила Виктор 1 0
Гаич Милан II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Лукин Матвей 1 0
Кисляк Матвей 1 0
Мендес Виктор 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луна Диего 2 0
Остойич Иван 1 0
Маляров Кирилл 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Осипов Александр 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Фернандес Роберто 1 0
Андраде Кевин 1 0
Гассама Натан 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Балтика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
1
ЦСКА Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Балтика
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
7
ЦСКА Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Балтика
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
3
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

9
8
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Забито

15
14
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2
ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3
Балтика
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0
Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Балтика

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8
5.5
1/4 финала - Путь РПЛ
10 Балтика
9 Локомотив Москва
1 Ростов
3 ЦСКА Москва
2 Оренбург
3 Спартак Москва
1 Динамо Москва
2 Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
0 Балтика
1 ЦСКА Москва
1 Спартак Москва
2 Зенит
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Спартак Москва Соболев Александр 4 (2)
Балтика Барков Дмитрий 4
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Морозов Евгений 4
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 апреля 2024, осталось 2 дня 11 часов 29 минут.



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    • Прогнозы 59
    ЦСКА Москва 88.1% (52)
    X 6.8% (4)
    Балтика 5.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Балтика
    3.90
    4.05
    Реклама, pari.ru
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Балтика

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    88.1% (52)
    Ничья
    6.8% (4)
    Балтика
    5.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (24)
    Меньше
    52.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    49.02% (25)
    Нет
    50.98% (26)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    35.6% (21)
    2:0 ЦСКА Москва
    33.9% (20)
    1:0 ЦСКА Москва
    8.5% (5)
    3:1 ЦСКА Москва
    3.4% (2)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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    ЦСКА Москва
    Балтика
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