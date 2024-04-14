Позже
История личных встреч
ЦСКА Москва
Балтика
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.33
Среднее время на гол
135
270
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|3 (1)
|0.33
|Гаич Милан II
|2
|0.22
|Заболотный Антон
|2
|0.22
|Давила Виктор
|1
|0.11
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.11
|Обляков Иван
|1
|0.11
|Агапов Илья
|1
|0.11
|Арбузов Ярослав
|1
|0.11
|Кисляк Матвей
|1
|0.11
|Ермаков Никита
|0
|0
|Файзуллаев Аббосбек
|0
|0
Балтика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|3
|0.33
|Мусаев Тамерлан
|3
|0.33
|Бистрович Кристиян
|1
|0.11
|Гузина Гедеон
|1
|0.11
|Кузьмин Максим
|1
|0.11
|Барков Дмитрий
|1
|0.11
|Ферни Рубен
|1
|0.11
|Аванесян Тигран
|1
|0.11
|Гассама Натан
|1
|0.11
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0.11
|Галоян Артур
|1 (1)
|0.11
|Дудиев Аслан
|0
|0
|Маляров Кирилл
|0
|0
|Фернандес Алекс II
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойзес Моура
|1
|1
|Келлвен Дуглас
|2
|0
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Давила Виктор
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Лукин Матвей
|1
|0
|Кисляк Матвей
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
Балтика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луна Диего
|2
|0
|Остойич Иван
|1
|0
|Маляров Кирилл
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Осипов Александр
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Фернандес Роберто
|1
|0
|Андраде Кевин
|1
|0
|Гассама Натан
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Балтика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
1
ЦСКА Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Балтика
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
7
ЦСКА Москва
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Балтика
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
3
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
9
8
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Забито
15
14
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 7
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
40%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Факел 4:1 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 2:2
ЦСКА Москва - Бунёдкор 2:1 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Оренбург 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Родина Москва 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Факел 1:0 ЦСКА Москва - Андижан 2:0 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:2 ЦСКА Москва - Сохар 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Ростов 2:0 Ростов - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:3
Балтика
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0 Балтика - ЦСКА Москва 0:1 Балтика - Пари НН 2:0
Балтика - Динамо Минск 3:1 Локомотив Москва - Балтика 1:1 Оренбург - Балтика 1:0 Балтика - Сочи 0:0 Динамо Москва - Балтика 0:3 Балтика - Ротор 1:2 Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1 Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Балтика
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Балтика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
22
14
13
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
45
27
27
18
18
18
18
1/4 финала - Путь РПЛ
1/2 финала - Путь РПЛ
Финал - Путь РПЛ
— ?
— ?
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|4 (2)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3 (3)
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Морозов Евгений
|4
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Балтика
Исход игры
ЦСКА Москва
88.1% (52)
Ничья
6.8% (4)
Балтика
5.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (24)
Меньше
52.94% (27)
Обе команды забьют
Да
49.02% (25)
Нет
50.98% (26)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
35.6% (21)
2:0 ЦСКА Москва
33.9% (20)
1:0 ЦСКА Москва
8.5% (5)
3:1 ЦСКА Москва
3.4% (2)
1:1 Ничья
3.4% (2)
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