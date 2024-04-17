  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Сухой Алексей
Зенит
0:0
Первый тайм
Спартак Москва
Прогнозы 198
Зенит 76.3% (151)
X 8.1% (16)
Спартак Москва 15.7% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Зенит
Ничья
Спартак Москва
3.60
4.05
Реклама, pari.ru
6.80
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Зенит
Спартак Москва

История личных встреч

Зенит
Спартак Москва

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

41 матч

51.2%
29.3%
19.5%
21 победа 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.1%
48.8%
17.1%
14 побед 20 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.1%
46.3%
19.6%
14 побед 19 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
К
0:0
К
3:0
ПЛ
1:2
С
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КPП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

54
30

Голов в среднем за матч

2.45
1.58

Среднее время на гол

36
57

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.53
1.09

Среднее время на гол

58
82

Всего голов

83
54

Голов в среднем за матч

2.02
1.32

Тотал матчей

2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

44
68

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван II 5 0.5
Кассьерра Матео 3 0.3
Педро дос Сантос 2 0.2
Клаудиньо Родригес 1 0.1
Мантуан Густаво 1 0.1
Кейрос Ду 1 0.1
Ерохин Александр 0 0
Вендел Жералдо 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр 4 (1) 0.4
Промес Квинси 2 0.2
Зиньковский Антон 2 0.2
Бабич Срджан 2 0.2
Классен Леон 2 0.2
Пруцев Данил 1 0.1
Игнатов Михаил Александрович 1 0.1
Зобнин Роман 1 0.1
Бонгонда Тео 1 0.1
Мартинс Кристофер 1 0.1
Умяров Наиль 1 0.1
Угальде Манфред 1 0.1
Мелёшин Павел 1 0.1
Медина Хесус 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Чернов Никита 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вендел Жералдо 2 0
Кейрос Ду 2 0
Родригао де Соуза 1 0
Фернандес Марио 1 0
Барриос Вильмар 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Круговой Данил 1 0
Алип Нуралы 1 0
Сергеев Иван II 1 0
Ренан Роберт 1 0
Педро дос Сантос 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рябчук Олег 2 1
Классен Леон 3 0
Соболев Александр 2 0
Пруцев Данил 2 0
Чернов Никита 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Бабич Срджан 1 0
Медина Хесус 1 0
Маслов Павел 1 0
Игнатов Михаил Александрович 1 0
Умяров Наиль 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Угальде Манфред 1 0
Денисов Даниил 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Зенит
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
12
Зенит
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Спартак Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
6
40%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
2
33%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
8%
6
30%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
2
15%
4
20%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
3
43%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1
Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0
Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3

Результаты матчей

Зенит
Спартак Москва

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Зенит
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
6
3
1
8
2.5
4
5
1/4 финала - Путь РПЛ
10 Балтика
9 Локомотив Москва
1 Ростов
3 ЦСКА Москва
2 Оренбург
3 Спартак Москва
1 Динамо Москва
2 Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
0 Балтика
3 ЦСКА Москва
1 Спартак Москва
2 Зенит
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Спартак Москва Соболев Александр 4 (2)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 4 (1)
Балтика Барков Дмитрий 4
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Морозов Евгений 4
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Отправляет судья команды на перерыв! Счёт в первом тайме не открыт. Уходят коллективы в раздевалки с нулями на табло. "Зенит" контролировал ход первого тайма, лишь Максименко держит москвичей на плаву. Ну и Соболев создал парочку эпизодов у ворот соперника. Ждём вторую половину матча!
  • Опасный момент
    45'
    Хозяева контролируют мяч на своей половине поля, а "Спартак" не торопится прессинговать, но Тавареш перехватил снаряд отдал на Соболева, который зарядил метров с 25, сфера задела Нино и прошла рядом с "девяткой". Очень опасно, наконец-то увидели момент от москвичей.
  • 45'
    Соболев попробовал застать врасплох Адамова, чуть ли не с центра поля зарядил по воротам, но снаряд прилетел прямо в руки вратарю. Не проспал голкипер.
  • 45'
    Испытывают футболисты "Зенита" небольшие проблемы со здоровьем. Артур держится за голеностоп, а Ахметов за бок, но вроде всё нормально с ними.
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавляет Сухой к первому тайму!
  • 44'
    Также отметим, что проигравший по итогам двухматчевого противостояния не вылетит из Кубка России, а отправится в Путь регионов, откуда может пробиться в финал.
  • 43'
    Семак сидит на скамейке, а вот Слишкович туда не присаживается, такой шанс получил Владимир, может быть пойдёт он по пути Карреры и в скором времени станет главным.
  • 42'
    Мантуан на левом фланге пытается раскрутить Денисова, но защитник грамотно обороняется, пришлось Густаво отыгрывать снаряд назад, не будет момента.
  • 41'
    Подходит к концу первый тайм. Хозяева не испытывают никаких проблем, спокойно контролируют ход матча, лишь не могут реализовать свои моменты. А вот Адамов в игру сегодня не вступал.
  • Угловой
    40'
    Мантуан выполнил резанную подачу с углового, мяч вылетел из штрафной, где Барриос подхватил снаряд и ударил в сторону Максименко, сфера задела защитника и улетела за лицевую линию.
  • 39'
    "Спартак" нарушает правила в два раза больше, чем соперник. Ну это легко объясняется, гости играют без мяча, приходится им фолить, не всегда они успевают за хозяевами.
  • 38'
    Теряют гости мяч, много брака у "Спартака". Денисов срубает Мантуана. Эпизод произошёл рядом со Слишковичем, главный тренер москвичей не согласен с судьёй.
  • 37'
    Пошла подача во вратарскую, где Максименко первый сыграл кулаками, а Нино его ещё и подтолкнул. Сухой остановил матч, будет штрафной удар.
  • Угловой
    36'
    Дуглас рвется по левому флангу и снова взаимодействует с Мантуаном, но подача в штрафную на Артура была слишком сильной. А вот Артур даже в такой неудобной ситуации заработал угловой.
  • 35'
    Через длинные выносы пытаются гости выйти на чужую половину поля. И стоит сказать, что это совершенно не работает, но москвичи продолжают из раза в раз выносить снаряд.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 34'
      Тавареш укрывал мяч корпусом вблизи своей штрафной, Артур съездил ему по ногам, судья заметил нарушение правил и дал свисток.
    • Фол, нарушение
      33'
      Пруцев в очередной раз нарушает правила на Венделе. Последнее устное предупреждение получает футболист "Спартака" от арбитра, по совокупности близок полузащитник к жёлтой.
    • 31'
      Пока в составе гостей стоит отмечать только голкипера, только он держит "Спартак" в игре. Берёт Максименко паузу, не торопится выносить мяч от ворот, даёт партнёрам  возможность передохнуть.
    • Опасный момент
      30'
      Есть время у Слишковича провести таймаут. Собрались футболисты гостевой команды вокруг тренера. Послушали его советы. Тем временем "Зенит" быстро разыграл мяч. Дуглас прорвался по левому флангу и навесил в штрафную, где Ахметов расстреливал ворота "Спартака", но Максименко в шпагате спасает свою команду. Что за сейв!
    • Травма, повреждение
      29'
      Соболев берёт инициативу на себя, попытался обыграть сразу трёх соперников, получил по ногам. Нарушения правил нет, а врачи появляются на поле. Также чувствует дискомфорт и Нино, не всё у него нормально после того эпизода.
    • 28'
      Владение мячом - 70 на 30 в процентном соотношении в пользу хозяев. Тяжело "Спартаку" играть в такой футбол, но ведь они сами избрали такую тактику.
    • 27'
      Стоит напомнить, что если "Спартак" одержит победу в один мяч, то не будет дополнительного времени, а сразу команды перейдут к серии пенальти.
    • Опасный момент
      26'
      У мяча Мантуан, поднимает правую руку. Подача пошла в район 11-ти метровой отметки, где Родригао без помех пробивал головой в правй угол, но Максименко спасает свою команду.
    • 25'
      Дождались мы от "Спартака" хоть каких-то эпизодов в атаке. Но случился перехват, Мантуан убегал вперёд и Литвинов снёс его, не стал Сухой показывать жёлтую карточку полузащитнику.
    • Угловой
      23'
      Увели врачи Нино за бровку, всё нормально с футболистом. Зиньковский неплохо с Хлусевичем разыграл угловой и Дугласу пришлось выносить снаряд ещё на один угловой.
    • Травма, повреждение
      22'
      Соболев вошёл в штрафную и пробивал с левой ноги, Нино в прыжке накрывает попытку, будет угловой удар. А сам Нино получил повреждение, медики вышли на поле.
    • 21'
      Дуглас Сантос играет с Мантуаном, подключают они Нино, но этот треугольник игроков потерял мяч, а вот Нино классно отработал назад и забрал сферу у Соболева.
    • 20'
      Пытается Соболев прессинговать защитников, но довольно точно играют хозяева, не смущает их попытки Александра, к тому же поддержки от партнёров ему явно не хватает.
    • 19'
      Наконец-то москвичи будут вводить мяч из-за боковой, Тавареш не знает кому отдать передачу, в итоге быстро гости теряют сферу, необходимо отходить назад.
    • 18'
      Невысокий темп игры, "Зенит" никуда не торопится, абсолютно по-домашнему проводят первый тайм, "Спартак" пока только нарушает правила.
    • 17'
      Нино после подачи с правого фланга принял мяч на грудь и вторым касанием пробил через себя метров с десяти, но удар получился слабым, да и Максименко видел всё прекрасно.
    • 16'
      Соболев очень не доволен, так как не доходит до него мяч. На сухом пайке находится капитан "Спартака". Ахметов вошёл в штрафную по левому флангу и обыграл Тавареша и Зиньковского, лишь Чернов смог остановить атакующего футболиста.
    • 15'
      Дуглас Сантос отыгрывается с Мантуаном, который переводит в центр на Вендела, а Жералдо, в свою очередь, разворачивает атаку на другой фланг, подключая к атаке Барриоса.
    • 14'
      Первая попытка от гостевого коллектива хоть что-то продемонстрировать в атаке, но ничего интересного из этого не получилось. Снова наблюдаем за владением "Зенита".
    • 13'
      Чаще "Зенит" выстраивает свои атаки через левый фланг. Потеряли мяч хозяева, москвичи быстро развернули атаку на левый фланг, где Зиньковский довёл снаряд до Соболева в штрафную, но нападающего сразу же накрыли.
    • 12'
      От слова совсем не держится мяч у москвичей, никакой атакующей игры не просматривается. Слишкович задумчиво наблюдает за происходящим на бровке.
    • 11'
      Денисов попробовал сорвать быструю контратаку хозяев, но не упал Дуглас Сантос, перевёл снаряд на правый фланг, а там уже не получилось у питерцев развить эпизод в свою пользу.
    • 10'
      Продолжают хозяева атаковать, уже Сергеев торопится бросить мяч из-за боковой линии, но показывает ему Нино, что это не его работа.
    • 8'
      У "Спартака" не прилетели в Санкт-Петербург: Бабич, Зобнин и Селихов. По версии московской стороны, футболисты приболели. Но и у хозяев несколько игроков старта остались на скамейке запасных.
    • 7'
      Ахметов пробил боковыми ножницами метров с десяти после подачи от Артура с правого фланга, но, как следует не попал по мячу Ильзат. Будет удар от ворот.
    • 6'
      Вендел обыгрывает Пруцева в центре поля и отдаёт на фланг, Артур ворвался в штрафную и прострелил, но Максименко выставил ногу и отбил мяч.
    • 5'
      Очень хорошо слышен гостевой сектор, гонит он команду вперёд, но пока футболисты "Спартака" играют явно вторым номером, хотя им нужно выигрывать, чтобы проходить дальше.
    • 4'
      Не привёл стандарт к моменту. Игнатов попытался протаранить парочку защитников, но Дуглас Сантос поставил корпус атакующему футболисту, Михаилу пришлось нарушать правила.
    • Опасный момент
      3'
      Мантуан прорвался к воротам гостей, но смог Максименко сократить дистанцию и отбил удар, а вот добить снаряд в пустые ворота не позволил Денисов. Будет угловой.
    • 3'
      Хозяева забирают мяч под свой контроль. Первое нарушение правил от "Спартака" в середине поле в исполнении Пруцева. На трибунах достаточно много людей.
    • 2'
      "Зенит" вышел на матч в традиционных цветах: сине-бело-голубой комплект формы, а гости в белых футболках и красных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Начинается в Санкт-Петербурге первый тайм! Гости разыграли мяч с центра поля. Обслуживает встречу сегодня бригада во главе с Алексеем Сухим.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России "Зенит" на своём поле принимает "Спартак" Москва. Первый поединок в Москве закончился в пользу гостевого коллектива со счётом 2:1. Перед этой встречей у москвичей уволили главного тренера, теперь в бой поведёт команду Владимир Слишкович. Последняя очная игра в Санкт-Петербурге завершилась нулевой ничьей. Вместе с вами за ходом матча будет следить Колесников Александр. Ждём бескомпромиссного футбола!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится ничьей.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.74. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.74 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 198
    Зенит 76.3% (151)
    X 8.1% (16)
    Спартак Москва 15.7% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Спартак Москва
    3.60
    4.05
    Реклама, pari.ru
    6.80
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Зенит 0:0 Спартак Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Зенит 0:0 Спартак Москва

    Исход игры
    Зенит
    76.5% (153)
    Ничья
    8% (16)
    Спартак Москва
    15.5% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.97% (88)
    Меньше
    29.03% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    71.77% (89)
    Нет
    28.23% (35)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    31% (62)
    2:0 Зенит
    9.5% (19)
    1:0 Зенит
    5% (10)
    1:1 Ничья
    3% (6)
    3:2 Зенит
    2.5% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (5)
    3:1 Зенит
    2.5% (5)
    3:0 Зенит
    2% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Зенит
    Спартак Москва
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный