Семак сидит на скамейке, а вот Слишкович туда не присаживается, такой шанс получил Владимир, может быть пойдёт он по пути Карреры и в скором времени станет главным.

Также отметим, что проигравший по итогам двухматчевого противостояния не вылетит из Кубка России, а отправится в Путь регионов, откуда может пробиться в финал.

Испытывают футболисты "Зенита" небольшие проблемы со здоровьем. Артур держится за голеностоп, а Ахметов за бок, но вроде всё нормально с ними.

Соболев попробовал застать врасплох Адамова, чуть ли не с центра поля зарядил по воротам, но снаряд прилетел прямо в руки вратарю. Не проспал голкипер.

Хозяева контролируют мяч на своей половине поля, а "Спартак" не торопится прессинговать, но Тавареш перехватил снаряд отдал на Соболева, который зарядил метров с 25, сфера задела Нино и прошла рядом с "девяткой". Очень опасно, наконец-то увидели момент от москвичей.

Отправляет судья команды на перерыв! Счёт в первом тайме не открыт. Уходят коллективы в раздевалки с нулями на табло. "Зенит" контролировал ход первого тайма, лишь Максименко держит москвичей на плаву. Ну и Соболев создал парочку эпизодов у ворот соперника. Ждём вторую половину матча!

Через длинные выносы пытаются гости выйти на чужую половину поля. И стоит сказать, что это совершенно не работает, но москвичи продолжают из раза в раз выносить снаряд.

Дуглас рвется по левому флангу и снова взаимодействует с Мантуаном, но подача в штрафную на Артура была слишком сильной. А вот Артур даже в такой неудобной ситуации заработал угловой.

Пошла подача во вратарскую, где Максименко первый сыграл кулаками, а Нино его ещё и подтолкнул. Сухой остановил матч, будет штрафной удар.

Теряют гости мяч, много брака у "Спартака". Денисов срубает Мантуана. Эпизод произошёл рядом со Слишковичем, главный тренер москвичей не согласен с судьёй.

"Спартак" нарушает правила в два раза больше, чем соперник. Ну это легко объясняется, гости играют без мяча, приходится им фолить, не всегда они успевают за хозяевами.

Мантуан выполнил резанную подачу с углового, мяч вылетел из штрафной, где Барриос подхватил снаряд и ударил в сторону Максименко, сфера задела защитника и улетела за лицевую линию.

Подходит к концу первый тайм. Хозяева не испытывают никаких проблем, спокойно контролируют ход матча, лишь не могут реализовать свои моменты. А вот Адамов в игру сегодня не вступал.

Мантуан на левом фланге пытается раскрутить Денисова, но защитник грамотно обороняется, пришлось Густаво отыгрывать снаряд назад, не будет момента.

Увели врачи Нино за бровку, всё нормально с футболистом. Зиньковский неплохо с Хлусевичем разыграл угловой и Дугласу пришлось выносить снаряд ещё на один угловой.

Дождались мы от "Спартака" хоть каких-то эпизодов в атаке. Но случился перехват, Мантуан убегал вперёд и Литвинов снёс его, не стал Сухой показывать жёлтую карточку полузащитнику.

У мяча Мантуан, поднимает правую руку. Подача пошла в район 11-ти метровой отметки, где Родригао без помех пробивал головой в правй угол, но Максименко спасает свою команду.

Стоит напомнить, что если "Спартак" одержит победу в один мяч, то не будет дополнительного времени, а сразу команды перейдут к серии пенальти.

Владение мячом - 70 на 30 в процентном соотношении в пользу хозяев. Тяжело "Спартаку" играть в такой футбол, но ведь они сами избрали такую тактику.

Соболев берёт инициативу на себя, попытался обыграть сразу трёх соперников, получил по ногам. Нарушения правил нет, а врачи появляются на поле. Также чувствует дискомфорт и Нино, не всё у него нормально после того эпизода.

Есть время у Слишковича провести таймаут. Собрались футболисты гостевой команды вокруг тренера. Послушали его советы. Тем временем "Зенит" быстро разыграл мяч. Дуглас прорвался по левому флангу и навесил в штрафную, где Ахметов расстреливал ворота "Спартака", но Максименко в шпагате спасает свою команду. Что за сейв!

Пока в составе гостей стоит отмечать только голкипера, только он держит "Спартак" в игре. Берёт Максименко паузу, не торопится выносить мяч от ворот, даёт партнёрам возможность передохнуть.

Пруцев в очередной раз нарушает правила на Венделе. Последнее устное предупреждение получает футболист "Спартака" от арбитра, по совокупности близок полузащитник к жёлтой.

Тавареш укрывал мяч корпусом вблизи своей штрафной, Артур съездил ему по ногам, судья заметил нарушение правил и дал свисток.

22' Соболев вошёл в штрафную и пробивал с левой ноги, Нино в прыжке накрывает попытку, будет угловой удар. А сам Нино получил повреждение, медики вышли на поле.

21' Дуглас Сантос играет с Мантуаном, подключают они Нино, но этот треугольник игроков потерял мяч, а вот Нино классно отработал назад и забрал сферу у Соболева.

20' Пытается Соболев прессинговать защитников, но довольно точно играют хозяева, не смущает их попытки Александра, к тому же поддержки от партнёров ему явно не хватает.

19' Наконец-то москвичи будут вводить мяч из-за боковой, Тавареш не знает кому отдать передачу, в итоге быстро гости теряют сферу, необходимо отходить назад.

18' Невысокий темп игры, "Зенит" никуда не торопится, абсолютно по-домашнему проводят первый тайм, "Спартак" пока только нарушает правила.

17' Нино после подачи с правого фланга принял мяч на грудь и вторым касанием пробил через себя метров с десяти, но удар получился слабым, да и Максименко видел всё прекрасно.

16' Соболев очень не доволен, так как не доходит до него мяч. На сухом пайке находится капитан "Спартака". Ахметов вошёл в штрафную по левому флангу и обыграл Тавареша и Зиньковского, лишь Чернов смог остановить атакующего футболиста.

15' Дуглас Сантос отыгрывается с Мантуаном, который переводит в центр на Вендела, а Жералдо, в свою очередь, разворачивает атаку на другой фланг, подключая к атаке Барриоса.

14' Первая попытка от гостевого коллектива хоть что-то продемонстрировать в атаке, но ничего интересного из этого не получилось. Снова наблюдаем за владением "Зенита".

13' Чаще "Зенит" выстраивает свои атаки через левый фланг. Потеряли мяч хозяева, москвичи быстро развернули атаку на левый фланг, где Зиньковский довёл снаряд до Соболева в штрафную, но нападающего сразу же накрыли.

12' От слова совсем не держится мяч у москвичей, никакой атакующей игры не просматривается. Слишкович задумчиво наблюдает за происходящим на бровке.

11' Денисов попробовал сорвать быструю контратаку хозяев, но не упал Дуглас Сантос, перевёл снаряд на правый фланг, а там уже не получилось у питерцев развить эпизод в свою пользу.

10' Продолжают хозяева атаковать, уже Сергеев торопится бросить мяч из-за боковой линии, но показывает ему Нино, что это не его работа.

8' У "Спартака" не прилетели в Санкт-Петербург: Бабич, Зобнин и Селихов. По версии московской стороны, футболисты приболели. Но и у хозяев несколько игроков старта остались на скамейке запасных.

7' Ахметов пробил боковыми ножницами метров с десяти после подачи от Артура с правого фланга, но, как следует не попал по мячу Ильзат. Будет удар от ворот.

6' Вендел обыгрывает Пруцева в центре поля и отдаёт на фланг, Артур ворвался в штрафную и прострелил, но Максименко выставил ногу и отбил мяч.

5' Очень хорошо слышен гостевой сектор, гонит он команду вперёд, но пока футболисты "Спартака" играют явно вторым номером, хотя им нужно выигрывать, чтобы проходить дальше.

4' Не привёл стандарт к моменту. Игнатов попытался протаранить парочку защитников, но Дуглас Сантос поставил корпус атакующему футболисту, Михаилу пришлось нарушать правила.

3' Мантуан прорвался к воротам гостей, но смог Максименко сократить дистанцию и отбил удар, а вот добить снаряд в пустые ворота не позволил Денисов. Будет угловой.

3' Хозяева забирают мяч под свой контроль. Первое нарушение правил от "Спартака" в середине поле в исполнении Пруцева. На трибунах достаточно много людей.

2' "Зенит" вышел на матч в традиционных цветах: сине-бело-голубой комплект формы, а гости в белых футболках и красных трусах.