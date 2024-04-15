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Зенит
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 70
Зенит 80% (56)
X 7.1% (5)
Спартак Москва 12.9% (9)
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История личных встреч

Зенит
Спартак Москва

26 матчей

80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

41 матч

51.2%
29.3%
19.5%
21 победа 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.1%
48.8%
17.1%
14 побед 20 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.1%
46.3%
19.6%
14 побед 19 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:2
К
0:0
К
3:0
ПЛ
1:2
С
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
7:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КPП
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
5:2
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
4:2
ТМС
3:4
ПЛ
2:4
ПЛ
5:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

54
30

Голов в среднем за матч

2.45
1.58

Среднее время на гол

36
57

Всего голов

29
24

Голов в среднем за матч

1.53
1.09

Среднее время на гол

58
82

Всего голов

83
54

Голов в среднем за матч

2.02
1.32

Тотал матчей

2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

44
68

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сергеев Иван II 5 0.56
Кассьерра Матео 3 0.33
Педро дос Сантос 2 0.22
Клаудиньо Родригес 1 0.11
Мантуан Густаво 1 0.11
Кейрос Ду 1 0.11
Ерохин Александр 0 0
Вендел Жералдо 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Эракович Страхинья 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр 4 (1) 0.44
Промес Квинси 2 0.22
Зиньковский Антон 2 0.22
Бабич Срджан 2 0.22
Классен Леон 2 0.22
Пруцев Данил 1 0.11
Игнатов Михаил Александрович 1 0.11
Зобнин Роман 1 0.11
Бонгонда Тео 1 0.11
Мартинс Кристофер 1 0.11
Умяров Наиль 1 0.11
Угальде Манфред 1 0.11
Мелёшин Павел 1 0.11
Медина Хесус 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Чернов Никита 0 0
Денисов Даниил 0 0

Карточки

Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вендел Жералдо 2 0
Кейрос Ду 2 0
Родригао де Соуза 1 0
Фернандес Марио 1 0
Барриос Вильмар 1 0
Дуглас Сантос 1 0
Круговой Данил 1 0
Алип Нуралы 1 0
Сергеев Иван II 1 0
Ренан Роберт 1 0
Педро дос Сантос 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рябчук Олег 2 1
Классен Леон 3 0
Соболев Александр 2 0
Пруцев Данил 2 0
Чернов Никита 1 0
Джикия Георгий 1 0
Мартинс Кристофер 1 0
Бабич Срджан 1 0
Медина Хесус 1 0
Маслов Павел 1 0
Игнатов Михаил Александрович 1 0
Умяров Наиль 1 0
Дуарте Алексис 1 0
Угальде Манфред 1 0
Денисов Даниил 1 0

Результаты матчей

Зенит
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Зенит
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
12
Зенит
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Спартак Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
6
40%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
2
33%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
8%
6
30%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
2
15%
4
20%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
3
43%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1
Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0
Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3

Результаты матчей

Зенит
Спартак Москва

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:4
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Зенит
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
6
3
1
8
2.5
4
5
1/4 финала - Путь РПЛ
10 Балтика
9 Локомотив Москва
1 Ростов
3 ЦСКА Москва
2 Оренбург
3 Спартак Москва
1 Динамо Москва
2 Зенит
1/2 финала - Путь РПЛ
0 Балтика
1 ЦСКА Москва
1 Спартак Москва
2 Зенит
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Зенит Сергеев Иван II 5
Пари НН Сулейманов Тимур 5
Спартак Москва Соболев Александр 4 (2)
Балтика Барков Дмитрий 4
Локомотив Москва Тикнизян Наир 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Динамо Москва Карраскаль Хорхе 1 3
Оренбург Сиваков Михаил 2 1
Локомотив Москва Морозов Евгений 4
Урал Филипенко Егор 1 2
Оренбург Полуяхтов Владимир 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 апреля 2024, осталось 2 дня 10 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 70
    Зенит 80% (56)
    X 7.1% (5)
    Спартак Москва 12.9% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Спартак Москва
    6.00
    4.50
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    Прогнозы на матч Зенит - Спартак Москва

    Исход игры
    Зенит
    79.4% (54)
    Ничья
    7.4% (5)
    Спартак Москва
    13.2% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.36% (42)
    Меньше
    23.64% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (44)
    Нет
    20% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    44.1% (30)
    1:0 Зенит
    8.8% (6)
    3:2 Зенит
    5.9% (4)
    2:0 Зенит
    4.4% (3)
    1:1 Ничья
    4.4% (3)
    3:1 Зенит
    2.9% (2)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
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    Зенит
    Спартак Москва
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