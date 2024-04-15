Позже
История личных встреч
Зенит
Спартак Москва
26 матчей
80.8%
19.2%
3.5527136788005E-15%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
34.6%
11.6%
14 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед
41 матч
51.2%
29.3%
19.5%
21 победа 12 ничьих 8 побед
Первый тайм
34.1%
48.8%
17.1%
14 побед 20 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.1%
46.3%
19.6%
14 побед 19 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
54
30
Голов в среднем за матч
2.45
1.58
Среднее время на гол
36
57
Всего голов
29
24
Голов в среднем за матч
1.53
1.09
Среднее время на гол
58
82
Всего голов
83
54
Голов в среднем за матч
2.02
1.32
Тотал матчей
2.5
36
Больше 88%
Меньше 12%
5
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
27
Больше 66%
Меньше 34%
14
18
Больше 44%
Меньше 56%
23
11
Больше 27%
Меньше 73%
30
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
44
68
Бомбардиры внутри турнира
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сергеев Иван II
|5
|0.56
|Кассьерра Матео
|3
|0.33
|Педро дос Сантос
|2
|0.22
|Клаудиньо Родригес
|1
|0.11
|Мантуан Густаво
|1
|0.11
|Кейрос Ду
|1
|0.11
|Ерохин Александр
|0
|0
|Вендел Жералдо
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Эракович Страхинья
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр
|4 (1)
|0.44
|Промес Квинси
|2
|0.22
|Зиньковский Антон
|2
|0.22
|Бабич Срджан
|2
|0.22
|Классен Леон
|2
|0.22
|Пруцев Данил
|1
|0.11
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0.11
|Зобнин Роман
|1
|0.11
|Бонгонда Тео
|1
|0.11
|Мартинс Кристофер
|1
|0.11
|Умяров Наиль
|1
|0.11
|Угальде Манфред
|1
|0.11
|Мелёшин Павел
|1
|0.11
|Медина Хесус
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Чернов Никита
|0
|0
|Денисов Даниил
|0
|0
Карточки
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вендел Жералдо
|2
|0
|Кейрос Ду
|2
|0
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Фернандес Марио
|1
|0
|Барриос Вильмар
|1
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Круговой Данил
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Сергеев Иван II
|1
|0
|Ренан Роберт
|1
|0
|Педро дос Сантос
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рябчук Олег
|2
|1
|Классен Леон
|3
|0
|Соболев Александр
|2
|0
|Пруцев Данил
|2
|0
|Чернов Никита
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|Бабич Срджан
|1
|0
|Медина Хесус
|1
|0
|Маслов Павел
|1
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0
|Умяров Наиль
|1
|0
|Дуарте Алексис
|1
|0
|Угальде Манфред
|1
|0
|Денисов Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Зенит
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Зенит
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
12
Зенит
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Спартак Москва
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
6
40%
1-15
1
17%
2
13%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
3
50%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
2
33%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
8%
6
30%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
3
23%
3
15%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
3
15%
61-75
2
15%
4
20%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
3
43%
2
14%
1-15
1
14%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Зенит
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Краснодар - Зенит 1:2 Зенит - Балтика 1:0 Спартак Москва - Зенит 1:2 Крылья Советов - Зенит 1:1
Црвена Звезда - Зенит 1:0 Зенит - Динамо Москва 2:0 Урал - Зенит 1:4 Зенит - Спартак Москва 0:0 Зенит - Сантос 4:1 Зенит - Аль-Райян 2:4 Зенит - Шанхай Шеньхуа 6:0 Зенит - Ноа Ереван 0:0 Зенит - Аль-Духаиль 2:0 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Зенит - Урал 1:0 Зенит - Чонбук Моторс 5:1 Зенит - Динамо Самарканд 5:1 Зенит - Пари НН 1:0 Локомотив Москва - Зенит 3:1 Динамо Москва - Зенит 1:0
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сочи - Спартак Москва 1:0 Динамо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Зенит 1:2 Спартак Москва - Урал 0:0
Спартак Москва - Оренбург 3:1 Спартак Москва - Факел 0:2 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Спартак Москва - Абдыш-Ата 4:0 Спартак Москва - Кайрат 6:0 Шабаб Аль-Ахли Дубай - Спартак Москва 0:5 Спартак Москва - Ростов 0:3 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:2 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Ахмат - Спартак Москва 2:1 Оренбург - Спартак Москва 1:0 Балтика - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Ростов 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Краснодар 2:3
Результаты матчей
Зенит
Спартак Москва
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:4
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:4
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Зенит
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
23
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
54
63
18
45
1/4 финала - Путь РПЛ
1/2 финала - Путь РПЛ
Финал - Путь РПЛ
— ?
— ?
|Зенит
|Сергеев Иван II
|5
|Пари НН
|Сулейманов Тимур
|5
|Спартак Москва
|Соболев Александр
|4 (2)
|Балтика
|Барков Дмитрий
|4
|Локомотив Москва
|Тикнизян Наир
|3 (3)
|Динамо Москва
|Карраскаль Хорхе
|1 3
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|2 1
|Локомотив Москва
|Морозов Евгений
|4
|Урал
|Филипенко Егор
|1 2
|Оренбург
|Полуяхтов Владимир
|1 2
Прогнозы на матч Зенит - Спартак Москва
Исход игры
Зенит
79.4% (54)
Ничья
7.4% (5)
Спартак Москва
13.2% (9)
Тотал 2.5
Больше
76.36% (42)
Меньше
23.64% (13)
Обе команды забьют
Да
80% (44)
Нет
20% (11)
Популярный счёт
2:1 Зенит
44.1% (30)
1:0 Зенит
8.8% (6)
3:2 Зенит
5.9% (4)
2:0 Зенит
4.4% (3)
1:1 Ничья
4.4% (3)
3:1 Зенит
2.9% (2)
2:2 Ничья
2.9% (2)
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