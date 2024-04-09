Стадион: Эмирейтс. Главный судья: Ниберг Гленн
Ход матча
12'
1:0
18'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Райя
Давид
4
Уайт
Бен
15
Кивёр
Якуб
20
Жоржиньо
II
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
15
Дайер
Эрик
10
Сане
Лерой
- Основной состав
-
22 Райя ДавидВратарь
-
4 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кивёр ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
20 ЖоржиньоПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хаверц КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Виейра ФабиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Нкетиа ЭддиНападающий
- Нападающий
-
24 Нелсон РайсНападающий
-
Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Арсенал
Бавария
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
2.4
2.2
Среднее время на гол
37
40
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.8
1.7
Тотал матчей
2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
Среднее время на гол
50
52
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сака Букайо
|4
|0.44
|Жезус Габриэль
|4
|0.44
|Троссар Леандро
|3
|0.33
|Эдегор Мартин
|2
|0.22
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.22
|Хаверц Кай
|1
|0.11
|Нкетиа Эдди
|1
|0.11
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.11
|Нелсон Райс
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Уайт Бен
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|6 (1)
|0.67
|Мусиала Джамал
|2
|0.22
|Тель Матис
|2
|0.22
|Гнабри Серж
|2
|0.22
|Коман Кингсли
|2
|0.22
|Сане Лерой
|1
|0.11
|Мюллер Томас
|1
|0.11
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Геррейру Рафаэл
|0
|0
|Горецка Леон
|0
|0
|Де Лигт Маттейс
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Карточки
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаверц Кай
|2
|0
|Райс Деклан
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Зинченко Александр
|1
|0
|Жезус Габриэль
|1
|0
|Уайт Бен
|1
|0
|Салиба Вильям
|1
|0
|Кивёр Якуб
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Альфонсо
|3
|0
|Горецка Леон
|2
|0
|Упамекано Дайо
|0
|1
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Арсенал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Бавария
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
9
Арсенал
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Бавария
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
13
6
10 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
15%
1
17%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
3
50%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90
Забито
17
15
13 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
18%
1
7%
1-15
5
29%
29%
1
7%
16-30
5
29%
29%
3
20%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
1
6%
5
33%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0
Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0
Бавария
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1
Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1
Результаты матчей
Арсенал
Бавария
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Арсенал
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
53
26
35
26
17
17
17
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|6 (3)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|6
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арсенал 1:1 Бавария
Исход игры
Арсенал
66.6% (191)
Ничья
12.5% (36)
Бавария
20.9% (60)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (91)
Меньше
23.53% (28)
Обе команды забьют
Да
87.39% (104)
Нет
12.61% (15)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
21.3% (61)
1:1 Ничья
4.9% (14)
1:0 Арсенал
3.1% (9)
3:1 Арсенал
2.8% (8)
1:2 Бавария
2.8% (8)
3:2 Арсенал
2.1% (6)
2:2 Ничья
1.7% (5)
2:0 Арсенал
1.7% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!