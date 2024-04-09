Райс со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Баварии" сыграли внимательно и выбили мяч на левый фланг.

Мартинелли с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кивёр под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч слабо полетел по центру и стал лёгкой добычей для Нойера.

Кейн в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Габриэля. Игроки "Арсенала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Салиба на этот раз нарушил правила в центре поля против Кейна. Игроки "Баварии" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Кейн из центра половины поля "Арсенала" выполнил заброс в центр штрафной площади лондонского клуба на ход Мусиале, Райя вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

Из центра поля последовал заброс на ход Сака к правому углу штрафной площади, Гнабри отработал в обороне и выбил мяч на угловой.

Сака с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, началась активная борьба за мяч, в итоге никто из игроков "Арсенала" так и не смог завершить момент ударом по воротам.

21' Мусиала на правом фланге нарушил правила против Сака. "Арсенал" тщательно готовится к стандарту.

20' Мартинелли теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, на этот раз попытку блокировал Горецка.

19' Сака пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Дэвиса.

18' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Гнабри!!! Мусиала из глубины поля выполнил заброс на ход Кейну по правой половине поля, Габриэль был первым на мяче, при этом куда-то выбежал Райя и смутил своего защитка, Габриэль в итоге вынужден был под давлением Кейна делать пас в центр поля, где мяч перехватил Сане. Лерой сразу же из центра поля выполнил передачу на ход Горецке по правой половине поля, Леон спокойно набежал на мяч и выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади на Гнабри, а Серж уверенно пробил под левый угол ворот, Райя не смог спасти свою команду.

17' Жоржиньо в борьбе с соперниками на правой половине поля оказался на газоне, но Гленн Нюберг показал, что нужно играть дальше.

16' Уайт получил заброс от Эдегора к правому углу штрафной площади, под давлением Гнабри Бен сразу зацепиться за мяч не смог, но затем после отскока мяч на правый угол штрафной площади отправил Хаверц, Уайт в итоге спокойно пробил в ближний угол ворот, Нойер грамотно сократил дистанцию и спас свою команду.

15' После забитого мяча "Арсенал" продолжил контролировать игру, "Бавария" пока что пытается понять, как лучше действовать против "канониров".