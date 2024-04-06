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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: .
Арсенал
 
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Бавария
Прогнозы 71
Арсенал 64.8% (46)
X 12.7% (9)
Бавария 22.5% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Бавария
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История личных встреч

Арсенал
Бавария

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

МКЧ
2:1
МКЧ
1:1
ЛЧ
1:5
ЛЧ
5:1
ЛЧ
5:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
0:2
ЛЧ
0:2
ЛЧ
1:3

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2.4
2.2

Среднее время на гол

37
40

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.8
1.7

Тотал матчей

2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7

Среднее время на гол

50
52

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэль 4 0.5
Сака Букайо 3 0.38
Троссар Леандро 3 0.38
Эдегор Мартин 2 0.25
Мартинелли Габриэл 2 0.25
Хаверц Кай 1 0.13
Нкетиа Эдди 1 0.13
Жоржиньо II 1 (1) 0.13
Нелсон Райс 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 6 (1) 0.75
Мусиала Джамал 2 0.25
Тель Матис 2 0.25
Коман Кингсли 2 0.25
Сане Лерой 1 0.13
Мюллер Томас 1 0.13
Гнабри Серж 1 0.13
Киммих Йозуа 0 0
Геррейру Рафаэл 0 0
Де Лигт Маттейс 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаверц Кай 2 0
Райс Деклан 2 0
Артета Микель 1 0
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Жезус Габриэль 1 0
Уайт Бен 1 0
Салиба Вильям 1 0
Кивёр Якуб 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горецка Леон 2 0
Дэвис Альфонсо 2 0
Упамекано Дайо 0 1
Ульрайх Свен 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Сане Лерой 1 0
Мусиала Джамал 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Арсенал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Бавария
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
9
Арсенал
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Бавария
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

13
6
10 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
15%
1
17%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
15%
3
50%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
3
33%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
75%
76-90

Забито

17
15
13 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
3
18%
1
7%
1-15
5
29%
29%
1
7%
16-30
5
29%
29%
3
20%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
2
12%
4
27%
61-75
1
6%
5
33%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Брайтон - Арсенал 0:3 Арсенал - Лутон Таун 2:0 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Арсенал - Порту 1:0
Арсенал - Брентфорд 2:1 Шеффилд Юнайтед - Арсенал 0:6 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Порту - Арсенал 1:0 Бёрнли - Арсенал 0:5 Вест Хэм - Арсенал 0:6 Арсенал - Ливерпуль 3:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2 Арсенал - Кристал Пэлас 5:0 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Фулхэм - Арсенал 2:1 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Ливерпуль - Арсенал 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 ПСВ - Арсенал 1:1 Астон Вилла - Арсенал 1:0
Бавария
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хайденхайм - Бавария 3:2 Бавария - Боруссия Д 0:2 Дармштадт - Бавария 2:5 Бавария - Майнц 8:1
Бавария - Лацио 3:0 Фрайбург - Бавария 2:2 Бавария - РБ Лейпциг 2:1 Бохум - Бавария 3:2 Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3 Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1

Результаты матчей

Арсенал
Бавария

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
2
2
2
2
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
5
3
2
6
2.5
3
5
2
6
3.5
1
7
1
7
4.5
1
7
5.5
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
1/4 финала
Арсенал
Бавария
Реал Мадрид
Манчестер Сити
Атлетико М
Боруссия Д
ПСЖ
Барселона
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 6 (3)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 6
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 71
    Арсенал 64.8% (46)
    X 12.7% (9)
    Бавария 22.5% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Бавария
    1.85
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал - Бавария

    Исход игры
    Арсенал
    64.8% (46)
    Ничья
    12.7% (9)
    Бавария
    22.5% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.6% (36)
    Меньше
    23.4% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    89.36% (42)
    Нет
    10.64% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Арсенал
    33.8% (24)
    1:1 Ничья
    8.5% (6)
    1:2 Бавария
    7% (5)
    2:0 Арсенал
    4.2% (3)
    3:2 Арсенал
    4.2% (3)
    1:0 Арсенал
    2.8% (2)
    3:1 Арсенал
    2.8% (2)
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