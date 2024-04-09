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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Реал Мадрид
2:1
Первый тайм: 28'
Манчестер Сити
0'
1' Желтая карточка
Тчуамени Орельен
0:1
2' Гол
Силва Бернарду
1:1
12' Гол в свои ворота
Диаш Рубен
2:1
14' Гол
Родриго

Ход матча

1'
Тчуамени Орельен
 
2'
0:1
Силва Бернарду
12'
Диаш Рубен
1:1
14'
Родриго
(Винисиус Жуниор)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 508
Реал Мадрид 56.7% (288)
X 16.7% (85)
Манчестер Сити 26.6% (135)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Реал Мадрид
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
18
Тчуамени
Орельен
22
Рюдигер
Антонио
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
12
Камавинга
Эдуардо
8
Кроос
Тони
11
Родриго
5
Беллингем
Джуд
7
Винисиус
Жуниор
18
Ортега
Штефан
25
Аканджи
Мануэль
3
Диаш
Рубен
24
Гвардиол
Йошко
5
Стоунс
Джон
16
Родри
Эрнандес
20
Силва
Бернарду
8
Ковачич
Матео
47
Фоден
Фил
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
Реал Мадрид
4-4-2
Манчестер Сити
3-2-4-1

История личных встреч

Реал Мадрид
Манчестер Сити

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
4:3
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:2
МКЧ
4:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
МКЧ
1:4
ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:2

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.8
1.43

Среднее время на гол

50
63

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2.29
1.2

Среднее время на гол

39
75

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

2.08
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

43
67

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 4 0.44
Родриго 4 0.44
Винисиус Жуниор 3 0.33
Хоселу Санмартин 3 0.33
Диас Браим 2 0.22
Себальос Дани 1 0.11
Пас Николас 1 0.11
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 6 (2) 0.6
Альварес Хулиан 5 0.5
Фоден Фил 4 0.4
Родри Эрнандес 2 0.2
Силва Бернарду 2 0.2
Аканджи Мануэль 2 0.2
Де Брёйне Кевин 1 0.1
Доку Жереми 1 0.1
Бобб Оскар 1 0.1
Хэмилтон Мика 1 0.1
Филлипс Кэлвин 1 (1) 0.1
Льюис Рико 0 0
Грилиш Джек 0 0
Диаш Рубен 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гвардиол Йошко 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчуамени Орельен 3 0
Винисиус Жуниор 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Кроос Тони 1 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Васкес Лукас 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаш Рубен 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
0
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Манчестер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
13
Реал Мадрид
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Манчестер Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
3
33%
5
42%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
3
38%
3
23%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

17
25
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
1
6%
3
12%
1-15
4
24%
3
12%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
2
12%
5
20%
46-60
5
29%
29%
5
20%
61-75
4
24%
6
24%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1
Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3

Результаты матчей

Реал Мадрид
Манчестер Сити

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
3 раза 75%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
4 раза 100%

Точный счет

2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:3
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
8 раз 89%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
4
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
8
1
4
4
2.5
8
1
1
7
3.5
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
1/4 финала
Арсенал
Бавария
Реал Мадрид
Манчестер Сити
Атлетико М
Боруссия Д
ПСЖ
Барселона
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 6 (3)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 6
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 27'
    Поперечным пасом Камавинга нашел перед чужой штрафной Винисиуса, который пробил с разворота, но мяч полетел немного неточно.
  • 26'
    Мягко забросил в штрафную соперника Силва на ход Холанну, но прочитал эпизод Лунин и забрал его в свои руки.
  • 25'
    Отдавал пас Родри к штрафной на Ковачича, который пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.
  • 24'
    Убегал в контратаку на скорости Родриго после заброса от Крооса, но вовремя вернулся в оборону Диаш и отобрал мяч.
  • 23'
    Накрутил финтом на фланге Грилиш соперника и отдал в центр на Фодена, но тому пробить не позволили защитники.
  • 22'
    Продавил соперника по флангу Вальверде и отдал в центр на Винисиуса, но на выходе первым на мяче оказался Ортега.
  • 21'
    Мог убегать вновь на ворота соперника Холанн после заброса от Фодена, но проиграл он борьбу за мяч Рюдигеру.
  • 20'
    Теперь уже Вальверде пробил из пределов штрафной после скидки от Винисиуса, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
  • 19'
    Догнал мяч у лицевой линии Стоунс и прострелил вдоль ворот, но сферу на выходе забрал мяч в свои руки Лунин.
  • 18'
    Ковачич отдавал пас вперед на ход Холанну, но тот не смог пробить из пределов штрафной в борьбе против Тчуамени.
  • 17'
    С правого фланга забросил Карвахаль в штрафную на Беллингема, но тот проиграл борьбу за мяч Гвардиолу.
  • 16'
    Накрутил соперника на фланге Силва и прострелил вдоль ворот. После серии рикошетов сфера полетела в руки Лунину.
  • Описание гола
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Родриго! Вот это да, уже вышли вперед футболисты "Реала"! Идеальным пасом Винисиус запустил в контратаку Родриго, который оторвался от Аканджи на скорости и пробил точно в дальний угол, а вышедший из ворот Ортега спасти не смог.
  • 14'
    Проникающий пас исполнял Ковачич на ход Фодену, который убегал к штрафной, но проиграл он борьбу за мяч Тчуамени.
  • Гол в свои ворота
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Диаш! Удалось быстро сравнять счет в матче мадридцам. На скорости сместился с фланга Камавинга и пробил по воротам. После рикошета от ноги Диаша изменила сфера направление полета и отправилась точно в дальний нижний угол.
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    • 12'
      Отобрал мяч на фланге Вальверде и тут же забросил вперед на Винисиуса, но перехватил этот пас Стоунс.
    • 11'
      Винисиус поперечным пасом запускал в контратаку Родриго, но тот не смог оторваться от Аканджи и потерял мяч.
    • 10'
      По ногам получил в центре поля Беллингем в борьбе против Стоунса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Реала".
    • 9'
      Забросил Грилиш с центра поля в штрафную, куда забегал Холанн, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 8'
      С левого фланга Силва отдал в штрафную на Холанна, который пробил с разворота, но Лунин смог отбить ногой сферу в сторону.
    • 7'
      По центру протащил мяч к штрафной соперника Вальверде и отдал поперек на Винисиуса, но тому пробить по воротам не позволил Гвардиол.
    • 6'
      На чужой половине поля отобрал мяч Вальверде и отдал вперед на Беллингема, который упал в борьбе с Аканджи, но судья не углядел нарушения. 
    • 5'
      Диагональ исполнял Тчуамени на левый фланг, куда забегал Родриго, но мяч в полете выскочил за пределы поля.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Бернарду Силва! Быстро открыли счет в матче футболисты "Манчестер Сити". Со штрафного неожиданно пробил в ближний нижний угол Силва, застав врасплох Лунина, который отбил мяч в падении точно в сетку.
    • Желтая карточка
      3'
      Убегал в атаку по центру к штрафной соперника. но получил по ногам в подкате от Тчуамени. Судья показал желтую карточку нарушителю. 
    • 2'
      Хозяева сегодня будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. с центра поля разыграли футболисты "Манчестер Сити"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 78 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:1 Манчестер Сити

    Исход игры
    Реал Мадрид
    58.4% (321)
    Ничья
    16% (88)
    Манчестер Сити
    25.6% (141)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (78)
    Меньше
    36.59% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    93.5% (115)
    Нет
    6.5% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    6.7% (37)
    1:1 Ничья
    6.7% (37)
    2:2 Ничья
    3.3% (18)
    1:2 Манчестер Сити
    2.7% (15)
    1:0 Реал Мадрид
    0.7% (4)
    3:1 Реал Мадрид
    0.5% (3)
    2:3 Манчестер Сити
    0.5% (3)
    1:3 Манчестер Сити
    0.4% (2)
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