Мог убегать вновь на ворота соперника Холанн после заброса от Фодена, но проиграл он борьбу за мяч Рюдигеру.

Продавил соперника по флангу Вальверде и отдал в центр на Винисиуса, но на выходе первым на мяче оказался Ортега.

Накрутил финтом на фланге Грилиш соперника и отдал в центр на Фодена, но тому пробить не позволили защитники.

Убегал в контратаку на скорости Родриго после заброса от Крооса, но вовремя вернулся в оборону Диаш и отобрал мяч.

Отдавал пас Родри к штрафной на Ковачича, который пробил по воротам, но мяч в гуще защитников застрял.

Мягко забросил в штрафную соперника Силва на ход Холанну, но прочитал эпизод Лунин и забрал его в свои руки.

Поперечным пасом Камавинга нашел перед чужой штрафной Винисиуса, который пробил с разворота, но мяч полетел немного неточно.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Диаш! Удалось быстро сравнять счет в матче мадридцам. На скорости сместился с фланга Камавинга и пробил по воротам. После рикошета от ноги Диаша изменила сфера направление полета и отправилась точно в дальний нижний угол.

Проникающий пас исполнял Ковачич на ход Фодену, который убегал к штрафной, но проиграл он борьбу за мяч Тчуамени.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Родриго! Вот это да, уже вышли вперед футболисты "Реала"! Идеальным пасом Винисиус запустил в контратаку Родриго, который оторвался от Аканджи на скорости и пробил точно в дальний угол, а вышедший из ворот Ортега спасти не смог.

Накрутил соперника на фланге Силва и прострелил вдоль ворот. После серии рикошетов сфера полетела в руки Лунину.

С правого фланга забросил Карвахаль в штрафную на Беллингема, но тот проиграл борьбу за мяч Гвардиолу.

Ковачич отдавал пас вперед на ход Холанну, но тот не смог пробить из пределов штрафной в борьбе против Тчуамени.

Догнал мяч у лицевой линии Стоунс и прострелил вдоль ворот, но сферу на выходе забрал мяч в свои руки Лунин.

Теперь уже Вальверде пробил из пределов штрафной после скидки от Винисиуса, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

12' Отобрал мяч на фланге Вальверде и тут же забросил вперед на Винисиуса, но перехватил этот пас Стоунс.

11' Винисиус поперечным пасом запускал в контратаку Родриго, но тот не смог оторваться от Аканджи и потерял мяч.

10' По ногам получил в центре поля Беллингем в борьбе против Стоунса. Штрафной удар исполнять будут игроки "Реала".

9' Забросил Грилиш с центра поля в штрафную, куда забегал Холанн, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

8' С левого фланга Силва отдал в штрафную на Холанна, который пробил с разворота, но Лунин смог отбить ногой сферу в сторону.

7' По центру протащил мяч к штрафной соперника Вальверде и отдал поперек на Винисиуса, но тому пробить по воротам не позволил Гвардиол.

6' На чужой половине поля отобрал мяч Вальверде и отдал вперед на Беллингема, который упал в борьбе с Аканджи, но судья не углядел нарушения.

5' Диагональ исполнял Тчуамени на левый фланг, куда забегал Родриго, но мяч в полете выскочил за пределы поля.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0-1! Бернарду Силва! Быстро открыли счет в матче футболисты "Манчестер Сити". Со штрафного неожиданно пробил в ближний нижний угол Силва, застав врасплох Лунина, который отбил мяч в падении точно в сетку.