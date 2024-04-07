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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 93
Реал Мадрид 47.3% (44)
X 22.6% (21)
Манчестер Сити 30.1% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Манчестер Сити
2.95
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3.55
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3.30
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Реал Мадрид
Манчестер Сити

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
4:3
ЛЧ
2:1
ЛЧ
1:2
МКЧ
4:1
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
МКЧ
1:4
ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:2

Голы

Всего голов

9
10

Голов в среднем за матч

1.8
1.43

Среднее время на гол

50
63

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

2.29
1.2

Среднее время на гол

39
75

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

2.08
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

43
67

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 4 0.5
Винисиус Жуниор 3 0.38
Родриго 3 0.38
Хоселу Санмартин 3 0.38
Диас Браим 2 0.25
Себальос Дани 1 0.13
Пас Николас 1 0.13
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Гарсия Франсиско III 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 6 (2) 0.67
Альварес Хулиан 5 0.56
Фоден Фил 4 0.44
Родри Эрнандес 2 0.22
Аканджи Мануэль 2 0.22
Де Брёйне Кевин 1 0.11
Доку Жереми 1 0.11
Силва Бернарду 1 0.11
Бобб Оскар 1 0.11
Хэмилтон Мика 1 0.11
Филлипс Кэлвин 1 (1) 0.11
Льюис Рико 0 0
Грилиш Джек 0 0
Диаш Рубен 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гвардиол Йошко 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винисиус Жуниор 2 0
Тчуамени Орельен 2 0
Камавинга Эдуардо 2 0
Беллингем Джуд 2 0
Кроос Тони 1 0
Алаба Давид 1 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Карвахаль Даниэль 1 0
Васкес Лукас 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаш Рубен 2 0
Родри Эрнандес 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Холанн Эрлинг 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

1
0
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Манчестер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
13
Реал Мадрид
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Манчестер Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
3
33%
5
42%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
3
38%
3
23%
61-75
1
13%
1
8%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

17
25
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
1
6%
3
12%
1-15
4
24%
3
12%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
2
12%
5
20%
46-60
5
29%
29%
5
20%
61-75
4
24%
6
24%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1
Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3

Результаты матчей

Реал Мадрид
Манчестер Сити

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
3 раза 75%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
4 раза 100%

Точный счет

2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:3
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
8 раз 89%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
2
2.5
4
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
8
1
4
4
2.5
8
1
1
7
3.5
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
1/4 финала
Арсенал
Бавария
Реал Мадрид
Манчестер Сити
Атлетико М
Боруссия Д
ПСЖ
Барселона
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 6 (3)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 6
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 24 минуты.



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    • Прогнозы 93
    Реал Мадрид 47.3% (44)
    X 22.6% (21)
    Манчестер Сити 30.1% (28)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Манчестер Сити
    2.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Манчестер Сити

    Исход игры
    Реал Мадрид
    47.3% (44)
    Ничья
    22.6% (21)
    Манчестер Сити
    30.1% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.09% (32)
    Меньше
    31.91% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    91.49% (43)
    Нет
    8.51% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    16.1% (15)
    1:1 Ничья
    11.8% (11)
    1:2 Манчестер Сити
    7.5% (7)
    2:2 Ничья
    6.5% (6)
    3:1 Реал Мадрид
    2.2% (2)
    1:0 Реал Мадрид
    2.2% (2)
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