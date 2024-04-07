Стадион: Сантьяго Бернабеу.
Позже
История личных встреч
Реал Мадрид
Манчестер Сити
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
3 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
10
Голов в среднем за матч
1.8
1.43
Среднее время на гол
50
63
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
2.29
1.2
Среднее время на гол
39
75
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
2.08
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
43
67
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|4
|0.5
|Винисиус Жуниор
|3
|0.38
|Родриго
|3
|0.38
|Хоселу Санмартин
|3
|0.38
|Диас Браим
|2
|0.25
|Себальос Дани
|1
|0.13
|Пас Николас
|1
|0.13
|Алаба Давид
|0
|0
|Васкес Лукас
|0
|0
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|6 (2)
|0.67
|Альварес Хулиан
|5
|0.56
|Фоден Фил
|4
|0.44
|Родри Эрнандес
|2
|0.22
|Аканджи Мануэль
|2
|0.22
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.11
|Доку Жереми
|1
|0.11
|Силва Бернарду
|1
|0.11
|Бобб Оскар
|1
|0.11
|Хэмилтон Мика
|1
|0.11
|Филлипс Кэлвин
|1 (1)
|0.11
|Льюис Рико
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гвардиол Йошко
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Тчуамени Орельен
|2
|0
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|Беллингем Джуд
|2
|0
|Кроос Тони
|1
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Начо Фернандес
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Карвахаль Даниэль
|1
|0
|Васкес Лукас
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаш Рубен
|2
|0
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Результаты матчей
Реал Мадрид
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Манчестер Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
1
0
Реал Мадрид
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Манчестер Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
13
Реал Мадрид
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Манчестер Сити
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
3
33%
5
42%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
15%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
1
13%
4
31%
46-60
3
38%
3
23%
61-75
1
13%
1
8%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
17
25
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
0 Не забивали 0
1
6%
3
12%
1-15
4
24%
3
12%
16-30
1
6%
3
12%
31-45
2
12%
5
20%
46-60
5
29%
29%
5
20%
61-75
4
24%
6
24%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1
Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1 РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2 Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 поражений
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Манчестер Сити - Хаддерсфилд Таун 5:0 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Манчестер Сити 1:3
Результаты матчей
Реал Мадрид
Манчестер Сити
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
3:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
3 раза 75%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
4 раза 100%
Точный счет
2:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:3
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
3
8 раз 89%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Реал Мадрид
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
22
41
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
81
44
81
17
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|8 (2)
|Бавария
|Кейн Гарри
|6 (3)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|6 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|6
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|1 5
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 4
|Копенгаген
|Фальк Расмус
|5
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Манчестер Сити
Исход игры
Реал Мадрид
47.3% (44)
Ничья
22.6% (21)
Манчестер Сити
30.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
68.09% (32)
Меньше
31.91% (15)
Обе команды забьют
Да
91.49% (43)
Нет
8.51% (4)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
16.1% (15)
1:1 Ничья
11.8% (11)
1:2 Манчестер Сити
7.5% (7)
2:2 Ничья
6.5% (6)
3:1 Реал Мадрид
2.2% (2)
1:0 Реал Мадрид
2.2% (2)
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