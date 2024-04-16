Брандт с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки мадридского клуба сыграли внимательно и выбили мяч на левую половину поля.

ГО-О-О-О-ОЛ! 3:2!!! Фюллькруг!!! Брандт при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Забитцеру, Марсель от боковой линии штрафной площади выполнил подачу к линии вратарской, Фюллькруг отлично выпрыгнул и головой отправил мяч в правый угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку.

4:4 общий счёт в этом противостоянии, великолепная битва в четвертьфинале Лиги чемпионов.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 4:2!!! Забитцер!!! Джан из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Брандт сбросил мяч на Фюллькруга, Никлас пробил по воротам, мяч попал в Хименеса и отскочил к линии штрафной площади на Забитцера, Марсель успел его подработать и затем с левого угла штрафной Забитцер удачно пробил под правую штангу, Облак в прыжке коснулся мяча, но спасти свою команду не смог.

5:4 общий счёт в пользу команды Эдина Терзича. Моментально "Атлетико" вновь оказался в Дортмунде в роли догоняющей стороны.

Де Пауль совершил рывок вперёд по правому флангу, Байно-Гиттенс удачно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

Санчо с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Фюллькругу, Никлас попытался сделать ответный пас на Джедона, но тут уже включился Барриос и перехватил мяч.

Всё перевернул "Атлетико" к середине второго тайма, вновь "Боруссии" нужно отыгрываться.

Брандт с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Байно-Гиттенс под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Рикельме при попытке перехватить мяч на правом фланге у своей штрафной площади подыграл себе рукой, Славко Винчич всё видел и дал свисток в пользу "Боруссии".

Брандт со стандарта закрутил мяч в ближний угол ворот, Облак сыграл без ошибок и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

Байно-Гиттенс пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Коке, пролетел над перекладиной и ушёл на угловой.

Брандт с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, защитники "Атлетико" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

Забитцер с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Фюллькруг в касание сделал скидку к радиусу штрафной на Адейеми, Карим не решился на удар в касание по воротам, а затем его уже накрыли.

Адейеми по левой половине поля убежал в штрафную площадь, но на этот раз Карим под давлением Витселя упустил мяч за лицевую линию поля.

Де Пауль получил передачу на правый угол штрафной площади от Корреа, но затем Родриго неудачно выполнил подачу во вратарскую, мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля.

Санчо попытался войти в штрафную площадь с левой половины поля, Льоренте хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч.

Из центра поля последовал опасный заброс к линии штрафной площади "Атлетико" на Забитцера, Облак выскочил из ворот и разрядил обстановку у своих владений.

Витсель и Коке разогнали атаку по центру, Корреа получил отличную передачу к радиусу штрафной площади, Анхель убежал практически один на один с Кобелем, но не попал в правый угол ворот при ударе от линии штрафной.

Забитцер в центре поля нарушил правила против Де Пауля. Игроки "Атлетико" в свою очередь максимально долго разыгрывали стандарт.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2!!! Корреа!!! Длительная атака мадридского клуба завершилась голом. Корреа получил заброс на правый угол штрафной площади от Гризманна, далее Анхель выполнил прострел на дальний угол штрафной, Рикельме подработал мяч и пробил под правый угол ворот, Кобель спас свою команду, но затем мяч пришёл обратно к Корреа к правому углу вратарской. Анхель в первый раз попал в Хуммельса, но со второй попытки Корреа всё же отправил мяч под перекладину.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Атлетико", чтобы перестроить свою игру и начать действовать в атаке куда более активно. При этом, сама "Боруссия" конечно же должна продолжать играть в свой футбол и сильно не прижиматься к своим воротам, ничем хорошим для команды Эдина Терзича игра от обороны не закончится.

В составе "Атлетико" после перерыва произошла замена. Вместо Науэля Молины на поле вышел Родриго Рикельме.

Корреа получил передачу на ход к правому углу штрафной площади, Анхель под давлением Шлоттербека от лицевой линии поля выполнил прострел во вратарскую, Кобель сыграл надёжно и в прыжке перехватил мяч.

Третья подряд замена после перерыва произошла в составе "Атлетико". Вместо Сесара Аспиликуэты на поле вышел Пабло Барриос.

Хименес в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Фюллькруга.

Фюллькруг получил заброс на левый угол штрафной площади, Никлас удачно зацепился за мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Корреа с левого угла штрафной площади пробил по воротам, Шлоттербек отлично сыграл в подкате и блокировал попытку.

АВТОГО-О-О-ОЛ! 2:1!!! "Атлетико" заработал угловой. Гризманн выполнил подачу в центр штрафной площади, Эрмосо хорошо выпрыгнул и головой сбросил мяч в центр вратарской, где уже Хуммельс сыграл неосмотрительно и ногой срезал мяч под правый угол ворот, Кобель был пойман на перемещении.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча в Дортмунде "Боруссия" смогла показать более качественный футбол и за счёт сильной игры на левом фланге команда Эдина Терзича забила два мяча, что позволило выйти в общем противостоянии вперёд. Теперь уже "Атлетико" нужно добавлять в атаке и стараться переводить игру в Германии хотя бы в дополнительное время.

45' Брандт со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч пометался по штрафной "Атлетико", но в итоге мадридский клуб смог отбиться.

45' Из-за перебора жёлтых карточек Марио Эрмосо пропустит следующий матч в Лиге чемпионов, если он будет для "Атлетико".

45' Защитник "Атлетико" Марио Эрмосо получил жёлтую карточку за отмашку на правом фланге против Адейеми. "Боруссия" заработала неплохой стандарт.

45' Две минуты добавил Славко Винчич к основному времени первого тайма.

44' Гризманн со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

43' Фланговый защитник "Боруссии" Юлиан Рюэрсон получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Рюэрсон нарушил правила против Аспиликуэты.

42' Не собирался Аспиликуэта конечно же врезаться в Кобеля, но в борьбе с Рюэрсоном Сесар неудачно оступился, благо Грегор избежал повреждения. Всё нормально с голкипером "Боруссии".

41' Коке с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Рюэрсон под давлением Аспиликуэты потерял мяч, далее уже пришлось выходить Кобелю и в прыжке вылавливать мяч. Сесар при этом в падении врезался в голкипера.

40' ГО-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Матсен!!! После вброса мяча из аута на левом фланге Брандт и Санчо выдержали паузу, далее Джедон выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на Забитцера, Марсель сделал скидку на набегающего Матсена, а Ян с левого угла штрафной площади отлично пробил под правую штангу, Облак ничего не смог поделать.

39' Джан пробил под правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Облак поймал его без особого труда.

38' Мората и Шлоттербек немного повздорили между собой после позиционной борьбы, но Славко Винчич быстро всех примирил.

37' Джан из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади на Матсена, Облак уверенно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на левый фланг.

36' Коке с правой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Де Пауля, Адейеми отлично отработал в обороне и едва не разогнал контратаку дортмундского клуба.

35' Отыгралась "Боруссия" по сумме двух матчей, теперь уже "Атлетико" пора начинать более уверенно действовать в атаке.

34' ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Брандт!!! Хуммельс из центра половины поля "Атлетико" выполнил отличный заброс на левый угол штрафной площади внешней стороной стопы, Брандт уверенно обработал мяч и сильно пробил низом, Облак сложился и коснулся мяча, но не смог спасти свою команду.

33' Санчо выполнил передачу на ближний угол штрафной площади с левой половины поля, Забитцер выполнил прострел в центр к линии вратарской, Хименес удачно сыграл в подкате и разрядил обстановку у своих ворот.

32' Матсен, Забитцер и Фюллькруг очень хорошо разогнали атаку по левой половине поля, но затем Никлас уже не смог сделать точный пас в центр штрафной площади на Адейеми.

31' Фланговый защитник "Атлетико" Сесар Аспиликуэта получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Аспиликуэты.

30' Из центра поля последовала передача на ход Адейеми по правой половине поля, Хименес опередил соперника и спокойно сделал пас назад Облаку.

29' Джан в центре поля нарушил правила против Де Пауля. Игроки "Атлетико" очень быстро разыграли стандарт.

28' Забитцер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел довольно высоко.

27' Джан из центра поля выполнил передачу на ход Санчо по левому флангу, далее Джедон выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Атлетико" сыграли внимательно и перехватили мяч.

26' Витсель перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Фюллькруга.

25' Гризманн под давлением Джана на половине поля "Боруссии" оказался на газоне, Славко Винчич показал, что нужно играть дальше.

24' Немного успокоилась динамика игры в середине первого тайма, но конечно же "Атлетико" и "Боруссия" наверняка вновь добавят и создадут неплохие моменты в атаке.

23' Де Пауль с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади на Молину, Науэль забрался в явный офсайд.

22' Брандт разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на ход Адейеми, Молина опередил соперника, но сделал не самый лучший пас назад на Облака, однако, Ян успел среагировать и выбил мяч в аут.

21' После небольшой паузы Витсель и Фюллькруг показали, что они готовы играть дальше, в таком матче травмы конечно же никому не нужны.

20' Фюллькруг и Витсель по итогам прошлого эпизода получили небольшие повреждения, вышли на поле врачи обеих команд, пауза в игре.

19' Рюэрсон совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Фюллькруг в борьбе в Витселем не смог пробить по воротам, но мяч в итоге пришёл на левый угол штрафной, Адейеми в касание пробил в ближний угол ворот, Облак отлично сыграл по позиции и намертво поймал мяч.

18' Казалось, что на этот раз игроки "Боруссии" не очень удачно разыграли угловой, но в итоге Брандт вошёл в штрафную площадь с левого фланга и плотно пробил в ближний угол ворот, Облак кулаками отбил мяч в сторону от своих владений.

17' Брандт с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Фюллькруг головой пробил по воротам, Облак не очень удачно сыграл на выходе, но всё же Ян достал до мяча и отправил его на повторный корнер.

16' Брандт совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Хименес сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

15' Хуммельс из центра поля выполнил заброс на ход Санчо по правой половине поля, Джедон теперь уже немного забрался в офсайд.

14' Хименес из центра поля головой выполнил скидку на ход Морате по правой половине поля, на этот раз Альваро забрался в офсайд.

13' "Атлетико" старается временами идти в достаточно высокий прессинг, не хочет мадридский клуб сегодня играть только от минимального преимущества, что также радует.

12' Мората с правого фланга от углового флажка выполнил подачу в центр штрафной площади, но там был только Хуммельс.

11' Бодрое начало матча в Дортмунде у нас, но конечно же ситуация обязывает команду Эдина Терзича играть в открытый футбол.

10' Гризманн разыграл корнер с Де Паулем, а затем Антуан с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хуммельс хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

9' Молина с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Матсена и ушёл на угловой.

8' Молина с правого фланга выполнил прострел к ближнему углу штрафной площади, Де Пауль в касание пробил в ближний угол ворот, Кобель без особого труда выловил мяч.

7' И вот уже голевой момент создал "Атлетико". Мората получил передачу на ход по центру, Альваро спокойно убежал в штрафную площадь и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

6' Брандт с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, игроки "Атлетико" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч.

5' Рюэрсон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч попал в защитника "Атлетико" и ушёл на угловой.

4' Адейеми получил передачу на ход по левой половине поля, Карим убежал к углу штрафной площади и затем выполнил прострел в центр штрафной, Забитцер пробил по воротам, Аспиликуэта отлично сыграл в подкате и спас свою команду от больших проблем.

3' В целом, "Атлетико" пока что решил сыграть по счёту и присмотреться к действиям "Боруссии" на поле.

2' Джан в центре поля нарушил правила против Коке. Игроки "Атлетико" не стали торопиться при розыгрыше мяча.