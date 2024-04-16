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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Винчич Славко
Боруссия Д
4:2
Второй тайм: 80'
Атлетико М
0'
30' Желтая карточка
Аспиликуэта Сесар
1:0
34' Гол
Брандт Юлиан
2:0
39' Гол
Матсен Ян
43' Желтая карточка
Рюэрсон Юлиан
45' Желтая карточка
Эрмосо Марио
2:1
49' Гол в свои ворота
Хуммельс Матс
2:2
64' Гол
Корреа Анхель
3:2
71' Гол
Фюллькруг Никлас
4:2
74' Гол
Забитцер Марсель

Ход матча

30'
 
Аспиликуэта Сесар
34'
Брандт Юлиан
(Хуммельс Матс)
1:0
39'
Матсен Ян
(Забитцер Марсель)
2:0
43'
Рюэрсон Юлиан
 
45'
 
Эрмосо Марио
46'
 
Корреа Анхель
Мората Альваро
46'
 
Ривас Пабло Барриос
Молина Науэль
46'
 
Рикельме Родриго
Аспиликуэта Сесар
49'
2:1
Хуммельс Матс
64'
2:2
Корреа Анхель
66'
Байно-Гиттенс Джейми
Адейеми Карим
 
71'
Фюллькруг Никлас
(Забитцер Марсель)
3:2
74'
Забитцер Марсель
4:2

Статистика матча

  • 4 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 338 Количество передач 228
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 228
Боруссия Д 45.6% (104)
X 32.5% (74)
Атлетико М 21.9% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Атлетико М
3.75
4.86
4.50
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
22
Матсен
Ян
20
Забитцер
Марсель
23
Джан
Эмре
27
Адейеми
Карим
19
Брандт
Юлиан
10
Санчо
Джедон
14
Фюллькруг
Никлас
13
Облак
Ян
20
Витсель
Аксель
2
Хименес
Хосе
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
3
Аспиликуэта
Сесар
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
5
Де
Пауль
Родриго
19
Мората
Альваро
7
Гризманн
Антуан
Боруссия Д
4-2-3-1
Атлетико М
5-3-2

История личных встреч

Боруссия Д
Атлетико М

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
4:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
0.5

Среднее время на гол

22
180

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
0.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

33
270

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фюллькруг Никлас 2 0.2
Брандт Юлиан 2 0.2
Адейеми Карим 2 0.2
Ройс Марко 2 (1) 0.2
Забитцер Марсель 1 0.1
Аллер Себастьян 1 0.1
Мален Дониэлл 1 0.1
Санчо Джедон 1 0.1
Нмеча Феликс 1 0.1
Матсен Ян 1 0.1
Байно-Гиттенс Джейми 1 0.1
Хуммельс Матс 0 0
Шлоттербек Нико 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гризманн Антуан 6 0.6
Мората Альваро 5 0.5
Лино Сэмуел 3 0.3
Ривас Пабло Барриос 1 0.1
Депай Мемфис 1 0.1
Ньигес Сауль 1 0.1
Де Пауль Родриго 1 0.1
Корреа Анхель 1 0.1
Эрмосо Марио 1 0.1
Молина Науэль 0 0
Коке Хорхе 0 0
Хименес Хосе 0 0
Льоренте Маркос 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 4 0
Шлоттербек Нико 3 0
Хуммельс Матс 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Матсен Ян 2 0
Зюле Никлас 1 0
Вольф Мариус 1 0
Нмеча Феликс 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрмосо Марио 3 0
Лино Сэмуел 3 0
Де Пауль Родриго 1 1
Аспиликуэта Сесар 2 0
Коке Хорхе 2 0
Савич Стефан 2 0
Мората Альваро 2 0
Хименес Хосе 2 0
Гризманн Антуан 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Корреа Анхель 1 0
Льоренте Маркос 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Галан Хави 1 0
Молина Науэль 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

1
3
Боруссия Д
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Атлетико М
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
16
Боруссия Д
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Атлетико М
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
0% (0)
67% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
19

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
17%
5
31%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
4
25%
31-45
1
17%
3
19%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
1
17%
3
19%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
20
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
18%
5
25%
1-15
2
18%
2
10%
16-30
1
9%
4
20%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
3
27%
3
15%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Боруссия М - Боруссия Д 1:2 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Штутгарт 0:1 Бавария - Боруссия Д 0:2
Боруссия Д - Айнтрахт Фр 3:1 Боруссия Д - ПСВ 2:0 Вердер - Боруссия Д 1:2 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 ПСВ - Боруссия Д 1:1 Вольфсбург - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Хайденхайм - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Бохум 3:1 Кёльн - Боруссия Д 0:4 Дармштадт - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Стандард 3:3 Боруссия Д - АЗ Алкмаар 2:2 Боруссия Д - Майнц 1:1 Аугсбург - Боруссия Д 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Атлетико М - Жирона 3:1 Атлетико М - Боруссия Д 2:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Атлетико М - Барселона 0:3
Атлетико М - Интер Милан 2:1 Кадис - Атлетико М 2:0 Атлетико М - Бетис 2:1 Атлетик Б - Атлетико М 3:0 Альмерия - Атлетико М 2:2 Интер Милан - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Лас-Пальмас 5:0 Севилья - Атлетико М 1:0 Атлетико М - Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Атлетико М - Валенсия 2:0 Атлетико М - Севилья 1:0 Гранада - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3

Результаты матчей

Боруссия Д
Атлетико М

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
7
2
1
8
2.5
3
6
1/8 финала
3 Порту
5 Арсенал
1 Лацио
3 Бавария
1 РБ Лейпциг
2 Реал Мадрид
2 Копенгаген
6 Манчестер Сити
4 ПСЖ
1 Реал Сосьедад
2 Наполи
4 Барселона
4 Интер Милан
5 Атлетико М
1 ПСВ
3 Боруссия Д
1/4 финала
2 Арсенал
2 Бавария
3 Реал Мадрид
3 Манчестер Сити
2 ПСЖ
3 Барселона
2 Атлетико М
1 Боруссия Д
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 8 (2)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
ПСЖ Мбаппе Килиан 7
Атлетико М Гризманн Антуан 6 (1)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Копенгаген Лерагер Лукас 1 5
Копенгаген Йелерт Элиас 1 4
Копенгаген Фальк Расмус 5
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 79'
    Санчо с правого фланга выполнил передачу на ближний угол штрафной площади на ход Фюллькругу, Никлас попытался сделать ответный пас на Джедона, но тут уже включился Барриос и перехватил мяч. 
  • 78'
    Де Пауль совершил рывок вперёд по правому флангу, Байно-Гиттенс удачно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 77'
    5:4 общий счёт в пользу команды Эдина Терзича. Моментально "Атлетико" вновь оказался в Дортмунде в роли догоняющей стороны. 
  • Описание гола
    76'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 4:2!!! Забитцер!!! Джан из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Брандт сбросил мяч на Фюллькруга, Никлас пробил по воротам, мяч попал в Хименеса и отскочил к линии штрафной площади на Забитцера, Марсель успел его подработать и затем с левого угла штрафной Забитцер удачно пробил под правую штангу, Облак в прыжке коснулся мяча, но спасти свою команду не смог. 
  • 75'
    4:4 общий счёт в этом противостоянии, великолепная битва в четвертьфинале Лиги чемпионов. 
  • Описание гола
    74'
    ГО-О-О-О-ОЛ! 3:2!!! Фюллькруг!!! Брандт при развитии атаки по левому флангу выполнил передачу на ход Забитцеру, Марсель от боковой линии штрафной площади выполнил подачу к линии вратарской, Фюллькруг отлично выпрыгнул и головой отправил мяч в правый угол ворот, мяч от штанги зашёл в сетку. 
  • Угловой
    73'
    Брандт с углового на этот раз выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки мадридского клуба сыграли внимательно и выбили мяч на левую половину поля. 
  • Угловой
    72'
    Брандт с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, защитники "Атлетико" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    71'
    Байно-Гиттенс пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел Коке, пролетел над перекладиной и ушёл на угловой. 
  • Опасный момент
    70'
    Брандт со стандарта закрутил мяч в ближний угол ворот, Облак сыграл без ошибок и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    69'
    Рикельме при попытке перехватить мяч на правом фланге у своей штрафной площади подыграл себе рукой, Славко Винчич всё видел и дал свисток в пользу "Боруссии". 
  • Фол, нарушение
    68'
    Коке в центре поля нарушил правила против Фюллькруга. "Боруссия" максимально быстро разыграла стандарт. 
  • 67'
    Брандт с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Байно-Гиттенс под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 66'
    Всё перевернул "Атлетико" к середине второго тайма, вновь "Боруссии" нужно отыгрываться. 
  • Замена
    65'
    В составе "Боруссии" произошла замена. Вместо Карима Адейеми на поле вышел Джейми Байно-Гиттенс. 
  • Бонусы букмекеров
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    • Описание гола
      64'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:2!!! Корреа!!! Длительная атака мадридского клуба завершилась голом. Корреа получил заброс на правый угол штрафной площади от Гризманна, далее Анхель выполнил прострел на дальний угол штрафной, Рикельме подработал мяч и пробил под правый угол ворот, Кобель спас свою команду, но затем мяч пришёл обратно к Корреа к правому углу вратарской. Анхель в первый раз попал в Хуммельса, но со второй попытки Корреа всё же отправил мяч под перекладину. 
    • Фол, нарушение
      63'
      Забитцер в центре поля нарушил правила против Де Пауля. Игроки "Атлетико" в свою очередь максимально долго разыгрывали стандарт. 
    • Фол, нарушение
      62'
      Гризманн в центре поля нарушил правила против Джана. Вновь игроки дортмундского клуба быстро разыграли стандарт. 
    • Опасный момент
      61'
      Витсель и Коке разогнали атаку по центру, Корреа получил отличную передачу к радиусу штрафной площади, Анхель убежал практически один на один с Кобелем, но не попал в правый угол ворот при ударе от линии штрафной. 
    • 60'
      Из центра поля последовал опасный заброс к линии штрафной площади "Атлетико" на Забитцера, Облак выскочил из ворот и разрядил обстановку у своих владений. 
    • 59'
      Санчо попытался войти в штрафную площадь с левой половины поля, Льоренте хорошо сыграл в обороне и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      58'
      Эрмосо в центре поля нарушил правила против Фюллькруга. "Боруссия" достаточно быстро разыграла стандарт. 
    • 57'
      Де Пауль получил передачу на правый угол штрафной площади от Корреа, но затем Родриго неудачно выполнил подачу во вратарскую, мяч свалился у него с ноги и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 56'
      Адейеми по левой половине поля убежал в штрафную площадь, но на этот раз Карим под давлением Витселя упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 55'
      Забитцер с правой половины поля выполнил передачу в центр штрафной площади, Фюллькруг в касание сделал скидку к радиусу штрафной на Адейеми, Карим не решился на удар в касание по воротам, а затем его уже накрыли. 
    • Гол в свои ворота
      54'
      АВТОГО-О-О-ОЛ! 2:1!!! "Атлетико" заработал угловой. Гризманн выполнил подачу в центр штрафной площади, Эрмосо хорошо выпрыгнул и головой сбросил мяч в центр вратарской, где уже Хуммельс сыграл неосмотрительно и ногой срезал мяч под правый угол ворот, Кобель был пойман на перемещении. 
    • 53'
      Корреа с левого угла штрафной площади пробил по воротам, Шлоттербек отлично сыграл в подкате и блокировал попытку. 
    • 52'
      Фюллькруг получил заброс на левый угол штрафной площади, Никлас удачно зацепился за мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Фол, нарушение
      51'
      Хименес в центре поля в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Фюллькруга. 
    • Замена
      50'
      Третья подряд замена после перерыва произошла в составе "Атлетико". Вместо Сесара Аспиликуэты на поле вышел Пабло Барриос. 
    • 49'
      Корреа получил передачу на ход к правому углу штрафной площади, Анхель под давлением Шлоттербека от лицевой линии поля выполнил прострел во вратарскую, Кобель сыграл надёжно и в прыжке перехватил мяч. 
    • Замена
      48'
      Вторую подряд замену после перерыва провёл Диего Симеоне. Вместо Альваро Мораты на поле вышел Анхель Корреа. 
    • Замена
      47'
      В составе "Атлетико" после перерыва произошла замена. Вместо Науэля Молины на поле вышел Родриго Рикельме. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Атлетико", чтобы перестроить свою игру и начать действовать в атаке куда более активно. При этом, сама "Боруссия" конечно же должна продолжать играть в свой футбол и сильно не прижиматься к своим воротам, ничем хорошим для команды Эдина Терзича игра от обороны не закончится. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча в Дортмунде "Боруссия" смогла показать более качественный футбол и за счёт сильной игры на левом фланге команда Эдина Терзича забила два мяча, что позволило выйти в общем противостоянии вперёд. Теперь уже "Атлетико" нужно добавлять в атаке и стараться переводить игру в Германии хотя бы в дополнительное время. 
    • 45'
      Брандт со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, мяч пометался по штрафной "Атлетико", но в итоге мадридский клуб смог отбиться. 
    • 45'
      Из-за перебора жёлтых карточек Марио Эрмосо пропустит следующий матч в Лиге чемпионов, если он будет для "Атлетико". 
    • Желтая карточка
      45'
      Защитник "Атлетико" Марио Эрмосо получил жёлтую карточку за отмашку на правом фланге против Адейеми. "Боруссия" заработала неплохой стандарт. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Славко Винчич к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Гризманн со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
    • Желтая карточка
      43'
      Фланговый защитник "Боруссии" Юлиан Рюэрсон получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Рюэрсон нарушил правила против Аспиликуэты. 
    • Травма, повреждение
      42'
      Не собирался Аспиликуэта конечно же врезаться в Кобеля, но в борьбе с Рюэрсоном Сесар неудачно оступился, благо Грегор избежал повреждения. Всё нормально с голкипером "Боруссии". 
    • Фол, нарушение
      41'
      Коке с правого фланга выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Рюэрсон под давлением Аспиликуэты потерял мяч, далее уже пришлось выходить Кобелю и в прыжке вылавливать мяч. Сесар при этом в падении врезался в голкипера. 
    • Описание гола
      40'
      ГО-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Матсен!!! После вброса мяча из аута на левом фланге Брандт и Санчо выдержали паузу, далее Джедон выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на Забитцера, Марсель сделал скидку на набегающего Матсена, а Ян с левого угла штрафной площади отлично пробил под правую штангу, Облак ничего не смог поделать. 
    • 39'
      Джан пробил под правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Облак поймал его без особого труда. 
    • Судья
      38'
      Мората и Шлоттербек немного повздорили между собой после позиционной борьбы, но Славко Винчич быстро всех примирил. 
    • 37'
      Джан из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади на Матсена, Облак уверенно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на левый фланг. 
    • 36'
      Коке с правой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади на Де Пауля, Адейеми отлично отработал в обороне и едва не разогнал контратаку дортмундского клуба. 
    • 35'
      Отыгралась "Боруссия" по сумме двух матчей, теперь уже "Атлетико" пора начинать более уверенно действовать в атаке. 
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Брандт!!! Хуммельс из центра половины поля "Атлетико" выполнил отличный заброс на левый угол штрафной площади внешней стороной стопы, Брандт уверенно обработал мяч и сильно пробил низом, Облак сложился и коснулся мяча, но не смог спасти свою команду. 
    • 33'
      Санчо выполнил передачу на ближний угол штрафной площади с левой половины поля, Забитцер выполнил прострел в центр к линии вратарской, Хименес удачно сыграл в подкате и разрядил обстановку у своих ворот. 
    • 32'
      Матсен, Забитцер и Фюллькруг очень хорошо разогнали атаку по левой половине поля, но затем Никлас уже не смог сделать точный пас в центр штрафной площади на Адейеми. 
    • Желтая карточка
      31'
      Фланговый защитник "Атлетико" Сесар Аспиликуэта получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Аспиликуэты. 
    • 30'
      Из центра поля последовала передача на ход Адейеми по правой половине поля, Хименес опередил соперника и спокойно сделал пас назад Облаку. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Джан в центре поля нарушил правила против Де Пауля. Игроки "Атлетико" очень быстро разыграли стандарт. 
    • 28'
      Забитцер пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел довольно высоко. 
    • 27'
      Джан из центра поля выполнил передачу на ход Санчо по левому флангу, далее Джедон выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Атлетико" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Витсель перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Фюллькруга. 
    • Судья
      25'
      Гризманн под давлением Джана на половине поля "Боруссии" оказался на газоне, Славко Винчич показал, что нужно играть дальше. 
    • 24'
      Немного успокоилась динамика игры в середине первого тайма, но конечно же "Атлетико" и "Боруссия" наверняка вновь добавят и создадут неплохие моменты в атаке. 
    • Офсайд
      23'
      Де Пауль с левой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади на Молину, Науэль забрался в явный офсайд. 
    • 22'
      Брандт разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади на ход Адейеми, Молина опередил соперника, но сделал не самый лучший пас назад на Облака, однако, Ян успел среагировать и выбил мяч в аут. 
    • 21'
      После небольшой паузы Витсель и Фюллькруг показали, что они готовы играть дальше, в таком матче травмы конечно же никому не нужны. 
    • Травма, повреждение
      20'
      Фюллькруг и Витсель по итогам прошлого эпизода получили небольшие повреждения, вышли на поле врачи обеих команд, пауза в игре. 
    • 19'
      Рюэрсон совершил рывок вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Фюллькруг в борьбе в Витселем не смог пробить по воротам, но мяч в итоге пришёл на левый угол штрафной, Адейеми в касание пробил в ближний угол ворот, Облак отлично сыграл по позиции и намертво поймал мяч. 
    • Угловой
      18'
      Казалось, что на этот раз игроки "Боруссии" не очень удачно разыграли угловой, но в итоге Брандт вошёл в штрафную площадь с левого фланга и плотно пробил в ближний угол ворот, Облак кулаками отбил мяч в сторону от своих владений. 
    • Угловой
      17'
      Брандт с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Фюллькруг головой пробил по воротам, Облак не очень удачно сыграл на выходе, но всё же Ян достал до мяча и отправил его на повторный корнер. 
    • 16'
      Брандт совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Хименес сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • Офсайд
      15'
      Хуммельс из центра поля выполнил заброс на ход Санчо по правой половине поля, Джедон теперь уже немного забрался в офсайд. 
    • Офсайд
      14'
      Хименес из центра поля головой выполнил скидку на ход Морате по правой половине поля, на этот раз Альваро забрался в офсайд. 
    • 13'
      "Атлетико" старается временами идти в достаточно высокий прессинг, не хочет мадридский клуб сегодня играть только от минимального преимущества, что также радует. 
    • 12'
      Мората с правого фланга от углового флажка выполнил подачу в центр штрафной площади, но там был только Хуммельс. 
    • 11'
      Бодрое начало матча в Дортмунде у нас, но конечно же ситуация обязывает команду Эдина Терзича играть в открытый футбол. 
    • Угловой
      10'
      Гризманн разыграл корнер с Де Паулем, а затем Антуан с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хуммельс хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 9'
      Молина с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в Матсена и ушёл на угловой. 
    • 8'
      Молина с правого фланга выполнил прострел к ближнему углу штрафной площади, Де Пауль в касание пробил в ближний угол ворот, Кобель без особого труда выловил мяч. 
    • Опасный момент
      7'
      И вот уже голевой момент создал "Атлетико". Мората получил передачу на ход по центру, Альваро спокойно убежал в штрафную площадь и пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Угловой
      6'
      Брандт с углового выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, игроки "Атлетико" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • 5'
      Рюэрсон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч попал в защитника "Атлетико" и ушёл на угловой. 
    • Опасный момент
      4'
      Адейеми получил передачу на ход по левой половине поля, Карим убежал к углу штрафной площади и затем выполнил прострел в центр штрафной, Забитцер пробил по воротам, Аспиликуэта отлично сыграл в подкате и спас свою команду от больших проблем. 
    • 3'
      В целом, "Атлетико" пока что решил сыграть по счёту и присмотреться к действиям "Боруссии" на поле. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Джан в центре поля нарушил правила против Коке. Игроки "Атлетико" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная битва в Дортмунде, "Боруссия" конечно же должна стараться сразу играть первым номером, а иначе шансов на выход в полуфинал Лиги чемпионов будет крайне мало. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 4:2 Атлетико М

    Исход игры
    Боруссия Д
    45.6% (104)
    Ничья
    32.5% (74)
    Атлетико М
    21.9% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.37% (67)
    Меньше
    44.63% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    88.43% (107)
    Нет
    11.57% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    18.4% (42)
    1:1 Ничья
    18% (41)
    2:2 Ничья
    5.7% (13)
    1:2 Атлетико М
    3.1% (7)
    1:0 Боруссия Д
    2.6% (6)
    3:1 Боруссия Д
    1.3% (3)
    0:1 Атлетико М
    1.3% (3)
    2:0 Боруссия Д
    1.3% (3)
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